"Город, в который пришла война", ч.2

Часть 1 Часть 8

Приняв звонок, дежурный лейтенант летного отряда Чкаловского аэродрома вызвал к трубке командира. Приняв отчет Андрея, лейтенанта летного отряда, о том, что в городе ведутся полномасштабные боевые действия, он поднял по тревоге свой отряд. Дав им задачу и выдав табельное оружие, командир отправил роту в город.

Где ребята столкнутся с до зубов вооруженными бандитами, которые даже не дадут им выйти из автобуса.

Бой начнется сразу как автобус подъедет к месту высадки. Он будет длиться не более 20 минут, отстреливаясь из пистолетов они продержались недолго. Выходя из автобуса, ребята попали под шквальный автоматный огонь боевиков.

Первые упали сразу, кто шел за ними, поняв что их расстреливают, стали разбегаться по кустам. Но и это их не спасло, боевики сразу взяли их в кольцо.

Потом чуть позже командир будет оправдываться и говорить что не поверил, что ошибся. Но ребята стойко и отважно противостояли натиску боевиков. Теперь на месте их боя стоит Стелла, в память об отважных летчиках.

Часть 9

Получив звонок о вооруженном нападении на пост ГАИ, диспетчер Скорой помощи отдала вызов ребятам, Данилу и Диме. В душе похолодело от непонятного чувства тревоги. Она увидела в окно, как ребята грузятся в машину. Вышла к ним со словами: «Ребята, будьте осторожны». Ребята с удивлением ответили: «Николаевна, все будет хорошо». Железная леди дала слабинку.

Включив сирену, Иваныч дал по коробке и машина послушно покатила по дороге. Нужно было спешить, их ждали на дороге пострадавшие. Время шло к обеду, скоро поедут Камазы будет сложно проехать.



Выехав на трассу, они увидели Камазы в сопровождении машин ГАИ, идущие в сторону города. Увидев метку "200", Иваныч перекрестился. Бывший участник Афганской войны он не понаслышке знал, что такое груз-200. Ребята молча проводили проезжающие машины, они подъезжали к посту ГАИ.

Увидев издалека маячковые огни и скопление машин и людей, они поняли что дело серьезное. Им на встречу побежали люди, указывая руками куда подъезжать. Данил, не ожидая остановки машины, на ходу схватив сумку, выскочил из кабины и побежал к лежащему сотруднику.

Увидев вокруг кровь и увидев, что она из ран в животе, он крикнул Диме, чтобы он захватил носилки и собирал капельницу.

Сотрудник лежал без сознания. Проведя перевязку, он сказал Иванычу, чтобы он грузил его в машину. Там Дима подключит его к капельнице, второй был полегче, но тоже нуждался в госпитализации. Люди помогли погрузить пострадавших в машину и Иваныч погнал.

Сотрудников звали Александр, который был потяжелее, и Никита. Никита помогал Данилу тампонировать и перевязывать Сашу.

До больницы еще было ехать 20 минут, когда на связь по рации диспетчер начала быстро говорить, чтобы съезжали с основной дороги и ехали «огородами», в городе война. Иваныч поняв, что дело пахнет керосином, на всей скорости съехал с трассы и помчал полями. Вдалеке стали слышны звуки взрывов. Ребята пытались удержать на носилках раненого, он начал бредить. Стало ясно, счет пошел на минуты, ему осталось недолго.

Иваныч объехав главный вход больницы, выпрыгнул из машины и открыв двери стал вытаскивать носилки. Ребята поняли, что остаток дороги они побегут пешим ходом. Никита и Данил, взяв носилки, побежали в сторону приемного покоя, рядом держа капельницу пыхтел Димка. Из расчета что ребята все были «не маленькие» и марш бросок в расстояние полкилометра им давался тяжело. Как потом скажет Иваныч: «Они прошли молча и выдержали, я бы с ними пошел в разведку».

