Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина». Ч. 2

Часть 1

Самыми напряженными часами в лагере Шмидта были часы ожидания вылетевшего в лагерь самолета. Когда приближался срок возможного прилета самолета, челюскинцы зажигали дымовой сигнал. На высоких козлах, высотой до 7 метров, подвешивалась железная бочка, в которой сжигались нефть, смола, тряпье так, чтобы шел возможно более густой дым. Летчики сообщали, что видели этот сигнал за 15 - 20 километров от лагеря.

Ночью в лагере Шмидта крепко спали. По лагерю ходил дневальный. Закутанный в теплую доху и вооруженный винтовкой, он охранял спящих челюскинцев. В лагерь могли забрести белые медведи. Ночью надо было следить за состоянием льдов в районе лагеря. Если шорохи и скрипы льда указывали на усиливающуюся передвижку льдов, дневальный будил дежурного штурмана, а в особых случаях и весь лагерь.

Лагерь Шмидта засыпал в 10 - 10 1/2 часов вечера. Подымались в 7 часов утра.

Группа челюскинцев на аэродроме. В группе тт. Шмидт, Копусов, Бабушкин и другие.

Палатка научных работников была хорошо оборудована. Ее натянули на деревянный каркас. Она имела два окна из отмытых фотопластинок. Палатка отапливалась при помощи устроенной из железной бочки печи.

Научный работник П. Ширшов

Трещина прошла к лагерю Шмидта.

Буржуазная пресса писала:

