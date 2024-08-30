Российские бойцы две недели в окружении сдерживали наступление противника в Курской области

Александр КОЦ

Военкор KP.RU Александр Коц встретился с бойцами, которые с первого дня вторжения ВСУ в регион сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне неприступный бастион.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕКЛА

Потрепанная «Буханка» с тактическим знаком группировки войск «Север» на бортах тормозит у лесополки (так в зоне СВО называют лесополосы) в тыловом районе. Новости СМИ2

К машине, только что выехавшей из настоящего пекла, подбегают бойцы, офицеры, медики… Из распахнувшейся двери вылезают уставшие осунувшиеся парни в разгрузках и с автоматами. Кто-то тут же садится без сил на землю, кто-то обнимается с боевыми товарищами, кто-то звонит домой родным. Герои прошлого, знакомые по любимым произведениям советской военной прозы, материализуются прямо перед тобой, на расстоянии протянутой руки. Вспоминаю кадры начала 90-х, когда в Таджикистане из окружения моджахедов удалось прорваться нашим пограничникам 12-й заставы под командованием лейтенанта Андрея Мерзликина.

Внезапно развернувшиеся бои в Курской области дали истории российского оружия новые места воинской славы, которые рождаются прямо на глазах. Большое Солдатское, Коренево, Гирьи… Топонимы, которые вряд ли что-то говорили большинству жителей нашей страны еще пару недель назад, сегодня становятся частью Истории, в которой главное действующее лицо — снова русский солдат. С заложенными в него на генном уровне отвагой, упорством и самопожертвованием.

ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА

Малая Локня — небольшой населенный пункт в Курском приграничье, где бойцы 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса уперлись лбом и, ведя бой, как пишут в сводках, с преобладающими силами противника, не дали ему прорваться и расширить плацдарм. Держались в буквальном смысле до последнего патрона, пока танки не начали бить по ним прямой наводкой. С расстояния, позволяющего рассмотреть номера на броне.

- Наш батальон находился в Курской области на отдыхе. 6 августа мы были подняты по тревоге, выдвинулись в сторону границы с задачей создать линию боевого соприкосновения, не допустить дальнейшего прорыва на территорию России, - вспоминает замкомандира батальона с позывным «Кадет».

Нужно было выиграть время до подхода резервов. Подразделения полка заняли населенные пункты вокруг Малой Локни. Часть закрепилась в деревне, еще одна группа — в Новоивановке. И тут оккупант попер. Техника, живая сила, постоянные обстрелы артиллерией, атаки дронами-камикадзе… Парни не дрогнули, дали бой. И ВСУ не удалось с наскока прорвать здесь линию обороны. Ее усилили и морпехи из 810-й бригады Черноморского флота.

Враг начал обходить, и мотострелки фактически попали в оперативное окружение. Командир батальона лично пытался пробиться к ним на подмогу, но завяз в боях:

- Стали выходить на деревню Шептуховка, сели в лесополке. Морпехи связались с деревней, чтобы нас свои не накрыли. Тут вдруг звук техники, - вспоминает боец с позывным «Иваныч», мобилизованный из Калужской области инженер-техник. - Лесополочка шириной метров 10 и длиной с полкилометра. Подъехала одна украинская БМП и что-то типа «Казака» или «Страйкера». На другой конец посадки подъехала еще одна БМП и «Урал». Стали они выгружаться. Нас не видят. Приняли решение, что первыми накатим на них. Завязался бой, нормальный такой, плотный.

«Иваныч». Александр КОЦ

В МОМЕНТ БОЯ СТРАХА НЕТ

Рубились исключительно на «стрелковке», затрофеили одну «трубу» (противотанковый ракетный комплекс), с ее помощью сожгли вражескую бронемашину, накрошили под полсотни оккупантов… И тут по ним полетели минометные мины и FPV-дроны… У каждого оставалось патронов по 10, и мотострелки с морпехами малыми группами, прикрывая друг друга, начали отходить дальше.

- У тебя впервые такой плотный бой был? — спрашиваю бойца 9-го полка с позывным «Армада», мобилизованного из Псковской области.

- Уже был опыт, так скажем.

- Что чувствуешь перед такой атакой?

- Да, страшно, но адреналин, наверное, зашкаливает настолько, что ты просто понимаешь: надо идти и что-то делать. Это уже потом, когда отпускает, осознаешь, что мог погибнуть сейчас, пули свистели где-то рядом. А в момент самого боя такого прям страха не ощущаешь.

ВРАГ УБИВАЛ В СПИНУ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

Отошли в Шептуховку. А там — гражданские. Человек 15 взяли с собой в эвакуацию, нашли «Газель». Попросили хозяина вывезти. Вместе выехали на Льгов. В это время в Малой Локне противник давил все сильнее и сильнее. Комбат принял решение занять оборону в женской колонии, из которой уже вывезли и сотрудников, и тех, кого они охраняли.