Забежав в приемное отделение, где, как всегда, толпился народ, ребята выгрузили пострадавших, где их уже ждали сотрудники больницы. Гаишников все знали, поэтому лишних вопросов никто не задавал. Вызвали хирургов и реаниматологов для Саши, ему становилось все хуже. Подготовив его к операции, девчата подняли его в операционную, Никите оказали помощь на месте.

Не успев оформить все, Данил с Димой услышали по рации Николаевна кричала: «Азимут! И это не учебная тревога ! Всем машинам собраться на станции!». Димка вошел в приемник и увидел бледную Любовь Григорьевну, которая не смогла внятно ничего произнести, кроме как «Война!».

Ничего не поняв, они поехали на станцию. Проезжая мимо микрорайонов, они увидели трупы и горящие машины. Иваныч тихо проскрипел: «Блядь!», и ударил по коробке, в сторону центра города. Проскочив центральную улицу, они увидели идущих людей в сопровождении вооруженных до зубов боевиков. Все в машине поняли, что смена затянется надолго.

Часть 10

14 июня, жаркий летний день. Смена в приемном отделении началась как обычно: суета, прием плановых и экстренных больных. Все как обычно.

Ближе к обеду жара вошла в свой пик. Девчонки вышли на улицу перекурить в теньке, и поймать хоть маленький ветерок. В этот момент на территорию больницы практически влетела карета с

Скорой помощи. Водитель открыл задние двери и ребята поволокли милиционера, девчонки побежали вслед за ними.

На вопросы, что произошло, ребята рассказали, что было нападение на пост ГАИ. Пока они принимали и оформляли милиционеров, стал разрываться телефон. И в отделение стали «стекаться» пострадавшие с рынка.

Работа кипела, когда в отделение зашли бородатые мужики с зелеными повязками. Заведующая отделением как раз давала указания по раненым, когда один из них по дошел к ней с вопросом: «Где синие?» Она без всяких сомнений ответила ему: «Да хоть зеленые, нам все равно кому помощь оказывать», на что он направил на нее автомат.

В этот момент она поняла, что нужно спасать ребят. Грубо толкнув ее на пол, он дал очередью в потолок. Все застыли, «ваш город захвачен бесстрашными воинами Аллаха! Вы должны подчиняться! Все на пол! С этой минуты вы заложники, все переговоры будет вести наш командир Шамиль Басаев!». В отделение стали заходить заложники, которых боевики захватили на рынке.

В этот момент в администрации города стали формировать срочный штаб. Все данные по передвижению боевиков передавались в Москву. Связи в городе не было, боевики перекрыли все пути оповещения, включая почту и переговорный пункт.

Заняв все три этажа больницы, включая здание администрации, они ждали переговоров. Остальные вели обход отделений, искали милиционеров и летчиков, при этом расстреливая всех несогласных и подозрительных, включая выпускников школы.

На горе в этот день двое мальчишек 11-ти классников пришли проведать мать и порадовать окончанием школы. Они, как полагается, были в костюмах и белых рубашках. Боевики не поверили им и расстреляли на глазах у матери. Часть 11

Заняв удобные позиции и раскидав заложников по кабинетам и палатам, боевики стали выдвигать свои условия. При этом не забывая рассказывать заложникам, какие продажные в Ставропольском крае менты.

Усадив заложников на полу по коридорам и палатам, боевики стали закрепляться на позициях, то есть, в здании больницы. Потому что вокруг больницы стали закрепляться войска, подошедшие из близлежащих регионов.

Среди боевиков были женщины-шахидки, которые и рассказывали заложникам, что они не виноваты, что здесь менты запросили много денег. Поэтому жители и страдают. Женщины были и снайперами, одна из них закрепилась на вышке и отрабатывала милиционеров и военных, обстреливая территорию вокруг больницы.

