За Веру, Царя и Отечество. Отечественная война 1812 года в картинах. 1912. Ч. 2

Часть 1

Картина № 21.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Возвращение из Петровского дворца.

Находится в Музее 1812 года.

Наполеон перебрался из Кремлёвского дворца в загородный (подъездный) Петровский 4 сентября. Первая ночь его здесь была тревожна: его волновал и беспокоил пожар Москвы. На другой день утром он долго и молча смотрел из окна на расстилавшейся перед ним пожар и затем сказал: «Это предвещает нам великие бедствия».

Эта безмолвная сцена воспроизведена на картине № 2 (Наполеон в Петровском дворце).

5 сентября вечером пошел сильный дождь, и ветер начал стихать; вместе с тем и огонь стал постепенно ослабевать. На другой день дождь еще усилился; ветер совершенно стих, и пожары почти прекратились. Наполеону доложили, что Кремлёвский дворец не пострадал, и он решил возвратиться в него. Картина изображает момент этого возвращения.

Печальная картина представлялась взорам Наполеона на пути его следования. Кое-где виднелись уцелевшие здания, большею же частью лежали груды обгорелых дымившихся развалин. Обломки стен, столбов и печных труб указывали направление бывших улиц. По этим улицам скитались ограбленные жители; разными отребьями едва прикрывая свою наготу и отыскивая пищу. На встречу попадались толпы солдат с награбленною добычею. Картина № 22.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Поджигатели.

Находится в Музее 1812 года.

Пожар Москвы раздражал Наполеона и беспокоил его. Огонь уничтожал все то, что армия его рассчитывала найти в Москве и что он обещал ей в приказе перед Бородинским сражением — обильное продовольствие, запасы одежды, белья, обуви, теплый уют, отдых... Все это исчезало вместе с дымом пожара Москвы. Он видел, что пожары эти не только случайность, а что они и от поджогов.

Надо найти поджигателей и быстрою с ними расправою устрашить людей и прекратить поджоги. И начали хватать людей, подозреваемых в поджогах.

Как хватали по подозрению в этом, можно судить по следующему рассказу очевидца (Записки В. А. Перовского): «Я увидел, говорит он, несколько солдат, ведущих полицейского офицера в мундирном сюртуке. Его привели к дворцу и взвели на его площадку; один штаб-офицер начал его допрашивать через переводчика:

«Отчего горит Москва? Кто велел зажечь город? Зачем увезены пожарные трубы? Зачем он сам остался в Москве?» и другие подобные вопросы, на которые полицейский офицер отвечал дрожащим голосом, что он ничего не знает, а остался в Москве потому, что не успел выехать. «Он ни в чем не хочет сознаться», сказал допрашивающий, «но очень видно, что он все знает и остался здесь зажигать город. Отведите его и заприте вместе с другими». Я старался, но тщетно, уверить, что квартальный офицер точно ни о каких мерах, принятых правительством, знать не может. «Он служит в полиции и верно знает все», отвечали мне. Несчастного повели и заперли под площадкой, на которой я находился. «Что с ним будет?» спросил я офицера, который его допрашивал. — «Он будет наказан, как заслуживает: повешен или расстрелян с прочими, которые за ту же вину с ним заперты».

Многие из схваченных таким образом были без всякого суда повешены или расстреляны. Но над 26 человеками был назначен суд, приговор которого был объявлен и напечатан (по-русски и по-французски) 12 сентября. По приговору этого суда расстреляно 10; остальные были приговорены к тюремному заключению.

В числе расстрелянных были: поручик Московского ополчения, три живописца (вероятно, живописцы вывесок), солдат московской полиции, сиделец (винной лавки), кузнец, лакей князя Сибирского, портной и один неизвестного звания.

В числе остальных 16 были: 8 солдат Московской полиции, один солдат (из войск), пономарь, кузнец, два лакея, обойщик, ремесленник и один неизвестного звания. Картина № 23.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА.

В Успенском соборе.

Находится в Музее 1812 года.

Эта картина может показаться совершенно неправдоподобною; так возмутителен факт, ею воспроизведенный — Успенский собор, обращенный в конюшню. Однако, это не выдумка художника, а факт исторический.

Успенский собор находится в Московском Кремле и является одной из дорогих святынь русской земли. Он основан в 1326 году и с тех пор в нем совершилось много важных исторических событий, касающихся православия и государственного бытия нашего отечества. Кроме того, со времен Иоанна III в нём неизменно совершается коронование русских государей; в нем погребены все патриархи России, кроме Никона, и многие митрополиты.

В историческом исследовании А. Попова «Французы в Москве в 1812 году» приведены следующие факты кощунственного отношения войск Наполеоновой армии к русским святыням вообще и к Успенскому собору в частности.

«Умышленно ругаясь над святынею, неприятели постоянно устраивали конюшни в храмах, выбрасывали иконы, раскалывали их и употребляли вместо дров, вбивали гвозди в лики святых, престолы и жертвенники употребляли вместо столов; иконы употребляли, чтобы стрелять в них в цель. В некоторых монастырях (Петровском и Даниловом в Москве) были устроены бойни; бойня была устроена и в церкви Вознесения у Серпуховских ворот. В Петропавловскую церковь в Лефортове помещали быков, в Троицкой в Сыромятниках стояли лошади.

В Успенском соборе, вместо паникадила, висели весы, на которых вешали выплавленное золото и серебро из награбленных церковных и других сокровищ; на иконостасе написано было: 325 пуд серебра и 18 пуд золота. Тут стояли плавильные горны, и были устроены стойла для лошадей.

В храмах Спаса на Бору и Николы Гостунского находились склады овса, сена и соломы для лошадей самого Наполеона. В Верхоспасном соборе престол служил столом для обедов; в нем стояли кровати.»

«Проходя по Замоскворечью мимо Козьмо-Демьянской церкви», рассказывает очевидец-свидетель, «из растворенных дверей увидел я выходящий густой дым и стоящего на паперти неприятельского солдата. Он курил табак и был одет по-домашнему, в колпаке, без галстука, с накинутою на плечи шинелью. Увидав меня, он подозвал к себе, взял под руку и повел в церковь. Войдя в трапезу, наполненную дымом, я повсюду увидал следы грабежа и буйства. Посредине храма пылал костер; вместо дров горели осколки икон; над огнем лежал на камнях железный лист, на котором пекся картофель. Церковный постоялец дал их мне несколько, говоря: «Добре, Русс». После того, желая похвастаться своим домашним хозяйством, он указал на клиросы, на которых были навалены ржаные и овсяные снопы; тут же находились разные овощи, картофель, капуста и проч. На вбитых в иконостас гвоздях висели конская сбруя и амуниция. Радушный хозяин отворил царские врата в правом церковном приделе и ввел меня в алтарь, где я увидел стоявшую лошадь, покрытую вместо попоны священническою парчовою ризою... Я окаменел при виде такого богохульства и не мог сдвинуться с места. Безбожник, сочтя мое изумление за знак удивления красотою его лошади, начал ее поглаживать и потрёпывать, приговаривая: добре, добре! Налюбовавшись конем, он повел меня в левый придел. И там также стояла в алтаре лошадь и ела овес из купели, в которой крестят новорожденных».

На картине Верещагина ряд прекрасных лошадей (очевидно высших начальников и свиты) стоит в Успенском соборе перед алтарем; в правом углу картины два солдата играют в карты; несколько человек обдирают ризы с икон; на паникадиле повешена каска. Картина № 24.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Маршал Даву в Чудовом монастыре.

Находится в Музее 1812 года.

Чудов монастырь находится в Московском Кремле и принадлежит к числу древних святынь, дорогих русскому сердцу (основан в XIV веке).

По занятии Москвы войсками Наполеона, корпус маршала Даву расположен был в восточной части Москвы и в восточных окрестностях её (со стороны Смоленской и Калужской дорог). Постоянная квартира маршала Даву была на Девичьем поле; но так как он часто приезжал с докладами в Кремль, то и устроил для себя спальню в алтаре главного храма Чудова монастыря (Я. Попов. Французы в Москве в 1812 году).

