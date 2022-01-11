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Холодное великолепие - немного ошеломительных скульптур из снега и льда

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда
Изумительные скульптуры из льда и снега.

Зимой не только простые люди резвятся, вылепляя снеговиков в духе "кто во что горазд", но настоящие профи, мастеря снежные и ледяные скульптуры, не меньше остальных и радуются сами и радуют окружающих своими творениями. И нет предела совершенству.

Корабль

Великолепный корабль из льда.Великолепный корабль из льда.

Муми-тролли

Скульптуры в виде муми-мамы и муми-папы из снега, созданные по мотивам книг писательницы Туве Янссон.Скульптуры в виде муми-мамы и муми-папы из снега, созданные по мотивам книг писательницы Туве Янссон.

Замок

Восхитительный ледовый дворец.Восхитительный ледовый дворец.

Мамонты

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда
Снежная скульптура, изображающая мамонтенка и его маму.

Ледяной город

Целый город, сделанный изо льда.
Целый город, сделанный изо льда.

Девочка

Очаровательная снежная скульптура, впечатляющих размеров.
Очаровательная снежная скульптура, впечатляющих размеров.

Павлин

Великолепная ледяная скульптура в виде павлина.Великолепная ледяная скульптура в виде павлина.

Армия Дарта Вейдера

Снежные скульптуры, изображающие Дарта Вейдера и его армию.Снежные скульптуры, изображающие Дарта Вейдера и его армию.

Осьминог

Реалистичный осьминог изо льда.Реалистичный осьминог изо льда.

Олимпийский огонь

Снежная скульптура, изображающая руки, которые держат Олимпийский огонь.Снежная скульптура, изображающая руки, которые держат Олимпийский огонь.

Укротитель дракона

Фантастическая ледовая скульптура.Фантастическая ледовая скульптура.

Северный медведь

Большая снежная композиция с изображением северного медведя.Большая снежная композиция с изображением северного медведя.

Пианист

Потрясающая ледовая композиция, изображающая пианиста, играющего на рояле.Потрясающая ледовая композиция, изображающая пианиста, играющего на рояле.

Сова

Замечательная скульптура в виде совы из снега.Замечательная скульптура в виде совы из снега.

Жираф

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаОгромный ледяной жираф.

Детство

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаСказочная снежная композиция о детстве.

Музыкант

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаСнежная скульптура в виде уличного музыканта.

Пизанская Башня

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда
Пизанская Башня из снега.

Кремль из снега

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда

«Жизненный путь нашей Рыбы»

Хрупкая ледовая композиция.
Хрупкая ледовая композиция.

«Там, где роза и вулкан»

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаВеликолепная ледовая композиция о Родине.

Городовой

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаГородовой охраняет порядок

Пожарный

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаТоже бдит.

Хабаровская крепость

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льдаХолодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда

Фрагмент Питера изо льда

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда

Сказочные персонажи

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда

Холодное великолепие: немного ошеломительных скульптур из снега и льда

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