Зав.отделением приемного поняв, что боевики ищут среди пострадавших ребят в форме, побежала в хирургию, где недавно лежал после операции Саша. Пробравшись в палату, она забрала его форму, слава богу, что он лежал в трусах, операция прошла успешно, но он еще спал. Вернувшись в отделение, она попросила девчонок переодеть раненых ребят в пижамы, которые лежали на складе.

Полетели первые снаряды, боевики поняв, что боев не избежать, поставили заложников в окна, дав им белые простыни. Как они сказали, по своим стрелять не будут. Через насколько часов начался тяжелый бой. Снаряды летели в окна, боевики отстреливались всем оружием, которое имели. Операционная работала без передышки, врачи стояли у столов сутками.

Поднявшись в хирургию, заведующая нашла Сашу, он бредил и кричал. Она поняла, если кто-нибудь его услышит, его убьют. Договорившись с сидевшим рядом санитаром, они перевезли его в более безопасное место и сами за ним ухаживали. Через время, когда он пришел в себя и понял, что его спасли и кто сидел около него, он при встрече отблагодарит. Но через год погибнет от рук боевиков будучи на рейде, только в другом городе.

Часть 12

На станции Скорой помощи была суета. Вызова летели один за другим, машин катастрофически не хватало.

Главный врач собрал всех на срочное собрание, были подняты все сотрудники. На вызовы должны были выезжать все, независимо от обстановки в городе. К сожалению, помимо раненых, в городе были и больные.

Самые выносливые дежурили у больницы, несколько бригад стояли в городе, остальные работали на линиях. Кто был поактивнее, привлекал жителей собирать погибших. Для сбора тел и опознавания их была создана спецбригада. Собирали списки пропавших, тела тут же складывались в помещении городской бани.

Стояла невыносимая жара, тела быстро портились и некоторые до неузнаваемости. Некоторые тела складывались в помещении отдела милиции. Люди шли нескончаемым потоком, кого-то опознавали, кого-то шли искать среди заложников.

В городе была неразбериха и хаос, но люди терпеливо ждали известий. В город стали стягиваться представители СМИ и представители разных конфессий. Все хотели пропиариться на горе людей.

Но тем не менее люди верили, что им помогут. В первые сутки переговоры ни к чему не привели. бои ужесточились. В город въехали танки и бронемашины, его закрыли.

Часть 13

Шел втрой день «блокады» города. Отрезаны были не только федеральная трасса, проходящая через него, но близлежащие села, которые город снабжал необходимой провизией, а некоторых даже водой. Но несмотря на сложное положение, предприятия продолжали работать. Люди ходили на работу, делились последними новостями на производствах, подвозили продукты и воду к больнице, где все также в оцеплении находились заложники.

Проехать через мост было нереально. На вышке сидела снайпер и контролировала подъезд к городу, жестко расстреливая все машины движущиеся в этом направлении. С другой стороны стояли БТРы. В самом городе стали проводить панихиды по погибшим в центре, и караваны гробов двинулись в сторону кладбища. Такое количество катафалков город еще не видел.

К вечеру на аэродром Чкаловской приземлился вертолет с подразделением группы А. Бойцы для этой операции были подобраны подготовленные, некоторые даже прошли войну. Их погрузили в автобусы и они двинулись в сторону города.

Прибыв на место, они провели совещание с находящимися на месте командирами милиции и армии. Поняв ситуацию, они распределились на позициях. Несмотря на уговоры сдаться или отдать заложников, Басаев был непреклонен. Так прошли еще сутки.

На утро бойцы группы А вошли на территорию больницы, и тут же попали под шквальный огонь снайпера. Поняв, что она не даст передвигаться, они попросили милиционера отвлечь ее, чтобы понять, где она прячется.

Впоследствии он со смехом будет рассказывать, как пробовал бежать за ребятами, но в бронике для него это было нелегко. И поняв, что не догонит их, а тем более не перепрыгнет через забор, он просто стал поливать очередью из автомата. И тем самым отвлек снайпершу. Она себя раскрыла и была ликвидирована бойцами.