Позывной "Армада": "Уже потом, когда отпускает, осознаешь, что мог погибнуть сейчас, пули свистели где-то рядом. А в момент самого боя страха не ощущаешь". Александр КОЦ

- За счет чего держались? - замкомбата «Кадет» задумывается. - Моральный дух, внутренний стержень, авторитет командира нашего батальона… Мы боремся за своих гражданских, за граждан России. В основном это были дети и старики, которые бы не дошли 5-6 километров до точки вывоза. При эвакуации легких раненых, выходивших болотами и лесными тропами, каждый из них брал 2-3 мирных. Но некоторые, удивительно, не хотели бросать своих кур, коров...

«Кадет» рассказывает, как его боец, родом из Суджи, застал вторжение в родном городе, куда его отпустили починить машину. Когда стало понятно, что это не рядовой обстрел, парень решил эвакуировать беременную женщину с двумя детьми. Посадил в свою «семерку» на заднее сиденье и пытался выехать в тыловую зону. Вслед ему начали стрелять из пулемета калибра 7,62. Он съехал в кювет, повернул голову… Женщина уже была мертва, два ее ребенка - тоже. Он сам был ранен в бедро, забежал в лес, через болото прошел в тыловое подразделение и встретился со своими. Еще троих несовершеннолетних детей посадили на мотоцикл с коляской, показали направление... Их расстреляли из стрелкового оружия в спину...

ИМ КРИЧАЛИ КАК В 1941-М: «РУССКИЙ СОЛДАТ, СДАВАЙСЯ»

- Из района колонии в Малой Локне кустами пытались выйти из окружения три раненых бойца и увидели, как около пяти гражданских стоят на площади рядом с магазином. Над ними завис вражеский коптер. Буквально через минуту вышли несколько украинских военнослужащих, из стрелкового оружия расстреляли их. И со спокойным видом зашли обратно в дом, - скрежещет зубами майор «Кадет», доброволец. Он уволился из армии в 99-м. Но когда началась мобилизация, добился, чтобы и его отправили на фронт.

«Кадет» уволился из армии в 99-м. Но когда началась мобилизация, добился, чтобы и его отправили на фронт. Александр КОЦ

В колонии, тем временем, боеприпасы экономили… А противник накатывал и накатывал. Лупил танками, прочищая себе проход. Когда пехота противника пыталась зайти на территорию колонии, ее планомерно уничтожали. Участники этого противостояния не берутся назвать цифру, но уверены, что эти накаты дались оккупантам очень дорогой ценой.

- Парни - молодцы, держались до последнего. Танк просто напрямую подъезжал, разбирал здание. Никто не уходил, - рассказывает «Тридцатый», командир взвода БПЛА.

Командир взвода БПЛА, позывной "Тридцатый". Александр КОЦ

По уставшим глазам под балаклавой читается весь мрак, который они пережили за эти две недели. Когда закончились дроны, которыми они жгли технику и пехоту сил вторжения, парни взяли в руки автоматы и держали оборону. Пока противник не пробился на территорию колонии. Бить технику уже было нечем. Все здания колонии полыхали от обстрелов и сбросов «зажигалок». Вокруг тюрьмы — противник. Кажется, надеяться не на что. Небо кишит дронами—FPV, сбросы, беспилотники с громкоговорителями, которые прямо призывали: «Русский солдат, сдавайся, твое командование тебя бросило!»

НЕ БОЯТЬСЯ СЮДА ПРИЕХАЛИ

- Почему не сдались? — спрашиваю «Лиса», мобилизованного стрелка, который в мирной жизни был айтишником.

- Ну, наверно, потому что мы — русские, - жмет он плечами. - Хотя среди нас не только русские были.

Рядом стоит боец с позывным «Армян». Он уже стал звездой Рутьюба. Соцсети облетели кадры, как наш солдат подъезжает к украинской БМП на «Жигулях-четверке», заливает ее бензином из канистры и поджигает.

- Мы с дронов увидели, что она встала, сломалась, восемь человек с нее заскочили в лес, я и решил ее уничтожить. Подъехал на «Жигулях», подбежал, кинул внутрь гранату — и «по тапкам». А она не горит. Непорядок. Схватил канистру с топливом, залил в десантный отсек и подпалил.

- И не страшно было?

- Ну мы ж не бояться сюда приехали…

ПРОРЫВ

В какой-то момент пробилась связь. Гарнизон в колонии получил приказ на прорыв. К ним пыталась пробиться подмога, но противник простреливал все пути отхода. Боеприпасы были уже на нуле. Мужики пробили дыру в заборе и пошли на прорыв.

- В наглую, они этого не ожидали. Все равно заметили, открыли огонь. Но мы успели прорваться до следующего опорника, закрепились и стали ждать эвакуации, - устало говорит «Лис».

Позывной "Лис", стрелок. Александр КОЦ

- Наше подразделение свою боевую задачу выполнило, - не скрывает гордости «Кадет». - Мы две недели, находясь в окружении, сдерживали противника, не пустили его большими силами дальше, вглубь России, и дали время основным нашим силам и резервам подтянуться и занять рубежи.

Малую Локню противнику полностью взять так и не удалось. На смену обескровленному 9-му полку подошли морпехи, десантники, мотострелки, которые свежими силами продолжают сдерживать напор противника на этих рубежах.

Автор: Александр КОЦ