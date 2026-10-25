Дачи Сталина

В начале 30-х годов Сталину потребовалось новое место для отдыха, чтобы оно отличалось красивым нетронутым пейзажем и в то же время находилось недалеко от главных центров страны Москвы и Ленинграда. Выбор пал на валдайское озеро Бархатный микроклимат, чистейшее озеро, целебный воздух, рядом только одна деревенька Долгие Бороды.

В конце 30-х годов знаменитая «сталинская дача» представляла собой одноэтажное здание (50 м над уровнем Валдайских озер), более 300 кв. м, 5 комнат. Сейчас, в принципе, то же самое, только после недавно сделанной реконструкции в интерьерах появились некоторые современные предметы — телевизоры, система кондиционирования и пр.

«Дача должна иметь те же комнаты, как и в кремлевской квартире» — эта установка выполнялась при строительстве многочисленных дач вождя. Это означало: внутри — дубовые панели и паркет, обязательно бильярд и кинозал, наружные стены оштукатурены цементом, перемешанным с зеленой краской. Кстати, для возведения дач, и не только сталинских, были созданы специальные строительные, монтажные и инженерно-эксплуатационные управления, которые должны были все это возводить и обихаживать. Посторонние на режимные объекты не допускались — все это было тайной за семью печатями…

Впрочем, доподлинно известно, что строили зэки.

Во время Великой Отечественной дача оказалась в прифронтовой полосе, и в ней располагался штаб обороны, а в хозпостройках — эвакогоспиталь.

Существует легенда, что Генсек побывал тут лишь один раз, в 1940 году. Дача находилась в окружении Валдайских озер, это Сталину якобы не понравилось, и он сказал: «Мышеловка».

Впрочем, это только легенда.

Холл дачи

Стёкла — хрусталь с добавлением серебра. Мрачные "калидоры" с аутентичными печами

А какие там толстенные мягкие ковры... Собственно, апартаменты вождя

Царство натурального дерева. Геометрия "В постели со Сталиным" "Чтоб я так жил!" Ещё помещения дачи "Василич, вот бы нам тут сразиться".

Кстати, лузы немного шире стандартных

Помпезность, как она есть

Самое интересное, что ДО «Валдай», на территории которого Дача, сдаёт её для постояльцев, и ценник не стопицот миллионов, а вполне себе реальный — около $200 с человека. Снаружи здание достаточно скромное, и не скажешь, что внутри настолько круто

Государственные дачи времен правления Сталина – часть истории СССР. Декларируя идеалы коммунизма, борясь всеми силами с частной собственностью и ставя коллективное выше индивидуального для простых граждан, руководство страны и прочая советская элита с комфортом проводило время на госдачах.

Все сталинские дачи имеют общие черты.

Во-первых, они выкрашены в темно-зеленый цвет и расположены в лесных массивах — для маскировки.

Во-вторых, у всех дач похожие планировки — Сталин хотел везде чувствовать себя как дома и не привыкать заново к новым интерьерам. Кстати, интерьеры дач тоже очень похожи, а некоторые комнаты даже полностью идентичны. Для их внешне аскетичной отделки использовались, что неудивительно, самые ценные породы дерева: карельская береза, орех, самшит и каштан.

И еще одна общая черта: на всех дачах у Сталина было несколько спален: опасаясь покушений, он ложился в одной спальне, а среди ночи переходил в другую. Также на многих дачах есть большие зеркала — они позволяли вождю видеть часть комнаты за спиной. Наконец, сталинские дачи, по слухам, имели бункеры и подземные ходы, но обнаружить их удалось не везде.

Одно из таких мест – расположенная в живописном и уединенном месте всего в 54 километрах от Гагры дача №5 на озере Рица в Абхазии.

