Михаил Толстых. Гиви. С Днем Рождения

ТЫ БЫ МОГ УБЕЖАТЬ ИЛИ СПРЯТАТЬСЯ

Михаилу Толстых («Гиви»), командиру батальона «Сомали», погибшему 8 февраля 2017 года при исполнении.



Ты бы мог убежать или спрятаться,

Отдохни, мол, грехи замоли.

Я об этом узнал не из Яндекса,

Написал замкомвзвод «Сомали».



Порывался ответить, а нечего.

Пару укров с утра обхамил,

Чтобы знали – оставил Донетчину,

Ополченец Толстых Михаил.

Что теперь нам причины и следствия?

Не топчите венков, пусть растут,

Если жизнь – ожидание слесаря

На протечку небесных простуд.

Не подлеску февральскому, палому,

Прорастающему из-под плит –

Мотороле, Арсению Павлову,

Что предательски так же убит,

Что эстетика? Призрачна, радужна…

Океан, что из ран вытекал.

Торжествуй, западэнская ратуша,

Гогочи, Пентагон-Ватикан.

Только в списке, не нами изогнутом,

Да пребудут во славе своей

Имена, осиянные золотом

На великое множество дней.

© Сергей Арутюнов, член Союза писателей России, доцент Литературного института им. А. М. Горького Портрет, нарисованный, уже ушедшим от нас, художником Вадимом Окладниковым.

«ОН БЫЛ ЖЕНАТ НА ВОЙНЕ»: Ахра Авидзба рассказал, каким был «Гиви»

Для жителей Донбасса он был народным героем, который с оружием в руках помогал отстаивать свободу и независимость Донецкой Народной Республики.

«Самое главное — оставаться человеком, настоящим командиром и быть всегда с ребятами. Они знают, что если им тяжело, я всегда буду рядом и из любой ситуации найду выход», – говорил «Гиви».

С мая 2014-го Михаил Толстых стал принимать активное участие в боях. Сначала были бои за Славянск в составе добровольческого формирования (теперь это Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон «Сомали» имени М.

С.Толстых). Затем летние бои за Иловайск. С сентября 2014-го бои за Донецкий аэропорт.

Сегодня в Донецке командир легендарной «Пятнашки», Ахра Авидзба и активисты «Молодой гвардии», почтили память героя ДНР, Михаила Толстых, на «Аллее героев» в Донецке. Портретный плакат работы Вадима Окладникова

8 февраля 2017 года, перестало биться сердце одного из легендарных командиров Республики – Михаила Толстых "Гиви".

В этот день погиб Герой Донецкой Республики(2015), полковник Армии ДНР(сентябрь 2016), человек легенда, гроза ВСУ, наш Гиви!

Михаил Толстых был последним из Лидеров и Героев Донбасса той первой волны настоящего народного подъёма, восстания идеалистов!

Михаил жил честно, сражался смело за свою Родину, защищал своих земляков!

Его убили подло из-за угла. Наверное наивно полагали, что подлая, не боевая смерть лишит Гиви статуса Народного Героя в глазах жителей Донбасса, напрасно!

Михаила Толстых будут помнить, ещё очень долгие годы, как и других Русских Героев Донбасса! Светлая память Герою, настоящему Воину Донецкой Народной Республики и защитнику своего Отечества!

Ниже статья из "Источник, Блокнот Донецк.":

Любимый «пират» Донбасса: почему в народе осталась светлая память о Гиви, комбате «Сомали»

19 июля 2025

Фото источник: семейный архив Михаила Толстых

Каким удивительным человеком был основатель батальона «Сомали».

Русская весна возвела в ранг народных любимцев особую породу людей. Они никогда не стремились ни к власти, ни к деньгам, однако загорелись Идеей. Именно Идею в философском фильме Кристофера Нолана называют самым живучим явлением, которое, поселившись в голове, заставляет человека делать невероятные вещи. И нужен лишь толчок. В 2014-м таковым стал «майдан», породивший в душах русского Донбасса протест. И некоторые – люди действия – не стали мириться с новыми нацистскими порядками, взяв в руки оружие. Так появились такие легендарные личности как Александр Захарченко, Арсен Павлов, Алексей Мозговой и, конечно же, Михаил Толстых, с позывным Гиви.

