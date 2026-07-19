Михаил Толстых. Гиви. С Днем Рождения

ТЫ БЫ МОГ УБЕЖАТЬ ИЛИ СПРЯТАТЬСЯ
Михаилу Толстых («Гиви»), командиру батальона «Сомали», погибшему 8 февраля 2017 года при исполнении.
Ты бы мог убежать или спрятаться,
Отдохни, мол, грехи замоли.
Я об этом узнал не из Яндекса,
Написал замкомвзвод «Сомали».
Порывался ответить, а нечего.
Пару укров с утра обхамил,
Чтобы знали – оставил Донетчину,
Ополченец Толстых Михаил.
Что теперь нам причины и следствия?
Не топчите венков, пусть растут,
Если жизнь – ожидание слесаря
На протечку небесных простуд.
Не подлеску февральскому, палому,
Прорастающему из-под плит –
Мотороле, Арсению Павлову,
Что предательски так же убит,
Что эстетика? Призрачна, радужна…
Океан, что из ран вытекал.
Торжествуй, западэнская ратуша,
Гогочи, Пентагон-Ватикан.
Только в списке, не нами изогнутом,
Да пребудут во славе своей
Имена, осиянные золотом
На великое множество дней.
© Сергей Арутюнов, член Союза писателей России, доцент Литературного института им. А. М. ГорькогоПортрет, нарисованный, уже ушедшим от нас, художником Вадимом Окладниковым.
«ОН БЫЛ ЖЕНАТ НА ВОЙНЕ»: Ахра Авидзба рассказал, каким был «Гиви»
Для жителей Донбасса он был народным героем, который с оружием в руках помогал отстаивать свободу и независимость Донецкой Народной Республики.
«Самое главное — оставаться человеком, настоящим командиром и быть всегда с ребятами. Они знают, что если им тяжело, я всегда буду рядом и из любой ситуации найду выход», – говорил «Гиви».
С мая 2014-го Михаил Толстых стал принимать активное участие в боях. Сначала были бои за Славянск в составе добровольческого формирования (теперь это Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон «Сомали» имени М.
С.Толстых). Затем летние бои за Иловайск. С сентября 2014-го бои за Донецкий аэропорт.
Сегодня в Донецке командир легендарной «Пятнашки», Ахра Авидзба и активисты «Молодой гвардии», почтили память героя ДНР, Михаила Толстых, на «Аллее героев» в Донецке.Портретный плакат работы Вадима Окладникова
8 февраля 2017 года, перестало биться сердце одного из легендарных командиров Республики – Михаила Толстых "Гиви".
В этот день погиб Герой Донецкой Республики(2015), полковник Армии ДНР(сентябрь 2016), человек легенда, гроза ВСУ, наш Гиви!
Михаил Толстых был последним из Лидеров и Героев Донбасса той первой волны настоящего народного подъёма, восстания идеалистов!
Михаил жил честно, сражался смело за свою Родину, защищал своих земляков!
Его убили подло из-за угла. Наверное наивно полагали, что подлая, не боевая смерть лишит Гиви статуса Народного Героя в глазах жителей Донбасса, напрасно!
Михаила Толстых будут помнить, ещё очень долгие годы, как и других Русских Героев Донбасса!Светлая память Герою, настоящему Воину Донецкой Народной Республики и защитнику своего Отечества!
Ниже статья из "Источник, Блокнот Донецк.":
Любимый «пират» Донбасса: почему в народе осталась светлая память о Гиви, комбате «Сомали»
19 июля 2025
Фото источник: семейный архив Михаила Толстых
Каким удивительным человеком был основатель батальона «Сомали».
Русская весна возвела в ранг народных любимцев особую породу людей. Они никогда не стремились ни к власти, ни к деньгам, однако загорелись Идеей. Именно Идею в философском фильме Кристофера Нолана называют самым живучим явлением, которое, поселившись в голове, заставляет человека делать невероятные вещи. И нужен лишь толчок. В 2014-м таковым стал «майдан», породивший в душах русского Донбасса протест. И некоторые – люди действия – не стали мириться с новыми нацистскими порядками, взяв в руки оружие. Так появились такие легендарные личности как Александр Захарченко, Арсен Павлов, Алексей Мозговой и, конечно же, Михаил Толстых, с позывным Гиви.