Внешне ничем не примечательная постройка в три этажа с зеленого цвета фасадом и крышей выглядит довольно скромно. Сухость казенного стиля сглаживают густые заросли лип – строение буквально утопает в зелени. Помимо самого дома, дачный комплекс включает в себя целый ряд построек, в том числе собственную гидроэлектростанцию. На территории дачи также расположены площадка для вертолетов, пирс для катеров. Здесь же раскинулся живописный парк с небольшим ручьем. Основное здание сталинской дачи на озере Рица

Вождь успел побывать здесь всего пять раз, и всегда исключительно в целях отдыха. В загородных апартаментах даже не был предусмотрен рабочий кабинет. Сегодня загородный дом Сталина открыт для обычных посетителей – бывший объект государственной важности стал обычной гостиницей.

История дачи

Изначально на озере Рица был построен в 1937 году небольшой охотничий домик, куда приезжал отдыхать не только Сталин, но и его приближенные. В 1947 постройку разобрали и возвели новое одноэтажное здание. Строительство было полностью засекречено. По одной из версий, апартаменты для вождя возводили немецкие военнопленные, по другой — заключенные, которые затем были расстреляны. Планировкой и внутренним дизайном здания занимался архитектор Андрей Буров.

Выбор места для дачи вождя на озере Рица был неслучаен и определялся, конечно же, не с точки зрения красоты местной природы, а в первую очередь исходя из соображений безопасности. Укрытое от внешнего мира густыми зарослями выкрашенное в зеленый цвет, включая крышу, здание практически не просматривалась ни с воздуха, ни с земли. Всюду видящий врагов Иосиф Виссарионович предусмотрел и возможность отбытия по воде. Дача на фоне озера

Известно, что правитель опасался покушения, поэтому дача товарища Сталина находилась под постоянным присмотром из трехсот охранников. Во время нечастых визитов Сталина охрана усиливалась в два раза. Сейчас бывшие помещения для обслуживающего персонала переоборудованы в гостиницу для туристов.

Совершенно лишенная помпезности постройка тем не менее являет собой верх удобства и роскоши тех времен. Внешне простая, эксклюзивная мебель была изготовлена из ценных пород дерева: самшита, карельской березы, ореха. Полы из дерева дуба. Интерьер первого этажа

По некоторым подсчетам, в отделке дома использовано около 40 видов дерева. В оконные переплеты вставлен толстый горный хрусталь, сохраняющий прохладу в помещении жаркими летними днями, а в холода – тепло. Вождь не любил яркого света и солнца, поэтому все комнаты довольно сумрачные и с явной прохладцей.

Известно, что Сталин не любил новшеств, оформление многочисленных резиденций главного лица страны выдержано в едином стиле. Все комнаты отделаны деревянными панелями, не покрытыми лаком, чтобы дерево «дышало». Исключением стала единственная комната для приемов, где панели выполнены из какого-то африканского дерева, кора которого считается смертельно ядовитой, и в целях безопасности они покрыты лаком. Комната для приемов

На первом этаже дома расположились гостиная, огромный зал, несколько спален, большая столовая, просторная ванная комната с уникальной фаянсовой ванной, снабженной «функцией термоса»: в течение длительного времени вода в ней оставалась горячей. Сталин, из-за проблем со здоровьем и страхом утонуть никогда не плавал в природных водоемах, поэтому морскую воду ему доставляли на дачу и нагревали.

Спальных комнат было несколько. Боязнь перед покушением, а точнее – прогрессирующая мания преследования вынуждали правителя почти каждую ночь менять спальню (даже караульные не знали, в каком из помещений будет ночевать вождь, дверь в спальню запиралась на ключ). Одна из спален вождя

Стол всегда накрывался на несколько персон, даже если вождь трапезничал один. Причем место, где будет сидеть хозяин, никто из прислуги не знал заранее, чтобы сбить с толку предполагаемых отравителей. Генералиссимус никогда не садился спиной к окнам или к дверям. Пищу готовили на другом берегу озера и доставляли блюда на лодке – вождю претили запахи готовящейся еды в доме. Столовая

На даче Сталина на озере Рица был собственный кинотеатр. Если верить информации, именно здесь товарищ Сталин выносил вердикт многим советским фильмам. Любимым времяпрепровождением был просмотр кинолент с Чарли Чаплиным в главной роли. Бильярдный стол на даче Сталина

Здесь же, в цокольном этаже, разместилась бильярдная с камином.

