Каждая армейская аптечка на счету, а их - под бульдозер: слёз не сдержали даже бывалые мужики

Всё, что должно было попасть бойцам, раскатали бульдозером: самодельные носилки, куртки, медикаменты, письма и даже маленькие карманные иконы. Об этом сам Александр рассказал в диалоге с 161.RU.

Александр ехал из Донбасса с рейса после того, как отвёз русским солдатам гуманитарную помощь, и остановился выпить чая в Амвросиевке. Там к нему подошёл местный житель и рассказал, что на свалку выбросили целую фуру гуманитарной помощи, которую потом намеренно уничтожили трактором и бульдозером. Мужчина отметил, что узнал волонтёров, потому и решил к ним обратиться. На мусорке, по рассказам местного, было очень много разных вещей: рукодельные жёсткие носилки, ленточные носилки, лекарства, халаты, жгуты, косынки и даже сухой солдатский душ. Сам мужчина попытался вытащить уцелевшие предметы, однако их осталось не так много: часть забрали себе местные жители, а часть попросту смешали с землёй.

Среди вещей нашлись и тёплые куртки, и резиновые сапоги. Но самая страшная и печальная находка - большой ящик с детскими рисунками и письмами. Сам мужчина не смог сдержать слёз, когда говорил об этом. На всех вещах не нашлось опознавательных знаков: их словно специально сорвали перед тем, как испортить. Уцелевшие предметы дальнобойщик забрал: вскоре их передадут бойцам. У Александра на фронте воюют двое племянников, которым наверняка эти вещи тоже могли бы понадобиться.

Сразу на свалку Александр поехать не смог: ему нужно было закончить рейс. Однако после этого мужчина решил взять с собой знакомых волонтёров и вместе с ними поехать на место происшествия, чтобы попытаться спасти вещи, которые не были до конца испорчены.

Такая свалка - единственная на всю Амвросиевку. Именно там поработал бульдозер: после раскатки всю гуманитарку сбросили в пропасть, спасать было нечего. Поэтому Александр смог забрать лишь то, что сохранил местный старичок, который и рассказал о произошедшем.

Я вам так скажу, на мой взгляд, это было сделано целенаправленно, чтобы это не попало к военнослужащим. Весь груз вывалили именно на свалке и тут же трактором и бульдозером начали в пропасть згортать. К концу месяца туда собираются из Москвы ребята ехать и разбираться со всем этим. Мне уже оттуда позвонили и просили локацию, - отметил Александр.

По его мнению, существует два варианта, почему такая ситуация произошла. Возможно, груз доставляли неопытные волонтёры, которые испугались взрывов, бросили все вещи и уехали домой. С подобным сталкивался и сам Александр:

У меня была такая ситуация на День водителя: так же нам обещали, мол, привезем тельняшки и много гуманитарной помощи для госпиталя. Вот они пересекли таможню, услышали взрыв в первом же здании — в общежитии, и всё, слава богу, там выгрузили, хоть не на свалку выкинули. Однако есть и ещё один, более печальный, вариант: в этом могла быть замешана местная администрация. Расследование провели сами жители, они же и выяснили, что виновником события мог стать сотрудник администрации, который ранее находился под следствием. Подозреваемый раскрыл себя сам: сразу после того, как о ситуации начали говорить, он написал несколько текстов об Александре в своём телеграм-канале. Там чиновник назвал мужчину "укроповцем", потому что на свалку, по его мнению, простая машина попасть не могла.

Глава администрации с пеной у рта доказывает, что гуманитарная помощь на свалке - это фейковая новость, как и видео оттуда. Сама личность чиновника также неоднозначна: в прошлом он был судим за взрыв в карьере, от которого "пол-Амвросиевки" разворотило. Однако потом мужчину отпустили.

https://vk.com/video-29725596_456246496

В этот раз всё может обойтись гораздо серьёзнее. Информацию о произошедшем направили в Следственный Комитет, который занялся вопросом и уточнил место произошедшего.

Всё отправлено. Пусть расследуют, - подчеркнул Александр.

https://tsargrad.tv/news/kazhd...