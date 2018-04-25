ИЛЛЮЗИИ КОНЧИЛИСЬ. НО НЕ У ВСЕХ

Когда российские либералы, типа — Надеждина, Собчак, Титова и иже с ними, считая, что без Запада Россия окажется в изоляции и загнется сама в себе, предлагают только один выход — идти мириться с Западом, соглашаясь на все его условия, на ум приходят, как ни странно, только наши соседи-шумерцы. Четвертый год, как заведенные попугаи повторяющие, что идут в ЕС и в НАТО — хотя им на всех уровнях и прямым текстом было объявлено и в ЕС и в НАТО, что их там никто не ждет. Более того — даже не приглашает!

По упертости и идиотской вере в то, что «нас там примут», наши либеральные оппозиционеры дадут сто очков вперед всем шумерцами вместе взятым!

Однако с завидным упорством, достойным лучшего применения, либеральная тусовка уверена, что уйдя из Сирии, отдав Крым, оставив без поддержки Донбасс и перестав ругаться нецензурными словами (привет дочери сенатора Тывы), мы завоюем уважение Запада, и с нас моментально снимут все санкции.

Ну, не хотят видеть все эти амнуэли, гозманы и некрасовы, что Запад даже не ставит перед собой такой задачи — дружить или хотя бы сотрудничать с нами на равных. Нет в их планах сильной России. Ее вообще не должно быть на этой планете — таков конечный замысел «демократов» от доллара.

В их планах — это слабая Россия, которую, как любую другую вассалию, можно безнаказанно грабить, народ ее гнобить, а на ее территории проводить всякие «экспериментальные реформы», вроде тех, которые мы наблюдаем сейчас в той же Украине.

Идеальный западный план — разобрать Россию на мелкие составляющие княжества с назначением в них западных кураторов в виде правителей.

В Вильнюсе только что закончился съезд российских радикальных оппозиционеров, среди которых уже вовсю идет дележ «российского пирога»! Цель у них одна — разделяй и властвуй!

Вот характерный спич для такого вида антироссийских сборищ, озвученный Аркадием Бабченко:

«Лично для меня самым оптимальным вариантом на месте этого гигантского кровавого монстра было бы 10 удельных княжеств, которые занимались бы внутренними разборками, которые бы там воевали друг с другом, а дальше, за поребрик, больше бы не лезли. Вот меня бы это устроило вполне. После этого я бы закончил свою оппозиционную военно-корреспондентскую деятельность и пошел бы писать детские книжки. Вот для меня это был бы лучший вариант».

Другой судьбы Запад для нас и не желает. И не видеть этого может лишь глупец или хитрец, полагающий, что за содействие в развале собственной страны, ему от европейского или американского господина перепадет солидный куш. Или — что в общем хаосе, созданном такими «демократами», именно его либеральная задница уцелеет.

Судя по тому, что творит Великобритания — не уцелеет!

Тереза Мэй, после неудачного и позорного участия в американском шоу под названием «наказание Сирии ракетным ударом», опять поднимает «вопрос» о богатых россиянах, доверительно хранящих свои капиталы в английских банках — и отнюдь, не в пользу этих самых россиян.

Мир дипломатии, основанный на международных правах и договоренностях, стремительно рушится на глазах всей планеты.

Сейчас для проведения военных операций в чужих, суверенных государствах уже не требуется ни доказательств какой-то вины этих государств, ни резолюции от Совбеза ООН, ни даже простого здравого смысла! Политика перешла в область голословных обвинений, откровенного вранья, передергивания фактов и устройства всякого рода провокаций и голливудских постановок.

Россия никак не вписывается, да и не собирается вписываться, в этот западный «порядок», где разделение людей на первосортных и второсортных — обычное дело. Где к второсортным раз и навсегда отнесены ими и мы, россияне.

Вся западная цивилизация еще со времен Римской империи была основана на грабеже слабых сильными. С уничтожением первых. С тех пор только изменились инструменты и методы этого грабежа. Да еще научились красиво заворачивать омерзительные и кровавые вещи в словесные привлекательные одежды. Раньше это называлось захватническими войнами, сейчас — «демократией».

Я еще помню и «застой» Брежнева и «демократию» Горбачева с Ельциным. Мне есть что сравнивать.

И когда очередной оратор с трибуны или телевизора верещит, что с Западом можно и нужно мириться, я понимаю — передо мной враг. Враг моей страны, моего народа и меня лично.

А с врагом надо — что?…

Лидия Лёсина-Киян