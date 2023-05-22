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Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54

Вначале плакаты.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Немного о выставках, плакатах и памятниках.
Выставка современного агитационного плаката «Вдохновлённые великим прошлым» открылась в подмосковном городе ПущиноНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54«Если по-русски скроен, то и один в поле воин», «Сохраняй спокойствие и люби свою страну», «Побеждали и будем побеждать» — такие надписи можно было увидеть на плакатах, изображающих бесстрашие и мужество российского солдата, любовь к Родине, силу армейского братства, а также бесценное чувство справедливости и ответственности за окружающих людей. Торжественное открытие выставки современного российского агитационного плаката  «Вдохновлённые великим прошлым» состоялось 25 апреля на площади Центра культурного развития «Вертикаль».Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Выставка представляет собой срез плакатного жанра, появившегося в 2022 году как отклик художников-графиков и дизайнеров на события специальной военной операции. Проблематика работ выходит далеко за пределы военной темы и затрагивает глубинные смыслы и размышления о национальной идее и русском характере.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54https://t.me/thezfiles/888
В Волгодонске на Аллее Воинской Славы была открыта мемориальная доска в память о Герое России, летчике ЧВК "Вагнер" Александре Антонове.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54В память о штурмане авиационного крыла ЧВК "Вагнер" Владимире Никишине мемориальная доска - в микрорайоне Авиаторов в Балашихе.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54В декабре прошлого года экипаж бомбардировщика Су-24М после попадания ракеты направил горящий самолёт в колонну украинской бронетехники под селом Клещеевка.
https://t.me/orchestra_w/6373

В Мелитополе состоялось открытие мурала в память Даши Дугиной. Красивый.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Также в городе появилась улица названная в честь Даши.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54https://t.me/boris_rozhin/84223
https://t.me/izvestia/129791

Муралы, посвящённые Владлену Татарскому, Гиви, Мотороле и Вохе, появились на здании Минкультуры в Запорожской области.  Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54 
Владлен Татарский: «Враг будет разбит, победа будет за нами. Всем всего светлого и ясного!»;  
 Михаил Гиви Толстых: «Мы верим в наших людей, а наши люди верят в нас. Вот на этом мы и держимся»;  
 Арсен Моторола Павлов: «Мы все останемся живыми и всегда будем жить в памяти своего народа»;  
Владимир Воха Жога (цитата из Евангелия): «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».
https://t.me/rabotaembrat/5934
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54https://t.me/mod_russia/26427

Сегодня, 9 мая 2023 года, в Джанкое был открыт мемориал памяти летчикам 39 отдельного вертолетного полка погибших при исполнении воинского долга в Специальной Военной Операции.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Быть воином - жить вечно! 
https://t.me/rosich_ru/41224

 Рыбарь продолжает выкладывать арты, посвященные СВО.
Пейзажи СВО: Мощные «Малки» под Кременной — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54До февраля 2022 года можно было часто услышать мнение, что артиллерия крупного калибра давно устарела и бесполезна в современной войне. Боевые действия на Украине показали, что ее еще рано списывать со счетов.
Одной из таких систем является 2С7М «Малка» — модернизированная версия САУ «Пион». Они состоят на вооружении артиллерийских бригад Западного, Центрального, Южного, Восточных военных округов и сейчас выполняют задачи в районах проведения СВО.  
В частности, «Малки» способны забросить 110-килограммовый осколочно-фугасный снаряд калибра 203-мм на дальность в 37 км. Далеко не каждое укрытие способно пережить встречу с этим мощным боеприпасом: как минимум на линии Сватово-Кременная противник это прекрасно понял.
https://t.me/rybar/46084

НочиСВО: Ночной вылет 14 гвардейского иап — наш арт в поддержку специальной военной операции Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54С первых дней специальной военной операции экипажи 14 гвардейского истребительного авиационного полка из Курска работают в небе, заставляя украинскую авиацию прижиматься к земле даже в относительно тыловых районах Черниговской и Сумской областей.
На своих Су-30СМ летчики выполняли боевые вылеты под плотным огнем украинской ПВО на Харьковщине, обеспечивали прикрытие российской границы и сбивали воздушные цели. В списке заявленных побед на их счету числится несколько бортов противника.
В то же время самолеты могут работать и по наземным целям. В частности, Су-30СМ способны нести противорадиолокационные ракеты Х-31П для уничтожения зенитно-ракетных комплексов ВСУ.
https://t.me/rybar/46222

Дозор 42 гвардейской мсд в степях Запорожья — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54На долю 42 гвардейской мотострелковой дивизии за минувшие 20 лет выпало немало испытаний: борьба с бандподпольем на Северном Кавказе, принуждение к миру Грузии и полное расформирование в годы сердюковских реформ. В нынешнем виде она была воссоздана лишь в 2016 году.
В начале специальной военной операции соединение из Чеченской республики действовало на южном направлении и замыкало котел в Мариуполе, а позже участвовало в тяжелых кровопролитных городских боях.
С того момента подразделения 42 гвардейской мсд и успешно отбивали атаки под Давыдовым Бродом под Херсоном, и штурмовали опорные пункты противника у Новомихайловкой под Донецком. Сейчас воины дивизии стоят под Ореховым на Запорожском направлении, готовясь отразить анонсированное украинское наступление.
https://t.me/rybar/46230

НочиСВО: Вдоль Днепра цветет Герань — наш арт в поддержку специальной военной операцииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Характерным элементом боевых действий на Украине стало масштабное повсеместное использование беспилотных летательных аппаратов. В их число вошли и различные типы дронов-камикадзе.
https://t.me/rybar/46316
 Серия Сила в единстве: башкиры, буряты, чеченцы в зоне СВО
Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов.
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. 
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. 
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
В третьей серии артов мы изобразили героев башкирского батальона им. Салавата Юлаева,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54бурятского батальона «Байкал»Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54и чеченского полка «Ахмат», воющих в зоне СВО.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54https://t.me/rybar/46094

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов
За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. 
Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. 
Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.
В четвертой серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Адыгеи,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Карачаево-ЧеркесииНаборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54и Тувы,Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54воющих в зоне СВО.
https://t.me/rybar/46242

Совсем не юмор.Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54Окна магазинов в США. Витражи задраены антивандальными жалюзями, на подоконниках шипы - чтобы бездомные и негры не сидели. Кто-то в насмешку приклеил плакат о правах человека.
https://t.me/proofzzz/10404
Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 54В Нидерландах 27 апреля прошел традиционный  День Короля. 
Это король со своей свитой так насрал на улицах что ли? Виллем как его? 
Судя по флагам - Виллем Шоколадный Глаз! 
https://t.me/proofzzz/10408
Традиционного юмора сегодня не будет. В следующий раз.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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