Лётчик Мельников - рождённый в рубашке

Везение
Первый документально известный случай невероятного везения случился с ним в тот же день, когда погиб Кавтарадзе, 13 июля 1941 года Мельникову в паре с другим лётчиком было поручено провести воздушную разведку. Далее лучше процитировать его собственное донесение:
– ж/д Сольцы – Уторгош свободна, движение ж/д составов не обнаружено;
– по дороге Уторгош – Городище движение нашей артиллерии на конной тяге, отдельные автомашины с бойцами, два конных подразделения до 50 человек в каждом и отдельные подводы с гражданским населением (неразб.) находясь в лесу;
В районе между Коршуно – Николаево мой самолёт загорелся справа снизу центроплана (центральной части крыла – Прим. авт.) и, сильно наклонив нос вниз, с правым углом пошёл на снижение. Мне удалось выровнять его уже на высоте деревьев, выключив мотор.
Самолёт упал в лес, где сгорел. Я был выброшен из кабины, и когда пришёл в себя после потери сознания, самолёт полностью был охвачен пламенем. Имею предположение, что самолёт был подбит, ибо перед загоранием самолета и получился сильный толчок и крен вправо».
Почти сразу вернувшись к боевой работе, он летал до 14 октября 1941 года, когда был сбит немецкими зенитчиками и получил сильное сотрясение мозга. Видимо, снова была «жёсткая посадка»! В этот раз менее удачная, хотя всё равно – опять очень повезло!
Врачебная комиссия решила, что к лётной работе он теперь не годен. Но большой боевой опыт не забыли и назначили преподавателем в Высшую офицерскую школу воздушного боя ВВС на Люберецком аэродроме в Подмосковье.
Столетие
Больше деталей есть в черниговской газете «Гарт» от 20 февраля 2014 года. И это ещё одно свидетельство удачи Фёдора Антоновича, потому что заметка в газете посвящена его 100-летию! Не каждому повезёт дожить до такого почтенного возраста! На основе этой небольшой статьи и сведений из послужной карточки и наградных листов можно составить краткую биографию:
Родился Фёдор Мельников 15.02.1914 на хуторе Шейкино Валковского района Харьковской области.
«По окончании семилетки учился в сельскохозяйственном техникуме на агронома. Быть летчиком он и не мечтал, но его судьбу решил случай.
По направлению техникума Фёдор попал в Сталинградскую область. Как-то работал в поле и увидел, как на колхозную ниву приземлился самолет. Тогда он впервые увидел настоящий самолет-истребитель и захотел летать на нём. Говорит, что до сих пор помнит, как он сверкал ярко-зелеными крыльями».
Был призван в армию 10.08.1936. Окончил Сталинградскую военную авиационную школу пилотов. Как уже было сказано, отличился в Советско-финской войне.
За первые 4 месяца Великой Отечественной войны на Северо-Западном фронте совершил 165 успешных боевых вылетов, из них 27 воздушных боёв, 31 штурмовку, 38 сопровождений бомбардировщиков, 60 патрулирований, 36 разведок в тыл противника.
Лично сбил 4 немецких самолёта, это был хороший результат в тот особенно неудачный для нашей авиации первый год войны.
Во время последующей службы в Высшей офицерской школе воздушного боя помог повысить тактические навыки многим молодым лётчикам, таким образом внеся большой вклад в достижение превосходства нашей истребительной авиации над немецкой.
После войны Фёдор Антонович служил в разных местах Советского Союза, в 1957 году вместе с женой и сыном поселился в Чернигове, служил преподавателем местного Высшего авиационного училища летчиков. Ушел на пенсию в звании полковника в конце 1960 года. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого, а также медалями.
Вот такая необыкновенная судьба, в которой соседствуют и везение, и собственный талант, мужество, упорство в достижении целей. В общем, судьба настоящего офицера!
К сожалению, сейчас на Украине совсем другие герои…
https://topwar.ru/221809-letchik-melnikov-rozhdennyj-v-rubas...
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