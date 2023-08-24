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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67

Плакаты.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Подписчики из Крыма шлют, такие граффити появились в Севастополе, по дороге от площади Ушакова к Красному спускуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67
https://t.me/mig41/27983

Художники из Петербурга рисуют мурал с военным на одном из зданий ЛуганскаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67https://t.me/izvestia/138755

Стелу, посвященную Герою России гвардии прапорщику Артуру Лапшину, открыли в Тамбовской области на территории воинской части, где служил боец. Его семье вручили медаль "Золотая Звезда".Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Гвардии прапорщик Артур Владимирович Лапшин проходил военную службу в одной из воинских частей Тамбовского гарнизона. В январе с.г. при выполнении боевой задачи он попал под артиллерийский огонь противника. Артур Лапшин шёл впереди своей группы, прикрывал ребят, однако получил ранения, несовместимые с жизнью.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Указом Президента Российской Федерации гвардии прапорщик Артур Лапшин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).
https://t.me/rabotaembrat/6511

В День Воздушно-десантных войск в городе Ревда Свердловской области открыли мемориальную доску погибшим в зоне спецоперации.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67
На ней 23 фамилии, среди которых 9 павших бойцов ЧВК "Вагнер".
https://t.me/wagner_group_pmc/37290

И опять арты от Рыбаря.
События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников.
Краса и мощь Военно-Морского Флота Российской Федерации из-под кисти наших художников.
Команда Рыбаря в этот день поздравляет всех военнослужащих и граждан Российской Федерации, так или иначе имеющих отношение к Военно-Морскому Флоту Российской Федерации.
В наших артах деяния флота нет-нет да мелькают. Какие-то картины Вы уже видели, а что-то мы припасли на этот день, дабы порадовать нашу аудиторию.
Наслаждайтесь. 
Арты в высоком разрешении:
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67«Иван Хурс» на охотеНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Морская охота на птицНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67На подступах к СевастополюНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67На страже крымских береговНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Невозмутимое «Приазовье»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Набег «Рапторов»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Подводная угрозаНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Походный ордерНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Сирийский вояжНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Утро под Бердянском
https://t.me/rybar/50235

Художники канала ко Дню тыла вооруженных сил России подготовили свой Арт!Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 671 августа в стране отмечается День тыла вооруженных сил Российской Федерации. Хотя праздник официально установлен в 1998 году, свое начало тыловые формирования берут еще со времен Петра I.
С 2010 года МТО представляет единую систему органов управления, специальных войск и организаций, обеспечивающих техническое и тыловое обеспечение всех видов и родов ВС РФ. Его задача — полностью предоставить частям все необходимое для повседневной деятельности и выполнения задач.
Да, на фоне различных скандалов и реалий войны немало фронтовиков при слове «тыловик» кривят лицо. Но грамотные и компетентные специалисты МТО способны оперативно удовлетворить насущные потребности подразделения от еды и формы до боеприпасов и ГСМ, что прямо влияет на его боеспособность.
За последние полгода наметились определенные положительные сдвиги в улучшении работы служб материально технического обеспечения. И пусть СВО станет катализатором для еще более масштабных изменений тыла вооруженных сил.
https://t.me/rybar/50315

Художники канала ко Дню ВДВ поздравили десантников вот такой работой:Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 672 августа 1930 года на учениях под Воронежем состоялась первая в СССР высадка на парашютах группы десантников. Этот день и считается датой основания отечественных Воздушно-десантных войск.
За 93 года ВДВ прошли горнило едва ли ни всех выпавших на долю России всех войн и вооруженных конфликтов, часто находясь на самом острие. С началом же специальной военной операции славных страниц в истории «крылатой пехоты» стало гораздо больше.
Бойцы в голубых беретах высаживались в Гостомеле и Вознесенске, освобождали ЛНР, удерживали оборону под Херсоном. Сейчас они наступают в лесах под Кременной, отбивают накаты под Бахмутом и жгут технику ВСУ в Запорожской области. Нет ни одного стратегического направления, где бы не отметились десантники.
Полтора года боевых действий выявили необходимость изменений, особенно в вопросе оснащения ВДВ различной техникой. Эти реформы в перспективе способны сделать их еще более мощным родом войск в составе ВС РФ, которым под силу выполнить даже самые сложные задачи.
https://t.me/rybar/50360

Вот такие плакаты выпустили художники канала ZаПобедуНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Плакат посвящен Дмитрию Фаршиневу, погибшему 5 апреля 2022 года. Ефрейтор из 11-й Десантно-штурмовой бригады Дмитрий Фаршинев удостоен звания Героя России (посмертно).Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67и Герою России (звание присвоено посмертно) Игнатову Владимиру, погибшему 30 мая 2022 года. Командир отделения группы специального назначения отряда специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, гвардии старший сержант. Прослужил в военной разведке ВДВ более 15 лет. Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Некоторые рисунки "из народа"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Автор А. ЧенчикНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Автор @nikdmeНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Автор @landaksketchesНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Корса рисунок от ktoRНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Очень стильные работы художника с Telegram-канала Пионерский.JPG, посвященные бойцам ЧВК Вагнер.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Работа Ильи Пожарова на «Армия 2022»
Несколько шевронов, традиционноНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67
Ну и, безусловно, юмор. Без него никак.
В телеграм-канале Медведев оставил небольшой коллаж (показываем вам его прямо сейчас), подписав его следующим образом:
"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией".
Ха, вглядитесь в эти лица!
Эти биосубстанции живы! 
Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Ну если уж Дмитрий Анатольевич говорит! Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Удивительное рядом.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67"Портал из подбитого днепропетровского СБУ открылси пряма у Австралии)) Жду выбросов в пиндостан и эуропу"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Айда по клубнику.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Чур не топтать

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Ах вон оно че, Михалыч! Пройдут года и в учебниках напишут, что русским опять помог Генерал, только не Мороз как с французами и немцами, а Генерал Трава. Как говорят у нас: "Плохому танцору ...  кое-что мешает"Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 67Ну если уж менять памятник "Родина мать", то вот такой должен стоять, а не просто убрать герб со щита.
И на сегодня все.
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героиплакатыСветлана Митленко

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