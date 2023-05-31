Этот 21-летний юноша стал первым героем СССР из Якутии

Якутия – прекрасная часть нашей страны, край, богатый на потрясающие красоты зимней природы. Заснеженные территории которого хранят в себе не только красивые пейзажи, но и отважных и сильных людей. Одним из которых и был Фёдор Попов.

Детство Фёдора Попова проходило в очень бедной семье, в которой он стал шестым по счёту ребёнком.

С раннего детства родители ребёнка приучали его к жёстким и беспощадным условиям крайнего севера, потому ребёнок с ранних лет научился охотиться, следить за домашним хозяйством, и помогать своим родителям во всех домашних делах. В возрасте семи лет мальчик принял решение, что хочет заняться своим образованием, однако ближайшая школа находилась в далёком поселке Курдэгэн, однако трудности не пугали маленького Фёдора, и он с радостью приступил к учёбе. Однако, столь любимую учёбу вскоре пришлось бросить и пойти работать, так как его родители сильно заболели. С началом великой отечественной Фёдор изъявлял большое рвение на фронт, из-за чего ему удалось в возрасте 19-ти лет записаться в ряды красной армии. Как вспоминают сослуживцы молодого человека, человеком он был смелым, отважным, постоянным оптимистом, и особым образом заряжал смелостью и отвагой своих сослуживцев.

Историческая хроника подвигов молодого человека началась со страшной битвы в ночь с 2 на 3 октября 1943 года, когда солдатам красной армии была поставлена задача — перебраться на берег Днепра, дабы удержать плацдарм. В рядах первых также выступил Фёдор Попов. Не страшась плотного огня немецких солдат, молодой Фёдор, ворвавшись в траншею, уничтожил в рукопашном бою не менее 24 немецких солдат, чем поразил своих сослуживцев и создал им дополнительную мотивацию, благодаря чему берег Днепра удалось захватить. Однако, закрепившись на берегу Днепра, солдаты красной армии подверглись ещё более сильному сопротивлению со стороны армии Германии. Схватки, происходили постоянно, не прекращаясь. Наши солдаты мужественно и стойко удерживали свои позиции, но наиболее из них отличился Фёдор Попов, который будучи тяжело раненным, уничтожил около 50 немецких солдат, не имея огнестрельного. Вдохновляясь примером Фёдора, наши солдаты проявляли невероятную отвагу, благодаря чему берег Днепра получилось окончательно отбить. Фёдор Попов погиб 13 октября 1943 года от полученных ранений, его пример послужил своим сослуживцам примером истинного солдата красной армии, героического, отважного, имеющего качества настоящего битва, которые не зависят от происхождения и национальности. По сей день, история о молодом герое из Якутии не забыта, по ней снимаются фильмы, пишутся книги, рассказываются истории. Ведь правда, что пока человек живёт в нашей памяти он не погиб, он жив в наших сердцах.

https://www.legendapress.ru/people-legends/a-21-year-old-boy-became-the-first-hero-of-the-ussr-from-yakutia-the-story-of-fyodor-popov/