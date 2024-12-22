Стихи о главном 5

Друзья, если нет возможности помочь бойцам финансово, то помните это тоже помощь: репост, молитва. «Лишний раз» лоб перекрестили, глядишь кого-то пуля миновала…

Георгий (Юрий Резаев)

https://t.me/Georgiypoems/3668

«Новости…»

Читал боец каналы в интернете,

И всё дивился лживым новостям.

Подтёрся бы, коль было б на газете,

Ох, как же там плясали по костям!

Один вещает: дронов у нас море;

И в принципе, нужды ни капли нет,

Из-за таких прибавилось нам горя,

Большой ему от всех от нас привет!

Другой кричит, что всех мы победили,

И справились с врагом одной рукой.

По передку такие не ходили,

Наверное, обнюхался мукой…

Другие пишут: нет у нас убитых;

И раненых, по сути, тоже нет.

И матерей слезами нет улитых;

Без дела скорых тьма стоит карет.

Читал боец каналы в интернете,

И через слёзы, сдерживая мат,

Подтёрся бы, коль было б на газете,

Ох, если б знали вы, какой там ад…

(Георгий 05.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3651



«Я дочке слово дал вернуться»

Я дочке слово дал вернуться,

И не могу дочь подвести.

Мне не забыть, как слёзы льются,

И как сказал я ей: «Пусти»

Я уходил, она рыдала;

Да я и сам в душе рыдал.

С порога всё не отпускала,

Но ждал с ребятами УРАЛ.

Всей правды дочке не расскажешь,

Я от неё дочь берегу.

В затишье на минутку ляжешь,

И тут же к ней во сне бегу…

Как подрастёт - поймёт, я верю,

Иначе папа что не мог.

В бою вцеплялся в горло зверю,

Чтоб не пришёл он на порог,

Я дочке слово дал вернуться,

И не могу дочь подвести.

Вокруг снаряды врага рвутся,

Ой, святый Господи, спаси!

(Георгий 08.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3680

«Смотрел боец с окопа на салют»

Смотрел боец с окопа на салют,

Голодной чуть слюной не подавился.

Там что-то отмечают и поют,

И алкоголь рекою просто лился.

Я, может быть, здесь что-то пропустил?

И это так там празднуют победу?

Слеза упала с глаза на настил,

Так мы ж в атаку, вроде как, к обеду…

Дни городов гремели по стране,

Веселье, пляски, песни и салюты.

А мы в окопах, как бы в стороне,

Все за свои одеты и обуты.

Смотрел боец с окопа на салют,

И пиру средь чумы солдат дивился.

Там что-то отмечают и поют,

А здесь из боя друг не возвратился…

(Георгий 08.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3682

«Всё теснее в садах рая»

Я видел списки пацанов

Под заголовком «200».

Не видеть им отныне снов,

Про отпуск и невесте.

Не видеть больше ничего:

Ни неба, ни закатов.

Меня как-будто самого

В упор из автоматов…

Кому-то двадцать вот на днях,

Он на контракт на «срочке».

Как много полегло в боях,

А вам бы жить, сыночки!

Весь мир летит в тартарары,

И нет конца и края.

Всё тише с каждым днём дворы,

И тесно в садах рая…

(Георгий 11.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3711

Наталья Щеглова написала стихи к новой картине Елены Бегма «В память о жителях приграничья Курской области».

Беда нагрянула... Не ждали,

Не думали, что будет так...

Дома разбитые пылали,

Пришёл на землю нашу враг.

И на границе в бой неравный

Вступили срочники-юнцы.

Кто ж так руководил бесславно?

Погибли в том бою бойцы.

Как в сорок первом в плен забрали

Всех, кто смириться не хотел.

Фашистским мразям волю дали

Творить кровавый беспредел.

Кто объяснит сегодня детям,

Что «красных линий» просто нет?

И кто за это всё ответит?

А у меня ответов нет...

https://t.me/hudojnikZ/1336

А жить, ребята, хочется...

А жить, ребята, хочется взахлёб!

Да так, как говорят – «на всю катушку».

И бить врага не в тыл, а прямо в лоб,

Давить его, всегда «держать на мушке».

А жить, ребята, хочется сейчас —

Не завтра, не потом, не после боя,

Когда из трёх останется лишь двое,

Иль, не дай Бог, совсем не станет нас…

А жить, ребята, хочется сейчас,

Не тратя время на пустые бредни.