Армия Наполеона была в полном смысле слова безбожною. Католический аббат Сюрюг, настоятель церкви св. Людовика в Москве, остававшийся в Москве и при Наполеоне, говорит в своих мемуарах следующее: «В продолжение 6-ти-недельного здесь пребывания французов, я не видал даже тени Наполеона и не искал случая увидать его. Мне говорили, что он позовет меня, и это известие меня ужасало; но, к счастью, оно не оправдалось. Он не посетил нашего храма и, вероятно, не думал об этом. Четыре или пять офицеров старых французских фамилий посетили богослужение; двое или трое исповедовались. Впрочем, вам будут понятны отношения к христианской вере этих войск, когда вы узнаете, что при 400 тысячах человек, перешедших через Неман, не было ни одного священника. Во время их пребывания здесь из них умерло до 12.000, и я похоронил по обрядам церкви только одного офицера и слугу генерала Груши. Всех других, офицеров и солдат, зарывали их товарищи в ближних садах. В них нет и тени верования в загробную жизнь. Однажды я посетил больницу раненых; все говорили мне об их телесных нуждах, и никто о духовных, несмотря на то что над третьею частью из них уже носилась смерть. Я окрестил многих детей у солдат. Крещение они еще признают, и все обходились со мною почтительно. Впрочем, вера для них составляет лишь слово, лишенное смысла».

На картине Верещагина в открытую дверь алтаря виден сидящий маршал Даву; у входа в царские двери алтаря стоит часовой с ружьем. Картина № 25.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Наполеон и генерал-адъютант Лористон. Мир во что бы то ни стало.

Находится в Музее 1812 года.

Занятием Москвы Наполеон рассчитывал приобрести большие выгоды; здесь он надеялся принудить Россию к выгодному для себя миру. Война получила крайне для него неприятный, затяжной, характер. Уже в Смоленске (месяц назад) ему хотелось вступить с Государем в мирные переговоры; попытка его не увенчалась однако успехом. Но вот он овладел Москвой — первопрестольною столицей, сердцем России. Это вынудит Императора Александра, думал он, пойти на его мирные предложения. В первые же дни по занятии Москвы он делает две попытки (6 и 9 сентября) вступить в сношения с Государем, но совершенно безуспешно. Между тем положение его армии в Москве день ото дня становится труднее: уже виден призрак голода, потери всего конского состава армии; разгорается народная война; прерываются сообщения армии с базою, с Францией, надвигаются холодные осенние дни, а потом снега и морозы. Наполеону нужен мир во что бы то ни стало. И вот он снова пытается вступить в переговоры с Государем, на этот раз при посредстве главнокомандующего наших армий — князя Кутузова. 23 сентября он посылает к нему (в Тарутино) своего генерал-адъютанта Лористона, бывшего перед Отечественной войною французским послом в Петербурге, аристократа (маркиз) по происхождению и обращению с людьми.

Кутузов принимает его, но отклоняет всякие разговоры о мире. О последнем он говорит Лористону следующее: «Не имею на это никакого наставления; при отправлении меня к армии и названия мира ни разу не упомянуто. Впрочем — все сии слова, от вас мною слышанные, происходят ли они из собственного суждения, либо имеют источник свыше, я ни в каком случае передать своему Государю не желаю. Я подверг бы себя проклятию потомства, если бы сочли, что я подал повод к какому бы то ни было примирению; таков, в настоящее время, образ мыслей нашего народа».

Однако Кутузов согласился донести Государю о желании Наполеона послать в Петербург Лористона. Государь остался очень недоволен тем, что Кутузов принял неприятельского посланца, за что и выразил ему свое неудовольствие в рескрипте. Рескрипт заканчивается так: «В настоящее время никакие предложения неприятеля не побудят меня прервать брань и тем ослабить священную обязанность — отмстить за оскорбленное отечество». Картина № 26.

Неизвестного художника.

Вид Московского арсенала, взорванного маршалом Мортье, по выходе армии Наполеона из Москвы.

С картины масляными красками, находящейся в Императорском Московском Историческом Музее.

Наполеон оставался в Москве со 2 сентября до Тарутинского боя; он все надеялся, что Государь пойдет на его мирные предложения, и выжидал. Но Тарутинское нападение на авангард Мюрата (6 октября) вывело Наполеона из заблуждения и указало ему на опасность оставаться долее в Москве. Он немедленно отдал распоряжение о выступлении своих войск из неё, которое и началось с вечера того же дня. В Москве был оставлен маршал Мортье с отрядом войск. Ему было приказано выступить 10 или 11 октября, но предварительно зажечь Кремлёвский дворец, казармы и все общественные здания и, заблаговременно заложив мины под Кремлевские стены, взорвать их.

Вечером 11 октября Мортье со своими войсками выступил из Москвы. Когда они отошли уже на значительное расстояние, в полночь запылал Кремлёвский арсенал и другие подожжённые неприятелем здания, и раздался ряд последовательных взрывов.

Очевидец следующим образом описывает состояние Москвы в ночь с 11 на 12 октября 1812 года.

«А как Кремль-то взорвало, мы чуть не померли от страху — думали светопреставление. Тревожимые ожиданием новых бедствий, московские обыватели, при наступлении ночи, ложились спать не раздеваясь. Среди ночи раздался первый и самый сильный взрыв. Земля заколебалась, дрогнули все здания; даже на значительном расстоянии от Кремля полопались все стекла; во многих домах разошлись стены и рушились потолки. Внутри домов ничто не осталось на месте, обывателей сбрасывало с их постелей. Ужас овладел ими. Все бросились на улицы и площади, большею частью раздетые и израненные осколками стекол, камнями и железом. В ночной темноте, освещённой пожаром, начавшимся в Кремле, под сильным холодным дождем, слышались плач и стоны. Невозможно было оставаться под открытом небом; но боялись войти в дома, ожидая новых взрывов, которые и последовали один за другим; но уже не с той силою, как первый... В Грузинах, на лугу около церкви св. Георгия Победоносца, всю ночь оставалась толпа народа. Через темь и дым мы напрягали зрение к Кремлю, от нас был виден Иван Великий; но ничего нельзя было рассмотреть. Стало светать; но Кремль еще не показывался. Мы не шли в дом, боясь новых взрывов, и решились ожидать совершенного утра под открытым небом. Наконец взошло солнышко, и вскоре после показалась и золотая глава Ивана Великого. Он стоял по-прежнему богатырем... Дождь, начавшийся еще накануне, без сомнения смирил разрушительную силу подкопов под древние стены Кремля...» Картина № 27.

ДОУ.

Портреты выдающихся деятелей Отечественной войны:

Витгенштейна, Ермолова, Толя и Бенигсена.

Находятся в Военной галерее Зимнего дворца.

Граф Петр Христианович Витгенштейн, генерал-лейтенант, 44 лет от роду. Командовал 1-м отдельным корпусом и прикрывал Петербург на путях от р. Западной Двины. В то время, когда армии наши отступали и общество наше было удручено таким ходом войны, Витгенштейн побеждал французский корпус Удино под Клястицами (18 и 19 июля). Эта победа была светлым событием на мрачном фоне, и Витгенштейн стал героем дня, кумиром общества; поэты его воспевали, Государь награждал. Хотя в боях 5 и 6 августа Витгенштейн потерпел неудачу, вследствие превосходства неприятеля в числе, но в октябре он отнял у неприятеля Полоцк, оттеснил неприятельские войска за р. Зап. Двину и сам перешел в наступление. В награду он был произведен в генералы от кавалерии. В Березинской операции не проявил особой проницательности и энергии.

Впоследствии генерал-фельдмаршал и князь (княжеское достоинство пожаловано прусским королем за войну 1814 года). Умер в 1842 году.

Имя его носит один полк русской армии, а именно: 4-й гусарский Мариупольский генерал-фельдмаршала князя Витгенштейна.

Генерал-лейтенант Алексей Петрович Ермолов. 40 лет от роду. Начал Отечественную войну в чине генерал-майора и в должности командира гвардейской пехотной дивизии; 1-го июля назначен начальником главного штаба 1-й армии. Это один из самых популярных деятелей Отечественной войны. Занимая влиятельную должность начальника главного штаба 1-й армии, он не ограничивался штабною ролью, а во многих боях принимал личное руководительство. Так было в бою при Дубине 7 августа, где он от Тучкова 3-го принял руководство боем до прибытия Барклая-де-Толли. В Бородинском бою ему принадлежит честь отбития у неприятеля взятой им было батареи Раевского (большого редута). Ему мы обязаны беспромедлительным поворотом отряда Дохтурова, при котором он находился, к Мало-Ярославцу и предупреждением здесь неприятельской армии. После боев у Красного (3—6 ноября) под его начальством был сформирован особый отряд, который с большими трудностями переправился через Днепр, соединился с Платовым и пошел по пятам за неприятелем.

