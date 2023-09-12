Лётчик Мельников - рождённый в рубашке

Наверное, многим из интересующихся историей отечественной авиации известен подвиг лётчика-истребителя Аристотеля Кавтарадзе, который в середине июля 1941 года во время контрудара под Сольцами совершил таран и ценой своей жизни сбил немецкий самолёт. Я о нем ставила тему неделю назад. Вместе с ним служили и другие замечательные, храбрые товарищи. Одним из них был лейтенант Фёдор Антонович Мельников, опытный лётчик, уже отличившийся в недавней Советско-финской войне, награждённый медалью «За отвагу». Про таких, как он, говорят: «родился в рубашке». Наверное, многим из интересующихся историей отечественной авиации известен подвиг лётчика-истребителя Аристотеля Кавтарадзе, который в середине июля 1941 года во время контрудара под Сольцами совершил таран и ценой своей жизни сбил немецкий самолёт. Я о нем ставила тему неделю назад. Вместе с ним служили и другие замечательные, храбрые товарищи. Одним из них был лейтенант Фёдор Антонович Мельников, опытный лётчик, уже отличившийся в недавней Советско-финской войне, награждённый медалью «За отвагу». Про таких, как он, говорят: «родился в рубашке».

Везение

Первый документально известный случай невероятного везения случился с ним в тот же день, когда погиб Кавтарадзе, 13 июля 1941 года Мельникову в паре с другим лётчиком было поручено провести воздушную разведку. Далее лучше процитировать его собственное донесение:

«Выполняя боевое задание на разведку по дорогам Сольцы – Уторош (ж/д), Уторгош – Николаево, Николаево – Подборовье на самолёте И-153 в составе пары на высоте 200–100 метров, мною установлено:

– ж/д Сольцы – Уторгош свободна, движение ж/д составов не обнаружено;

– по дороге Уторгош – Городище движение нашей артиллерии на конной тяге, отдельные автомашины с бойцами, два конных подразделения до 50 человек в каждом и отдельные подводы с гражданским населением (неразб.) находясь в лесу;

В районе между Коршуно – Николаево мой самолёт загорелся справа снизу центроплана (центральной части крыла – Прим. авт.) и, сильно наклонив нос вниз, с правым углом пошёл на снижение. Мне удалось выровнять его уже на высоте деревьев, выключив мотор.

Самолёт упал в лес, где сгорел. Я был выброшен из кабины, и когда пришёл в себя после потери сознания, самолёт полностью был охвачен пламенем. Имею предположение, что самолёт был подбит, ибо перед загоранием самолета и получился сильный толчок и крен вправо».

Истребитель И-153 летел со скоростью не менее 200 км/ч. Врезавшись на такой скорости в лес, Мельников не только выжил, но и отделался только лёгким «нокаутом» и царапинами! Так что в этот же день смог продиктовать или даже сам написать процитированное выше донесение. Невероятное везение!



Почти сразу вернувшись к боевой работе, он летал до 14 октября 1941 года, когда был сбит немецкими зенитчиками и получил сильное сотрясение мозга. Видимо, снова была «жёсткая посадка»! В этот раз менее удачная, хотя всё равно – опять очень повезло!

Врачебная комиссия решила, что к лётной работе он теперь не годен. Но большой боевой опыт не забыли и назначили преподавателем в Высшую офицерскую школу воздушного боя ВВС на Люберецком аэродроме в Подмосковье. Истребитель И-153 летел со скоростью не менее 200 км/ч. Врезавшись на такой скорости в лес, Мельников не только выжил, но и отделался только лёгким «нокаутом» и царапинами! Так что в этот же день смог продиктовать или даже сам написать процитированное выше донесение.Почти сразу вернувшись к боевой работе, он летал до 14 октября 1941 года, когда был сбит немецкими зенитчиками и получил сильное сотрясение мозга. Видимо, снова была «жёсткая посадка»! В этот раз менее удачная, хотя всё равно – опять очень повезло!Врачебная комиссия решила, что к лётной работе он теперь не годен. Но большой боевой опыт не забыли и назначили преподавателем в Высшую офицерскую школу воздушного боя ВВС на Люберецком аэродроме в Подмосковье.

Столетие

Больше деталей есть в черниговской газете «Гарт» от 20 февраля 2014 года. И это ещё одно свидетельство удачи Фёдора Антоновича, потому что заметка в газете посвящена его 100-летию! Не каждому повезёт дожить до такого почтенного возраста! На основе этой небольшой статьи и сведений из послужной карточки и наградных листов можно составить краткую биографию:

Родился Фёдор Мельников 15.02.1914 на хуторе Шейкино Валковского района Харьковской области.

«По окончании семилетки учился в сельскохозяйственном техникуме на агронома. Быть летчиком он и не мечтал, но его судьбу решил случай.

По направлению техникума Фёдор попал в Сталинградскую область. Как-то работал в поле и увидел, как на колхозную ниву приземлился самолет. Тогда он впервые увидел настоящий самолет-истребитель и захотел летать на нём. Говорит, что до сих пор помнит, как он сверкал ярко-зелеными крыльями».

Был призван в армию 10.08.1936. Окончил Сталинградскую военную авиационную школу пилотов. Как уже было сказано, отличился в Советско-финской войне.

За первые 4 месяца Великой Отечественной войны на Северо-Западном фронте совершил 165 успешных боевых вылетов, из них 27 воздушных боёв, 31 штурмовку, 38 сопровождений бомбардировщиков, 60 патрулирований, 36 разведок в тыл противника.

Лично сбил 4 немецких самолёта, это был хороший результат в тот особенно неудачный для нашей авиации первый год войны.

Во время последующей службы в Высшей офицерской школе воздушного боя помог повысить тактические навыки многим молодым лётчикам, таким образом внеся большой вклад в достижение превосходства нашей истребительной авиации над немецкой.



После войны Фёдор Антонович служил в разных местах Советского Союза, в 1957 году вместе с женой и сыном поселился в Чернигове, служил преподавателем местного Высшего авиационного училища летчиков. Ушел на пенсию в звании полковника в конце 1960 года. Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Богдана Хмельницкого, а также медалями.

Вот такая необыкновенная судьба, в которой соседствуют и везение, и собственный талант, мужество, упорство в достижении целей. В общем, судьба настоящего офицера!