Януш Корчак - учитель, который был с детьми до конца

22 июля, исполнилось 140 лет со дня рождения всемирно известного польского педагога, писателя и врача Януша Корчака. Его настоящим именем было Эрш Хенрик Гольдшмит, а псевдоним, под которым этот человек вошел в историю, он изначально взял себе только для того, чтобы подписывать им свои литературные произведения.

Хотя в первую очередь Корчак был все-таки не писателем, а педагогом, имеющим удивительные способности находить общий язык с детьми и учить этому других взрослых.Будущий великий педагог родился в 1878? году в Варшаве, в семье адвоката. Его отец, Юзеф Гольдшмидт, был преуспевающим юристом. Год рождения: 1878 или 1879?

«Завтра мне исполнится 63 или 64 года», — писал Корчак в своем «Дневнике» 21 июля 1942 года, то есть ровно за две недели до смерти. Как получилось, что Корчак не знал, в каком году родился? Скорее всего, это связано с тем, что его отец небрежно отнесся к бюрократическим формальностям. Юзеф Гольдшмит долго тянул с оформлением метрики для сына. Почему? Возможно, он не мог решить, кем записать мальчика — христианином или иудеем, хотя сегодня большинство исследователей к этой версии относятся с недоверием. В результате до сих пор не известно, когда именно родился Януш Корчак: 22 июля 1878 года или 22 июля 1879 года.

Члены семейства не стремились придерживаться еврейских традиций, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Даже своего сына родители называли на польский лад Генриком.

Детство будущего педагога трудно назвать радостным. В Польше отношение к евреям оставляло желать лучшего, вследствие чего семья Януша Корачака сталкивались с определенными трудностями.

К тому же в учебных заведениях того времени преподаватели были очень суровыми и грубыми. Когда мальчик пошел учиться в гимназию, он на собственном опыте испытал все ужасы педагогического воспитания.

Он учился в престижной русской гимназии, отличавшейся очень строгой дисциплиной – и лет с пятнадцать был вынужден нарушать принятые там правила, сбегать с уроков, чтобы подрабатывать репетиторством и помогать оплачивать лечение своему отцу. Многие ученики юного педагога были его ровесниками. Однако все они внимательно слушали Корчака, поскольку ему удавалось интересно преподносить даже самый скучный материал. Но работа не помешала ему успешно окончить школу и поступить на медицинский факультет Варшавского университета. Сначала ему хотелось стать детским врачом, однако, побывав во время практики в детских приютах и в больницах, где лечились сироты, он стал больше склоняться к тому, чтобы стать воспитателем и растить детей, потерявших родителей и чувствовавших себя никому не нужными.

В 18 лет он опубликовал серьезную статью «Гордиев узел». В ней юноша поднимал важные вопросы, касающиеся воспитания детей. В статье он спрашивал у читателя: «Настанет ли то время, когда родители прекратят думать о каких-либо бытовых вещах и развлечениях, а вместо этого наконец-то займутся воспитанием детей?».

Он подчеркивал мысль о том, что ответственность за воспитание ребенка лежит на плечах матерей и отцов, а не на нянях. Редактор издания, в котором печатался Корчак, высоко оценил талант Януша. Он предложил молодому парню вести колонку в еженедельнике, на что тот с радостью согласился.

Врач, учитель, писатель...

Параллельно с учебой на медицинском факультете Хенрик Гольдшмит посещал занятия в так называемом Летучем университете – подпольном учебном заведении, в котором тайно читались лекции по польской истории и другим предметам без какой-либо цензуры. Кроме того, еще будучи студентом, Гольдшмит стал работать в детской больнице, а летом – в лагерях, где отдыхали дети.

В 1905 году, когда шла Русско-японская война, он окончил университет и отправился на фронт в качестве военного врача.