И данный жизнью каждый новый час —

Ценить и жить…

Быть может он последний…

А жить, ребята, хочется сейчас…

Автор — гвардии старший сержант Сергей Лобанов, член Союза писателей России, руководитель ЛИТО им. К.Симонова при библиотеке полка.

«Отсрочка»

Посадкой плетусь и язык на плече,

А на втором друг мой «300».

И мысли у нас только лишь о враче,

Ни рации нет, ни связиста.

Жарища стоит, и воды ни глотка;

Жужжат над деревьями дроны.

И сил-то немного во мне для рывка,

И в дефиците патроны.

Неужто конец и не выбраться нам?

Без боя врагу не сдадимся!

Я знаю, что молят о нас по церквам,

На отдых давай затаимся.

Мы падаем оба на землю без сил,

Где взять их потом, чтоб подняться?

Лежал я, и в небо от сердца просил,

Похоже, нам время прощаться.

Но видно, услышал нас, грешников, Бог;

Подмогу за нами прислали.

Идти чтобы сам - я уже изнемог,

Нас парни обоих подняли.

Лежим на броне и плывут облака,

Мы мчим, я порой отключаюсь.

Спасение наше - то Божья рука,

Ничуть в этом не сомневаюсь!

Спасибо, Господь, не оставил в полях,

Самим бы спастись не под силу.

Как много же братьев осталось в боях,

А нам Ты отсрочил могилу…

(Георгий 12.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3715

Шумит в ушах... Сознанье медленно вернулось...

По телу разливаясь жуткой болью...

Осколком раскалённым в ране кровь свернулась

И резь, как будто посыпают её солью...

Руки на месте... Тело, к счастью, спас бронежилет...

Опухла бровь и кровь спеклась на всë чело...

И ноги целы... Но движения в них нет...

А где ребята?... Что произошло?

Вокруг лишь дым... И едкий запах гари...

Блиндаж накрыло дроном, понял паренëк...

Да так накрыло, что и вражьи твари,

И наши верили - там выжить он не мог...

Себя ощупав он, собрав что было сил,

Полз вдоль траншеи, ничего не понимая...

Но в том окопе только он один и был...

Среди "двухсотых" братьев, ужас сознавая...

Язык прилип... Но не было воды...

Он отстегнув, откинул продырявленную фляжку

И отключился... Отрешаясь от беды...

Вколов лишь обезбол с размаху в ляжку...

Не зная сколько времени прошло,

А пролежал он так почти что сутки,

Сознание к нему опять пришло...

Лишь когда крысы грызть начали руки...

Над ранами его жужжали мухи,

И на жаре уже опарыши развились...

На это глядя ехать начала кукуха...

И в небе вороны иль ангелы кружились...

Осознавая, что не выползти наружу,

На третий день истошно зарыдал,

От безысходности... и под себя наделав лужу

Он Богу, чтоб забрал его, взывал...

Он даже выстрел сделал, попытавшись застрелиться...

Но, как смеялась смерть, не дав ему патрона...

Всë что он мог - в дерьме лëжа молиться...

И слышит звук жужжащий в небе дрона...

Пустив слезу, он распростëрши свои руки,

Хрипя спросил: - глумитесь, твари надо мной?!

Кидай снаряд! Добейте! Ну же!!! Суки!!!

Дрон улетел чуть покружив над головой...

Он завопил!!! Кидая в воздух горсти грязи,

Да будьте прокляты, вы сволочи, уроды!!!

Знать, издеваться порешили эти мрази...

Но дрон вернулся... Скинув ему воду...

Не понимая, блин, что происходит,

Прикладом он бутылку подтянул...

Кто ж тобой, птичка, в небе верховОдит?

Спросил себя и без сознания уснул...

Не понимая, как сюда попал,

Очнулся парень лишь в своей палате он...

Не веря в чудо, в голос зарыдал...

Ну а привëл к нему своих по небу дрон...

13.09.2024 Колибри

"...ЭТО МАМА ТАК МОЛИЛАСЬ НА ОБРАЗА!"...

Автор: Н.Шеларь, 15.09.2024 года.

...Операция была тяжёлой -

Еле ногу спасли бойцу,

И лежит пациент невесёлый:

Муки боли скользят по лицу...

