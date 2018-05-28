Коммунист Александр Гиталов ☭ СССР ☆ Новатор колхозного производства ☭ Украина ☆ КПСС ☭ УССР

Коммунист Александр Гиталов (1915, Российская империя - 1994, Украина, СССР) - новатор колхозного производства, один из инициаторов комплексной механизации возделывания сельскохозяйственных культур; бригадир тракторной бригады колхоза имени XX съезда КПСС Новоукраинского района Кировоградской области, УССР.
Коммунист Александр Гиталов Дважды Герой Социалистического Труда (1948, 1958).
Родился Александр Гиталов 27 мая 1915 года в селе Камышеватое Новоукраинского района Кировоградской области. Трудовую деятельность Александр Гиталов начал в Камышеватском колхозе в 1929 году. В 1934 окончил курсы трактористов. С 1936 года - бригадир тракторной бригады. Коммунист Александр Гиталов участник Великой Отечественной войны. Александр Гиталов Член КПСС с 1948 года. Делегат XX-XXIII съездов КПСС. С 1949 года Депутат Верховного Совета СССР С 1951 года член Президиума ВС СССР. С 1956 года - член ЦК Коммунистической партии Украины. Александр Гиталов Депутат Верховного Совета СССР 4-11 созывов (1954-1989) от УССР. Член Советского Комитета защиты мира.
Умер Александр Гиталов 17 марта 1994 года. Похоронен 21 марта на Новом кладбище в родном селе УССР.
Награды Александра Гиталова:
Медали Великой Отечественной войны
Дважды Герой Социалистического Труда (1948 - за высокие урожаи ржи, 1958 - за успехи в развитии сельского хозяйства)
Два ордена Ленина (1948 и 1985)
Орден Октябрьской Революции
Орден Отечественной войны 2-й степени (1985)
Орден Трудового Красного Знамени
Орден Дружбы народов (1975)
Государственная премия СССР, 1975
Лауреат премии ЦК КП Украины имени Ярослава Галана, 1973 (за статью «Дума о хлебе», 1972)
Память об Александре Гиталове 24 сентября 1961 года в селе Камышеватом открыт бронзовый бюст Александра Гиталова (скульптор Михаил Декерменджи, архитектор Игорь Масленков). В апреле 2005 года Кировоградский облсовет учредил областную премию имени Александра Гиталова для награждения лучших работников агропромышленной отрасли.Александр Гиталов автор книг:
«Воспитать достойную смену» - из опыта работы Камышеватской средней школы Новоукраинского района Кировоградской области УССР. Пособие для учителя;
«Наша передовая - поле» - Киев Молодь УССР 1986;
«С открытым сердцем» - рассказ бригадира механизаторов колхоза имени XX съезда КПСС Кировоградской области, Москва Издательствово ДОСААФ СССР 1987.
Кировоградская область - область в центральной части Украины, создана 10 января 1939 года в составе Украинской ССР указом Президиума Верховного Совета СССР с центром в городе Кирово, с переименованием города Кирово в Кировоград. Административный центр Кировоградской области - город Кропивницкий, переименованный из Кировограда 14 июля 2016 года в ходе декоммунизации. Сама Кировоградская область пока сохраняет прежнее название. Расположена Кировоградская область в центре Украины, в междуречье Днепра и реки Южный Буг в южной части Приднепровской возвышенности. Практически вся территория области расположена на правом берегу Днепра. На севере граничит с Черкасской, на северо-востоке с Полтавской, на юге и юго-востоке с Днепропетровской, на юге с Николаевской и Одесской областями, а на западе с Винницкой областью.
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Текст песни «На земле»
(Г.Мовсесян — Р.Рождественский, поёт Лев Лещенко)
Просыпаются степи в цветеньи,
А над ними полнеба в заре.
Знаю я, повезло мне с рожденья,
Я родился на этой земле.
Припев
На земле зоревой, человечной,
Омываемой ширью морей.
На земле величавой и вечной,
На земле легендарной моей.
Я иду по знакомым просторам,
По родимой земле прохожу.
По надежной земле, на которой
Полной грудью живу и дышу.
Встретят счастье свое наши дети,
А потом дети наших детей.
На земле самой лучшей на свете.
На земле самых мирных людей.
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