Ермолов участвовал и в последующих войнах с Наполеоном, а после того был назначен на Кавказ, командиром отдельного корпуса. С его именем тесно связана история распространения нашего владычества на Кавказе; там он пробыл с 1816 по 1827 год, в котором вышел в отставку, но в 1830 году был назначен членом Государственного Совета. Умер в чине генерала от артиллерии в 1861 году.

Имя Ермолова носят два полка русской армии: 152-й пехотный Владикавказский генерала Ермолова полк и 1-й Кизляро-Гребенской Терского Казачьего Войска генерала Ермолова полк, а также одна конная батарея — 2-я конная генерала Ермолова батарея.

Генерал-майор Карл Феодорович Толь, 35 лет от роду. Начал Отечественную войну в чине полковника; служил в свите Его Величества по квартирмейстерской части (по-нынешнему — в генеральном штабе); 1-го июля был назначен генерал-квартирмейстером 1-й армии. Кутузов, по прибытии к армиям, взял его к себе для исполнения обязанностей генерал-квартирмейстера при главнокомандующем всеми армиями. Это был выдающийся офицер генерального штаба. Ему принадлежит главная роль в оперативных работах верха нашей армии в Отечественную войну; он был произведен в генерал-майоры и награжден орденом Св. Георгия 4 степени.

Принимал участие в последующих войнах с Наполеоном, в качестве генерал-квартирмейстера главного штаба Его Величества; был произведен в генерал-лейтенанты. В 1823 году — генерал-адъютант и генерал от инфантерии. Видную роль играл в войнах 1829 с Турцией и в 1830—1831 г. г. (усмирение Польши). За войну 1829 года возведен в графское достоинство. В 1833 году назначен главноначальствующим путями сообщений. Умер в 1842 году.

Генерал от кавалерии Леонтий Леонтьевич Бенигсен. 67 лет от роду. К началу Отечественной войны его карьера была, в сущности, закончена. Он достиг высшего чина (генерал от кавалерии), имел ордена Св. Георгия 2 ст. и Андрея Первозванного за Пултуск и Прейсиш-Эйлау в войну 1806—1807 г. г., славу победы над войсками Наполеона в этих сражениях, а также у Гутштадта и Гейлсберга в роли главнокомандующего нашей армией в войну 1806—1807 годов, но закончил ее Фридландским поражением. После того был не у дел и до Отечественной войны жил в своем имении под Вильною. С приезда Государя к армии в Вильну, в апреле 1812 года, состоял при Особе Его Величества. С отъездом Государя из армии остался при главной квартире 1-й армии. Был одним из горячих сторонников перехода наших армий в наступление, в своих письмах Государю осуждал Барклая. С назначением Кутузова главнокомандующим, был назначен начальником его главного штаба. После Бородинского боя и отхода нашей армии к Москве, особенно стоял за принятие сражения на позиции перед Москвой. По его настоянию мы атаковали Мюрата из Тарутинского лагеря; Бенигсен был возбудителем и главным распорядителем этого боя и награжден алмазными знаками к ордену Св. Андрея Первозванного (самый орден этот он имел уже ранее) и 100.000 рублей. После этого боя, в письме Государю, обнес и очернил Кутузова; между главнокомандующим и его начальником штаба установились враждебные отношения, и Государь разрешил Кутузову удалить Бенигсена из армии; под предлогом болезни, последний уехал.

В войны 1813 и 1814 годов командовал армией, возведен в графское достоинство и получил орден Св. Георгия 1-й степени. Умер в 1826 году. Картина № 28.

П. ГЕСС

Сражение при Тарутине 6 октября 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Сражение это явилось переломом в кампании 1812 г. Это наше первое большое наступательное сражение на главном театре войны. До сего мы на главном театре оборонялись; теперь перешли в наступление, нанесли неприятелю серьезное поражение и захватили много трофеев (38 орудий, 40 зарядных ящиков, одно знамя и 1500 пленных). Сражение это вывело Наполеона из покоя в Москве и вынудило его покинуть нашу первопрестольную столицу и начать отступление.

Более чем двухнедельное пребывание в Тарутинском лагере (с 20 сентября) было очень полезно для нашей армии. Она здесь отдохнула, восстановила свои силы хорошею пищей, получила подкрепления, починилась, обзавелась теплою одеждою. Положение же неприятельской армии значительно ухудшилось; она страдала уже от голода, от нападений наших партизан и от народной войны. Кутузов полагал выгодным оставаться в таком положении; каждый такой день он считал выигрышем для нас и потерею для неприятеля. Но представления старших генералов, особенно Бенигсена, побудили его воспользоваться беспечностью неприятельского авангарда и неожиданно атаковать его. Это и было исполнено 6 октября, что и вылилось в Тарутинское сражение. Общий ход этого дела описан в нашем «Очерке войны».

Картина воспроизводит момент после налета казаков Орлова-Денисова на неприятельскую кирасирскую дивизию, овладения ею биваком и захвата многочисленных трофеев. На гнедой лошади у дерева — Бенигсен; за ним полковник Толь (с поднятой в правой руке саблею). На белой лошади Орлов-Денисов скачет навстречу Бенигсену; за ним казак везет отнятый у неприятеля штандарт. Казаки увозят захваченные неприятельские пушки и уводят пленных неприятельских кирасир. Вдали видна церковь с. Тетеринки, откуда неприятельская артиллерия обстреливает нашу наступающую пехоту.

Наш историк (Михайловский-Данилевский) дает следующее описание, в котором войска наши нашли захваченный неприятельский бивак:

«В неприятельском лагере и отбитых обозах найдено много награбленных в Москве вещей и предметов роскоши. А вокруг догоравших бивачных огней валялись заколотые для пищи или уже объеденные лошади и ободранные кошки. На дымившихся очагах стояли чайники и котлы с конским отваром; кое-где видны были крупа и горох, но и следов не находилось муки, хлеба и говядины. Вина, головы сахара и другие лакомства, привезённые из Москвы, брошены были подле жареной конины и пареной ржи. Больные, лишенные всякого призрения, лежали на холодной земле. Между ними находились дети и женщины — француженки, немки, польки. Около шалашей разметаны были иконы, похищенные из соседних церквей и употребляемые святотатцами вместо дров. В находившихся близ стана неприятельского церквях престолы были разрушены, лики святых ниспровергнуты, попираемы лошадьми, которые даже стояли в алтарях, оглашая ржанием священные стены».

Во время пребывания нашей армии в Тарутинском лагере Кутузов жил в деревне Леташевке. Император Александр I в 1817 году, при посещении Тарутина, заехал и в Леташевку, зашел в избу, где жил Кутузов и пожаловал хозяину её 500 рублей (Шильдер «Императоръ Александръ I», т. IV, стр. 78).

На полях Тарутина в 1834 году поставлен памятник с надписью: «На сем месте Российское воинство, предводительствуемое фельдмаршалом Кутузовым, укрепляясь, спасло Россию и Европу». Памятник этот воздвигнут Тарутинскими крестьянами, которые, будучи отпущены на волю владельцем с. Тарутина, сыном фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского, пожелали соорудить этот монумент на свои деньги и исполнили это с соизволения императора Николая I. Картина № 29.

П. ГЕСС

Сражение при Полоцке 7 октября 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Этот бой вели войска нашего отдельного корпуса графа Витгенштейна, прикрывавшего С.-Петербург на путях от Зап. Двины.

После августовских боев у Полоцка Витгенштейн отошел за реку Дриссу и оставался там до начала октября. К этому времени он получил значительные подкрепления и, во исполнение Государева плана, перешел в наступление к Полоцку, где и разыгрался бой, продолжавшийся более двух суток, а именно 6, 7 и ночью на 8 октября. Полоцк был взят русскими войсками и неприятель оттеснён за р. Двину. Сражение было кровопролитное: у нас убито и ранено до 8.000 человек, у неприятеля до 5.000, да в плен взято около 2.000.

