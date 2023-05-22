Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54

Вначале плакаты. Немного о выставках, плакатах и памятниках.

Выставка современного агитационного плаката «Вдохновлённые великим прошлым» открылась в подмосковном городе Пущино «Если по-русски скроен, то и один в поле воин», «Сохраняй спокойствие и люби свою страну», «Побеждали и будем побеждать» — такие надписи можно было увидеть на плакатах, изображающих бесстрашие и мужество российского солдата, любовь к Родине, силу армейского братства, а также бесценное чувство справедливости и ответственности за окружающих людей. Торжественное открытие выставки современного российского агитационного плаката «Вдохновлённые великим прошлым» состоялось 25 апреля на площади Центра культурного развития «Вертикаль». Выставка представляет собой срез плакатного жанра, появившегося в 2022 году как отклик художников-графиков и дизайнеров на события специальной военной операции. Проблематика работ выходит далеко за пределы военной темы и затрагивает глубинные смыслы и размышления о национальной идее и русском характере. https://t.me/thezfiles/888

В Волгодонске на Аллее Воинской Славы была открыта мемориальная доска в память о Герое России, летчике ЧВК "Вагнер" Александре Антонове.

В память о штурмане авиационного крыла ЧВК "Вагнер" Владимире Никишине мемориальная доска - в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. В декабре прошлого года экипаж бомбардировщика Су-24М после попадания ракеты направил горящий самолёт в колонну украинской бронетехники под селом Клещеевка.

https://t.me/orchestra_w/6373

В Мелитополе состоялось открытие мурала в память Даши Дугиной. Красивый. Также в городе появилась улица названная в честь Даши.

https://t.me/boris_rozhin/84223

https://t.me/izvestia/129791

Муралы, посвящённые Владлену Татарскому, Гиви, Мотороле и Вохе, появились на здании Минкультуры в Запорожской области.

Владлен Татарский: «Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного!»;

Михаил Гиви Толстых: «Мы верим в наших людей, а наши люди верят в нас. Вот на этом мы и держимся»;

Арсен Моторола Павлов: «Мы все останемся живыми и всегда будем жить в памяти своего народа»;

Владимир Воха Жога (цитата из Евангелия): «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

https://t.me/rabotaembrat/5934

https://t.me/mod_russia/26427

Сегодня, 9 мая 2023 года, в Джанкое был открыт мемориал памяти летчикам 39 отдельного вертолетного полка погибших при исполнении воинского долга в Специальной Военной Операции. Быть воином - жить вечно!

https://t.me/rosich_ru/41224

Рыбарь продолжает выкладывать арты, посвященные СВО.

Пейзажи СВО: Мощные «Малки» под Кременной — наш арт в поддержку специальной военной операции До февраля 2022 года можно было часто услышать мнение, что артиллерия крупного калибра давно устарела и бесполезна в современной войне. Боевые действия на Украине показали, что ее еще рано списывать со счетов.

Одной из таких систем является 2С7М «Малка» — модернизированная версия САУ «Пион». Они состоят на вооружении артиллерийских бригад Западного, Центрального, Южного, Восточных военных округов и сейчас выполняют задачи в районах проведения СВО.

В частности, «Малки» способны забросить 110-килограммовый осколочно-фугасный снаряд калибра 203-мм на дальность в 37 км. Далеко не каждое укрытие способно пережить встречу с этим мощным боеприпасом: как минимум на линии Сватово-Кременная противник это прекрасно понял.

https://t.me/rybar/46084

НочиСВО: Ночной вылет 14 гвардейского иап — наш арт в поддержку специальной военной операции С первых дней специальной военной операции экипажи 14 гвардейского истребительного авиационного полка из Курска работают в небе, заставляя украинскую авиацию прижиматься к земле даже в относительно тыловых районах Черниговской и Сумской областей.

На своих Су-30СМ летчики выполняли боевые вылеты под плотным огнем украинской ПВО на Харьковщине, обеспечивали прикрытие российской границы и сбивали воздушные цели. В списке заявленных побед на их счету числится несколько бортов противника.

В то же время самолеты могут работать и по наземным целям. В частности, Су-30СМ способны нести противорадиолокационные ракеты Х-31П для уничтожения зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

https://t.me/rybar/46222

Дозор 42 гвардейской мсд в степях Запорожья — наш арт в поддержку специальной военной операции На долю 42 гвардейской мотострелковой дивизии за минувшие 20 лет выпало немало испытаний: борьба с бандподпольем на Северном Кавказе, принуждение к миру Грузии и полное расформирование в годы сердюковских реформ. В нынешнем виде она была воссоздана лишь в 2016 году.

В начале специальной военной операции соединение из Чеченской республики действовало на южном направлении и замыкало котел в Мариуполе, а позже участвовало в тяжелых кровопролитных городских боях.

С того момента подразделения 42 гвардейской мсд и успешно отбивали атаки под Давыдовым Бродом под Херсоном, и штурмовали опорные пункты противника у Новомихайловкой под Донецком. Сейчас воины дивизии стоят под Ореховым на Запорожском направлении, готовясь отразить анонсированное украинское наступление.

https://t.me/rybar/46230

НочиСВО: Вдоль Днепра цветет Герань — наш арт в поддержку специальной военной операции Характерным элементом боевых действий на Украине стало масштабное повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов. В их число вошли и различные типы дронов-камикадзе.

https://t.me/rybar/46316

Серия Сила в единстве: башкиры, буряты, чеченцы в зоне СВО

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

В третьей серии артов мы изобразили героев башкирского батальона им. Салавата Юлаева, бурятского батальона «Байкал» и чеченского полка «Ахмат», воющих в зоне СВО. https://t.me/rybar/46094

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

В четвертой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Тувы, воющих в зоне СВО.

https://t.me/rybar/46242

Совсем не юмор. Окна магазинов в США. Витражи задраены антивандальными жалюзями, на подоконниках шипы - чтобы бездомные и негры не сидели. Кто-то в насмешку приклеил плакат о правах человека.

https://t.me/proofzzz/10404

В Нидерландах 27 апреля прошел традиционный День Короля.

Это король со своей свитой так насрал на улицах что ли? Виллем как его?

Судя по флагам - Виллем Шоколадный Глаз!

https://t.me/proofzzz/10408

Традиционного юмора сегодня не будет. В следующий раз.

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