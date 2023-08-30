"Пусть служат десять лет" - мигрантов в автозаках везут в военкоматы

Всё чаще звучат призывы в общественных кругах и во власти о необходимости отправлять в зону СВО и на службу в нашу армию мигрантов, получивших гражданство России. По стране прошли масштабные рейды, которые подтверждают серьёзность таких намерений. Но нужны такие солдаты нам? Об этом читайте в материале Царьграда.

Накануне в ходе двухдневного рейда на юге Санкт-Петербурга, где располагается большой мигрантский рынок, правоохранители подходили к торговцам и грузчикам азиатской внешности и требовали предъявить документы. У кого-то документов не оказалось. Некоторые почти не говорили по-русски. А те, что уверенным жестом доставали из широких штанин паспорт, мол, смотри, товарищ полицейский, – "я – рюсский", после вопроса о постановке на воинский учёт заметно начинали волноваться. Ну раз русский, значит, и долг Родине придётся отдавать.

Все "русские" были доставлены в военкомат Фрунзенского района, где их аккуратно внесли в картотеку и объяснили им права и обязанности призывника. Пройдут медкомиссию, а дальше – куда Родина пошлёт. Только вот есть сомнения, что эти граждане явятся по повестке. А раз так, то будут преследоваться по закону.

Всего в тот день на Софийской улице полиция остановила четыре сотни иностранцев, каждый седьмой из них находился у нас нелегально. Но цифры гораздо больше, ведь подобные рейды прошли и в других городах страны. И там новоиспечённых русских также доставляли в военкоматы.

В это время глава СПЧ Валерий Фадеев заявил:

- Необходимо выдавать паспорта России исключительно с постановкой на воинский учёт. Новые граждане должны послужить Родине.

Пока мигранты строят военкоматы, но, возможно, скоро начнут строить блиндажи и огневые точки. Фото: Zamir Usmanov/Glоballооkprеss

Угроза для конституционного строя

Известный военкор, политолог Алексей Живов в беседе с корреспондентом Царьграда отметил, что уроженцы Средней Азии, Закавказья, которые не всегда законными способами получают у нас паспорта, пользуются всеми благами гражданства России. И при этом игнорируют обязанности.

– Многие, наверное, скажут: зачем нам азиаты в армии, пусть торгуют шаурмой?

– Тогда возникает диспропорция, которая угрожает конституционному строю нашей страны. Потому что появляются люди первого и второго сорта. Но людьми первого сорта становятся именно приезжие – новые граждане России, ведь они почему-то не служат.

– Рейды вы поддерживаете, будет эффект?

– Да, надо проводить их по всей стране массово. И вообще ставить вопрос о том, что русское гражданство для иностранцев-мужчин можно приобретать исключительно через службу в армии. И никакой не год, а пусть служат десять лет. Как раз за это время, если кто-то реально хочет стать гражданином, он в армии пройдёт культурную интеграцию в русское общество и станет добропорядочным человеком. И язык изучит.

Рейды по выявлению незаконных мигрантов проводятся постоянно, но их эффективность невысока. На месте одних "иностранных специалистов" сразу появляются другие. Фото: Царьград

– А если не согласен служить?

– В таком случае все остальные пусть уезжают обратно. Потому что нашей экономике они пользы большой не приносят – только своей. Туда, куда они отсылают деньги.

– Какие ещё положительные моменты здесь можно усмотреть?

– Все эти бывшие мигранты, нынешние граждане России, которые долгое время сохраняли двойную лояльность, должны будут определиться. То есть человек получил паспорт России, живёт, зарабатывает здесь, ходит здесь с флагом своей страны на груди и полностью себя ассоциирует со своим государством, со своим сообществом. Но теперь ему придётся сделать выбор. Двойная лояльность уже неуместна. Ты либо гражданин России, служишь в русской армии и, соответственно, принимаешь все риски нашего гражданства.