Сражение это, между прочим, примечательно тем, что в нем видное участие принимали Петербургские и Новгородские ополченцы, недавно перед тем присланные на усиление корпуса Витгенштейна. Здесь действовал 1-й отряд Петербургского ополчения под начальством сенатора тайного советника (и генерал-майора ополчения) Бибикова, выказавшего незаурядную распорядительность и храбрость. Когда ополченские дружины подавались назад, он останавливал их словами: «Стой, ребята! Куда вы? Мы — русские, православные! С нами Бог! Вперед, ура!!» — Витгенштейн был личным свидетелем поведения Бибикова, подъехал к нему, пожал руку и сказал: «Никогда не думал я найти в человеке, давно оставившем военную службу *), столько геройского духа».

*) В молодости Бибиков состоял на военной службы, но, дойдя до чина капитана, перешел на гражданскую.

За этот бой Бибиков получил орден Св. Георгия 3-й степени, а Витгенштейн произведен в генералы-от-кавалерии.

В песне ратников Петербургского ополчения про Полоцкое сражение поется:

«Засверкал огнем наш граненый штык.

Мы дрались тут три дня, три ночи,

С нами вместе шел сенатор отец,

Впереди нас все начальники,

И вскочили мы на стены Полоцка,

И стремглав злодей побежал от нас».

Картина изображает последний акт боя, позднею ночью с 7 на 8 октября (2—3 ч. ночи). Город зажжен нашими гранатами. При зареве пожара наши войска идут на штурм. На картине воспроизведен штурм города с западной стороны по мосту через р. Полоту. Здесь эта речка течет в глубокой рытвине, через которую был деревянный мост; за ним въезд в город; въезд прорыт сквозь высокую гору, которая была сильно занята неприятелем.

Когда 12-я дружина Петербургского и Новгородского ополчений, статского советника Николева, впереди прочих войск, подошла к мосту, начальник дружины приказал губернскому секретарю Петрову с охотниками броситься в рытвину, перейти речку в брод и криком «ура» подать сигнал к общему нападению. Неустрашимый Петров перешел через Полоту и ударил в штыки на неприятеля, который и отступил, увидя себя обойденным и не имея возможности рассмотреть в темноте, сколько войск появилось у него в тылу. Наши ратники (les hommes à grandes barbes, как называли их французы) овладели мостом и первыми появились на другой стороне р. Полоты.

Граф Витгенштейн, в благодарственном приказе своем войскам за это дело, особенно подчеркивает действия ополченцев, которые «отторжены быв от сельских работ своих и подняв в первый раз оружие, оказали чудеса храбрости и мужества и оправдали надежду на себя соотечественников и заслужили лестное название защитников России». Картина № 30.

П. ГЕСС

Сражение при Мало-Ярославце 12 октября 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Это сражение имеет огромное значение в ходе кампании 1812 года; вместе с тем оно было чрезвычайно упорно и кровопролитно. Хотя обе стороны не ввели в бой своих армий полностью, как было под Бородиным, но и Наполеон, и Кутузов находились в виду поля сражения и распоряжались.

Сражение под Мало-Ярославцем решило, по какому пути отступать армии Наполеона. Он здесь хотел выйти на нетронутый еще войною путь, богатый разного рода средствами — к Калуге. Но наша армия преградила ему этот путь и принудила его возвратиться на дорогу, по которой уже прошли две армии — наша и его — от Смоленска к Москве и которая была поэтому совершенно истощена. В этом и заключается огромное значение сражения под Мало-Ярославцем.

Бой велся здесь в самом городе. Мало-Ярославец находится на правом высоком берегу реки Лужи, через которую здесь перекинут постоянный мост и проходит большая дорога из Москвы в Калугу. Река и мост видны на картине.

С неприятельской стороны бой велся, главным образом, итальянским корпусом вице-короля, одна дивизия которого еще ни разу не участвовала в бою в течение этой кампании и потому, соревнуясь с другими, вела этот бой чрезвычайно горячо. Несколько итальянских генералов и много офицеров убито и ранено. Наши войска в упорстве и горячности не уступали противнику.

У нас до подхода Кутузова, боем руководил Дохтуров. Кроме них, особенно видное участие в этом бою из старших начальников принимали Ермолов и Коновницын. Первый руководил боем внутри города, а Коновницына Кутузов направил в самый критический момент на помощь нашим храбрым защитникам; посылая его, Кутузов сказал: «Ты знаешь, как я тебя берегу и всегда упрашиваю не кидаться в огонь, но теперь прошу тебя очистить город». Милорадович, спеша со своими войсками к Мало-Ярославцу, прошел в этот день 50 верст *) и подошел сюда к концу сражения.

*) Так как Милорадович находился в авангарде перед Тарутинским лагерем, то и был наиболее других войск нашей армии удален от Мало-Ярославца.

Обрадованный его неожиданным прибытием, Кутузов сказал ему: «Ты ходишь скорее, чем летают ангелы».

Картина изображает один из моментов упорной борьбы за обладание входом в город по большой дороге из Москвы. Здесь неприятель занял монастырские здания (видны на правой стороне картины) и постройки почтового двора на противоположной стороне дороги (остатки их видны на левой стороне картины). Заняв их, он господствовал над входом в город. Почтовый двор почти разрушен огнем нашей артиллерии, но защитники его не покидают и упорно обороняются. В правом углу картины — Дохтуров (на рыжем коне). Особенно трудно было расположить нашу артиллерию в тесноте городских построек. На картине видна наша пушка, снимающаяся с передка.

Потери с обеих сторон были очень велики. Пленных не брали — бой был беспощаден. У нас тяжело ранен отважный генерал Дорохов, прославившийся своими партизанскими действиями во время занятия неприятелем Москвы (от раны, полученной в сражении у Мало-Ярославца, он страдал более двух лет и умер в 1815 году). Картина № 31.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

В Городне. Пробиваться или отступать?

Находится в Музее 1812 года.

После сражения 12 октября при Мало-Ярославце и весь следующий день Наполеон находился в нерешительности, что предпринять (редкое с ним явление): атаковать ли Кутузова и пробиться к Калуге, чтобы идти к Смоленску по путям, еще не тронутым войною; или же отступить, возвратиться на дорогу, по которой армия его наступала от Смоленска к Москве, и затем по ней идти к Смоленску. Конечно, в случае успешного боя, первое решение было гораздо выгоднее, т. к. открывало Наполеону путь в богатый продовольственными средствами район, тогда как второе выводило его на опустошенную уже дорогу. Но можно ли ручаться за успех боя? — Вот вопрос, который заставлял Наполеона задуматься.

Картина Верещагина воспроизводит факт, следующим образом рассказанный нашим историком Отечественной войны (М. Богдановичем). В день боя при Мало-Ярославце квартира Наполеона была устроена в с. Городне, в нескольких верстах от Мало-Ярославца (см. карту № 5); здесь для него был очищен один из крестьянских домов. После сражения, уже ночью, Наполеон, возвратившись в Городню, призвал к себе на совещание Мюрата (короля Неаполитанского, начальника кавалерии), Бертье (начальника штаба армии) и некоторых других маршалов. Объяснив им, что прибытие русской армии на Калужскую дорогу изменило положение дел, Наполеон вдруг схватился за голову обеими руками и, облокотясь на стол, на котором лежала карта театра действий, устремил в нее взор в совершенном безмолвии. С удивлением смотрели маршалы на своего повелителя; никогда еще не выказывал он так явно смущения. Наконец, — когда прошло уже более часа, Наполеон отпустил своих сподвижников, не сказав им ни слова на счет дальнейших действий.

В изображении Верещагина, на лавке сидят Наполеон и Мюрат; из стоящих — ближайший к зрителю есть начальник штаба армии Наполеона — маршал Бертье. Картина № 32.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

На морозе.

Находится в Музее 1812 года.

Это портрет Наполеона в зимней одежде польского покроя, которую он надел с наступлением морозов. Одежда эта состояла из зеленой шубы, обшитой соболями, с золотыми бранденбургами, собольей шапки и меховых сапог. В первый раз он надел ее 19 октября, подъезжая к Вязьме. Борода и усы не бриты (некогда этим заниматься). Картина № 33.