Часть 14

14 июня Василич на своем грузовичке, как всегда, мотался по городу, развозя хлеб по магазинам. С утра предупредив жену, что на обед заедет к куму, он к 12-ти часам свернул на знакомый переулок.

Остановившись перед домом, он звучно нажал два раза на клаксон, тем самым известив, что он приехал. Кум курил в беседке, услышав клаксон он пошел встретить дорогого гостя. Жена уже накрывала на стол, хлопоча на кухне. Василич вышел из машины, они пожали руки и вошли во двор. Друзья давно не виделись и новостей было много, а обед недолгий.

Сев за стол, они разговаривали не замолкая, когда кума зайдя со двора сказала, что в городе какая-то суматоха. Пообедав и выйдя во двор покурить, друзья услышали автоматные очереди. Василич этот звук узнает из тысячи. Старый Афганец понял, что это не розыгрыш и не бутафория, стрельба была боевыми.

Посмотрев друг на друга, два друга стали собираться на выход. Кума поняв, что что-то неладное, стала у ворот, раскинув руки в стороны: «Не пущу! Хоть убейте, не пущу!». Как с бабой бороться? Они стали уговаривать, что просто посмотрим что происходит и вернемся. Дурить, конечно, никто не собирался, но и обстановку нужно было разведать.

Пройдя переулками, они вышли к центру как раз в тот момент, когда боевики погнали колонну с заложниками. Вернувшись в дом Василич понимал, что ему нужно ехать домой в село, а это было крайне опасно. Нужно что-то было делать.

Включив телевизор, они увидели последние новости. В срочном выпуске все рассказали. Сидеть смысла не было, надо было что-то делать. Василич собрался и к концу рабочего дня поехал в цех. Встретив там начальника, он вызвался помочь чем может. На что начальник сказал: «Нужно возить хлеб, люди останутся голодными, мы нужны всем». Сказано, сделано.

На следующий день загрузившись хлебом, Василич поехал по городу. Развез хлеб по магазинам, и заехав в цех услышал разговор: «Кто туда поедет? Там снайпер на вышке проезд закрыт».

- Я поеду - ответил Василич. - Куда надо?

Начальник сначала отмахнулся: «Куда тебе, старый? Ты в возрасте, реакция уже не та, да и как ты проедешь, дорога пристреливается».

- Проеду - ответил Василич. - Загружай!.

Загрузившись и получив путевой лист, Василич поехал в сторону дамбы. У него было два варианта: либо попасть под обстрел, либо ехать другой дорогой, но не факт что там не попадешь в засаду. Посмотрев на вышку, чуть притормозив, мысленно прочитав молитву, погладив руль своей «ласточки» он прошептал: «Не подведи!» и вдавил педаль газа в пол. Машина чуть было возмутилась, но потом послушно пошла на разгон.

Первые пули настигли его на въезде на дамбу, гулко прошив дверь пассажира и лязгнув по крыше. Они пролетели, не задев Василича. Машина с ревом неслась по дамбе, пули чиркали по кабине и кузову, у Василича начался истерический смех, и он начал петлять. Где-то проскочив середину и почти доехав до конца дамбы, взорвалось колесо, со словами: «Врешь, не возьмешь!» Василич утопил педаль газа в пол. Машина пошла юзом, но слушалась.

Вылетев с дамбы и на всем ходу влетев в поворот, Василич понял, что проскочил. Потихоньку на ободах он дотянул машину до колхозных ворот. Адреналин бурлил в крови, сердце бахало в груди, дышать было нечем.

Он нажал сигнал клаксона и ворота открылись. «Довез!» - сказал Василич и заплакал. В тот день жители села получили хлеб, был прожит еще один день блокады.