Отдыхают, устали хирурги...

А с полей боевых всё везут:

Там играют со смертию в жмурки

Те, кто мир для страны берегут!

Их сшивают, латают усердно,

Новый шанс им для жизни дают...

То печально вздохнут, то победно

Доктора, что работают тут.

Та была операция сложной...

Кровь в бою парень мог потерять!

Но артерию сгустком надёжным

Организм сам смог кровь задержать!

И при транспортировке героя

Держит сгусток спасительно кровь -

Не даёт парню выйти из строя,

Бережёт от смертельных оков!

Он в палате уже. Ноют шрамы...

Шепчет парень, сомкнувши глаза:

- Спас не организм! Это мама

Так молилась на образа!

Это ей он тогда с поля боя

Через боли успел написать:

- Ранен, мама! Молись за героя!

И молилась отчаянно МАТЬ!

Мамы! Мамы России - святые!

Пусть молитвы сынов берегут!

Пусть к порогам родным лишь живые

Наши дети с Победой придут! О ТОМ, ЧТО МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ...

Автор: Александр Топильский, участник СВО



Стою у могилки незряче,

Во взгляде потухшая жизнь.

О том, что мужчины не плачут,

Другому кому расскажи.



Не плачут, пожалуй, от боли,

И даже от крупных обид...

Но... Тянутся капельки соли,

По другу, что в битве убит.



Под сводами божьего храма,

Чтя "Отче наш" на ОбразА,

Пробьется, покатит упрямо,

Скупая мужская слеза.



По тем, кто не думая долго,

Собою закрыл от огня,

Приняв на себя те осколки,

Которые мчались в меня...



По тем, кого вынес из боя,

Уже бездыханным на "ноль"

Внезапно над верхней губою

Почувствуешь влагу и соль.



О тех, кто не прибыл с задачи,

Предательски веко дрожит.

О том, что мужчины не плачут,

Другому кому расскажи...

«Не воюйте с русскими!»

Слетелись бесы на совет,

Копыта потирая.

Благословляли пуск ракет,

Того не понимая.

Что Бог на нашей стороне;

И Истина за нами!

Неверный шаг - и всё в огне…

Беда не за горами!

Идут по лезвию они,

Царапая копыта.

Мир на краю с их болтовни,

И кровью всё залито.

Сидят решают: куда бить?

По мирняку в глубинке.

Но позже будут сами выть

В финальном поединке.

Куда рога, куда хвосты…

Покончим с содомией!

Сжигают сами все мосты,

Коль в драку шли с Россией!

(Георгий 20.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3799

«Нам нужно устоять…»

Умом Россию не понять,

Не трать напрасно время.

Она нам Родина и Мать,

Но выпало всем бремя.

Систему нам не победить,

Хоть как ты ни старайся.

Там надо дать, здесь - откатить,

И хошь, не хошь - смиряйся.

Но будет суд, предстанем мы:

Цари, шуты, холопы.

Не будет больше суеты,

Не побегут впредь стопы.

Но коли Бог ещё дал день -

Стремись прожить достойно!

Не наводи на душу тень,

Ей будет так спокойно.

Умом Россию не понять,

Не трать на это время.

Сейчас нам нужно устоять,

Такое наше бремя…

(Георгий 20.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3797

Привет, братишки! Я вернулся

Хоть и без ног, зато живой!

Братишки, мир перевернулся,

Когда увидел город свой!

За что мы с вами воевали?

Мне непонятно до сих пор!

По нам не все тут горевали!

В глазах других сплошной укор!

Я тут хожу как прокаженный!

Спасибо хоть что не плюют!

Вчера я как завороженный!

Смотрел на площади салют!

И с каждым выстрелом проклятым!

На сердце было все больней!

Вас вспоминал я с автоматом!

Себя корил, что жив теперь!

Вы не волнуйтесь! Я воспряну!

Вот ноги только подлечу!

Себя ждать долго не заставлю!

Опять на СВО лечу!

© Николай Янин 19.09.2024

«Зима на носу…»

Лето быстро пролетело,

Скоро выпадет снежок.

Будет мёрзнуть снова тело,

Примерзать к рукам рожок.

Заметёт кругом тропинки,

И укроет блиндажи.

Закружат свой вальс снежинки,

Зимы строгой госпожи.

Пулемёт покроет иней

В перекуре меж боёв.

