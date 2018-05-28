Коммунист Александр Гиталов ☭ СССР ☆ Новатор колхозного производства ☭ Украина ☆ КПСС ☭ УССР

Коммунист Александр Гиталов (1915, Российская империя - 1994, Украина, СССР) - новатор колхозного производства, один из инициаторов комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур; бригадир тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС Новоукраинского района Кировоградской области, УССР.

Коммунист Александр Гиталов Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).

Родился Александр Гиталов 27 мая 1915 года в селе Камышеватое Новоукраинского района Кировоградской области. Трудовую деятельность Александр Гиталов начал в Камышеватском колхозе в 1929 году. В 1934 окончил курсы трактористов. С 1936 года - бригадир тракторной бригады. Коммунист Александр Гиталов участник Великой Отечественной войны. Александр Гиталов Член КПСС с 1948 года. Делегат XX-XXIII съездов КПСС. С 1949 года Депутат Верховного Совета СССР С 1951 года член Президиума ВС СССР. С 1956 года - член ЦК Коммунистической партии Украины. Александр Гиталов Депутат Верховного Совета СССР 4-11 созывов (1954-1989) от УССР. Член Советского Комитета защиты мира.

Умер Александр Гиталов 17 марта 1994 года. Похоронен 21 марта на Новом кладбище в родном селе УССР.

Награды Александра Гиталова:

Медали Великой Отечественной войны

Дважды Герой Социалистического Труда (1948 - за высокие урожаи ржи, 1958 - за успехи в развитии сельского хозяйства)

Два ордена Ленина (1948 и 1985)

Орден Октябрьской Революции

Орден Отечественной войны 2-й степени (1985)

Орден Трудового Красного Знамени

Орден Дружбы народов (1975)

Государственная премия СССР, 1975

Лауреат премии ЦК КП Украины имени Ярослава Галана, 1973 (за статью «Дума о хлебе», 1972)

Память об Александре Гиталове 24 сентября 1961 года в селе Камышеватом открыт бронзовый бюст Александра Гиталова (скульптор Михаил Декерменджи, архитектор Игорь Масленков). В апреле 2005 года Кировоградский облсовет учредил областную премию имени Александра Гиталова для награждения лучших работников агропромышленной отрасли. Александр Гиталов автор книг:

«Воспитать достойную смену» - из опыта работы Камышеватской средней школы Новоукраинского района Кировоградской области УССР. Пособие для учителя;

«Наша передовая - поле» - Киев Молодь УССР 1986;

«С открытым сердцем» - рассказ бригадира механизаторов колхоза имени XX съезда КПСС Кировоградской области, Москва Издательствово ДОСААФ СССР 1987.

Кировоградская область - область в центральной части Украины, создана 10 января 1939 года в составе Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета СССР с центром в городе Кирово, с переименованием города Кирово в Кировоград. Административный центр Кировоградской области - город Кропивницкий, переименованный из Кировограда 14 июля 2016 года в ходе декоммунизации. Сама Кировоградская область пока сохраняет прежнее название. Расположена Кировоградская область в центре Украины, в междуречье Днепра и реки Южный Буг в южной части Приднепровской возвышенности. Практически вся территория области расположена на правом берегу Днепра. На севере граничит с Черкасской, на северо-востоке с Полтавской, на юге и юго-востоке с Днепропетровской, на юге с Николаевской и Одесской областями, а на западе с Винницкой областью.

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Текст песни «На земле»

(Г.Мовсесян — Р.Рождественский, поёт Лев Лещенко)

Просыпаются степи в цветеньи,

А над ними полнеба в заре.

Знаю я, повезло мне с рожденья,

Я родился на этой земле.

Припев

На земле зоревой, человечной,

Омываемой ширью морей.

На земле величавой и вечной,

На земле легендарной моей.

Я иду по знакомым просторам,

По родимой земле прохожу.

По надежной земле, на которой

Полной грудью живу и дышу.

Встретят счастье свое наши дети,

А потом дети наших детей.

На земле самой лучшей на свете.

На земле самых мирных людей.