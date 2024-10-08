День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Художник И. Тоидзе

«Отстоим Кавказ!»

1942 г., Москва

9 октября 1943 года, завершилась битва за Кавказ — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Военная операция продолжалась 442 дня и стала одной из самых длительных по времени и протяжённости в географическом отношении — свыше 1000 км по границе региона и более 800 км в его глубину.

Гитлер считал Кавказ важным стратегическим регионом, так как его захват должен был лишить СССР кубанского и ставропольского зерна, а также нефтяных запасов Грозного и Баку. Именно поэтому военная операция на Кавказе была для противника принципиально важной.

Освобождению Кавказа предшествовали успешные контрнаступления наших войск, главным из которых стала операция «Уран», завершившаяся победой в Сталинградской битве. Разгром немцев под Сталинградом принёс им колоссальные потери, сыграл значительную роль в уничтожении их боевого духа и, главное, — оказал влияние на коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

В масштабной битве за Кавказ принимали участие войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов, Черноморский флот, Азовская и Каспийская военные флотилии.

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Веди, Буденный, диверсантов в бой! Советские истребительно-диверсионные отряды в боях на Западном Кавказе в 1942 году

В истории Великой Отечественной войны яркий след оставили диверсионные операции. К ним прибегали практически на всех театрах военных действий. Не стала исключением и битва за Кавказ 1942-1943 гг.

По приказу маршала Буденного

В августе 1942 г. войска Германии и ее союзников вторглись на Кавказ, сполна используя свое численное и техническое превосходство. Красная армия отступила в предгорные районы, стремясь остановить продвижение противника всеми возможными средствами. Так, в оперативной директиве от 19 августа 1942 г. содержалось указание командующим армиями, командирам корпусов и дивизий сделать оборону активной, использовать специальные отряды для действий на коммуникациях противника.

Принципы действий этих отрядов были конкретизированы уже на следующий день. Командующий Северо-Кавказским фронтом маршал С.М. Буденный приказал "в целях борьбы на коммуникациях противника нанесения ему внезапных коротких ударов в тылу, организовать истребительно-диверсионные отряды ... каждой армии иметь не менее 4-5 диверсионных отрядов ... указанные отряды подчинить непосредственно начальнику штаба армии, на коего и возложить руководство по организации и боевой деятельности диверсионных отрядов...

Состав отрядов - 25 чел.

1 отделение автоматчиков - 10 чел.

2 ПТР

3-5 человек саперов

Одна рация "Север" или "РБ"...

Приказ командующего Северо-Кавказским фронтом о создании диверсионных отрядов 20 августа 1942 г.

Во главе отряда поставить боевого опытного командира с волевыми качествами. Состав отряда подобрать из стойких, проверенных в бою бойцов и мл. командиров. Обеспечить отряд парт-комсомольской прослойкой. Весь состав подобрать за счет учебных и строевых подразделений... Для выполнения боевой задачи, отряду выделять боезапас в пределах 3-4 б[ое]к[омплектов]; гранат 5-6 шт. на бойца; соответствующее количество зажигательных бутылок и "ВВ". Отряд довольствовать концентратами из местных ресурсов... Характер действий - отряды выбрасываются в тыл противника на глубину до 30-50 км на 5-7 дней. Каждому отряду дается район действия или участок дороги. Выход и приход отрядов к району действий проводить без дорог.

Отряду ставить общую задачу по уничтожению сил и средств противника, предоставив ему свободу решать поставленную задачу в соответствии с обстановкой.

Удар отряда должен наноситься после разведки ... в качестве проводников привлекать местных жителей, проверенных через органы НКВД... Готовность отрядов к 1.9.42 формирование возлагаю на Военные советы армий".

В итоговой оперативной сводке Черноморской группы войск за сентябрь 1942 г. раскрывалась еще одна причина использования истребительно-диверсионных отрядов. Полагаться на них приходилось из-за нехватки боевого состава и необходимости накапливания сил для будущих наступательных операций. Но, "несмотря на большой размах и массовость действий этих отрядов, оборона войск Черноморской группы в целом в сентябре была недостаточно активной".

Штаб 18-й армии в сентябре 1942 г. представил развернутый анализ разведывательно-диверсионных операций: "В первые дни работы молодые, только что сформированные отряды не дали должного эффекта, но уже после нескольких суток, по мере накопления опыта, военной хитрости, приобретения навыков по ориентировке на горно-лесистой местности, качество работы отрядов значительно улучшилось. Отряды действовали методом засад и налетов".

И уже в начале сентября 1942 г. советским истребительно-диверсионным группам удалось добиться первых успехов.