Часть 15

Дни смешались и уже было непонятно где ночь, где день все было покрыто гарью. Вокруг стояла вонь кровь, пот, и все что можно почувствовать в несколько жарких дней.

Безумно хотелось пить, люди страдали от голода и жажды. Персонал, истощенный нагрузками усталостью, голодом и жаждой помогал чем мог. Воду пили из огромных алюминиевых кастрюль, предназначенных для разведения хлорного раствора. О еде и речи быть не могло, боевики запрещали любую передачу.

Николай Николаевич сидел на полу около своего кабинета вместе с остальными заложниками. Рядом сидела девочка лет пяти. Они пришли с мамой на обследование. Девочка тихо плакала, она хотела пить и домой.

Все, что Николаич принес из дома на обед, он раздал сидящим вокруг людям.

Силы покидали, в животе опасно журчало, но на самом деле больше всего хотелось спать.

Понимая что еще один день без еды и питья они не протянут, Николай Николаич пошел искать главного среди боевиков. В кабинете что-то бахнуло, затряслись стены и послышался стон. Зайдя в свой теперь уже бывший кабинет, Николаич увидел обрушенную стену снарядом и под ней трупы людей, заваленных этой стеной или убитых снарядом.

Вернувшись в коридор, он подошел к шахидке, стал объяснять что люди и без еды дольше не протянут, начнутся проблемы.Недолго думая она подошла к девочке выхватила ее из рук матери и сказала: «У тебя 20 минут, если не успеешь я убью ее и ее мать».

Николаич, понимая что может не справиться схватил ведра из подсобки, и через подвал побежал на пищеблок, где тоже кипела работа. Повара готовили из того что осталось, но они старались. Подвал так же, как и коридоры, был завален трупами, его прохлада не спасала, они смердили.Превозмогая тошноту и усталость, он побежал по коридору подвала, прибежав он слезно попросил налить хотя бы чего нибудь.

Повара налили два ведра супа под завязку еще даже нашли булку хлеба, Николаич понимая что времени в обрез поблагодарив , такой же трусцой хотел побежать обратно. Не получилось, от усталости подкашивались ноги, руки от тяжести сводило судорогой, оставалось чуть больше 7 минут, в голове настойчиво светилось табло: «Не успею!» в ведрах качалась похлебка, под мышкой был хлеб.Чувствуя все это Николаич набирался сил, «Я должен, они не виноваты, Господи дай мне сил!»

Продвигаясь перебежками в полуобморочном состоянии от запаха, Николаич добежал до своего корпуса, стоя напротив лестницы ведущей наверх он понял, что эта преграда непреодолимая.

И он начал кричать и звать на помощь. Оставалось 3 минуты.

Медсестра проходившая по коридору между лежащих на полу заложников общаясь с ними и узнавая потребности, сквозь грохот кананад услышала глухой зов о помощи повертев головой она искала источник звука, звук шел из подвала. Подойдя к двери она прислушалась, Николаич плакал и кричал.

Она открыла дверь и по его просьбе спустилась, отдав ей ведра Николаич попросил сообщить шахидке, что он успел. Медсестра побежала как смогла по коридору, куда направил ее Николаич, девочка сидела под прицелом автомата, когда медсестра принесла еду. Она поставила ведра, передала шахидке слова Николаича и ушла.Она спустилась в подвал где сидел Николаич и от бессилия плакал. Она помогла подняться ему и предложила поспать на своем матрасе в процедурке. Николаич согласился тут же упал и забылся тяжелым,беспокойным сном. Вокруг летали пули и рвались снаряды, но все это его уже не беспокоило. Он спал.

Через несколько лет после событий он перенесет тяжелый инсульт и будет прикован к постели, рядом с ним будут близкие, и помнить о нем будут только близкие, в больнице больше не вспомнят. Часть 16

Несмотря на усталость, и постоянную физическую и моральную нагрузку, медперсонал не переставал работать. Операционные бригады работали без остановки, оперировали как пострадавших, так и заболевших, кто до захвата обратился в больницу.

