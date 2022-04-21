Сделано у нас!

В России приступили к выпуску новых пассажирских самолётов Ту-214. В этом выпуске разберём, зачем потребовалось возрождать эту ещё советскую разработку, не будет ли она конкурировать с новым российским МС-21, а также рассмотрим другие новости импортозамещения и, как всегда, расскажем историю одного подвига.

Забытое старое

В ответ на запрет поставок в Россию самолётов Boeing и Airbus российская промышленность увеличивает выпуск машин собственной разработки – в частности, Ил-96 и Ил-76, о чём мы уже рассказывали. Теперь же стало известно, что своего часа дождался и проект Ту-204. По меньшей мере, двадцать его модификаций Ту-214 будет выпущено на российских предприятиях в ближайшие несколько лет.

В конце 80-ых Ту-204 разрабатывался как замена знаменитому Ту-154. Но, к сожалению, распад СССР подорвал перспективы проекта. Финансирование разработки прекратилось, а на авиационный рынок страны хлынули дешёвые подержанные иномарки. Впрочем, усилиями отдельных энтузиастов работы по сертификации Ту-204 были доведены до конца, и началось производство этих машин в количестве нескольких единиц в год, которое продолжается и до сих пор. Всего создано 85 таких самолётов в различных модификациях – в основном, для нужд органов госуправления, военных и грузоперевозчиков.

Именно потому, что проект удалось сохранить и даже усовершенствовать за счёт использования современных систем и материалов, сейчас можно относительно быстро увеличить объёмы выпуска.

Однако нужно помнить, что самолёт является конкурентом не только для иностранных моделей, но и для нового российского проекта МС-21. О том, смогут ли они ужиться на одном рынке, расскажем после краткой сводки новостей недели.

Время новостей

На заводе «Красное Сормово» спущен на воду очередной сухогруз проекта RSD59.

В Якутии введён в строй седьмой по счёту российский экскаватор-гигант ЭКГ-18Р . Ещё четыре находятся в процессе сборки.

В Свердловской области начата добыча руды на Собственно-Качканарском месторождении.

«Технониколь» завершил модернизацию трёх заводов по производству экструзионного пенополистирола.

В Москве открыты цех сборки телекоммуникационного оборудования и производство труб из термостойкого полиэтилена.

В Кургане – производство армированной трубы и фитингов.

В Алтайском крае – первое производство многогранных опор освещения.

В Удмуртии – вторая линия по производству литья для выпуска нефтегазового оборудования.

В Башкирии – производство домов на колёсах и пищевое производство .

В Тюмени открыли школу с кинотеатром на 1 101 учебное место.

Новый полёт

Новый российский самолёт МС-21-300 легче, быстрее и экономичнее, чем Ту-214. И это тоже одна из причин, по которой «туполевская машина» не стала массовой. Однако серийная поставка МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнётся лишь в 2024 году. В модели Ту-214 же используется российский двигатель ПС-90А «Пермского моторного завода». Это и легло в основу решения по увеличению производства. Таким образом, Ту-214 не станет конкурентом МС-21, но позволит продержаться до момента, когда МС-21 начнут выпускать крупносерийно. Да и в дальнейшем обе модели вполне смогут уживаться на рынке, заняв каждый свою нишу, тем более, что модернизационный потенциал Ту-214 далеко не исчерпан.

Никто не снимает с повестки и проект с полностью отечественной версией «Суперджета». Работа над его главным узлом – новым российским двигателем ПД-8 – идёт полным ходом. Для него в Курчатовском институте разработана и проходит испытания специальная сталь , в ЦАГИ прошли испытания модели изолированной мотогондолы, а в Перми создаётся испытательная система . Двигатель ПД-8, напомним, будет использоваться в составе не только «Суперджета», но и самолёта амфибии Бе-200. Первый опытный образец будет создан в 2022 году, сертификация ожидается в конце 2023-го, начало поставок – в 2025-ом.

Теперь посмотрим, как продвигается импортозамещение в некоторых других областях.

Сделали сами!

«Росэлектроника» продемонстрировала возможности первого полностью российского микродисплея на органических электролюминесцентных светодиодах.

Устройство, сопоставимое по размерам с десятирублёвой монетой, обладает разрешением 1280х1024 пикселя. Оно найдёт применение в очках виртуальной, дополненной и смешанной реальности, фото- и видеокамерах, тепловизорах.

Из-за чрезвычайно высокой сложности производства таких дисплеев в мире насчитывается всего 5 стран, включая теперь и Россию, освоивших данную технологию.

Литейный завод «Петрозаводскмаш», единственное в России предприятие по производству изделий крупного литья массой более 100 тонн, освоил производство чугунных блоков цилиндров для тепловозных двигателей Коломенского завода. Эти комплектующие заменят ранее использовавшуюся немецкую продукцию.

Концерн «Алмаз-Антей», знаменитый своими противовоздушными комплексами, организовал производство рентгеновской техники с долей российских комплектующих, превышающей 80%. Также концерн завершил приёмочные испытания нового радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности критически важных объектов ROSC-1. Он предназначен для работы, например, в составе аэропортов и способен обнаруживать мини- и микро-БПЛА, а также птиц, угрожающих безопасности полётов.

Теперь перенесёмся на одно из самых важных предприятий страны в Северодвинск.

На Севмаше

На Севмаше, где выпускаются атомные подводные лодки и другая продукция судостроения, продолжается техническое перевооружение , в частности, вводятся в эксплуатацию новые современные станки российского производства.

Так в сталелитейном цехе №2 запущена новая 12-тонная сталеплавильная печь новосибирского производства. Меняется весь комплекс оборудования плавильного участка, завершается монтаж 6-тонной сталеплавильной печи. Великолукский завод строит для Севмаша 4 новых крана, на производстве установлен новый комплекс пылегазоочистки, заменены две формовочные машины для изготовления литейных форм.

Новое оборудование белорусского производства для изготовления сложных изделий и механизмов поступило в ремонтный цех №17. Это позволит увеличить скорость обработки материалов и качество продукции.

Также на предприятии готовятся внедрить блочно-модульный метод создания атомных подводных лодок. Это позволит на 18 месяцев сократить стапельный период строительства. А в целом перевооружение «Севмаша» даст возможности строительства АПЛ пятого поколения.

Желаем успеха заводчанам в их важном труде.

Теперь о героях.

Время Человека

В Кунгуре 10-летняя девочка играла с подругой на льду реки и провалилась. Подруга испугалась и убежала, но случившееся увидел проходящий мимо Максим Арутюнян. Он бросился на помощь , протянул руку девочке, но течение затягивало её под лёд, и вытащить никак не получалось. Тогда парень сам нырнул, чтобы взять её на руки, и только после этого смог вытолкать на твёрдую поверхность, а затем и выбраться сам. Тем временем приехали вызванные свидетелями спасатели, которым и был передан ребёнок.

Спасатели выразили Максиму благодарность, а его друзья вспомнили, что раньше он таким же образом вытащил из проруби тонувшую собаку.

Парень недавно обучился на сварщика и штукатура, а сейчас работает грузчиком в магазине. Считаем, что именно такие люди, а не потерявшая связь с Родиной т.н. «творческая богема», и должны быть примером для подражания, новым морально-нравственным ориентиром для нашего общества.

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