К сожалению, именно идейные люди не считаются с опасностями, которые подстерегают на пути к цели. Именно поэтому никого из перечисленных героев в живых не осталось. Впрочем, как любил говорить Гиви, «Невозможно победить того, кто не сдается». Они так и ушли непобежденными. Кстати, 19 июля 2025 года Михаилу Толстых исполнилось бы 45 лет (а сегодня 46).

Просто Миша из Иловайска

Как и многие другие лидеры Русской весны, Михаил Сергеевич Толстых родился в среднестатистической семье обычном промышленном городе Иловайске. Учился в школе №12 (носящая сегодня его имя), занимался в секции бокса. Детские фото Миши Источник: ВК: «Михаил Толстых-Гиви»

Детские мечты стать машинистом тепловоза, как отец, не претворились в жизнь, зато позже он научился ездить на гораздо более грозном транспортном средстве.

Русский, но Гиви

Генетика это лотерея. Многие простые жители ДНР были убеждены, что «Гиви» это не позывной, а имя, до такой степени ему подходил кавказский антураж.

Сам же Михаил называл себя русским, хотя по материнской линии его дед осетин. Наверное, он и «передал» через поколение такую колоритную внешность и темперамент.

Еще одно детское фото Михаила из военно-исторического музея ВОВ в Донецке Источник: «ПолитНавигатор»

Общее впечатление дополнялось и небольшим дефектом речи, который можно было принять за горский акцент. Он тоже сыграл свою роль в будущем молодого человека.

Танчики и танки

С детства маленький Миша любил танки. Как рассказывала его мать, Нина Михайловна, «В детстве Миша был спокойным мальчиком. Но уже тогда его любимыми игрушками были танки. С каждой зарплаты мы обязательно заходили в магазин и покупали ему маленький танчик», – ее слова приводит "Российская газета".

Парадоксально, но Гиви мог стать кадровым украинским военным. В 1998-2000 году он служил в Вооруженных силах Украины в 169 учебном центре сухопутных войск Украины «Десна». И там он был танкистом. По словам командира «Спарты», тогда он многому научился. Справка из военкомата на имя Михаила Толстых Источник: «ПолитНавигатор»

Служить в армии Гиви нравилось, и он хотел подписать контракт в 2000 году. Однако его «зарубили» из-за дефекта речи.

Именно в армии за характерную внешность Миша получил позывной Гиви.

Альпинист на все руки

Непринятый украинской, на тот момент еще не нацистской армией, Михаил Толстых вернулся в родной Иловайск, где успел поработать охранником в супермаркете, водителем, оператором погрузчика на канатном заводе и даже промышленным альпинистом. Во время работы охранником Источник: ВК: Командиры «Моторола» и «Гиви»

О своей личной жизни Гиви практически никогда не рассказывал, однако известно, что у него был один официальный брак, в котором родился сын Сергей. Сама семья быстро распалась, но наследник решил предложить дело отца и учится в Донецкой Академии МВД, по окончании которой планирует стать кадровым офицером. Сын легендарного комбата, Сергей Источник: Телеканал «Юнион»

Был и один гражданский брак с девушкой по имени Наталья из Харцызска.

Впрочем, спокойная жизнь была относительно недолгой, в дверь постучал 2014 год.

«Сомалийцы» прописали врагу слабительное

Произошедший в Киеве государственный переворот молодой человек не принял, и как только появились новости о начале вооруженного сопротивления в Славянске, тут же отправился туда.

Там он подружился в том числе. На их счету бои за Славянск а также освобождение Иловайска.

В последнем как раз и родилось имя будущего штурмового батальона Гиви: «Сомали». С другом Моторолой Источник: Источник: ВК: «Сомали»

«Имя «Сомали» мы получили с Иловайска. Тогда в подразделении было 70 человек и одна колесная пушка. Ко мне на помощь пришел Моторола. Идти пришлось по единственной обстреливаемой дороге, которую так и не заняли ВСУ. Его тоже хорошо обстреляли. И когда он добрался и увидел, по какой дороге ехал — пули прямо над дорогой свистят, он сказал: «Да у тебя тут Сомали целое!» А еще это же август был, погода жаркая, люди были кто в чем: кто в футболке, кто в тельнике, кто в майке, кто в камуфляже, кто в бриджах, в банданах. «Моторола» посмотрел и снова изрек историческое: «Ну натурально пираты у тебя тут бегают! Точно Сомали», — рассказывал Гиви. Его слова приводит © "Украина.Ру"

«Мой черный брат» – в шутку называл Михаила Арсен Павлов, намекая на его смуглую кожу и предводительство «пиратами».