Наторошенный лед и трещины в районе лагеря.О. Ю. Шмидт в лагере.Матрос первого класса Гриша Дурасов был общим любимцем всей команды и экспедиции.Высокий, крепкий, сильный, Дурасов всегда был в первых рядах на всякой тяжелой работе. В 1932 году т. Дурасов принимал участие в экспедиции на ледоколе «Сибиряков».т. Факидов, инженер-физик, один из научных работников экспедиции. В его обязанности входили наблюдения над корпусом «Челюскина» и производство магнитных наблюдений.Незадолго до гибели «Челюскина» т. Факидову удалось наладить наблюдения над колебаниями ледового покрова. Эти наблюдения имеют важное научное и практическое значение.т. Иванов направлялся в качестве радиста на остров Врангеля. После того как все челюскинцы были переброшены самолетами с льдины на материк и далее – на пароход «Смоленск», т. Иванов остался в Уэллене. Там он дождался полета летчика Фариха на остров Врангеля. В последних числах мая т. Иванов был заброшен на остров Врангеля, где работал до осени 1934 года.т. Прокопович направлялся в составе колонии на остров Врангеля, где он должен был нести обязанности заведующего факторией.Группа матросов, одетых в малицы. Малица – род меховой дохи, одеваемой через голову и имеющей меховой капюшон.Каждый челюскинец имел по меховому спальному мешку и по малице из оленьего или собачьего меха.Меховые мешки и малицы помогли челюскинцам перенести трудности жизни на льдине при 35 - 40 градусах мороза.В лагере Шмидта было десять женщин и двое детей. Пять женщин, жены зимовщиков, направлялись на остров Врангеля. У двух из них были дети. Четыре женщины были уборщицами корабля. Десятая женщина, т. Лобза, была гидрохимиком экспедиции. Научную работу в экспедиции вела, кроме т. Лобзы, метеоролог т. Комова.Женщины бодро переносили неожиданности и невзгоды. В первые же дни после схода на лед понадобилось шить рукавицы. Рукавицы, спасенные с «Челюскина», разорвались в тяжелой работе. Тогда женщины начали шить рукавицы из плотного брезента.Для того чтобы удобнее было жить, приходилось многое мастерить, изобретать без обычных материалов, оборудования и инструментов. Челюскинцы проявили уйму изобретательности. Много смекалки и изобретательности показал машинист т. Мартисов.Особенно много хлопот, трудов и смекалки потребовало устройство печи для выпечки хлебных лепешек.Отопление палатки кочегаров. Вместо бака кочегары приспособили стеклянную-кружку, взятую у врача. Горючее из кружки подавалось через резиновую трубку.Трудно было с питьевой водой. Молодой годовалый лед не был пригоден для того, чтобы из него топить воду. Вода получалась соленая, неприятная на вкус. Приходилось искать глыбы многолетнего льда. Такой лед дает пресную воду.Ломами и пешнями глыбы льда раскалывались на небольшие куски и на огне превращались в пресную воду.Ребята – двухгодовалая Алла Буйко и шестимесячная Карина Васильева – чувствовали себя в бараке хорошо. Температура барака в среднем поддерживалась на уровне 10-12°.В палатке строителей было тесно. На площади в 6 квадратных метров помещалось одиннадцать человек. Обыкновенно днем все строители уходили на работу. В палатке оставался только дневальный.Свободное время в бараке и палатках челюскинцы проводили в беседах, писании дневников, чтении, а иногда в играх. На снимке – метеоролог Комов, третий механик Пионтковский, радист Иванюк и третий штурман Виноградов.И. Л. Баевский - заместитель начальника экспедиции.У челюскинцев на льдине было очень немного книг. Отыскался один томик Пушкина. Поэмы... Пушкина читали ежедневно вслух в бараке, в палатках, чаще всего в палатке строителей и в палатке матросов. «Борис Годунов», «Полтава», «Цыгане», «Руслан и Людмила» – все это увлекало слушателей. Десятки людей, не знавших до этого Пушкина, полюбили его стихи.На льдине было решено выпускать стенную газету. Ей дали название: «Не сдадимся!».За время пребывания на льдине было выпущено три номера стенгазеты; четвертый номер был готов, но выпуску его «помешали» полеты Молокова, Каманина и других летчиков, ликвидировавших лагерь Шмидта в трое суток. После спасения челюскинцев они выпустили еще один номер стенгазеты в бухте Лаврентия. Эта газета называлась «Не сдались!».Стенная газета на льду создавала обстановку спокойной уверенности челюскинцев в их спасении. Она крепила эту уверенность короткими, бодрыми статьями, информацией о спасательных мероприятиях, спокойным, деловитым тоном, наконец, рисунками Феди Решетникова.Стенная газета вывешивалась на открытом воздухе.Первый номер стенной газеты «Не сдадимся!». В заголовке газеты указано: «Чукотское море, на дрейфующем льду».Утро у челюскинцев было занято работой. В работе проходило все время до ужина, т. е. до 4 1/2 часов дня. Остальное время, от ужина до сна, было свободно.В такие часы затевали обычно игру в футбол, которая протекала всегда очень оживленно. Иногда играли в «лунки». Эта игра заставляла много бегать и двигаться на чистом воздухе. Игры на воздухе закаляли челюскинцев.21 февраля, на восьмой день жизни на льдине, в лагере Шмидта ждали Ляпидевского. Был солнечный, ясный день. Большинство челюскинцев ушло на аэродром. В лагере остались только дневальные и бригада, строившая вышку.Вдруг в районе лагеря началось движение льдов. Разорвало льдину лагеря, и трещина прошла под продовольственным складом. Трещина быстро расширялась, образуя разводье. Однако продовольствие удалось спасти.Челюскинцы, пришедшие вечером с аэродрома, не узнали лагеря: через лагерь проходило широкое разводье. Кухня одной своей стеной висела над бездной: трещина прошла как раз под полом кухни. Продовольственного склада на старом месте не существовало. Барак был отделен от лагеря и кухни широкой полосой воды.Научный сотрудник экспедиции геодезист-картограф Я. Гаккель.Научный сотрудник экспедиции гидрограф П. Хмызников.На льдине, в лагере продолжались научные работы. т. Факидов вел наблюдения над колебаниями ледового покрова, т. Хмызников наблюдал за дрейфом льда и температурой воды, т. Гаккель тщательно отмечал все передвижения льда в районе расположения лагеря и периодически наносил на карту весь лагерь Шмидта, подробно регистрируя все изменения и передвижки отдельных частей лагеря. тт. Хмызников и Гаккель определяли по солнцу и звездам местоположение дрейфующей льдины.День 5 марта 1934 года останется навсегда памятным для челюскинцев. В этот день летчик А. Ляпидевский на мощном двухмоторном самолете нашел лагерь Шмидта, удачно опустился на аэродром, взял женщин и детей, поднялся и благополучно достиг Уэллена.6 марта, около четырех часов утра, обитатели барака внезапно проснулись от толчка и шума, похожего на глухой выстрел. Оказалось, разорвало льдину, на которой был построен барак. Трещина прошла посредине барака. Выскочив из спальных мешков, быстро одевшись, челюскинцы начали пилить стены и крышу барака, как раз над трещиной. Если бы этого не сделали, рухнул бы весь барак. Вскоре обе половины барака отошли одна от другой на значительное расстояние.Барак был восстановлен только наполовину, и часть его обитателей расселилась по палаткам.Повара лагеря Шмидта у двери (камбуза) кухни. Здесь готовили обед и ужин, здесь в особой бочке топили лед, превращая его в пресную воду. Сюда по звуку гонга (удары железного шкворня о поперечную пилу) сбегались дневальные всех палаток с посудой для супа.В руках повара Сергеева черпак. Два таких черпака супа давались на трех человек.Отец Аллы Буйко переносит ее на аэродром. Плотник Сорокин укутывает девочку. Путь, четыре километра, достаточно далек для двухлетнего ребенка.