Надо ставить всех этих мужчин на воинский учёт, чтобы они отдали долг своей новой Родине. Или пусть садятся на ближайший поезд. И в таком случае нужно вводить пожизненный запрет на въезд в Россию.

Особые командиры и порядки

В контексте возможности участия мигрантов в зоне СВО примечательно рассуждение военного корреспондента Романа Алёхина. По его словам, на фронте уже сейчас достаточно много людей с разными ценностями и разной мотивацией. Это серьёзно усложняет процесс управления ими.

Контрактники, срочники, мобилизованные, местные жители Донбасса, добровольцы, чвкшники и бывшие заключенные – это абсолютно разные по мотивации люди, к которым надо применять разные методы управления, – пишет он в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что даже кадровые военные долгое время подвергались внутренней демилитаризации, о чём свидетельствует множество раненых в начале специальной военной операции. А сколько проблем со спецконтингентом сейчас?

И теперь возникает вопрос касательно социальной группы таджиков, узбеков и прочих выходцев из Средней Азии. Более того, среди них есть те, кто негативно относится к русскому населению, обычаям, традиции и религии, а также к законам нашей страны.

- Это группа близка по установкам к бывшим заключённым, но ещё и часто не знающая русского языка и в ещё большем так называемом отрицалове в отношении управления ими русскими, – отмечает он.

В связи с этим у русских командиров будут серьёзные проблемы в управлении ими, даже если они будут только рыть окопы и строить блиндажи. Поэтому здесь нужны особые командиры и особые порядки.

Русская армия многонациональная, но это всё-таки жители одной страны. Нужны ли в ней бывшие мигранты? Фото: Zamir Usmanov/Glоballооkprеss

Бомба замедленного действия

И тут встаёт закономерный вопрос: а кому вообще можно давать гражданство? Авторы телеграм-канала "Сыны Монархии" считают, что концепция многонациональной России – это бомба замедленного действия в фундаменте страны.

По их мнению, все приезжие не коренных национальностей России должны быть чётко поделены на две категории:

Первая – трудовые мигранты, которые должны пройти проверку на отсутствие криминального прошлого. Они приезжают временно работать по контракту и уезжают по его истечении. Вторая – те, кто хочет получить паспорт гражданина России. Эти мигранты должны стать русскими, полностью ассимилироваться, приняв нашу веру, традиции, отказавшись от своего языка, религии и обычаев. Всё ради гражданства России. Если они этого делать не хотят, им не место в России.

Что с того?

К равным правам полагаются равные обязанности. Не нравится такая идея – пожалуйста, никто не держит, поезжай на родину. Тем более, что посольства этих стран официально предостерегают уроженцев своих республик от создания добровольческих батальонов и участия в боевых действиях на территориях иностранных государств, угрожая тюремным сроком.

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин в комментарии Царьграду задаётся вопросом: зачем нам ставить на военный учёт мигрантов из Средней Азии? Вроде бы и незачем, на первый взгляд. Толку от них в армии будет ноль, если даже умудриться всеми правдами и неправдами, игнорируя диаспору, отправить некоторых из них за забор воинской части.

25 июня 1916 года Николай II подписал указ о мобилизации мужского "инородческого" населения Туркестана и Степного края в возрасте от 19 до 43 лет на прифронтовые работы – мобилизованных из центральных губерний для рытья окопов уже не хватало. Казахи, киргизы, узбеки, таджики и туркмены ответили консолидированным восстанием. В ходе восстания и при его подавлении погибли десятки тысяч людей – как местных жителей, так и русских переселенцев.

Казалось бы, надо нам в такой ситуации призывать в армию "иностранных специалистов"? Иностранных, конечно, нет, а вот имеющих гражданство России – разумеется. Если гражданин, если живёшь здесь, если пользуешься нашей социалкой – добро пожаловать.

https://tsargrad.tv/articles/pust-sluzhat-desjat-let-migrant...