После окончания войны он продолжил изучать педагогику: побывал в Германии, Франции и Англии, где слушал лекции по воспитанию детей и бывал в детских приютах, чтобы увидеть «изнутри», как в них все устроено. Набравшись опыта в этом деле, он вернулся в Варшаву и в 1911 году открыл там "Дом сирот", детский дом для еврейских детей, в котором стал применять новые методы воспитания – более мягкие, чем в то время было принято во всем мире, более уважительные по отношению к личности ребенка. Но при этом и достаточно строгие: уважение к воспитанникам не только не означало, что их баловали и что они росли в «тепличных» условиях – наоборот, отношение к ребенку, как к личности, подразумевало, что он должен нести ответственность за свои поступки и точно так же уважать воспитателей и остальных детей.



К тому времени Януш Корчак уже более десяти лет писал книги и широкой публике был больше известен, как литератор, а не как глава детдома. Позже стали выходить и его научные труды по педагогике. Коллеги часто относились к ним неодобрительно – многие идеи Корчака в те годы казались странными и не применимыми на практике. Как это так – общаться с ребенком так же, как ты общался бы со взрослым человеком? Как это – не прятать ребенка от жизни, позволять ему иногда рисковать, познавая мир? Столь «крамольные» мысли и в наше время нередко вызывают споры, а уж в начале прошлого века… Януш Корчак и его "правая рука

Однако практика показывала, что воспитательные методы Януша Корчака дают прекрасные результаты. Его выросшие и покинувшие детский дом воспитанники самой своей жизнью ломали стереотип о том, что «детдома растят преступников» - все они устраивались на работу, жили обычной жизнью и заводили семьи. И на самом деле в этом не было ничего удивительного, ведь в детском доме их с ранних лет приучали к ответственности и готовили к взрослой жизни. Многие благотворители были готовы помогать учреждению Корчака финансами, но он принимал помощь только от тех, кто был согласен не вмешиваться во внутренние дела детдома.

Пример для других детских домов

Во время Первом мировой войны Януш Корчак работал врачом в полевом госпитале. Детским домом во время его отсутствия руководила его ближайшая помощница Стефания Вильчинская. Вернувшись с войны, он продолжил свою основную работу, а кроме того, стал выпускать газету «Малое обозрение». Она предназначалась для детей, и многие материалы в нее писали его воспитанники. Сам Корчак писал статьи по педагогике в разные специализированные журналы и читал лекции на педагогических факультетах и курсах, стараясь как можно шире делиться своим опытом с коллегами. Его методику перенял другой варшавский интернат «Наш дом», сотрудники которого не раз обращались к Янушу за помощью.

Краеугольным камнем в педагогической системе Януша Корчака было нравственное воспитание. Он был одним из первых, кому удалось добиться детского самоуправления.

Януш считал, что приют представляет собой равноправную общину, в которой управление и судебная система создаются самим же коллективом. Общий труд и интересы содействуют взаимовыручке и развивают в личности чувство ответственности. Вскоре похожим путем пойдет знаменитый советский педагог Антон Макаренко. Интересен факт, что Корчак внимательно следил за тем, как Макаренко воспитывал своих беспризорников.

Когда началась Первая мировая война, Корчака снова призвали на фронт в качестве врача. Тогда же он начал писать книгу «Как любить ребенка».

В ней он акцентировал внимание на том, что невозможно полюбить ребенка, не пытаясь увидеть в нем самостоятельную личность. Педагог утверждал, что дети обладают точно такими же правами, как и взрослые. Корчак занимался не только литературным творчеством. Долгие годы он работал на радио. В 1934-36 годах писатель вел собственную радиопередачу. Именно для нее он придумал образ Старого Доктора — этого радиоперсонажа обожали и слушали не только дети, но и целые семьи разных вероисповеданий. Старый Доктор создавал атмосферу доверия и тепла в отношении ребенка. После перерыва, причины которого до сих пор неясны (возможно, он был вызван нарастающими антисемитскими настроениями), Корчак вернулся на радио в 1938 году с новыми передачами для детей старшего возраста и взрослых. Последнее выступление Корчака на радио состоялось в сентябре 1939 года: в нем он обращался к детям, желая их успокоить и подготовить к грядущим событиям. Увы, записи его передач не сохранились.