П. ГЕСС

Сражение при Вязьме 22 октября 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Это первое большое дело при параллельном преследовании армией Кутузова армии Наполеона, отступавшей от Мало-Ярославца к Смоленску. Милорадович, начальник авангарда нашей армии, намеревался, в нескольких верстах не доходя Вязьмы, отрезать корпус Даву, следовавший в арьергарде неприятельской армии, и, выйдя ему наперерез, вступил с ним в бой. Но на помощь Даву пришли корпуса вице-короля и Понятовского, повернувшие от Вязьмы назад для помощи своему арьергардному корпусу. Неприятель оказался значительно сильнее нас, и корпусу Даву удалось пробиться к Вязьме. Здесь неприятельские войска расположились на позиции впереди города. Наши войска атаковали. Неприятель отступил в город и зажег его. Милорадович приказал штурмовать город, объятый пламенем. Картина изображает этот штурм. 26-я дивизия Паскевича и 11-я Чоглокова пошли в атаку. Головные полки 11-й дивизии наступали с распущенными знаменами, под музыку. Первым вступил в город с двумя конными орудиями и стрелками, находившейся при Милорадовиче адъютант Ермолова, поручик Граббе. С другой стороны ворвались в город партизаны Сеславин и Фигнер.

Вслед за войсками идут, вооруженные топорами, жители. Картина № 34.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

На этапе. Дурные вести из Франции.

Находится в Музее 1812 года.

24 октября, на ночлеге в Михалевке (на большой Московско-Смоленской дороге, между Дорогобужем и Смоленском), Наполеон получил из Парижа известие о заговоре генерала Мале (Malet): Мале покушался военною силою ниспровергнуть власть Наполеона. Хотя покушение не имело серьёзного успеха, и генерал Мале был казнен, но известие это произвело на Наполеона удручающее впечатление. Он был более всего поражен тем, что покушение Мале основывалось на распространившихся слухах об его смерти. — «А. Наполеон II *), о нем и не подумали!» сказал он.

*) От брака Наполеона с дочерью австрийского Императора Мариею-Луизою в 1811 году родился сын; это и есть Наполеон II. Накануне Бородинского сражения Наполеону из Парижа был привезен портрет его маленького сына, который он приказал выставить у своей палатки, чтобы гвардия могла полюбоваться на его наследника.

Наполеон изображен в сельской церкви, где для него был устроен ночлег. Художник имел право это сделать на основании исторических показаний; так, в «Истории Отечественной войны» М. Богдановича (III т., стр. 83) сказано, что «Наполеон 21 октября, прибыв в с. Семлево, остановился в небольшой церкви, которая была обращена в почтовую станцию и обнесена палисадами» (т. е. приведена в оборонительное положение на случай нападения). Картина № 35.

П. ГЕСС

Сражение под Красным 5 ноября 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

В ноябрьских боях под Красным (3—6 ноября) армия Наполеона потерпела ряд поражений. Главным из них является бой 5 ноября, в котором принял участие сам Наполеон. Он притянул к полю сражения старую гвардию и находился при ней, в своем зимнем костюме, пешком, опираясь на березовую палку. Когда один из генералов обратил его внимание на ту опасность, которой он подвергается в виду численного превосходства Русских, Наполеон сказал: «Jʼai assez fait l’empereur; il est temps de faire le gé néral» (С меня довольно того, что я стал императором; пришло время заняться наследием). В этом сражении Наполеону хотя и удалось помочь Даву пройти на соединение с другими корпусами армии, сильно однако ослабленному этим боем, понесшему в нем большие потери, но все же Наполеон вынужден был отступить, не дождавшись подхода своего арьергардного корпуса — Нея, и предоставить его собственной участи, а именно жестокому поражению на следующий день.

В бою 5 ноября под Красным русские войска привели неприятеля в сильное расстройство и причинили ему большие потери в людях, орудиях и обозе. Между прочим захвачен обоз маршала Даву и в нем его маршальский жезл (честь захвата этого жезла принадлежит Л. Гв. Финляндскому полку).

Картина воспроизводит атаку нашей кирасирской бригады (полки Военного Ордена и Екатеринославский) на одну из колонн Даву, понесшую при этом большие потери. В левом углу картины на рыжей лошади — начальник нашего авангарда, Милорадович; наши кирасиры атакуют; неприятель частью бежит, частью кладет оружие. Вдали виден город Красный.

Кутузов, проезжая вечером по дороге в Красное, ясно видел признаки сильного расстройства неприятельской армии. Наш историк (М. Богданович) описывает это так:

«По дороге встречал он тысячи пленных неприятелей, и в том числе офицеры и солдаты Наполеоновой гвардии, множество орудий — частью брошенных французами, частью захваченных с боя; на каждом шагу он видел несомненные свидетельства нашей победы и расстройства неприятельской армии. Фельдмаршал, видимо изумленный последствиями дела, казался помолодевшим. Здесь, впервые со времени прибытия его в армию, он пустился в галоп на белом коне своем, подскакал к колонне Преображенского полка и, указав на отбитые трофеи, громко вскричал «ура», повторенное несколько раз исполинами гвардии, а потом и всеми ближайшими войсками».

Этот короткий рассказ историка дал нашему гениальному романисту, Л. Толстому, материал для следующего художественного рассказа в одной из глав «Войны и мира».

«День был ясный морозный. Кутузов с огромною свитою недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной, белой лошадке ехал к Доброму *).

*) За Красным — с. Доброе, куда Кутузов перенес свою главную квартиру после сражения 5 ноября.

По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых в нынешний день французских пленных (их взято было в этот день 7.000). Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и окутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные.

* * * * * * *

— Что ты говоришь? спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.

— А, знамена! сказал Кутузов, видимо с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его слова, смотрели на него.

Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто-то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и видимо неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.

— Благодарю всех! сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова: —благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки! — Он помолчал, оглядываясь.

— Нагни, нагни ему голову-то, сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем Преображенцев. — Пониже, пониже, так-то вот. Ура! ребята, быстрым движением подбородка, обратясь к солдатам, проговорил он:

— Ура-ра-ра! заревели тысячи голосов.

Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым, блеском.

— Вот что, братцы... сказал он, когда замолкли. И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорит главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам.

В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.

— А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; не долго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все-же вы дома; а они — видите, до чего они дошли, сказал он, указывая на пленных. Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так ребята?

Он смотрел вокруг себя и в упорных, почтительно недоумевающих, устремлённых на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось все светлее и светлее от старческой, кроткой улыбки, звёздами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.

— А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом м... и... в. г..., вдруг сказал он, подняв голову. И взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстраивавших ряды солдат». Картина № 36.

П. ГЕСС

Сражение при речке Лосмине 6 ноября 1812 года.

Находится в Зимнем дворце.

Это сражение было последним в четырёхдневных боях под Красным, в которых наша армия била по частям армию Наполеона при отступлении её от Смоленска к Орше. В сражении 6 ноября мы почти совершенно уничтожили целый неприятельский корпус Нея.

Накануне, 5 ноября, мы нанесли поражение ядру неприятельской армии и принудили Наполеона отступить за Красный, не дождавшись подхода к нему арьергардного корпуса Нея; таким образом, корпус этот оказался отрезанным от своей армии и был предоставлен собственной участи.

В 3 ч. дня 6 ноября корпус Нея, идя из Смоленска, подошел к р. Лосмине. Речка эта пересекает большую дорогу из Смоленска в Красный, в нескольких верстах не доходя последнего; она течет с юга на север и впадает в Днепр. На левой стороне речки стояли наши войска под командою Милорадовича. День был туманный, в нескольких шагах от себя трудно было видеть, а потому сражение разыгралось несколько неожиданно для обеих сторон. Огнем нашей артиллерии и атаками пехоты и кавалерии корпус Нея был совершенно расстроен; он потерял много людей и орудий. Видя невозможность пробиться к Красному, Ней собрал небольшую часть своего корпуса (не более 3.000 ч.) и направился вдоль речки Лосмины к Днепру, рассчитывая там переправиться на другую его сторону и правым его берегом идти в Оршу на соединение со своею армией. Остальных людей своего корпуса он предоставил на произвол судьбы. Он дошел до Днепра с потерею части людей и всех орудий, с большими трудностями переправился через Днепр и пошел к Орше, но был настигнут казаками Платова, который несколько раз его атаковал и причинил ему значительные потери, так что Нею удалось привести в Оршу не более 800—900 человек. Всех остальных людей, всю артиллерию и обозы он потерял. Мы взяли в этот день в плен около 12.000 человек и 27 орудий.

