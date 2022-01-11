Холодное великолепие - немного ошеломительных скульптур из снега и льда

Изумительные скульптуры из льда и снега.

Зимой не только простые люди резвятся, вылепляя снеговиков в духе "кто во что горазд", но настоящие профи, мастеря снежные и ледяные скульптуры, не меньше остальных и радуются сами и радуют окружающих своими творениями. И нет предела совершенству.