К сожалению, именно идейные люди не считаются с опасностями, которые подстерегают на пути к цели. Именно поэтому никого из перечисленных героев в живых не осталось. Впрочем, как любил говорить Гиви, «Невозможно победить того, кто не сдается». Они так и ушли непобежденными. Кстати, 19 июля 2025 года Михаилу Толстых исполнилось бы 45 лет (а сегодня 46).
Просто Миша из Иловайска
Как и многие другие лидеры Русской весны, Михаил Сергеевич Толстых родился в среднестатистической семье обычном промышленном городе Иловайске. Учился в школе №12 (носящая сегодня его имя), занимался в секции бокса.Детские фото Миши Источник: ВК: «Михаил Толстых-Гиви»
Детские мечты стать машинистом тепловоза, как отец, не претворились в жизнь, зато позже он научился ездить на гораздо более грозном транспортном средстве.
Русский, но Гиви
Генетика это лотерея. Многие простые жители ДНР были убеждены, что «Гиви» это не позывной, а имя, до такой степени ему подходил кавказский антураж.
Сам же Михаил называл себя русским, хотя по материнской линии его дед осетин. Наверное, он и «передал» через поколение такую колоритную внешность и темперамент.
Еще одно детское фото Михаила из военно-исторического музея ВОВ в Донецке Источник: «ПолитНавигатор»
Общее впечатление дополнялось и небольшим дефектом речи, который можно было принять за горский акцент. Он тоже сыграл свою роль в будущем молодого человека.
Танчики и танки
С детства маленький Миша любил танки. Как рассказывала его мать, Нина Михайловна, «В детстве Миша был спокойным мальчиком. Но уже тогда его любимыми игрушками были танки. С каждой зарплаты мы обязательно заходили в магазин и покупали ему маленький танчик», – ее слова приводит "Российская газета".
Парадоксально, но Гиви мог стать кадровым украинским военным. В 1998-2000 году он служил в Вооруженных силах Украины в 169 учебном центре сухопутных войск Украины «Десна». И там он был танкистом. По словам командира «Спарты», тогда он многому научился.Справка из военкомата на имя Михаила Толстых Источник: «ПолитНавигатор»
Служить в армии Гиви нравилось, и он хотел подписать контракт в 2000 году. Однако его «зарубили» из-за дефекта речи.
Именно в армии за характерную внешность Миша получил позывной Гиви.
Альпинист на все руки
Непринятый украинской, на тот момент еще не нацистской армией, Михаил Толстых вернулся в родной Иловайск, где успел поработать охранником в супермаркете, водителем, оператором погрузчика на канатном заводе и даже промышленным альпинистом.Во время работы охранником Источник: ВК: Командиры «Моторола» и «Гиви»
О своей личной жизни Гиви практически никогда не рассказывал, однако известно, что у него был один официальный брак, в котором родился сын Сергей. Сама семья быстро распалась, но наследник решил предложить дело отца и учится в Донецкой Академии МВД, по окончании которой планирует стать кадровым офицером.Сын легендарного комбата, Сергей Источник: Телеканал «Юнион»
Был и один гражданский брак с девушкой по имени Наталья из Харцызска.
Впрочем, спокойная жизнь была относительно недолгой, в дверь постучал 2014 год.
«Сомалийцы» прописали врагу слабительное
Произошедший в Киеве государственный переворот молодой человек не принял, и как только появились новости о начале вооруженного сопротивления в Славянске, тут же отправился туда.
Там он подружился в том числе. На их счету бои за Славянск а также освобождение Иловайска.
В последнем как раз и родилось имя будущего штурмового батальона Гиви: «Сомали».С другом Моторолой Источник: Источник: ВК: «Сомали»
«Имя «Сомали» мы получили с Иловайска. Тогда в подразделении было 70 человек и одна колесная пушка. Ко мне на помощь пришел Моторола. Идти пришлось по единственной обстреливаемой дороге, которую так и не заняли ВСУ. Его тоже хорошо обстреляли. И когда он добрался и увидел, по какой дороге ехал — пули прямо над дорогой свистят, он сказал: «Да у тебя тут Сомали целое!» А еще это же август был, погода жаркая, люди были кто в чем: кто в футболке, кто в тельнике, кто в майке, кто в камуфляже, кто в бриджах, в банданах. «Моторола» посмотрел и снова изрек историческое: «Ну натурально пираты у тебя тут бегают! Точно Сомали», — рассказывал Гиви. Его слова приводит © "Украина.Ру"
«Мой черный брат» – в шутку называл Михаила Арсен Павлов, намекая на его смуглую кожу и предводительство «пиратами».