Указания по обороне побережья 73-й пехотной дивизии вермахта. 1 ноября 1942 г.

Кто убил генерала Бука?

Курорт Горячий Ключ сегодня хорошо известен всем, кто направляется к черноморскому побережью Краснодарского края. В конце августа 1942 г. он был захвачен 198-й немецкой пехотной дивизией. А две недели спустя, 6 сентября, ее командир генерал-майор Альберт Бук возвращался с передовой в станицу Саратовскую, где располагался дивизионный штаб. Вместе с ним в автомашине "Опель Адмирал" ехал начальник оперативного отдела дивизии майор И. Буль, за рулем был фельдфебель. В полдень генеральский автомобиль оказался на шоссе в 2,5 км к северо-востоку от Горячего Ключа. Во время проезда по мосту через небольшой, заросший кустарником ручей "Опель Адмирал" подвергся нападению. Генерал и майор погибли, водитель получил тяжелое ранение. Немцы организовали прочесывание местности и взяли в плен красноармейца, который сообщил, что засаду на дороге устроила разведывательная группа 723-го стрелкового полка 395-й стрелковой дивизии 18-й армии. Все эти детали стали известны из отчета, подготовленного в штабе немецкой дивизии. В нем подчеркивалось, что нападение было совершено не партизанами, а диверсионным отрядом регулярной армии.

10 сентября от захваченных в плен немецких солдат советская разведка узнала о гибели генерала Бука, информация была подтверждена данными радиоперехвата. Связав все факты воедино, командование 56-й армии посчитало, что успех стал заслугой ее истребительно-диверсионных отрядов, и сочло возможным представить их командиров к медалям "За отвагу". В наградном листе командира первого армейского истребительно-диверсионного отряда лейтенанта У.Д. Мастерко отмечено, что "4.9.42 одна из групп разведчиков по дороге Маслов-Пензенская-Бакинская заметила легковую машину, которая двигалась в направлении Маслов. Броском гранаты машина была подорвана и находившийся в ней командир 198 п[ехотной] д[ивизии] генерал-майор фон Бук убит. Это подтверждено показаниями трех пленных солдат, захваченных 10.9.42 г.". Аналогичным образом эти события описаны в наградном листе командира второго армейского истребительно-диверсионного отряда лейтенанта М.В. Кугуелова. По-видимому, в штабе 56-й армии не знали всех деталей и не могли предположить, что в засаду ее диверсантов попал не генерал-майор А. Бук, а кто-то иной. В то же время в журнале боевых действий 395-й стрелковой дивизии соседней 12-й армии, чьи бойцы в действительности провели описанную выше операцию, 7 сентября была сделана лишь скупая запись следующего содержания: "Потери пр[отивни]ка от налета диверсионной группы 723[-го] с[трелкового] п[олка] по дороге с Саратовской на Ключевая 36 солдат и офицеров, 4 автомашины. Действия диверсионных групп наводят страх на пр[отивни]ка, они их принимают за партизан".

К ноябрю 1942 г. на фронте Черноморской группы войск действовало уже 24 отряда. Три - в 16-м стрелковом корпусе, четыре - в 18-й армии, шесть - в 47-й армии и одиннадцать - в 56-й армии. Количество не всегда переходило в качество. Из отрядов 56-й армии только три вступали в бой с противником, еще два ограничились разведкой, остальные вернулись ни с чем. Неутешительные итоги стали поводом для расследования. В 47-й армии и 16-м корпусе задачу выполнили только треть отрядов. И лишь в 18-й армии все истребительно-диверсионные отряды сумели добиться успеха. Особенно впечатляет 22-дневный рейд отряда капитана А.Н. Смирнова. В ходе него было убито около 80 солдат и офицеров противника, взято шестеро пленных, уничтожено две автомашины, несколько радиостанций, телефонов и линий связи, шесть подвод с мукой, оружие и ценные документы.

Советские разведчики в бою под Туапсе. 1942 г.

Разведка по-черноморски

В ноябре 1942 г. в 79-м выпуске Союзкиножурнала был показан сюжет "Смельчаки". Его создатели запечатлели облик разведчиков Черноморского флота, их подготовку к очередной диверсионной операции, возвращение из рейда и плененных ими румынских солдат.

Опыт разведчиков Черноморского флота оказался востребован в ходе обороны Западного Кавказа. Они направлялись даже в район перевалов Главного Кавказского хребта, на высоту до двух с половиной тысяч метров, хотя никакой специальной подготовки для действий в высокогорье не имели. Активнее всего флотские разведывательно-диверсионные группы действовали в районе Новороссийска, где фронт примыкал к морю. Здесь наряду с группой разведотдела штаба Черноморского флота действовали разведчики Новороссийской военно-морской базы.

