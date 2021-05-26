Экономика России не рухнет никогда. Вот почему

Приближающийся со дня на день крах российской экономике пророчат уже лет 20. Но в последнее время неизбежный конец аргументируют начавшейся «зелёной революцией», которая выбьет из-под России основу её устойчивости – нефть. В этом выпуске разберем, почему Россия не просто не боится никаких «зелёных» преобразований, но и всячески их приветствует.

Россия в игре

Оговоримся сразу – мы не намерены спекулировать на тему глобальных изменений климата и рассуждать о том, правда это или нет. Мы исходим из того, что «зелёная лихорадка» уже охватила умы западного истеблишмента, и будет какое-то время определять будущее всей планеты. Как вы могли заметить, Россия этому поветрию не то что не препятствует, а даже потакает – присоединилась к Парижскому соглашению по климату, вкладывается в альтернативную энергетику, развивает водородные проекты. Такое поведение совсем не похоже на поведение страны, плотно сидящей, как нас уверяют, на нефтяной игле. В чём же дело?

Главным образом в том, что значение этой иглы всегда преувеличивают. По итогам прошлого года доля нефтегазовых доходов в общих доходах федерального бюджета составила всего 28%. Конечно, сказалось временное падение цен на нефть, но и в 2019 году эта доля была уже меньше 40%. Мы видим, что Россия сама добровольно снижает зависимость от нефти, поэтому напугать её, например, глобальным переходом мира с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели едва ли удастся. Но обратим ваше внимание на то, что Россия не просто не саботирует климатическую повестку, но самым активным образом в неё включается. В этом видится особая стратегия.

Разберём после сводки новостей.

Время новостей

На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе запустили производство базовых масел за 10 млрд руб.

Ивановский машзавод представил новую модель автокрана.

В Калининградской области – открыто производство стройматериалов.

В Ярославле – производство лекарственных средств.

В Дуне – производство медицинского оборудования.

В Санкт-Петербурге запустили новую автоматическую подстанцию за 1,5 млрд рублей на российском оборудовании.

В Нижегородской области – импортозамещающее химическое производство.

В Ульяновской области завод по производству изделий из древесно-полимерного композита.

В Ульяновске - производство композитных материалов нового поколения.

В Воронежской области – новый свинокомплекс, предприятие по переработке биоотходов и завод по производству сыра.

В Калужской области – крупный животноводческий комплекс.

«Красная нефть»

У «зелёной эпохи», как ни странно, тоже есть своя «нефть», то есть ресурс, без которого она не состоится – это медь. А также никель, литий и ряд других металлов. На этой неделе цены на медь достигли максимума 2011 года и не собираются останавливаться. Это прямое следствие только ещё начинающегося «зелёного разворота». Ресурсов для него с каждым днём требуется всё больше, а добыча их не поспевает за спросом. Если сегодня остановить всё производство меди на Земле, то накопленных запасов человечеству хватит всего на 3 недели. Поэтому некоторые аналитики прогнозируют подорожание меди вдвое до 20 000 долларов за метрическую тонну в ближайшие 5 лет.

Рассмотрим для примера электромобиль. Для его производства требуется в два раза больше алюминия, в четыре раза больше меди и как минимум в восемь раз больше никеля, чем для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Вот почему согласно отчёту Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии, спрос на никель только в секторе электромобилей вырастет во всем мире с нынешних 92 тыс. тонн до 2,5 млн тонн к 2040 году.

Правда в том, что «зелёная энергетика» требует поистине гигантского количества металлов. Где же их брать?

Наши запасы

Россия находится на седьмом месте в мире по производству сырья, из которого изготавливается алюминий, на четвёртом по запасам никеля и на третьем по запасам меди. Для справки – по доказанным запасам нефти Россия всего лишь на 7 месте.

Третье по размерам в мире неразработанное месторождение меди расположено в Забайкальском крае. Его разработка недавно началась, а ресурсный потенциал оценивается в 26 млн тонн меди.

Ещё одно месторождение с ресурсом в 10 млн тонн было открыто недавно на Колыме. Есть и другие, а сколько ещё не разведано? Получается, что как не крути, а в «зелёное будущее» без России опять не въедешь. Но хоть медь и уже поспешили назвать «новой нефтью», старую настоящую нефть ещё очень рано списывать со счетов.

Вернёмся к нашему электромобилю. Для движения ему необходима энергия, которая вырабатывается на ТЭЦ из всё того же ископаемого топлива – угля, нефти, газа – где как. Поэтому в даже самом оптимистичном прогнозе «зелёных» к концу следующего десятилетия мировой спрос на нефть сохранится на уровне минимум 40% от существующего. А газ, вообще, не сдаст свои позиции ещё очень долго. Поэтому климатическая повестка сулит России новые выгоды. Если при прежних ценах разработка многих месторождений металлов была не рентабельной, то при нынешних и особенно прогнозируемых, становится весьма целесообразной. И это при сохранении роли газа и не катастрофическом сокращении потребления нефти. А если добавить в эту картину атом и гидроэнергетику, на которые в нашей стране приходится до 80% выработки электроэнергии, то становится окончательно ясно, почему Россия не останавливает порывы «зелёных футуристов».

Впрочем, заработать в этой теме мы можем и не только на добыче ресурсов.

Получить больше

Лучший способ заработать на электромобиле – это произвести его. Наибольшая доля добавленной стоимости приходится именно на конечного производителя. И это то направление, в котором нам нужно развиваться. Пока что, скажем прямо, с этим не густо. Один из перспективных проектов – электромобиль Zetta будет запущен в серию в лучшем случае к концу года. Электромобиль КАМА-1 – не раньше 2023 года.

Впрочем, заработать можно не только на самих машинах, но и на зарядных устройствах к ним. Производство таких запускает концерн «КРЭТ» - их стоимость на 20% ниже импортных аналогов, а зарядить машину они могут всего за 24 минуты. В следующем году Национальная технологическая инициатива обещает запустить экспериментальную сеть бесконтактных зарядных станций. Компания «РОТЭК» уже производит современные суперконденсаторы, которые существенно увеличивают эффективность электротранспорта.

То есть и помимо ресурсов нам есть, что вложить в «зелёную экономику». Ведь её формирование только начинается, и именно сейчас складываются новые глобальные кооперационные цепочки. Уверены, что найдёт в них место и наша страна. Предки подарили нам богатую землю и привычку не сдаваться перед трудностями – вот почему наша экономика всегда будет устойчивой. Если, конечно, не подпускать к ней дураков и предателей.

Теперь о героях.

Время Человека

9 мая в 22.00 жители Иркутска смотрели праздничный салют на набережной Ангары. Восьмилетний мальчик заигрался, сорвался с моста и упал в воду. Не успев даже крикнуть, он сразу пошёл ко дну. Это заметил местный житель Александр Непомнящих, который без раздумий прыгнул в воду вместе с телефоном, ключами от машины и документами в карманах. Смог схватить ребёнка, которого уже уносила течением, и при помощи других людей, вытащил на берег. Оказалось, что родители мальчика засмотрелись на салют и ничего не видели. О случившемся стало известно позже из записи в социальных сетях.

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