Вьюга в дымке тёмно-синей

Наломает в лесу дров.

Нам бы зиму продержаться,

Как мороз да ни теснил.

Долго нам ещё сражаться,

Дай, Господь, для битвы сил…

(Георгий 22.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3821

Когда в стране идет война,

А на ТВ поют и пляшут.

Спроси любого пацана,

Стоящего за землю нашу.

За что пошел он воевать?

За бизнесменов-шоуменов?

Ему бы семью создавать,

А он вставая на колено,

Наводит в поле автомат,

Против сторонников фашизма.

Он с юных лет увидел ад,

На фоне общего цинизма.

Он с юных лет увидел смерть

Своих друзей из батальона.

Он с юных лет привык терпеть

Войны суровые законы.

И грузом 200 пацаны

Летят на кладбища родные.

Им деньги больше не нужны.

Они отдали долг России.

Они отдали долг сполна,

Как в 45-ом наши деды

И все же грешная страна,

Пируя, ждет от них победы.

© Вячеслав Золотавин.

Памяти майора Константина Валерьевича Дружкова

КРЕСТ У ДОРОГИ

Крест из бревен неотёсанный

На бугре кривом у дороги

Сколько надгробий таких разбросанно?

Кто поминал и читал некрологи?

Смыта фамилия с мятой картонки,

Дата забылась. Когда это было?

Кто-то остался? Засыпан в воронке:

Три попадания, трижды накрыло.

Кто ты солдат? Скажи свое имя!

Я этот крест обнимаю устало

Ветер мне шепчет едва уловимо:

"Я не опознан. Таких нас не мало"

Крест у дороги. Тоска и тревога

Память жива, ничто не забыто

Я твоё имя узнаю у Бога.

Жди меня, брат, я тоже убитый.

Написано Алексеем, но аккаунт закрытый

https://t.me/wagner_group_pmc/64246

"Мать солдата"

Вы видели , как мать солдата

У Бога просит по ночам?

Чтоб сын её домой вернулся,

Чтоб был он рядом, а не там....

Чтоб не задел его осколок,

И пулемет чтоб не достал...

Чтоб не кружили над ним дроны,

Чтоб лучше ел и дольше спал...

Вы загляните ей в глаза...

Они "стеклянные" от боли...

И вам желает никогда

Не пережить такого горя...

Екатерина Селезенева... 27.05.2024...

«Хатаскрайщик»

Отстаньте от меня с СВОей войной,

Я не обязан чем-то помогать.

Мне всё равно, кто не пришёл домой;

Я никому там ни отец, ни мать !

Не я, поверьте, это начинал,

Не мне же это всё и завершать.

И от войны от вашей я устал,

Хочу спокойно жить и отдыхать!

Кому мешает праздничный салют?

Концерты, не пойму, кому мешают?

Пусть активисты нос свой не суют,

И волонтёры молча собирают.

Пойду куплю холодного пивка,

Сушёной рыбки к пиву на закуску.

До телека осталось пол-рывка,

Сегодня сериалу не дам спуску!

И враг пришёл к его дверям с войной;

Недолго его хата была с краю.

Ты сам себе там помоги, родной,

Тебе на помощь я не собираю…

(Георгий 29.09.2024)

https://t.me/Georgiypoems/3892

"Разговор со смертью".

Присядь... ну что, ей-Богу, бродишь рядом,

Сними промокший плащ, отставь косу...

Побудь со мной, потом пойдёшь к ребятам,

Как командир с тобой я говорю.

Пока ещё живой - никто не вечен...

Ты думаешь, боюсь смотреть в глаза?!...

Смотреть в твои глаза - такая мелочь,

Вот близких потерявшим, это да!...

Скажи мне, Смерть, ты разве не устала

Косить парней, что борются за мир...

От Подвигов дар речи не теряла?!...

Ты можешь взять и к тем уйти... к другим?!...

Ты можешь перестать косить Героев?!..

Нельзя нам, понимаешь, проиграть...

А знаешь, сколько жизнь людская стоит,

Как Родина бесценна, рассказать?!...

Иди, пройдись дорогой из останков,

Потухших глаз, снарядом рванных тел.

До тла сгоревших экипажей танков -

Иди, пройдись, но плакать там не смей...

Иди, пройдись, Косая, по руинам

И на фашизм воскресший посмотри!..