Отдельный разведывательно-диверсионный отряд базы был сформирован 13 сентября 1942 г. из личного состава ее береговых частей. Возглавил новое подразделение капитан М.А. Собченюк, прежде руководивший одной из береговых батарей. Командир Новороссийской военно-морской базы Г.Н. Холостяков вспоминал, что за плечами у моряков была оборона Одессы, Крыма и Кавказа. Вместе с тем "опыт действий в тылу противника имели немногие. Никто не проходил специальной подготовки к этому. Зато не занимать им было беззаветной матросской отваги, решимости выполнить любое задание".

Румынский пост в районе Новороссийска. 1942 г.

Через несколько дней, после того как пятеро разведчиков изучили обстановку в районе к югу от Новороссийска, была проведена крупная операция. В ночь на 19 сентября четыре сторожевых и два торпедных катера высадили 168 человек. Основная группа десантников совершила трехкилометровый марш и атаковала румынский гарнизон в Глебовке, а другая уничтожила сторожевой пост в Южной Озерейке. Ранения получили 20 разведчиков, еще трое погибли, среди погибших был и командир отряда М.А. Собченюк. Следующую операцию разведчики предприняли 26 сентября. С самого начала они были обнаружены противником и вынуждены были вести бой с превосходящими силами. Отряд понес потери, погиб его командир младший лейтенант В.Г. Квашня. Лишь месяц спустя восемь участников этого рейда были спасены специально направленными в тыл врага разведчиками и эвакуированы в Геленджик на катерах. А двум другим краснофлотцам пришлось проделать долгий путь в обход Новороссийска, перейти линию фронта им помогли партизаны.

Группа разведчиков морской пехоты получает боевое задание. Район Туапсе. Октябрь 1942 г.

Диверсанты: и разведчики, и агитаторы

Результаты первых вылазок во вражеский тыл потребовали реорганизации отряда. Его преобразовали в отдельную разведывательно-диверсионную роту, состоявшую из пяти групп по 20 человек в каждой. С личным составом стали проводиться занятия по рукопашному бою, владению различными видами оружия, минному делу, высадке на берег и возвращению на катера. Каждая диверсионная операция стала предваряться разведкой. Именно по такому сценарию с 3 по 10 октября 16 разведчиков изучали расположение и порядок службы румынских войск в районе Сукко. А в ночь на 17 октября группа численностью 66 человек во главе с политруком Н.В. Старшиновым произвела нападение на румынские опорные пункты и без потерь вернулась на базу. По воспоминаниям самого Старшинова, ему доводилось заниматься на оккупированной территории нехарактерной для разведчиков работой - агитацией среди населения. Требовалось донести до местных жителей информацию о событиях на фронте и убедить их в лживости немецкой пропаганды и скором переломе в войне.

До конца года разведчики Новороссийской базы совершили пять диверсионных и одиннадцать разведывательных рейдов в тыл врага. Обычно такие операции проводились темными ночами, с учетом погоды и фазы луны. В отдельных случаях катера подходили прямо к берегу, и разведчики высаживались, даже не замочив ног. Чаще всего приходилось высаживаться на гребных лодках. С приближением зимы и ухудшением погоды проделывать это становилось все сложнее. Бывали случаи, когда лодки переворачивались в штормовом море и находившиеся в них моряки погибали. Но главные опасности поджидали разведчиков на суше. После их первых рейдов противник стал тщательнее наблюдать за берегом и предпринял меры по усилению своей обороны.

В журнале боевых действий 5-го немецкого армейского корпуса, занимавшего фронт в районе Новороссийска, зафиксированы несколько атак на опорные пункты береговой обороны. Во всех случаях нападающие именуются бандитами, как противник именовал советских партизан. В записи от 18 октября 1942 г. сообщалось, что высадки диверсантов с моря происходят все чаще.

1 ноября 1942 г. штаб 73-й немецкой пехотной дивизии, входившей в состав 5-го корпуса, подготовил указания по обороне побережья. Они были основаны на недавнем опыте борьбы с десантными отрядами. При обнаружении высадки советских разведчиков на берег рекомендовалось уничтожать их прямо на пляже всеми видами стрелкового оружия и как можно скорее вызывать огонь артиллерии. Вести стрельбу требовалось и по десантникам, и по высадочным средствам. Особо указывалось на чувствительность разведчиков к работе прожекторов.