В итоге, когда на базе отряда начали создавать батальон, вопрос о его названии и не стоял.

Впоследствии Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон «Сомали» благодаря постоянным учениям и продуманной тактике стал одним из самых эффективных и боеспособных подразделений молодой республики. А Михаил Толстых, как и его друг Арсен Павлов, получили «полковника».

«Киборги» го хоум

Наилучшим образом командирские способности молодого комбата проявились при штурме донецкого аэропорта. Это была действительно сложная задача – для Киева его потеря значила существенный имиджевый урон – потому украинские боевики стояли насмерть. И они ее дождались. «Сомалийцы» гордились своим «пиратским» именем Источник: ВК: «Сомали»

В течение продолжительной совместной операции «Сомали» и «Спарты», украинские «киборги» были выкурены из донецкой воздушной гавани. К сожалению, сам аэропорт после этого превратился в груду развалин.

Батальон Гиви отправляли на самые сложные участки. Продуманное командование позволило спаять его в единый организм во главе с комбатом: «Семейное положение — я холост. Семью заводить не собираюсь. Говорю честно и откровенно. Почему? Потому что для меня моя семья — мой батальон. Пока идет война», — говорил он. Его слова приводит © "Украина.Ру"

Железный «пират»

Окружающим Михаил Толстых запомнился бесстрашием и даже какой-то отмороженностью по отношению к смерти.

«Убить меня пора? Да ради Бога — это ваше право. Я не боюсь смерти. Но я никогда не брошу своих людей и буду с ними до конца», — заявлял он. Его слова приводит © "Украина.Ру" Журналисты любили Гиви за открытость и простой характер Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Широкое распространение в Сети получило видео, где во время интервью начался обстрел из «Градов». Все вокруг побежали в укрытие – кроме Гиви и оператора. Комбат флегматично подбирает еще горячий осколок и показывает журналисту. После публикации видеофрагмента в интернете его стали называть «железный Гиви».

Они всегда с нами

В отличие от своего друга Моторолы, он пренебрегал каской и броней, даже будучи на позициях. Несмотря на это, на передовой украинские вооруженные формирования убить его не смогли. Прощание с Михаилом Толстых Источник: «ANNA NEWS»

Но смерть нанесла удар исподтишка. Группа диверсантов киевского режима использовала реактивный огнемет «Шмель» для выстрела в окно его рабочего кабинета. Это произошло 8 февраля 2017 года. Термобарический боеприпас не оставляет ни единого шанса на выживание.

Как и в случае с Моторолой, циркулировали слухи о якобы инсценировке главным «сомалийцем» своей смерти. Впрочем, они так и не подтвердились. Да и сложно поверить, чтобы такой человек действия остался бы в стороне, наблюдая за происходящим на СВО по телевизору. Мурал «Они сражались за Родину» в Ростове-на-Дону Источник: пресс-служба Народного Совета ДНР

Похоронен легендарный комбат рядом со своим другом Моторолой на кладбище «Донецкое море».

Легенды Русской весны проложили Республике дорогу в Россию и ушли. Но они остались в сердцах жителей ДНР, а их лица увековечены в памятниках, мемориальных табличках, муралах по всей России. Бюст Михаилу Толстых возле «Донбасс-Арены» Фото: «Блокнот Донецк»

Каждый оставил свое наследие – в случае с Гиви это одно из самых эффективны подразделений Республики, уже ставшее частью Армии России и еще больше наводящее ужас на бандеровцев, не желающих уходить туда, где им самое место – подо Львов. Впрочем, «сомалийцы» могут быть весьма убедительными и своих целей добьются.

Статья опубликована была на Дзене, но ссылка встает только так: dzen.ru/a/aHvhbs2mM1dR0MpR

А еще есть страничка в ВК "Михаил Толстых - Гиви"

29 марта была там опубликована вот такая фотография Михаила: а 7 апреля вот эта 9 апреля мама Михаила показывает детские фото сына 16 апреля. Мама с сыном Низкий поклон матери за такого сына!

Вот ссылка на страничку Гиви: https://vk.com/givi_1980_2017

Там закреплен в самом начале страницы ролик, сделанный 29 июля 2018 года.

Вечная Слава нашим Героям!!!