Картина воспроизводит атаку наших войск на корпус Нея в Лосминском овраге. Справа видны наши гвардейские уланы, которые при атаке отбили у неприятеля 5 орудий и знамя. Картина № 37.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Атака.

Находится в Музее 1812 года.

К действиям наших войск в Отечественную войну. Наша пехота по глубокому снегу идет в атаку.

Первый снег на главном театре войны в войну 1812 года пошел 23 октября, на следующий день после сражения при Вязьме. Мороз постепенно увеличивался и скоро дошел до 12 градусов; 1 ноября он усилился до 17°, а на следующий день до 19°; при таком морозе велись бои под Красным (3—6 ноября).

Картина должна быть отнесена ко времени конца октября и первых чисел ноября. Картина № 38.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Партизаны.

Находится в Музее 1812 года.

Картине этой художник придал не совсем верное название. Под партизанами разумеются начальники воинских легких отрядов из казаков или регулярной кавалерии; это офицеры выдающейся самостоятельности, смелости и решительности. А здесь изображена партия поселян, тоже смелых и решительных, вооружившихся на народную войну (о них см. «Очерк войны», стр. 21—23). Судя по зимнему пейзажу, надо думать, что картина относится к последним числам октября и началу ноября и иллюстрирует действия народных дружин Смоленской губернии.

О народной войне Двенадцатого года поэт сказал:

Неужто забыть нам Двенадцатый год?

Неужели нами забыты

Те дни испытаний и тяжких невзгод,

Когда поголовно встал русский народ

Во имя народной защиты?

Порог наш был попран, к нам грозной войной

Два-десять вторглось языка,

И в самое сердце России родной,

Пророча ей гибель, привел их с собой

Пленённой Европы владыка.

В то время не в писанном праве войны —

В народе спасенья искали;

И были все силы земли призваны;

И в летопись кровью России сыны

Деянья тех дней записали.

Во гневе восстали за честь очага

И старый и малый не даром;

И бабы с ухватами шли на врага...

Светло озарились родные снега

Москвы незабвенным пожаром.

(Из стихотворения Хитрово).

Картина № 39.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

С оружием в руках?.. Расстрелять!

Находится в Музее 1812 года.

Эпизод, иллюстрирующий народную войну 1812 года. Несколько русских крестьян с оружием в руках захвачено неприятельскими солдатами. Их связанными привели к Наполеону. Судя по костюмам Наполеона и его свиты и по снежному пейзажу и сопоставляя со временем первого снега и морозов на главном театре войны в 1812 году, — это конец октября и первые числа ноября, место действия — Смоленская губерния.

Наполеон, раздраженный своими военными неудачами и озлобленный против населения, враждебно отнёсшегося к его вторжению в родные земли, приказывает расстрелять приведенных к нему крестьян. Позади Наполеона в шляпе с пером стоит король Неаполитанский, маршал Мюрат. Картина № 40.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Отступление.

Находится в Музее 1812 года.

С наступлением морозов, 19 октября, Наполеон надел зимний костюм польского покроя (описание его см. в объяснении к картине № 32). Следуя с армией при её отступлении от Москвы, Наполеон в морозы ехал в крытом экипаже, из которого по временам выходил и, опираясь на березовую палку, шел пешком, сопровождаемый свитою. На дороге следы распада его армии: занесённые снегом части повозок обоза, лафетов и зарядных ящиков, торчат брошенные ружья, голые ноги замерзших людей и т. д. Картина № 41.

В. В. ВЕРЕЩАГИНА

Ночной привал «Великой армии».

Находится в Музее 1812 года.

Армия, с которой Наполеон вступил в Россию в 1812 году, называлась «La grande armée». По-русски это «Большая армия» или «Великая армия». Первое, надо думать, правильнее: не о величии, а о величине говорит французское название — в 1812 году Наполеон выставил армию такой численности, как никогда ранее.

Выбрав для своей картины выражение «Великая армия», художник вероятно хотел подчеркнуть тщету этого величия. Картина иллюстрирует время гибельного отступления этой армии в суровую зиму (конец октября, ноябрь), когда ночевать приходилось в поле, под снежною метелью. Картина № 42.

А. Коссак.

Сожжение знамен «Большой армии».

После гибельных для армии Наполеона боев под Красным (3—6 ноября 1812 г.), он с остатками её направился к Минску, рассчитывая переправиться через р. Березину у г. Борисова, где у него имелись укреплённая переправа и гарнизон. Но дойдя 11 ноября до м. Бобра, в трех переходах от Борисова, он получил тяжелое известие об овладении нашими войсками Борисовскою переправою. К этому времени армия Наполеона была уже окружена нашими армиями; с потерею Борисовской переправы ей отрезался единственный путь отступления. В такую минуту он приказал принести к себе знамена всех полков и сжечь их. Знамена в армии Наполеона назывались орлами, потому что древко их увенчивалось орлом с 1804 года, времени провозглашения Наполеона императором, в подражание орлам римских легионов.

Наполеон сидит перед костром, на котором сжигаются знамена. Два солдата отдают честь, держа ружья на караул. Барабан бьет. За Наполеоном стоят его маршалы и свита; в числе их — король Неаполитанский, маршал Мюрат (в шляпе с пером отдает честь знаменам).

Художник поставил под картиною латинское изречение «Sic transit gloria mundi», что означает: «Так проходит слава мира сего». Картина № 43.

П. ГЕСС

Переход через Березину.

Находится в Зимнем дворце.

Переправа армии Наполеона через реку Березину составляет один из самых драматических эпизодов Отечественной войны. Здесь Наполеону готовилась конечная катастрофа — полное окружение его армии нашими армиями. Но фортуна еще раз улыбнулась ему здесь, и Наполеон с обычным ему мастерством сумел этим воспользоваться: он проскочил в разрыв, который мы сами сделали в том кольце, которым его окружали и которое постепенно сдавливали, но в самую решительную минуту сами же его разорвали. Хотя с жалкими остатками своей «большой армии», но все же он ушел, покинул пределы России и через несколько месяцев выставил в Германии новую армию, с которой сделал еще две кампании 1813 и 1814 годов против европейской коалиции.

Картина относится к утру 17 ноября.

В течение 14, 15 и 16 ноября совершалась переправа армии Наполеона по двум мостам, устроенным у с. Студянки. Наши военачальники — Чичагов на правом берегу р. Березины и Витгенштейн на левом — были обмануты Наполеоном и дали ему возможность 13 ноября беспрепятственно поставить мосты и в течение 14-го исполнять по ним переправу без боя; 15-го мы атаковали только войсками Витгенштейна и то не у Студянки, где совершалась переправа, а у Борисова, где Витгенштейн прижал арьергард армии Наполеона; 16-го мы атаковали на обеих сторонах Березины и хотя вырвали у неприятеля много жертв, но воспрепятствовать переправе не могли. К утру 17-го все войска армии Наполеона были уже переправлены через р. Березину. На левом берегу её, у Студянки, оставались многочисленные обозы, которых неприятель не успел переправить, а также толпы безоружных и отсталых неприятельской армии, много больных и раненых, равно же женщины и дети.