В итоге, когда на базе отряда начали создавать батальон, вопрос о его названии и не стоял.
Впоследствии Отдельный гвардейский мотострелковый штурмовой батальон «Сомали» благодаря постоянным учениям и продуманной тактике стал одним из самых эффективных и боеспособных подразделений молодой республики. А Михаил Толстых, как и его друг Арсен Павлов, получили «полковника».
«Киборги» го хоум
Наилучшим образом командирские способности молодого комбата проявились при штурме донецкого аэропорта. Это была действительно сложная задача – для Киева его потеря значила существенный имиджевый урон – потому украинские боевики стояли насмерть. И они ее дождались.«Сомалийцы» гордились своим «пиратским» именем Источник: ВК: «Сомали»
В течение продолжительной совместной операции «Сомали» и «Спарты», украинские «киборги» были выкурены из донецкой воздушной гавани. К сожалению, сам аэропорт после этого превратился в груду развалин.
Батальон Гиви отправляли на самые сложные участки. Продуманное командование позволило спаять его в единый организм во главе с комбатом: «Семейное положение — я холост. Семью заводить не собираюсь. Говорю честно и откровенно. Почему? Потому что для меня моя семья — мой батальон. Пока идет война», — говорил он. Его слова приводит © "Украина.Ру"
Железный «пират»
Окружающим Михаил Толстых запомнился бесстрашием и даже какой-то отмороженностью по отношению к смерти.
«Убить меня пора? Да ради Бога — это ваше право. Я не боюсь смерти. Но я никогда не брошу своих людей и буду с ними до конца», — заявлял он. Его слова приводит © "Украина.Ру"Журналисты любили Гиви за открытость и простой характер Фото: Андрей Гусельников, URA.RU
Широкое распространение в Сети получило видео, где во время интервью начался обстрел из «Градов». Все вокруг побежали в укрытие – кроме Гиви и оператора. Комбат флегматично подбирает еще горячий осколок и показывает журналисту. После публикации видеофрагмента в интернете его стали называть «железный Гиви».
Они всегда с нами
В отличие от своего друга Моторолы, он пренебрегал каской и броней, даже будучи на позициях. Несмотря на это, на передовой украинские вооруженные формирования убить его не смогли.Прощание с Михаилом Толстых Источник: «ANNA NEWS»
Но смерть нанесла удар исподтишка. Группа диверсантов киевского режима использовала реактивный огнемет «Шмель» для выстрела в окно его рабочего кабинета. Это произошло 8 февраля 2017 года. Термобарический боеприпас не оставляет ни единого шанса на выживание.
Как и в случае с Моторолой, циркулировали слухи о якобы инсценировке главным «сомалийцем» своей смерти. Впрочем, они так и не подтвердились. Да и сложно поверить, чтобы такой человек действия остался бы в стороне, наблюдая за происходящим на СВО по телевизору.Мурал «Они сражались за Родину» в Ростове-на-Дону Источник: пресс-служба Народного Совета ДНР
Похоронен легендарный комбат рядом со своим другом Моторолой на кладбище «Донецкое море».
Легенды Русской весны проложили Республике дорогу в Россию и ушли. Но они остались в сердцах жителей ДНР, а их лица увековечены в памятниках, мемориальных табличках, муралах по всей России.Бюст Михаилу Толстых возле «Донбасс-Арены» Фото: «Блокнот Донецк»
Каждый оставил свое наследие – в случае с Гиви это одно из самых эффективны подразделений Республики, уже ставшее частью Армии России и еще больше наводящее ужас на бандеровцев, не желающих уходить туда, где им самое место – подо Львов. Впрочем, «сомалийцы» могут быть весьма убедительными и своих целей добьются.
Статья опубликована была на Дзене, но ссылка встает только так: dzen.ru/a/aHvhbs2mM1dR0MpR
А еще есть страничка в ВК "Михаил Толстых - Гиви"
29 марта была там опубликована вот такая фотография Михаила:а 7 апреля вот эта9 апреля мама Михаила показывает детские фото сына16 апреля. Мама с сыномНизкий поклон матери за такого сына!
Вот ссылка на страничку Гиви: https://vk.com/givi_1980_2017
Там закреплен в самом начале страницы ролик, сделанный 29 июля 2018 года.
Вечная Слава нашим Героям!!!
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