...БЫСТРОЕ СПАСЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ САМОЛЕТОВ НЕВОЗМОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО В ТАКИХ ОТДАЛЕННЫХ МЕСТАХ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ДОСТАТОЧНОГО ЧИСЛА НЕОБХОДИМЫХ САМОЛЕТОВ, НО И ПОТОМУ, ЧТО ВРЕМЯ ГОДА ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ ПОЛЕТАМ: ТУМАНЫ, МЕТЕЛИ, СИЛЬНЫЕ ВЕТРЫ...

«Прагер-Пресс» - Чехословакия.

...С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАДИОУСТАНОВКА ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕДНОЙ ПОТОМУ, ЧТО ОНА ВОЗБУЖДАЕТ В ПОТЕРПЕВШИХ КРУШЕНИЕ ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ, КОТОРЫЕ ПОТОМ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ...

«Фелькишер Беобахтер» - Германия

...НЕТ ТВЕРДЫХ ОСНОВАНИЙ НАДЕЯТЬСЯ НА УСПЕХ ЭТИХ ЭКСПЕДИЦИЙ, ПО­СЛАННЫЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ САМОЛЕТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТЯЖЕЛЫМИ АППАРАТАМИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ДЛЯ ПОСАДКИ БОЛЬШИЕ ПЛОЩАДКИ, УСЛОВИЯ ПОГОДЫ И ВЕТРОВ ТАКЖЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НЕБЛАГОПРИЯТНЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ...

«Ригише Рундшау» - Латвия.

...ПОЛОЖЕНИЕ ПОТЕРПЕВШИХ КРУШЕНИЕ, КАК ЭТО ВИДНО ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СООБЩЕНИЙ, НАСТОЛЬКО УХУДШИЛОСЬ, ЧТО УЖЕ В САМОЕ БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НАДО СЧИТАТЬСЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НОВОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ...

«Фольксштимме» - Германия.

...КАЖЕТСЯ, СЛЕДУЕТ ЖДАТЬ НОВОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ... НЕСМОТРЯ НА РАДИО, НА САМОЛЕТ И НА ДРУГИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ, В ДАННОЕ ВРЕМЯ НИКТО НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ЭТОЙ СОТНЕ ЛЮДЕЙ В ТЕЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ НОЧИ, ЕСЛИ ПРИРОДА НЕ ПРИДЕТ К НИМ НА ПОМОЩЬ - ОНИ ПОГИБЛИ...

«Фольксштимме» Германия.

...ВСЕ ЕЩЕ СМЕРТЬ ИГРАЕТ С 89 ЧЕЛОВЕКАМИ, ТАМ ДАЛЕКО ПЛЫВУЩИМИ НА ЛЬДИНЕ. ОНИ ДВИЖУТСЯ НАВСТРЕЧУ СМЕРТИ... У НИХ ХВАТИТ ПИЩИ, ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ, НО ДОЛГО ЛИ БУДУТ ОНИ ЖИТЬ?..

«Берлинер Тагеблатт» - Германия

...ОПИСАННЫЕ НАМИ УСЛОВИЯ ДАЮТ МАЛО ШАНСОВ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЭКСПЕДИЦИИ АЭРОПЛАНАМИ ИЛИ САНЯМИ...

