Холодное великолепие - немного ошеломительных скульптур из снега и льда

Изумительные скульптуры из льда и снега.
Зимой не только простые люди резвятся, вылепляя снеговиков в духе "кто во что горазд", но настоящие профи, мастеря снежные и ледяные скульптуры, не меньше остальных и радуются сами и радуют окружающих своими творениями. И нет предела совершенству.
Корабль
Великолепный корабль из льда.
Муми-тролли
Скульптуры в виде муми-мамы и муми-папы из снега, созданные по мотивам книг писательницы Туве Янссон.
Замок
Восхитительный ледовый дворец.
Мамонты
Снежная скульптура, изображающая мамонтенка и его маму.
Ледяной город
Целый город, сделанный изо льда.
Девочка
Очаровательная снежная скульптура, впечатляющих размеров.
Павлин
Великолепная ледяная скульптура в виде павлина.
Армия Дарта Вейдера
Снежные скульптуры, изображающие Дарта Вейдера и его армию.
Осьминог
Реалистичный осьминог изо льда.
Олимпийский огонь
Снежная скульптура, изображающая руки, которые держат Олимпийский огонь.
Укротитель дракона
Фантастическая ледовая скульптура.
Северный медведь
Большая снежная композиция с изображением северного медведя.
Пианист
Потрясающая ледовая композиция, изображающая пианиста, играющего на рояле.
Сова
Замечательная скульптура в виде совы из снега.
Жираф
Огромный ледяной жираф.
Детство
Сказочная снежная композиция о детстве.
Музыкант
Снежная скульптура в виде уличного музыканта.
Пизанская Башня
Пизанская Башня из снега.
Кремль из снега
«Жизненный путь нашей Рыбы»
Хрупкая ледовая композиция.
«Там, где роза и вулкан»
Великолепная ледовая композиция о Родине.
Городовой
Городовой охраняет порядок
Пожарный
Тоже бдит.
Хабаровская крепость
Фрагмент Питера изо льда
Сказочные персонажи
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