Дача Хрущева

После Иосифа Сталина дачей стал пользоваться Хрущев, а в 1961 году построил свою резиденцию на озере Рица, недалеко от апартаментов Сталина. Постройки были выдержаны в одном архитектурном стиле, и, возможно, именно по этой причине следующий обитатель резиденций Леонид Ильич Брежнев объединил оба сооружения галереей.

Хрущев был открытой личностью, не страдал фобиями и не чурался народа, вел себя как обычный отдыхающий: бывал на пляже, загорал, принимал гостей. Одним из знаменитых посетителей дачи Хрущева стал Фидель Кастро. Гламурная уборная комната

Отделка санузлов в резиденции Хрущева была полной противоположностью сдержанной роскоши ванных комнат на даче Сталина: плитка с узорами, розовая сантехника – одним словом, гламурненько.

Чтобы посетить саму дачу, нужно доехать до озера Рица. Самостоятельно добраться до легендарного места не так просто: прямого сообщения на общественном транспорте нет.

Маршрутки отправляются с автовокзала города Гагра, четкого расписания у них нет, отправление по мере заполненности пассажирами. Ехать следует до Бзыбского ущелья, далее – попутный транспорт. Проход к даче Сталина

На авто из Гагры ехать до резиденции следует по трассе SH11. Основным ориентиром служит пост ДПС — дача №5 расположена неподалеку. Расстояние составляет 54 километра. Из Сухуми в эти места можно попасть через реку Бзыбь. Протяженность пути чуть больше – 112 километров.

Во времена абхазско-грузинского конфликта загородный дом первых лиц государства не пострадал. К радости туристов, дача Сталина на Рице доступна для осмотра с экскурсией. Для всех желающих открыт первый и цокольный этажи, доступ на второй этаж закрыт – там находится резиденция действующего президента Абхазии.

Посмотреть на знаменитую дачу вождя всех народов приезжает немало туристов, во многом благодаря живописной природе Абхазии и потрясающей красоте этих мест. Вы можете приехать сюда самостоятельно, воспользоваться услугами частного гида или одной из турфирм. Программа у всех примерно одинакова – посещение самой резиденции и подробный рассказ.

У Иосифа Сталина было два десятка дач. Пять из них находятся в Абхазии, а еще одна — в Сочи

Никита Хрущёв называл дачи Сталина «собачьими будками», но теперь они представляют определенную историческую ценность, а также позволяют составить представление о личности самого Сталина. Все сталинские дачи имеют общие черты.

Дача на Холодной речке: что скрывают стены толщиной в 90 сантиметров

Эта сталинская дача находится в абхазском селе Багрыпста. В документах она числится как «Дом отдыха ЦИК СССР в поселке Холодная речка (Багрыпста)». Строительство дачи под руководством архитектора Мирона Мержанова велось в условиях строжайшей секретности на высоте 180–190 метров над уровнем моря. Дача была построена всего за полгода и очень полюбилась Сталину. В охране этой дачи было задействовано 800–900 человек. «Объект в полной мере учитывал предпочтения и вкусы вождя СССР. Архитектор М.И. Мержанов в соответствии с пафосом эпохи первых советских пятилеток спроектировал дачу в виде морского корабля, который под руководством опытного капитана уверенно держит курс в светлое коммунистическое будущее. При виде сверху очертания объекта напоминают элегантный морской лайнер. Примечательно, что некоторые окна главного здания дачи выполнены в форме корабельных иллюминаторов», — пишет в своей брошюре «Тайны Абхазской резиденции вождя СССР» Кирилл Шевченко.

На первом этаже дачи находятся прихожая, гостиная, столовая, спальни и ванны, куда подавалась морская вода (Сталин не любил купаться в море, как уже говорила выше). Кухня располагалась отдельно. В главном доме есть бильярдный зал с камином и кинозал, где Сталин просматривал все новые советские кинофильмы и решал их дальнейшую судьбу. Бильярд и кинозал есть на каждой даче вождя.