Все работали на износ, не чувствуя усталости и чаще отключившись от реальности. Об этом феномене после будут рассказывать многие заложники. «Как будто находишься в другой реальности, и все это неправда, либо снится, либо смотришь через призму».

Но, тем не менее, это было реальностью. Врачи сменяли друг друга, давая отдохнуть.

Через несколько дней начался штурм больницы. Предварительно оповестив заложников и боевиков, правительство решилось на штурм. Подразделение А провело штурм успешно бы, они заняли первый этаж, но пришел приказ отступать. И они отдали свои позиции боевикам, тем самым усугубив ситуацию.

В этом бою погибло много гражданских, пострадал и сам отряд.

В одном из боев был смертельно ранен и брат Шамиля, о нем писали все СМИ. Они затащили его в операционную и под дулом автоматов вся бригада несколько часов боролась за его жизнь. Только чудо спасло этих людей, и Шамиль отступил от своих слов забрать бригаду вместе с братом, то есть, расстрелять.

Весь медперсонал находящийся в тот момент в операционной, молился, чтобы их не расстреляли. В тот день бог их услышал. В тот же день водитель приемного отделения, Владимир, разговаривая с ребятами, сидящими рядом с ним и наблюдая, как вокруг него люди изнывают от жары, принял решение доползти до крана на улице, из которого текла вода. Сказав об этом ребятам, он попросил принести ему какую-нибудь емкость. Ребята подняли его на смех, мол, не сможешь, у него с детства было иммунное заболевание из-за чего он плохо ходил.

Но несмотря на уговоры он взял ведро и пополз до ближайшей колонки, которая от здания больницы находилась в метрах 300, в глубине двора. Пока он полз, началась ожесточенная перестрелка. Доползя до крана, из которого тонкой струйкой текла вода, он лег около него и ждал, пока вода нальется хотя бы наполовину. Через некоторое время вернувшись с водой и напоив сидящих, он почувствует боль в бедре. Пуля все-таки дошла до цели, хотя и частично, но его ранило. Часть 17

Есть в Ставропольском крае небольшой промышленный городок Буденновск. Стоит он вдоль федеральной трассы и если вы будете проезжать на Ростов или Арзгир, то обязательно проедете через него.

На первый взгляд, он ничем непримечателен: обычный пыльный городок с большим частным сектором, пятиэтажными микрорайонами, своим парком развлечений и торговыми центрами. Но у этого городка очень большая история и одну из них вам поведал автор.

Никто бы так и не узнал в стране, где находится этот город и тем более о его существовании, если бы не тот Черный июнь 95-го. Автор не стал дублировать статьи из газет и рассказывать шаблонные истории, он рассказал реальные истории реальных людей. Да имена были изменены, да, что-то было рассказано размыто (прошло 30 лет).

Многие участники уже ушли от нас

Многие предпочитают не вспоминать эти страшные события. Но эта беда коснулась каждую семью в этом городе, и люди сплотились. Эти 5 дней ада положили большой отпечаток на судьбы и жизни людей.

Бандиты ушли безнаказанно, закрывшись щитом мирных людей. Как встречали эти автобусы с заложниками, когда они вернулись обратно, сколько было слез горя и радости - это невозможно передать в статьях и видео, это нужно пережить.

Можете закидать автора тапками и сказать, что он не прав. Но не судите строго, он решил рассказать эти истории только потому, что они не должны пылиться на задворках памяти.

И даже если авторы этих историй по той или иной причине их не прочтут, то пусть их прочтут другие. И может наш маленький городок, находящийся между Кавказом и Калмыкией, обретет свое место в истории.

И его история когда-нибудь будет доброй, ведь он этого заслуживает.

Судьбы боевиков также всем известны, поэтому рассказывать о них мы не будем.

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