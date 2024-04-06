Амбиции "султана" зашли слишком далеко

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* Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни признаны террористами на территории России

Турки совершили большую ошибку при следовании своей политике так называемой "многовекторности". Россия увидела, кто её настоящий враг и принимает меры противодействия.В последнее десятилетие Турция стремительно разрушает о себе штампы, как о "пляже всей Европы". Президент республики Реджеп Эрдоган ведёт крайне агрессивную политику, направленную на возрождение Османской Империи. Идеологию главы государства называют "неоосманизм", и он намерен добиться превращения Турции в локального гегемона на Ближнем Востоке.Однако, вспоминая историю, сразу стоит задаться вопросом: а не станет ли "Неоосманская империя" врагом России? Ведь если вспомнить все русско-турецкие отношения, то на ум конечно же приходит единственное слово "война".Россия и Турция столкнулись друг с другом уже в 16 веке, когда Османская Империя объявила своими вассалами Казанское, Астраханское и Крымское ханства. И так вышло, что они находились на пути разрастания молодого, но уже могущественного Русского Царства. После этого "Блистательная порта" стала непримиримым врагом "Третьего Рима".Противостояние двух государств закончилось после Первой Мировой войны. Новое Советское государство восстанавливалось после глобального конфликта и гражданской войны. А Османская Империя развалилась, и на его месте возникла Турецкая Республика под началом блистательного Мустафы Кемаля Ататюрка, который и поныне считается "Отцом государства".Недавно образованный СССР сотрудничал с Анкарой с целью "насолить" западным странам, которые после Первой Мировой планировали разделить Малую Азию на свои колонии. И это возымело успех — Ататюрк победил и создал нынешнюю Турцию.Республика сполна "отблагодарила" СССР, чуть не вступив во время Второй Мировой войны в состав стран Оси. После разгрома Рейха Анкара вошла в состав НАТО, а размещение западных ракет на территории Турции привело к "Карибскому кризису", который чуть не закончился ядерной войной.Учитывая долгую историю отношений России и Турции, не вызывает совершенно удивления тот факт, что Анкара оказалась причастна и к теракту в "Крокус Сити Холле". Двое из участвовавших в нападении террористов заявили, что до преступления они находились на территории Турции. Зачем? А это и есть самое интересное.Один из террористов Саидакрами Рачабализода* прибыл в Стамбул 5 января 2024 года, где он поселился в гостинице в центральном районе. Через полтора месяца ту да прибыл глава банды преступников Шамсиддин Фаридуни*, который заселился в тот же самый отель.И уже 27 февраля оба боевика покинули отель и вернулись в Москву 2 марта. Очевидно, что в Турцию они ездили не на отдых, а получали инструкции или "уроки" от заказчиков теракта. Именно там, в Стамбуле, оба таджика встретились с неким "проповедником", который и "вдохновил" их на преступление.И, естественно, визит русского президента Владимира Путина в Турцию в этих условиях был отложен. Хотя ранее встреча двух лидеров в Анкаре после выборов в России была анонсирована по всем официальным каналам.После нападения на "Крокус" Турция начала сразу оправдываться по факту произошедшего. В Анкаре заявили, что Россия не передавала им данных о преступниках и не давала мандата на их задержание. Однако МВД республики уже на следующий день сообщило о задержании на территории страны "более сотни террористов". Их, конечно же, никто СМИ не показал.И это не первый случай в истории Турции. Анкара ведёт себя крайне снисходительно даже к самым отмороженным террористам, которых разыскивают геополитические противники республики. Если ты совершил теракт в России или в Ираке и сбежал в Стамбул, то выдачи не будет.Анкара регулярно выпускает на свободу в досрочном порядке сотни исламистов и лиц, которые им сочувствуют. На территории Турции их, конечно же, не оставляют — отправляют туда, где они должны работать на интересы "неоосманизма". Вот такая вот real politic.И боевики всеразличных исламистских группировок из Турции направляются с инструкциями по всему Ближнему Востоку и в Среднюю Азию. А потом происходят теракты.Амбиции Реджепа Эрдогана давно не являются секретом ни для кого. Он играет в "многовекторную" внешнюю политику, рассматривая окружающие его страны как временных союзников и будущих врагов. То Анкара выступает против союзника по НАТО — Греции, за Кипр, то против "уважаемых партнёров из Москвы" — за Закавказье.После попытки демократического переворота военных в Турции, на всех государственных каналах в той или иной форме начали появляться карты, где изображены границы Османской империи. Но они идут и дальше — так, радикальные турецкие националисты подарили президенту карту "Великого Турана". Земель всех тюркских народов, объединённых в одно государство.К слову, за последнее время Турция начала активную поддержку всех тюркоязычных народов России. Правда, тут сказался религиозный фактор — православным якутам и чувашам, например, султанская чалма даром не нужна. И с точно таким же рвением Анкара продвигает свою политику в Средней Азии — в Туркмении и в Казахстане. Но точно также Эрдоган нацелился и на Ближний Восток, претендуя на лидерство в мусульманском мире. Об этом сообщил на "Валдае" член администрации президента Сирии Бусейна Шаабан:"У Турции есть амбиции занять земли. Мы сталкиваемся с Эрдоганом, который мечтает о воссоздании Османской империи, но ему это не удастся".В рамках осуществления своей политики, Турция с самого начала спецоперации активно продавала Украине беспилотники "Байрактар", которые попортили нашим войскам немало крови. Правда, впоследствии случился неожиданный для Анкары казус: распиаренные дроны оказались не охотниками, а добычами наших дронобоев и войск РЭБ. И вот, от красивой картинки остались только обломки.И в случае с "Крокусом" глава ФСБ Александр Бортников подчеркнул, что задержанных террористов готовили в Турции. Именно там ГУР Украины вербует для себя боевиков, готовит их и вооружает. К слову, стоит вспомнить и "экстракшен" украинских боевиков из "Азовстали", откуда их заботливо, одаривая "айфонами" и кормя тирамису, олигарх Роман Абрамович доставил в Турцию. Оттуда они, вопреки договорённостям, сбежали на Украину.Однако говорить о какой-то кардинальной реакции в отношении Турции тяжело. До начала спецоперации Россия заключила множество контрактов с Анкарой по сотрудничеству в разных сферах. От нефтяной и газовой до атомной.Так, Россия построила "Южный поток" через Турцию, с помощью которого теперь Анкара может шантажировать Москву точно также, как делала это Украина. Помимо того, "Росатом" обязан по контракту завершить строительство АЭС "Аккую. И нельзя не вспомнить про снабжение нашей сирийской группировки, которое происходит через Босфор и Дарданеллы.Эрдоган коварно "привязал" к себе Россию, для которой разрыв отношений с Анкарой станет очень болезненным. Вот что бывает, когда выстраиваешь текущую политику, не оглядываясь на опыт предков.