— Насколько нам известно, на эту дачу он приезжал с 1933-го по 1940 год по два раза в год, и проводил здесь в среднем полтора-два месяца. С 1940-го по 1946 год он не приезжал на эту дачу, а с 1946-го по 1952-й снова стал приезжать. Он был здесь более 20 раз, — рассказывает экскурсовод Алеся Джикирба.

В августе 1935 года на даче был выстроен гостевой дом, и Сталин стал принимать здесь многочисленных гостей.

— До сих пор не изучены катакомбы и подвалы под дачей. В подвал спуститься можно, но там все заложено кирпичной кладкой конца 70-х — начала 80-х гг. Здесь, как минимум, два подземных пути отхода, но они тоже не изучены. Скалы вокруг дачи изрыты, как муравейник. Наличие бункера не подтверждено, но в некоторых источниках он упоминается. Стены по 90 см толщиной, и за ними вполне возможно что-то скрыто. Но на даче никогда не было ремонта, отдирать это никто не возьмется, так как потом нужна будет реставрация, а это большие деньги. Пока не нашелся смельчак, который бы за это взялся, — рассказывает Алеся Джикирба.

После смерти Сталина дача какое-то время использовалась советскими спецслужбами и сохраняла свой секретный статус. В 1980-е годы дача использовалась дипломатами, послами, сюда привозили на отдых лидеров стран Запада. Когда распался СССР, дача стала туристическим объектом.

Еще один обзор дачи на озере Рица: фруктовый сад и личный катер

Бесспорно, это самая красивая дача Сталина в Абхазии: она находится прямо на берегу знаменитого горного озера Рица. Рядом с дачей в озеро впадает река Лашпсы, ее шум слышен в каждом уголке и в каждой комнате дома. Примерно в 3 км от дачи в рекордно короткие сроки была выстроена ГЭС, чтобы дача всегда обеспечивалась электричеством. На территории дачи были высажены фруктовые деревья и пихтовая аллея, а также обустроена набережная вдоль берега озера.

— Многие загадки этой дачи остались неразгаданными. Никто не может найти подземные ходы и бункеры, которые точно были на даче. Территориально примерно понимаем, где они находились, но по факту они не обнаружены. Возможно, это все просто засыпало землей, — утверждает экскурсовод Аманда Шакрыл.

Сталин бывал на этой даче всего лишь пять раз с 1947 по 1953 годы, проводил здесь неделю, максимум две, и только в летнее время. Он любил сюда приезжать, когда цветет глициния. Для окружения Сталина эта дача была абсолютно секретная и использовалась исключительно для отдыха, как говорят сотрудники.

— У него была основная резиденция, она находилась на соседнем берегу Рицы, в ней ничего не сохранилось. Насколько нам известно, в 70-е годы там был пожар, и все сгорело. Основную резиденцию он использовал для работы, а эту — только для отдыха. Здесь нет рабочего кабинета, приема гостей здесь не происходило, — говорит Аманда.

На этой даче хорошо сохранилась обстановка и оригинальные предметы обихода. Сохранился даже катер Сталина, и на нем сейчас катают туристов.

Дача Сталина на озере Рица открыта для посещений. Здесь даже можно снять домик или комнату (в зданиях, где раньше размещался обслуживающий персонал дачи) и насладиться окружающими красотами в течение пары дней.

Дача в Новом Афоне: Ласточкино гнездо

Названная «Ласточкиным гнездом» дача была построена в небольшом углублении в скале. Это единственная сталинская дача, в которую была проведена линия связи с Кремлем. Кроме того, именно на этой даче удалось найти подземные ходы: один ведет к морю, другой к железнодорожным путям. Но для посещения они закрыты.

Дача отличается от остальных тем, что выкрашена бежевой краской. Но дом густо оплетен растительностью, которая хорошо маскирует его. На территории дачи, выше основного здания, есть красивая ротонда, с которой открывается вид на море, но сейчас эта часть скалы небезопасна из-за угрозы обвала. Поэтому видом на море можно полюбоваться с террасы второго этажа.