В течение осени 1942 г. вражеская оборона побережья между Анапой и Новороссийском заметно усилилась. Активность флотских разведчиков заставила командование противника задуматься об угрозе советского морского десанта. Это создало серьезные препятствия для высадки советских войск под Новороссийском в феврале 1943 г.

Оборона Кавказа в 1942 г. началась в условиях численного превосходства войск Германии и ее союзников, их готовности вести борьбу в горно-лесной местности и высокогорных районах. В этой сложной обстановке командование Северо-Кавказского фронта искало любые возможности для улучшения положения. Одним из шагов стало развертывание истребительно-диверсионных отрядов. Несмотря на трудности, связанные с нехваткой снаряжения, недостатком опыта ведения войны в специфических условиях Западного Кавказа, операции советских диверсантов нанесли заметный урон противнику.

https://rodina-history.ru/2020/07/12/vedi-budennyj-diversantov-v-boj.html

Командир группы разведчиков 2-го разведывательного отряда, разведывательного отдела Черноморского флота, старший сержант Михаил Панфилович Аникин (г.р. 1919). Место съемки - город Севастополь.⠀

Время съемки - апрель 1942 года.⠀

Автор съемки - Владислав Микоша.

В годы войны командир взвода, помощник командира разведотряда разведотдела штаба Черноморского флота, командир взвода разведки 386-го отдельного батальона морской пехоты Михаил Аникин неоднократно участвовал в разведывательно-диверсионных действиях в тылу врага в Балаклаве, Евпатории, Кучук-Кой, Кучук-Мускомья, Варнаутки, в районе Анапы. Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа". Умер после войны, похоронен в Киеве.⠀

М. Аникин одет в бушлат двубортный, единое походное снаряжение начальствующего состава и фуражку суконную, вооружен ручными противопехотными гранатами РГД-33 (ручная граната Дьяконова) и 7,62-мм пистолетом ТТ (тульский Токарева). Старший сержант обмотан лентами от пулемета Максима с патронами калибра 7,62 мм. В руках морской пехотинец держит бинокль командира РККА (предположительно АУ 6х30) и папиросу. На заднем плане вид на севастопольский рейд и Константиновский форт.⠀

https://t.me/myUSSR/7314 Бой под командованием лейтенанта Павкина: два танка против 16-ти

Лёгкий американский танк М3 «Стюарт»советские танкисты не особо жаловали. Его неплохие ходовые качества нивелировались слишком большими габаритами по высоте и пожароопасным бензиновым двигателем. Вооружение и броня тоже заметно проигрывали немецким PzKpfw III и IV, поэтому летом 1943 года поставку «Стюартов» в РККА прекратили. Тем не менее, они активно участвовали в боях вплоть до осени 1944-го и в умелых руках были довольно грозным оружием. Таких, например, как у командира танковой роты Павкина Александра Яковлевича.

Лейтенант воевал на Кавказе, где ленд-лизовская техника в бронетанковых частях составляла около 60%. Объяснялось это близостью Ирана, через который союзники наладили стабильный каналпоставки. Рота Павкина 75-го отдельного танкового батальона Северной группы войск Закавказского фронта была полностью оснащена лёгкими М3 «Стюарт». И в сентябре 1942 года показала себя с самой лучшей стороны.

9 сентября 1942 года под Кизляром три танка под командованием лейтенанта Павкина нанесли существенные потери противнику, уничтожив 10 артиллерийских орудий, 2 миномёта и 9 противотанковых ружей вместе с их расчётами, а также батальон пехоты.

Вечером 11 сентября Александр Яковлевич возглавил разведку, выдвинувшуюся двумя машинами в сторону города Малгобек. Обнаружив колонну из 16-ти вражеских танков, лейтенант решил вступить в бой. В результате обстрела было подбито 11 немецких машин, 7 из них повредил экипаж Павкина.

Вслед за первой колонной враг бросил ещё одну, из 40 танков. Но тут на помощь подоспели КВ-1 и Т-34 52-й бригады, в результате чего были уничтожены и подбиты 20 фашистских танков. «Стюарты» лейтенанта Павкина также приняли участие в этом бою.

14 октября 1942 года Александр Яковлевич был награждён орденом Ленина. В августе 1946 года он демобилизовался в звании капитана. Последним местом службы героя был 31-й учебный танковый полк Т-34 в Саратове. Что же касается «Стюартов», то по статистике в годы войны в СССР поставили 1232 этих танка, и один из них даже участвовал в боевых действиях против Японии. В дальнейшем в Советской Армии они не использовались.