«Ивнинг Экспресс» - Англия.

9 апреля нелетный день. Челюскинцы заняты разборкой и вытаскиванием из-подо льда обломков, оставшихся от раздавленного барака и шлюпочного пункта.

Летчик М. Бабушкин и бортмеханик Г. Валавин 2 апреля на отремонтированном челюскинцами самолете (амфибия Ш-2) перелетели из лагеря Шмидта в Ванкарем.

Самолет Бабушкина (амфибия конструкции Шаврова), спасенный с «Челюскина». В сложенном виде самолет находился в лагере, невдалеке от барака. В последних числах февраля челюскинцы перетащили его на аэродром.

Бортмеханик т. Валавин и моторист т. Погосов ремонтируют самолет Ш-2.

Самолет Бабушкина закрепляется на аэродроме для защиты от ветров и бурь.

В ночь на 9 апреля сильное сжатие и торошение льдов в районе расположения палаток и барака. Мощный ледяной вал идет на лагерь челюскинцев. Вал раздавил восстановленную половину барака, поднимает бот и бросает его на обломки барака. Ледяной вал движется дальше. Он раздавил кухню, подходит к палаткам... Вся льдина, на которой расположен лагерь, покрылась трещинами, трещины проходят под палатками.

Ночь в лагере. Догорают огни дымовой сигнализации: днем ждали самолет. Зеленые, желтоватые, фиолетоватые сполохи вспыхивают, колыхаются в небе, движутся и исчезают.

Антенна, палатки, нарты для перевозки грузов на аэродром полузасыпаны снегом. Группа челюскинцев в оленьих шубах или теплых меховых рубашках.

Из раздавленного барака перевозят вещи в палатки. В центре ледяной вал. Глыбы битого и перевернутого льда отделяют лагерь от сигнальной вышки.

На этой площадке будет аэродром. Надо разбить отдельные глыбы льда, отнести их в сторону, выровнять площадь будущего аэродрома. Челюскинцы работают ломами, пешнями, лопатами, самодельными трамбовками.





Челюскинцы готовы к перелету с льдины в Ванкарем. Незабываемые солнечные дни 10, 11 и 12 апреля. Каждый имеет право взять с собой личные вещи весом не более 12 килограммов.

С чемоданом и свертком в руках стоит повар т. Сергеев. Он и механик т. Колесниченко через одну-две минуты должны погрузиться в самолет.



Спасены

ЛАГЕРЬ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. ПОЛЯРНОЕ МОРЕ. НАЧАЛЬНИКУ ЭКСПЕДИЦИИ ШМИДТУ.

ШЛЕМ ГЕРОЯМ-ЧЕЛЮСКИНЦАМ ГОРЯЧИЙ БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПРИВЕТ. С ВОСХИЩЕНИЕМ СЛЕДИМ ЗА ВАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБОЙ СО СТИХИЕЙ И ПРИНИМАЕМ ВСЕ МЕРЫ К ОКАЗАНИЮ ВАМ ПОМОЩИ. УВЕРЕНЫ В БЛАГОПОЛУЧНОМ ИСХОДЕ ВАШЕЙ СЛАВНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ И В ТОМ, ЧТО В ИСТОРИЮ БОРЬБЫ ЗА АРКТИКУ ВЫ ВПИШИТЕ НОВЫЕ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ.

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ,

КУЙБЫШЕВ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, КАГАНОВИЧ.

ИЗ ПИСЬМА ЦК ВКП(б) ТТ. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ОРДЖОНИКИДЗЕ, КАГАНОВИЧУ.

С НЕПЕРЕДАВАЕМЫМ ВОСТОРГОМ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ СОСТАВ И ЭКИПАЖ «ЧЕЛЮСКИНА» ЗАСЛУШАЛИ ПРИВЕТСТВИЕ РУКОВОДЯЩИХ ЧЛЕНОВ ЦК ВКП(б) И ПРАВИТЕЛЬСТВА. МЫ УВЕРЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, И ОСОБЕННО НАШЕГО ЛЮБИМОГО ВОЖДЯ И УЧИТЕЛЯ Т. СТАЛИНА, ЧТО НИКАКИЕ ТРУДНОСТИ НАС НЕ СЛОМЯТ...

