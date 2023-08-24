Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67

Плакаты.

Подписчики из Крыма шлют, такие граффити появились в Севастополе, по дороге от площади Ушакова к Красному спуску

https://t.me/mig41/27983

Художники из Петербурга рисуют мурал с военным на одном из зданий Луганска https://t.me/izvestia/138755

Стелу, посвященную Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину, открыли в Тамбовской области на территории воинской части, где служил боец. Его семье вручили медаль "Золотая Звезда". Гвардии прапорщик Артур Владимирович Лапшин проходил военную службу в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе с.г. при выполнении боевой задачи он попал под артиллерийский огонь противника. Артур Лапшин шёл впереди своей группы, прикрывал ребят, однако получил ранения, несовместимые с жизнью. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

https://t.me/rabotaembrat/6511

В День Воздушно-десантных войск в городе Ревда Свердловской области открыли мемориальную доску погибшим в зоне спецоперации.

На ней 23 фамилии, среди которых 9 павших бойцов ЧВК "Вагнер".

https://t.me/wagner_group_pmc/37290

И опять арты от Рыбаря.

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.

Краса и мощь Военно-Морского Флота Российской Федерации из-под кисти наших художников.

Команда Рыбаря в этот день поздравляет всех военнослужащих и граждан Российской Федерации, так или иначе имеющих отношение к Военно-Морскому Флоту Российской Федерации.

В наших артах деяния флота нет-нет да мелькают. Какие-то картины Вы уже видели, а что-то мы припасли на этот день, дабы порадовать нашу аудиторию.

Наслаждайтесь.

Арты в высоком разрешении:

«Иван Хурс» на охоте Морская охота на птиц На подступах к Севастополю На страже крымских берегов Невозмутимое «Приазовье» Набег «Рапторов» Подводная угроза Походный ордер Сирийский вояж Утро под Бердянском

https://t.me/rybar/50235

Художники канала ко Дню тыла вооруженных сил России подготовили свой Арт! 1 августа в стране отмечается День тыла вооруженных сил Российской Федерации. Хотя праздник официально установлен в 1998 году, свое начало тыловые формирования берут еще со времен Петра I.

С 2010 года МТО представляет единую систему органов управления, специальных войск и организаций, обеспечивающих техническое и тыловое обеспечение всех видов и родов ВС РФ. Его задача — полностью предоставить частям все необходимое для повседневной деятельности и выполнения задач.

Да, на фоне различных скандалов и реалий войны немало фронтовиков при слове «тыловик» кривят лицо. Но грамотные и компетентные специалисты МТО способны оперативно удовлетворить насущные потребности подразделения от еды и формы до боеприпасов и ГСМ, что прямо влияет на его боеспособность.

За последние полгода наметились определенные положительные сдвиги в улучшении работы служб материально технического обеспечения. И пусть СВО станет катализатором для еще более масштабных изменений тыла вооруженных сил.

https://t.me/rybar/50315

Художники канала ко Дню ВДВ поздравили десантников вот такой работой: 2 августа 1930 года на учениях под Воронежем состоялась первая в СССР высадка на парашютах группы десантников. Этот день и считается датой основания отечественных Воздушно-десантных войск.

За 93 года ВДВ прошли горнило едва ли ни всех выпавших на долю России всех войн и вооруженных конфликтов, часто находясь на самом острие. С началом же специальной военной операции славных страниц в истории «крылатой пехоты» стало гораздо больше.

Бойцы в голубых беретах высаживались в Гостомеле и Вознесенске, освобождали ЛНР, удерживали оборону под Херсоном. Сейчас они наступают в лесах под Кременной, отбивают накаты под Бахмутом и жгут технику ВСУ в Запорожской области. Нет ни одного стратегического направления, где бы не отметились десантники.

Полтора года боевых действий выявили необходимость изменений, особенно в вопросе оснащения ВДВ различной техникой. Эти реформы в перспективе способны сделать их еще более мощным родом войск в составе ВС РФ, которым под силу выполнить даже самые сложные задачи.

https://t.me/rybar/50360

Вот такие плакаты выпустили художники канала ZаПобеду Плакат посвящен Дмитрию Фаршиневу, погибшему 5 апреля 2022 года. Ефрейтор из 11-й Десантно-штурмовой бригады Дмитрий Фаршинев удостоен звания Героя России (посмертно). и Герою России (звание присвоено посмертно) Игнатову Владимиру, погибшему 30 мая 2022 года. Командир отделения группы специального назначения отряда специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, гвардии старший сержант. Прослужил в военной разведке ВДВ более 15 лет. Некоторые рисунки "из народа" Автор А. Ченчик Автор @nikdme Автор @landaksketches Корса рисунок от ktoR Очень стильные работы художника с Telegram-канала Пионерский.JPG, посвященные бойцам ЧВК Вагнер. Работа Ильи Пожарова на «Армия 2022»

Несколько шевронов, традиционно

Ну и, безусловно, юмор. Без него никак.

В телеграм-канале Медведев оставил небольшой коллаж (показываем вам его прямо сейчас), подписав его следующим образом:

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией".

Ха, вглядитесь в эти лица!

Эти биосубстанции живы!

Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!" Ну если уж Дмитрий Анатольевич говорит! Удивительное рядом. "Портал из подбитого днепропетровского СБУ открылси пряма у Австралии)) Жду выбросов в пиндостан и эуропу" Айда по клубнику. Чур не топтать

Ах вон оно че, Михалыч! Пройдут года и в учебниках напишут, что русским опять помог Генерал, только не Мороз как с французами и немцами, а Генерал Трава. Как говорят у нас: "Плохому танцору ... кое-что мешает" Ну если уж менять памятник "Родина мать", то вот такой должен стоять, а не просто убрать герб со щита.

И на сегодня все.

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