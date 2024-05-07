У профессора Преображенского был реальный прототип

Повесть Булгакова «Собачье сердце» и ее одноименная экранизация ошеломили и восхитили читателей, а затем и телезрителей. Высказывания мудрого и ироничного героя произведения, профессора Преображенского, так метко обозначившего проблемы своего времени, уже давно разобрали на цитаты. А между тем немногие знают, что у всеми любимого профессора Преображенского был реальный прототип. Это хирург Сергей Воронов, прославившийся в 1920 годах на весь мир в качестве специалиста по омоложению – как и герой повести «Собачье сердце».

Начал с обезьян и коз

Вы думали, что идею омоложения писатель (а также, напомним, врач по профессии) Михаил Булгаков придумал чисто из головы – для завязки сюжета? А вот и нет. В 1920-е в обществе ходило очень много разговоров про омоложение, в том числе про борьбу со старостью с помощью пересадки половых желез. И все благодаря пожилому хирургу Сергею Воронову. Итак, все по порядку.



Хирург смело заявил, что нашёл причину старения.

Сергей Александрович (настоящие имя и отчество – Самуил Абрамович) родился и вырос в Воронеже, но потом уехал из страны. Он прошел обучение в Сорбонне и остался жить и работать во Франции. Предметом его научных интересов были, как и у профессора Преображенского, эндокринология и трансплантология.

Для начала врач и ученый Серж Воронов (так его называли французы) много поездил по миру. Так, например, в Египте он провел наблюдения за евнухами в гаремах и пришел к выводу, что отсутствие у человека семенных желез напрямую влияет на работу эндокринных органов, подавляя ее. То же самое, как подметил ученый, происходило и у пожилых людей, у которых органы внутренней секреции начинали работать хуже, вызывая старение. И именно пересадка органов, по предположению хирурга, должна была избавить организм от физиологического процесса увядания.



Воронов в лаборатории.

– Я нашел причину старения. Она кроется в половых железах, которые с возрастом перестают вырабатывать нужное количество гормонов. И я нашел средство вернуть людям молодость, – заявит позже Воронов во время своего научного доклада на всемирном конгрессе, посвященного его методике омоложения.

Для начала ученый стал наблюдать, как вообще реагирует организм на пересаженный донорский орган – например, щитовидную железу или семенные железы. Так, одному 14-летнему мальчику он успешно пересадил правую долю щитовидной железы бабуина – правда, не для омоложения, конечно, а для излечения подростка от появившихся у него «признаков слабоумия». А 20-летнему юноше, который выглядел как 10-летиний ребенок, был апатичен и почти не разговаривал, была пересажена железа его матери. Этот эксперимент тоже увенчался успехом: как отмечал хирург, юноша начал расти, взрослеть, стал активен, у него стала развиваться речь и «пробудился разум».



Его операции были на удивление успешны (архивные фото).

А когда началась Первая Мировая война, хирург переключился на солдат – спасал раненых с помощью своих операций по пересадке костной ткани (чаще всего их же собственной).

Когда ученый приступил к операциям именно по омоложению, у него уже был наработан большой опыт по пересадке органов. В качестве подопытных животных он брал домашний скот. Воронов пересаживал старым баранам и козлам семенные железы молодых, в результате чего животные становились активнее, бодрее и здоровее.

И вот, наконец, в июне 1920 года хирург впервые пересадил семенную железу обезьяны человеку с целью омоложения. Тоненькие (шириной всего в несколько миллиметров) срезы яичек шимпанзе и бабуинов Воронов пересадил в мошонку мужчины – и они срослись с человеческой тканью. И опять – успех: после операции пациент не только выжил, но и стал здоровее и активнее.

Архивные снимки: Воронов с чучелом подопытной обезьяны, ставшей донором, и Воронов в лаборатории.

Ему рукоплескали 700 именитых хирургов

После этой операции хирург осуществил еще более полусотни аналогичных. Его пациентами были люди в возрасте, которые ощущали себя стареющими и желали выглядеть и чувствовать себя моложе. После пересадки донорских органов у пациентов наблюдалось прибавление сил и энергии, некоторые даже сбросили лишний вес.

Тут стоит отметить что эффект от пересадки людям половых органов обезьяны был непродолжительным и длился от нескольких месяцев до двух лет. Кроме того, стопроцентную гарантию омоложения Воронов как честный врач пациентам дать не мог. Однако желающих омолодиться это не страшило: ради такого шанса они готовы были заплатить немалые деньги и рискнуть.

Афиша к фильму о методе хирурга Воронова. Начало 1920-х.

Успехи хирурга-француза российского происхождения в начале 1920-х годов облетели весь мир. К нему съезжались пациенты и коллеги из разных уголков планеты. Труды знаменитого врача (в частности его книга «Омоложение прививанием») были переведены на другие языки, в том числе и на русский. Кроме того, методику Воронова ветеринары в африканских странах применяли для улучшения качества пород скота.

Согласно архивным источникам, на Международном хирургическом конгрессе в Лондоне в 1923 году Воронову и его успехам по омоложению аплодировали семьсот величайших хирургов со всего мира.

Мог ли не знать об этом Михаил Булгаков? Конечно же, он был осведомлен об успешных операциях хирурга, что и легло в основу сюжета «Собачьего сердца».

Профессор Преображенский, в отличие от реального хирурга, быстро понял в бесперспективность такого метода омоложения.

Кстати, в повесть Булгакова попал еще один факт из трудовой биографии Воронова, а именно газетная утка. В произведении упоминается, как советские газетчики напечатали заметку, основанную на слухах, о том, что в Обуховом переулке родился ребенок, который играет на скрипке. С работой реального хирурга тоже был связан похожий казус. В советском журнале «Огонёк» со ссылкой на якобы иностранную прессу однажды напечатали о том, что знаменитый доктор Воронов намерен провести наблюдения над обезьяной, беременной от человека. Затем вышла вторая публикация, сообщающая, что опыт удался, но больше врач таких экспериментов, мол, проводить не собирается. Однако в реальной трудовой биографии врача и ученого информации о подобных опытах нет.

От славы к забвению

Научное сообщество тех лет практически единодушно признавало омолаживающий эффект операций Воронова. Его эксперименты натолкнули других ученых (в том числе и советских) на ведение исследований в том же направлении. Однако со временем в научной прессе стало появляться все больше статей, опровергающих и даже высмеивающих его теорию. И постепенно известность Воронова стала сходить на нет.

В прессе о Воронове упоминали очень часто, ведь он был мировой знаменитостью. Однако постепенно риторика стала меняться с восторженной на скептическую.

Умер хирург в 1951 году в Швейцарии от осложнения, случившегося в результате падения: старенький врач сломал ногу и в ходе лечения травмы у него, предположительно, оторвался тромб (по другой версии, развилось воспаление легких). Некрологи по некогда знаменитому хирургу появились только в нескольких газетах – да и то с налетом иронии, связанной с его экспериментами по омоложению.

Впрочем, труды Сержа Воронова всё-таки не прошли даром. Они дали толчок к развитию таких современных направлений как трансплантология и эндокринология. Ну и, конечно, без его исследований по омоложению, возможно, и не было бы знаменитого Булгаковского «Собачьего сердца», и одноимённого фильма. Ну а мы, зрители, будем снова и снова пересматривать этот фильм-шедевр, восхищаясь игрой актёров.