ШМИДТ, ВОРОНИН, БОБРОВ, КОПУСОВ,

БАЕВСКИЙ, ЗАДОРОВ, РУМЯНЦЕВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО НАПРАВИТЬ НА ПОМОЩЬ ЭКСПЕДИЦИИ Т. ШМИДТА ЛУЧШИХ ПОЛЯРНЫХ ЛЕТЧИКОВ СОЮЗА...

ИЗ БЕСЕДЫ Т. КУЙБЫШЕВА С АМЕРИКАНСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ.

СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, КАЛИНИНУ, ВОРОШИЛОВУ, КУЙБЫШЕВУ, ЯГОДЕ.

ВАНКАРЕМ, 13 АПРЕЛЯ 4 ЧАСА 40 МИНУТ (ПЕРЕДАНО ПО РАДИО), СЕГОДНЯ, 13 АПРЕЛЯ САМОЛЕТАМИ МОЛОКОВА, КАМАНИНА И ВОДОПЬЯНОВА ДОСТАВЛЕНЫ В ВАНКАРЕМ ПОСЛЕДНИЕ 6 ЧЕЛЮСКИНЦЕВ...

ПЕТРОВ, НЕБОЛЬСИН.

Ванкарем. Уэллен

Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину.

Восхищены Вашей героической работой по спасению челюскинцев. Гордимся Вашей победой над силами стихии. Рады, что Вы оправдали лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой родины.

Входим с ходатайством в Центральный Исполнительный Комитет СССР:

1) об установлении высшей степени отличия, связанного с проявлением геройского подвига, – звания «Героя Советского Союза»;

2) о присвоении летчикам: Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепневу, Водопьянову, Доронину, непосредственно участвовавшим в спасении челюскинцев, звания «Героев Советского Союза»;

3) о награждении орденом Ленина поименованных летчиков и обслуживающих их бортмехаников и о выдаче им единовременной денежной награды в размере годового жалования.

И. Сталин

В. Молотов

К. Ворошилов

В. Куйбышев

А. Жданов

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Отмечая беспримерную героическую работу летчиков, осуществивших спасение челюскинцев, – Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постановляет:

Присвоить звание ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –

ЛЯПИДЕВСКОМУ А. В., ЛЕВАНЕВСКОМУ С. А., МОЛОКОВУ В. С., КАМАНИНУ Н. П., СЛЕПНЕВУ М. Т., ВОДОПЬЯНОВУ М. В., ДОРОНИНУ И. В.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР А. Енукидзе

Москва, Кремль. 20 апреля 1934 г.

Постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За умелое использование достижений советской авиации в малоизученных условиях Ледовитого океана, за исключительно инициативную, четкую и самоотверженную работу, обеспечившую успешное выполнение операций по спасению челюскинцев - наградить орденом ЛЕНИНА летчиков:

ЛЯПИДЕВСКОГО А. В., ЛЕВАНЕВСКОГО С. А., МОЛОКОВА В. С., КАМАНИНА Н. П., СЛЕПНЕВА М. Т., ВОДОПЬЯНОВА М. В. и ДОРОНИНА И. В.,

а также обеспечивших надежную работу моторов в перелетах на льдины для снятия челюскинцев, – бортмехаников и летчиков-наблюдателей:

ПЕТРОВА Л. В. – летчика-наблюдателя, РУКОВСКОГО М. А. – бортмеханика, ЛЕВАРИ УИЛЬЯМ – бортмеханика, гражданина Соединенных Штатов Америки, ПИЛЮТОВА, П. А. – бортмеханика, ДЕВЯТНИКОВА И. Г. – техника, ШЕЛЫГАНОВА М. П. – штурмана, ГРИБАКИНА Г. В. – бортмеханика, КЛАЙД АРМИСТЕТ – бортмеханика, гражданина Соединенных Штатов Америки, АЛЕКСАН­ ДРОВА В. А. – бортмеханика, РАТУШКИНА М. Л. – бортмеханика, РАЗИНА А. К. – ст. техника, САВИНА Я. Г. – бортмеханика.

2. Выдать награжденным настоящим постановлением единовременную денежную награду в размере годового получаемого оклада содержания.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР Енукидзе

Москва, Кремль. 20 апреля 1934 г.