В здании находится три ванных комнаты. По словам сотрудников дачи, они удивляют туристов своим довольно бедным убранством. Впрочем, скромную по современным меркам отделку имеют все подобные помещения сталинских дач.

При Хрущеве на территории этой госдачи был построен новый главный дом. Хрущев не любил резиденции, построенные для Сталина, но признавал удачный выбор мест для них. Сейчас дача открыта для посещения.

Дача в Мюссере

Эта дача была построена первой среди всех абхазских резиденций вождя. Также она расположена у самого моря — дойти до пляжа можно по лестнице.

Место для дачи в Мюссере предложил председатель Центрального Исполнительного Комитета Абхазии Нестор Лакоба, который очень старался угодить вождю. Вскоре после завершения строительства дачи Лакоба погиб при загадочных обстоятельствах (есть предположение: он был отравлен после конфликта с Лаврентием Берией). Дача строилась долго и трудно, потому что Сталин активно участвовал в проектировании объекта и вносил бесконечные правки в чертежи и планы, делая пометки в документах красных карандашом. Особое внимание он уделял системе подземных ходов — сейчас они забетонированы. В отдельном здании расположен бассейн.

Мюссерскую дачу часто называют «охотничьей» — в окрестностях Сталин охотился на дичь со своими приближенными. В обветшавшем здании сохранилась отделка, часть мебели и некоторые предметы обихода.

В 1942 году дача была заминирована, и в случае захвата немецкими войсками она подлежала уничтожению. Но дача уцелела и сейчас открыта для посещения. По мнению туристов, эта дача вождя находится в самом запущенном состоянии и требует реставрации. Рядом с дачей Сталина в Мюссере находится дача Горбачева, которая сохранилась намного лучше.

Дача в Сухуме: туристам вход воспрещен

Сухумская дача Сталина, которую он ни разу не посетил, расположена на территории городского дендропарка. Сейчас здесь находится резиденция президента Абхазии, и туристов на бывшую дачу вождя не пускают. Ограничен и вход на территорию парка, а публикация фотографий и видео дачи в СМИ запрещена.

Дача в Сочи: банкет в сталинском стиле

Эта дача специально была построена рядом с водолечебницей в Мацесте, где Сталин принимал ванны от ревматизма. Кроме архитектора (эту дачу проектировал упомянутый выше Мирон Мержанов), место для дачи выбирали медики. Сталину был вреден влажный морской воздух и разряженный горный, поэтому они нашли точку, в которой встречаются потоки морского и горного воздуха, образуя совершенно уникальный климат. При строительстве учитывались все капризы вождя. Так, ступеньки лестниц здесь чуть ниже обычных — как раз под рост Сталина. На этой даче есть просторный балкон, с которого видно гору Ахун со знаменитой башней, построенной по приказу Сталина. Есть предположение, что построить башню он велел после того, как вышел на балкон, взглянул на гору и решил, что пейзажу чего-то не хватает. Башня на горе Ахун

Бассейн с морской водой, бильярд и кинозал — в этих вещах Сталин не изменял привычкам. Сохранились еще шахматы и патефон, а также серебряный письменный прибор, подаренный Мао Цзэ-дуном.

Дачу в Сочи Сталин посетил около 10 раз. С 1931 года он старался приезжать «на воды» каждый год. Сначала вождь приезжал сюда с женой Надеждой Аллилуевой, а после ее смерти — с дочерью Светланой и сыном Василием. В военные годы он отправил сюда всех своих родных: дочь, родителей жены, а также Юлию Джугашвили, жену его старшего сына Якова. В 1947 году Сталин посетил сочинскую дачу впервые после войны и провел здесь с дочерью три недели.

Накануне приезда вождя на курорт на улицах Сочи появлялись молодые люди с газетами в руках. А когда их количество заметно увеличивалось, местные жители понимали — Сталин приехал на свою дачу.

Сотрудники дачи рассказывают, что в архивных материалах встречаются упоминания о подземном ходе от дачи до Мацесты, но найти его не могут. Также доподлинно неизвестно, есть ли на этой даче бункер.