Вот картина того, что по описанию нашего историка (М. Богдановича) происходило на левом берегу переправы через Березину, у Студянки, утром 17 ноября:

«Тут оставалось несметное число больных и раненых офицеров и солдат, чиновников, служителей, маркитантов; встречались и женщины с детьми, следовавшие за армией от Москвы. Некоторые из отсталых могли бы переправиться в ночь с 16-го на 17-е, бросив свои повозки и лошадей, но оставались на месте, в надежде сохранить их; другие, раненые или больные, лежали в изнеможении; наконец были и такие, кои, успев развести огонь, отогревались, погруженные в совершенное бесчувствие. Напрасно Виктор (начальник арьергарда) и другие французские генералы старались убедить одиночных людей, чтобы они позаботились о своем спасении. В пять часов утра зажжены были повозки, что заставило многих переправиться на правый берег; в половине седьмого Виктор перевел арьергард и снял свои передовые посты. Тогда все отсталые кинулись толпой к мостам и загромоздили подход к ним. Приказано было зажечь мосты в 8 часов, но так как Русские еще не показывались, то исполнение этого приказания было замедлено, чтобы дать время спастись людям, остававшимся на левой стороне реки. В половине 9-го на высотах Студянки появились грозные для отступавшего неприятеля Донцы; чтобы удержать их, мосты были зажжены. Тысячи больных и раненых, женщины, дети, были брошены. Те из них, которые сохранили сколько-нибудь силы, блуждали по берегу в отчаянии, умоляя небо и людей о помощи, либо кидались толпами к пылающим мостам, которые обрушивались под их тяжестью; другие покушались перебраться на другой берег по льду, ставшему между мостами, либо вплавь ниже мостов, — и тонули, либо гибли, раздавленные между льдинами».

«Войскам графа Витгенштейна, при появлении их у Студянки, открылось необычайное зрелище: пространство почти на квадратную версту было уставлено экипажами, фурами, повозками, между которыми, среди награбленной добычи, лежали кучи тел, ползали раненые и умирающие, бродили голодные, полузамёрзшие неприятели. При стуже в 20 градусов положение этих несчастных, в особенности женщин и детей, было ужасно. Среди множества предметов роскоши, вывезенных из Москвы, мужчины и женщины, едва прикрытые грязными рубищами, просили у наших солдат, как милости, куска хлеба. Русские сухари, о которых так невыгодно отзываются иностранцы, продавались дорогою ценою названным гостям; офицеры за кусок хлеба предлагали часы, кольца и деньги; но многие из наших солдат, побуждаемые чувством сострадания, свойственному русскому человеку, не помышляли о наживе, а делились с неприятелями, в особенности с женщинами и детьми, своими последними крохами».

«Число пленных, захваченных у Студянки войсками графа Витгенштейна, простиралось до 5.000; нам досталось 12 орудий, много зарядных и патронных фур и обоз с огромною добычею, которая была отдана солдатам и ратникам *), за исключением церковных вещей, отправленных, по распоряжению графа Витгенштейна, к главнокомандующему Москвы».

*) В составе войск Витгенштейна имелись ополчённые части, наравне с войсковыми частями, принимавшие участие в боях.

Картина Гесса воспроизводит появление наших войск у Студянки (места переправы через Березину) утром 17 ноября. На правой стороне картины — верхом на гнедой лошади, в плаще (надетом в рукава) — граф Витгенштейн.

В правом углу картины видны всадники бывшей у нас в то время иррегулярной конницы из башкир, калмыков и некоторых других инородцев Оренбургского края и Астраханской губернии. Картина № 44.

И. М. ПРЯНИШНИКОВА

«В 1812 году».

Находится в Третьяковской галерее, в Москве.

Это своего рода апофеоз «Великой (большой) армии» Наполеона. Грозная в июне 1812 года, при вторжении в Россию, она пришла в жалкий вид к концу достопамятного Двенадцатого года, когда воины её велись под конвоем русских мужичков и баб, вооруженных вилами и рогатинами.

Терпя от холода, голода и усталости и неотступного нашего преследованья, воины армии Наполеона, при отступлении, сотнями и тысячами бросали оружие и сдавались в плен. В такое состояние эта армия пришла уже после боев у Красного (3—6 ноября) и особенно после переправы через р. Березину (14—16 ноября). А до Смоленска таких массовых сдач еще не было; когда 28 октября у Ляхова бригада Ожеро (1.650 чел.) положила оружие и сдалась в плен, Кутузов придал этому факту особое значение и доносил Государю: «Победа сия тем более знаменательна, что в первый раз, в продолжение нынешней кампании, неприятельский корпус положил пред нами оружие»*).

*) Хотя в предыдущих боях мы брали и больше пленных (при Вязьме 22 октября — 3.000 ч.), но при Ляхове сдался целый крупный отряд, со всеми офицерами и артиллерией.

В боях под Красным (3—6 ноября) мы забрали в общем более 26.000 пленных; тут были уже массовые сдачи; вот один из эпизодов. Когда после боя 6 ноября на Лосмине генерал Раевский лег уже отдохнуть в отведенной ему квартире, к нему явилось два неприятельских офицера, в качестве депутатов от 5.000 французов корпуса Нея, не хотевших сдаться никому, кроме генерала Раевского. «Таким образом», говорит Раевский в своих записках, «я взял в плен 5.000 человек, не вставая с постели». В бою 15 ноября, при Борисове на Березине, сдалась целая дивизия (дивизия Партуно в 5.000 чел.) из свежего корпуса Виктора, не участвовавшего в бедственном отступлении от Москвы.

За Березиною, по свидетельству Михайловского-Данилевского (известный историк Отечественной войны и сам участник в ней), пленными у нас уже просто пренебрегали. «Часто они отставали от неприятельского арьергарда, шли навстречу нашим войскам, от которых целым тысячам пленных давали иногда не более двух, трех казаков, башкирцев или поселян. Нередко бабы — одна впереди, другая позади — гнали дубинками стада европейцев. Даже с ружьями шатались французы между снежными сугробами, в стороне от дороги, но никто ими не занимался. Они подходили к нашим колоннам и бивакам, окутанные и скорчившиеся, как безобразные чучела, слабым голосом вымаливая кусок хлеба...» Картина № 45.

Н. С. МАТВЕЕВА

Король Прусский Фридрих-Вильгельм III с сыновьями благодарит Москву за спасение его государства.

Копия с оригинала, исполненная для настоящего издания самим автором-художником.

Сам автор-художник дает следующее пояснение к своей картине.

В июне месяце 1818 года прибыл в Москву прусский король Фридрих-Вильгельм III. С ним были сыновья: старший — наследный принц, — ставший потом королем Фр. - Вильгельмом IV, и 20-летний принц Вильгельм, впоследствии император германский Вильгельм I. Древняя столица в то время только что начала возрождаться из пепла и развалин после «священной памяти двенадцатого года». Король осведомился, не осталось ли в городе здания, с которого можно было бы осмотреть эти развалины. Разыскать такое здание и сопровождать августейших гостей поручено было генерал-майору П. Д. Киселеву. Он повел их на Пашковскую вышку (бельведер в доме теперешнего Румянцевского музея).

«Только что мы все влезли туда», рассказывает Киселев в своих мемуарах, «и окинули взглядом этот ряд погорелых улиц и домов, как, к величайшему моему удивлению, старый король стал на колена, приказав и сыновьям сделать то же. Отдав Москве три земных поклона, он со слезами на глазах несколько раз повторил: вот наша спасительница».

На картине изображен тот момент, когда король, становясь на колена, приказывает и сыновьям сделать то же. Почтительно внимающий отцу, будущий император Вильгельм I готовится исполнить его волю; наследный принц, только что еще прислушивающийся к словам короля, снимает шляпу; генерал-майор Киселев, удивленный и еще не вполне сознающий происходящее перед его глазами, стоит в стороне.

Портреты короля и его сыновей заимствованы с гравюр того времени, а профиль Киселева — с медали, выбитой в честь его. П. Д. Киселев (род. в 1788 г.) был впоследствии министром государственных имуществ, русским послом в Париже и получил титул графа.

В «Московских Ведомостях» за июнь 1818 г. упомянуто, что король и наследный принц в приезд в Москву были в русских мундирах и в лентах Св. Андрея Первозванного.

Пашков дом в 1818 г. был только что возобновлен после пожара Двенадцатого года.

* * * * * * *

Фридрих-Вильгельм III не однажды выражал Москве свою признательность. Еще только издали увидев Москву, из села Кунцева, король приветствовал ее, как избавительницу его отечества от нашествия Наполеона. В память этого в Кунцеве сооружен пирамидальный памятник с надписью: «1818 года июня 4 дня, король Прусский, узрев из села Кунцева Москву, благодарствовал ей за спасение своего государства».