В пургу, мороз, туманы пришлось лететь Молокову, Каманину, Водопьянову, Доронину, Слепневу, Леваневскому, Ляпидевскому, Галышеву, Пивенштейну... Их путь лежал над неисследованными горными хребтами, В это время года никто еще не летал в этих районах. Трасса их полета не была оборудована: не было посадочных площадок, бензинных баз по пути, не было жилья.

Но летчики страны Советов преодолели, казалось бы, непреодолимые препятствия. Вся Советская страна, весь мир с тревогой и восхищением следили за подвигом героев-летчиков. И они, рискуя ежесекундно жизнью, настойчиво продвигались вперед, на север, к лагерю Шмидта.

5 марта над лагерем показался мощный двухмоторный АНТ-4. Первым в лагерь Шмидта прилетел Ляпидевский вместе с летчиками Петровым и Конкиным.

Начальник лагерного аэродрома т. Погосов указывает сигналами самолету место посадки.

Можно вообразить себе радость обитателей лагеря, увидевших самолет Ляпидевского.

Ляпидевский опустился на аэродром. Он показал искусство в деле управления тяжелым – самолетом в труднейших условиях арктического полета.

Пока шла посадка на его самолет женщин и детей, он успел сообщить т. Шмидту о мероприятиях правительства для спасения челюскинцев.

Карта полета Ляпидевского в ледяной лагерь, сделанная самим летчиком.

Анатолий Ляпидевский (справа крайний) в лагере.

Женщины, закутанные с ног до головы в теплые одежды, размещаются в самолете. Ляпидевский летит прямо в Уэллен. Придется пробыть в воздухе 3-3 1/2 часа. 38-градусный мороз грозит осложнениями полета.

Самолет поднялся. Три тяжелых часа, три напряженно-взволнованных часа провели челюскинцы в лагере, пока не получили извещение о благополучной посадке Ляпидевского. С первой партией челюскинцев – 10 женщин и 2 детей – в Уэллене!

После полета Ляпидевского прошло больше месяца. Самолеты шли с трех сторон: из Аляски – Леваневский и Слепнев, с мыса Олюторского – Каманин, Молоков, Пивенштейн, из Хабаровска – Водопьянов, Доронин, Галышев. При перелете из города Нома (на Аляске) в Ванкарем разбился самолет Леваневского. Но Слепнев благополучно прорвался через Берингов пролив.

тт. Леваневский, Ушаков и Слепнев перед полетом в лагерь Шмидта.

7 апреля Слепнев перелетел из Уэллена в Ванкарем. Немедля он направился в лагерь Шмидта. При посадке самолет Слепнева потерпел небольшую аварию, но был быстро отремонтирован.

Со Слепневым прилетел Ушаков. Он привез с собой в лагерь 8 чукотских собак для поддержания связи между аэродромом и лагерем.

Маврикий Слепнев.



Геодезист Гаккель наблюдает за самолетом.

В один день с Слепневым в лагерь Шмидта вылетели Молоков и Каманин. Оба летчика удачно опустились на аэродром. Самолеты Молокова и Каманина вывезли в этот день в Ванкарем 5 человек.



В следующие полеты Молоков и Каманин брали по 5 и 6 человек сразу. В кабине размещались 3 - 4 человека вместо 2. Еще 2 человека помещались в парашютных футлярах, подвешенных к крыльям самолета. Молоков сделал в лагерь Шмидта 9 рейсов и вывез 39 человек.

Василий Молоков.



Каманин не отставал от Молокова. Он сделал 9 рейсов и вывез 34 человека.

Николай Каманин.



Только 12 апреля Водопьянов достиг Ванкарема. Не теряя минуты, он вылетел в лагерь Шмидта. Ему удалось в этот день сделать два полета. Всего Водопьянов снял со льдины 10 человек.

Михаил Водопьянов

А. Бобров – заместитель начальника экспедиции.





12 апреля в лагерь прилетел Доронин с бортмехаником Савиным. При взлете самолет дал крен на левое крыло. Оказалось, подломилась одна из передних стоек и сломался костыль. Повреждения были исправлены. Самолет Доронина, взяв двух пассажиров, вернулся в Ванкарем.







Иван Доронин

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Окончание следует.

https://electro.nekrasovka.ru/books/6151453