Воспитатели остались с детьми

А потом началась Вторая мировая война. «Дом сирот» со всеми его воспитанниками перевели в варшавское гетто, и хотя воспитателям разрешили покинуть его, ни один из них не оставил своих подопечных. Корчак постарался сделать так, чтобы в детдоме, по возможности, ничего не менялось: и дети, и взрослые стали вести в гетто такую же жизнь, как и раньше. Воспитанники учились и занимались разными делами, воспитатели заботились о них и следили за порядком… И так продолжалось до 6 августа 1942 года, когда большинство заключенных гетто увезли из города и убили в газовых камерах. Корчак со своими воспитанниками в гетто



Ранним утром «Дом сирот» в полном составе вместе с еще несколькими группами взрослых обитателей гетто вывели во двор и стали по очереди переводить на вокал. Корчаку и остальным воспитателям предложили остаться в гетто, но никто из них не согласился бросить своих воспитанников. Глава детского дома сказал детям, что их перевозят из Варшавы в деревню, и когда их разделили на две колонны, пошел на вокзал впереди одной из них, взяв двух младших детей за руки. Вторую колонну точно так же повела Стефания Вильчинская. Памятник Корчаку в Варшаве

Януша Корчака могли освободить из гетто и раньше, но он и тогда отказался спасаться в одиночку. Пытавшийся помочь ему педагог Игорь Неверли позже вспоминал, как Корчак отреагировал на такое предожение: «Смысл ответа доктора был такой: не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних в газовой камере? И можно ли это все пережить?»

Смерть великого педагога

Здесь следует уточнить один факт. В связи с тем, что Януш Корчак был всемирной знаменитостью, его пытались спасти от смерти многие известные люди. Однако он все предложения отверг, сказав, что будет со своими воспитанниками до конца. В момент погрузки детей в товарные вагоны, когда все обитатели «Дома сирот» уже поднялись в вагон поезда, отправлявшегося в лагерь, к Корчаку подошел офицер СС и спросил:

— Это вы написали «Короля Матиуша»? Я читал эту книгу в детстве. Хорошая книга. Вы можете быть свободны.

— А дети?

— Дети поедут в лагерь. Но вы можете покинуть вагон.

— Ошибаетесь. Не могу. Не все люди — мерзавцы.

Польский историк Эммануэль Рингельблюм, прекрасно знавший, что детей из еврейского приюта отправляют в лагерь смерти, оставил такое воспоминание об этом дне:

Пришёл приказ вывести интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это был не обычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма! Началось шествие, какого никогда ещё до сих пор не было. Выстроенные четвёрками дети. Во главе – Корчак с глазами, устремлёнными вперед, державший двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала смирно и отдала честь. Когда немцы увидели Корчака, они спросили: «Кто этот человек?» Я не мог больше выдержать – слезы хлынули из моих глаз, и я закрыл лицо руками.

Януш Корчак погиб с детьми в газовой камере в концентрационном лагере Треблинка.

По дороге к смерти Корчак держал на руках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего не подозревающим малышам. Мемориал Корчаку и Вильчинской в Иерусалиме

В конце хочется выразить сожаление, что такого великого человека, как Януш Корчак, который пошел на добровольную смерть, только бы не оставить своих воспитанников наедине с мраком человеконенавистнической идеологии, не популяризируют сегодня в фильмах. Если спросить любого молодого человека, знает ли он великого педагога, который пошел на смерть ради детей – едва ли вам ответят.

Почему-то хорошие примеры с трудом прививаются людям, тогда как дурные находят всякую возможность для своего распространения. Налицо действие Окна Овертона, увы! Детский дом, в котором работал Корчак действует и сегодня. Здание сохранилось до наших дней; сегодня в нем находится детский дом, а также Центр документации и исследований жизни и деятельности Януша Корчака Korczakianum —филиал исторического музея города Варшавы.

