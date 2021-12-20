Страны ЕС продолжают борьбу в финале конкурса "Лучше всех отморожу уши - 21"...

Нидерланды. Декабрь 2021 год.

Италию и Испанию уютно укутало снегом. Центральная Европа гребёт снег и готовится к морозам. В Скандинавии уже трещат рекордные морозы.

Чтобы не поднимать цены на тепло и свет для населения, в октябре, многие европейские правительства приняли решение дотировать дополнительные расходы граждан. Франция на эти нужды планировала выделить четыре миллиарда евро. Сегодня речь идет уже о двенадцати.

Прибалтика и Финляндия зафиксировали рекордные цены на электроэнергию. Граждан это коснется только опосредовано, но рост цен на продовольственные и промышленные товары стороной никого не обойдет. А как это отразиться на бюджетах этих стран, бухгалтеры подсчитают позже, если будет чем запитать компьютеры.

"Некоторые рынки NordPool (Финляндия, Латвия, Литва, Эстония) столкнулись с абсолютно безумными ценами. Спрос взлетел, а погода ухудшилась. Завтра в Финляндии ждут 469 евро за МВт, вторая по величине цена за всю историю. Это максимальный за последние 10 лет спрос", — написал ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас 7 декабря.

"Сложилась ситуация, в которой энергодефицитные страны Балтии не могут закупить дешевую и низкоуглеродную российскую электроэнергию в результате односторонних действий Литвы и тем самым снизить цены для своих потребителей. Текущая цена в странах Балтии превышает цены российского энергорынка в три-четыре раза. Литва ввела технические ограничения на перетоки из Белоруссии, чтобы не допустить поставок с БелАЭС, и под удар попали и Латвия с Эстонией", - об этом российская сторона предупреждали еще в конце сентября.

А уже 9 декабря эстонская компания-оператор Elering обратилась к России и Белоруссии с просьбой срочно увеличить перетоки в страны Прибалтики.

В Швеции зафиксированы рекордные морозы до минус 40с. Из-за дефицита электроэнергии шведы расконсервировали даже мазутную электростанцию Karlhamn. В связи с этим Швеция не в состоянии помочь Литве и Польше используя подводный силовой кабель Nord Balt, который соединяет шведский город Нюбру с литовской Клайпедой и уходящий дальше в Польшу.

Финляндия до максимума нарастила поставки электричества из России. По отчетам "Интер РАО", вставка постоянного тока в районе Выборга работает с максимальным напряжением. А ведь финны могли сейчас использовать собственную атомную электростанцию "Олкилуото" с российскими реакторами. Но по политическим соображениям Финляндия отдала предпочтение французской Arevа. Стройка началась в 2004 году. Продолжается она и сегодня. Стоимость проекта перевалил уже за 10 млрд. долларов с расчетных трех миллиардов. Специалисты аккуратно делают прогнозы, что возможно, к весне 2022 года будет получена лицензия на загрузку топлива в активную зону "Олкилуото". Но это пока не точно.

Литва также могла сегодня жить на широкую энергетическую ногу. В начале этого века Игналинская АЭС выдавала один киловатт-час по цене менее двух евроцентов, а Латвия и Эстония покупали его минимум по десять. Но Вильнюс радостно согласился с решением Брюсселя о закрытии станции и даже не заметил заключение МАГАТЭ о том, что игналинские реакторы РБМК-1500 являются самыми надежными в мире. В 2009 году станция испустила последний дух.

А Европа тем временем выбрала газ из подземных хранилищ уже почти на 25%.

На этом фоне министр энергетики Польши Анна Москва, (и это не прозвище, а ее настоящая фамилия) потребовала провести расследование в отношении "Газпрома". По версии польской пани, "Газпром" умышленно ограничивает поставки газа в Европу, пользуясь своим монопольным положением. К тому же, она требует проверить соглашения "Газпрома" со всеми европейскими странами. Каково? Польша хочет засунуть свой длинный нос во все европейские контракты.

Тем временем, с 18 ноября "Газпром" стал поставлять в Польшу в среднем до 38,5 млн. кубометров в сутки, что на 2 млн. больше, чем в 2020 году в это же время. То есть, в годовом исчислении Польша выберет на 4 млрд. кубов больше закантрактованного, а значит и заплатит она за эти 4 млрд. рыночную цену, что и бесит польских товарищей. Еще их бесит то, что вместо того, чтобы получать газ из украинской трубы, они теперь получают его из ненавистной белорусской. Ранее, кроме центрального газопровода Ямал — Европа, газ в Польшу поступал и из Украины. Теперь подача газа идет через пункт "Высокое" в Белоруссии.

Ну, и самое главное, что выбешивает Варшаву и Киев, так это то, что объемы транзита российского газа в Европу продолжают расти, но на польских и украинских манометрах это никак не отражается. Увеличение поставок идет за счет южного коридора. Вот от этого и кричит министр Анна Москва, о том, что Россия ограничивает поставки газа в Европу. Она же изначально специалист по рекрутингу и по кадрам, поэтому уж она-то точно знает, о чем кричит. Она, по сути, начальник отдела кадров, а не министр энергетики. Иначе как мог заявить министр такое: "Один из эффективных методов борьбы с бесправными действиями "Газпрома" — это увеличение числа альтернативных поставщиков в пакете импорта". В понимании Анны Москвы, до ее пришествия в министерство там одни идиоты работали. Как и в концерне PGNiG. А вот она появилась и поделилась своими сакральными знаниями. Она уверена, что под дверью ее кабинета стоит очередь поставщиков газа, из которых нужно только выбрать, и сразу наступит счастье и лето. Как же их раньше-то никто не замечал, там, под дверью? Ну, и главное конечно, закрыть "Северный поток-2". Для чего? Потому что.

А вот немецкий пламенный борец с "Северным потоком-2", по совместительству сопредседатель партии "Зеленые", а теперь еще и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок наоборот, сникла. Заключив сделку и став министром, она теперь должна отказаться от этой борьбы, для того, чтобы правящая коалиция Германии не развалилась. За что теперь ее жестко критикуют все те, кто голосовал за нее и поддерживал. Единственное, что ей остается, это давить на Евросоюз, чтобы там приняли правильное решение по окончательному закрытию проекта "Северный поток - 2".

А на улице-то, благодать!...

Снег кружится,

Снег ложится -

Снег! Снег! Снег!

Рады снегу зверь и птица

И, конечно, человек!... (С.Михалков)

https://zen.yandex.ru/media/vecher/strany-es-prodoljaiut-bor...