Как может быть нам братской Украина

По мирным, "градом" бьющая, скажи?!...

Ну что молчишь и смотришь виновато?!..

Как командир с тобой я говорю!...

Нельзя к моим!... коси фашистких гадов!.. -

Нам просто нужно выиграть войну!

©Юлия Некрасова, 2024.

Художник: ZaПобеду.

"Разговор с Жизнью". Часть 2!

Продолжение предыдущего "Разговор со смертью".

Ну, Здравствуй, Жизнь! Присаживайся рядом -

Тебя так рады видеть пацаны....

Сбежала смерть с последней канонадой,

С закатом солнца, выходом луны.

Был разговор с "косой" у нас серьёзный,

Всё думал, рассмеётся мне в глаза...

У смерти взгляд пугающий и острый

И... ледяной, что растопить нельзя...

А впрочем... растопить я не пытался,

Сказал, как есть, как чувствую, живу...

И видит Бог, я перед ней не сдался -

Спасибо, Жизнь, я у тебя в долгу!...

Спасибо, Жизнь! Что вовремя подмога

На лесополку нашу подошла.

Израненная вдребезги дорога

Тебя в окопы следом привела.

Ты нас на шаг приблизила к Победе

За Родину, за мир и за страну.

С тобою вместе мы за всё в ответе -

Нам просто нужно выиграть войну!

Не будет больше на земле фашизма,

Как деды истребляли - истребим.

Взгляни сама, ну сколько героизма

В глазах, стоящих за тебя - Мужчин!..

Сбежала смерть с последней канонадой,

С закатом солнца, выходом луны.

Ну, Здравствуй, Жизнь! Присаживайся рядом -

О будущем со мной поговори!...

©Юлия Некрасова, 2024. https://t.me/Yuliya101010

Художник: ZaПобеду. https://t.me/dnrlnrruss

«Скоро-скоро Новый год…»

Пришла зима, и скоро Новый Год;

И снятся уже водка и салаты.

С икрой и маслом бутерброд,

Какое СВО там и солдаты?!

Простите, но помочь вам денег нет,

Да на носу к тому ж корпоративы.

Всем от меня большой привет,

Мы на январские с женою на Мальдивы!

Что за вопросы? Я, конечно патриот!

Но денег жаль, на помощь - ни копейки.

Под рюмку крикну: «Русские, вперёд!»

И закушу кусочками индейки.

А где-то там ложатся пацаны,

Нет, не на сон да в мягкую кроватку.

Им никогда не видеть больше сны,

Там наступил боец случайно на взрывчатку…

(Георгий 05.11.2024)

https://t.me/Georgiypoems/4204

ТРЕТИЙ НОВЫЙ ГОД

Сражение великое идёт:

Там мужики воюют за Россию

И скоро уже третий Новый год -

На СВО с друзьями боевыми.

О чём мечтают эти пацаны?

Чтоб не были старания напрасны

И о глоточке мирной тишины,

В кругу семьи отметить этот праздник.

Пока мы крошим овощи в салат

И наряжаем ёлочку гирляндой -

Одни в руках сжимают автомат,

Другие отрабатывают "градом".

Часы пробьют двенадцать: торжество

Накроет города своим весельем!

За ленточкой ребятам каково?

Они бы понимания хотели!

Конечно, силы духа не отнять

У нашего российского солдата,

И в эту ночь он будет поздравлять

Свою страну, и близких, и собратьев!

Военные стоят горой за нас!

За каждого, чей дом родной - Россия!

Сплотимся, граждане, в такой нелёгкий час,

Ведь всех зовут бригады тыловые!

Собой рискуют воины страны,

А что мы сделали для них - сынов Отчизны?

Зачем сейчас бенгальские огни,

Когда бойцы рискуют своей жизнью?

Зачем сейчас салют и фейерверк?

Давайте их оставим до Победы!

Единством должен славиться наш век!

Молись, страна, чтоб отступили беды!

Вот победим - пускай гремит салют,

И в городах грохочат фейерверки!

Пусть небо озаряют там и тут,

Витает счастье в воздухе вечернем!

Всё будет вперемешку: радость, боль

И благодарность воинам России -

За подвиги и значимую роль,

Отвагу, доблесть, мужество и силу!

© Юлия, жена героя 09.11.2024

https://t.me/+LpFK8BatVo03MDcy