Во время пребывания своего в Москве король не переставал удивляться как Кремлю с его историческими достопримечательностями, так и самой Москве, возрождавшейся из пепла. Смотря однажды с Красного крыльца на ярко блестевшие на солнце купола церквей и соборов и изумляясь удивительному зрелищу, он воскликнул: «с Москвой не может соперничать ни один город в мире!» — Да, это святой город! — ответил ему с волнением император Александр I.

Король оставался в Москве 11 дней, прогуливаясь беспрестанно в сопровождении императора Александра, который с гордостью показывал ему новые постройки.

«Его величество король был прусский здесь:

Дивился не путем московским он девицам, —

Их благонравью, а не лицам».

Эти строки из «Горя от ума» относятся именно к приезду короля Фридриха-Вильгельма III.

Картина, исполненная в 1896 году, приобретена Его Величеством Государем Императором Николаем II. Картина № 46.

Неизвестного художника.

Торжество открытия памятника Императору Александру I в Петербурге.

С картины масляными красками, имеющейся в Щукинском Музее (в Москве).

Памятник Императору Александру I в С-Петербурге открыт 30 августа 1834 года на Дворцовой площади, перед Зимним дворцом с одной стороны (на правой стороне картины) *) и Главным штабом с другой (на левой стороне картины); вдали видно здание Морского министерства с адмиралтейским шпицем.

*) Тогдашний Зимний дворец сгорел в 1837 году. Его фасад, обращенный на Дворцовую площадь, отличается от теперешнего.

Памятник состоит из колонны цельного гранита, увенчанной ангелом мира, вылитым из бронзы и поставленным на бронзовом полушарии. Левою рукою ангел держит крест, правую простирает к небу, ногою попирает змея. Ангелу приданы черты Александра I. На памятнике надпись: «Александру I благодарная Россия. 1812».

Заимствуем следующие строки из «Воспоминания» нашего знаменитого поэта В. А. Жуковского о торжестве открытия этого памятника.

«Все соединилось, чтобы дать сему торжеству значительность глубокую. День накануне был утомительно душен; к ночи все небо задернулось громовыми тучами; воздух давил, как свинец; тучи шумели; Нева поднималась, и был в волнах её голос; наконец запылала гроза... И в этом явлении было какое-то невыразимое знамение: невольно испуганная мысль переносилась к тем временам нашествия вражеского, когда губительная гроза поднялась над Россиею, над нею разразилась и быстро исчезла, оставя ей славу и мир. Было что-то похожее на незыблемость Промысла в этой колонне, которая, не будучи еще открытою, уже стояла на своем месте посреди окружающего ее мрака и бури, твердая, как тайная воля спасающего Бога, дабы на другой день, под блеском очищенного неба, торжественно явиться символом совершившегося Божия обета».

«И действительно, эта ночная гроза только очистила небо и как бы приготовила последовавшее за нею торжество. Солнце на другой день взошло великолепно... В 9 ч. утра вся площадь колонны окружена была бесчисленными толпами народа... А между тем вблизи, никому неприметно, стояла 100 тысячная армия. И никакое перо не может описать величия той минуты, когда по трем пушечным выстрелам, вдруг из всех улиц, как будто из земли рождённые, стройными громадами, с барабанным громом, под звуком Парижского марша, пошли колонны русского войска...»

«Войска сошлись, построились. Государь, объехав ряды их, стал против колонны, имея подле себя принца Вильгельма Прусского. В эту минуту на дворцовом балконе явились хоругви и вслед за ними священный собор и Государыня Императрица со всем Императорским домом. Войска отдали честь; одна быстрая молния блеснула по всем оружиям, одним общим потрясением дрогнули все колонны, и продолжительный гром барабанов покатился как чудное эхо. И трепет благоговения проникнул в душу, когда вдруг с начавшимся молебствием невыразимая тишина повсеместно распространилась... И в этой тишине всем слышная молитва священнослужителя с повременным торжественным пением клира, общее коленопреклонение войска, народа и пред ними их Государя... Наконец «вечная память» Александру и вслед за сим упавшая завеса колонны и громозвучное, продолжительное «ура», соединенное с залпами 500 пушек, от которых весь воздух превратился в торжественную бурю славы... Для изображения такой минуты нет слов, и самое воспоминание о ней уничтожает дарование описателя...»

«По совершении молебствия начался ход вокруг монумента; первосвятитель окропил его святою водою и вслед за сим, по одному слову, всколебались все колонны армии. С невероятною быстротою вся площадь очистилась, на ступенях монумента остались одни немногие ветераны Александровой армии, прежде храбрые участники славных битв его времени, теперь заслуженные часовые великого его монумента. Начался церемониальный марш: русское войско пошло мимо Александровой колонны; два часа продолжалось сие великолепное, единственное в мире зрелище. Наконец войска прошли; звук оружия и гром барабанный умолкли; народ на ступенях амфитеатров и на кровлях зданий исчез...» Картина № 47.

ДОУ

Портрет светлейшего князя Михаила Илларионовича Голенищева- Кутузова Смоленского.

Находится в «Военной галерее» Зимнего дворца.

Главнокомандующий всеми армиями в Отечественную войну (назначен 8, прибыл к армиям 17 августа), генерал от инфантерии, 67 лет от роду; во время Отечеств. войны произведен в генерал-фельдмаршалы и пожалован титулом Смоленского. Предшествующая карьера его отличалась чрезвычайным разнообразием. Много боевой службы, сначала под командою Румянцева, потом Суворова; затем самостоятельное командование крупными отрядами и армиями в войнах с турками и в войну 1805 г. с Наполеоном. В промежутках исполнение особых дипломатических поручений в качестве чрезвычайного посла, начальствование кадетским корпусом, неоднократное занятие должности военного губернатора. Это был человек разносторонних способностей, большой проницательности, житейского такта, остроумный, с сердцем и сердцевед. Перед назначением своим в должность главнокомандующего в Отечественную войну он пользовался уже широкою популярностью в обществе и в войсках.

Как хорошего боевого офицера его отличил уже Румянцев. Суворов ценил его очень высоко и при штурме Измаила (1790 г.) поручил ему ведение одной из штурмовых колонн и затем говорил: «Кутузов шел у меня на левом крыле, но был моей правой рукой». В боях был дважды ранен; в 1774 году пуля ударила в висок и вышла у правого глаза, глаз был потерян навсегда; в 1778 г. при осаде Очакова пуля попала в щеку и вышла в затылок. За штурм Измаила в 1790 г. получил орден св. Георгия 3 степени и произведен в генерал-поручики (по-теперешнему генерал-лейтенант), а в следующем году за дело при Мачине — орден св. Георгия 2 степени. В 1793 году был послан в Константинополь во главе чрезвычайного посольства с дипломатическим поручением, которое блестяще исполнил. В 1794 году назначен генерал-директором сухопутного, шляхетского, кадетского корпуса (ныне первый кадетский). В 1798 году произведен в генералы от инфантерии и назначен инспектором войск в Финляндии. В 1801 году назначен Литовским военным губернатором, в 1802 году военным губернатором С.-Петербурга, но затем вскоре вышел в отставку и оставался в ней до 1805 года, когда был назначен главнокомандующим русскою армией, направленною на помощь Австрии в войне с Наполеоном.

Вызванное стратегическим положением (капитуляцией австрийской армии до подхода к ней нашей), отступление русской армии из Баварии в Моравию исполнено Кутузовым блестяще и покрыло славою русское оружие; но вторая половина кампании, веденная в соединении с австрийцами, окончилась Аустерлицким поражением; вина не наша, но Государь, сам бывший при армии, остался недоволен Кутузовым за то, что он не отстоял своего взгляда (который оказался правильным) на операции и на сражение и тем не предотвратил Аустерлицкой катастрофы. Этим объясняется, что Кутузов не принимал участия в следующей войне с Наполеоном (1806—1807 г. г.), в шведской войне 1808—1809 г. г. и в первых годах войны с Турцией. В это время он занимал должности сначала Киевского, затем Виленского военного губернатора и лишь короткое время в 1808 году был в Валахии в качестве помощника нашего престарелого главнокомандующего — князя Прозоровского.

Лишь в апреле 1811 года, когда, в виду назревавшей новой войны с Наполеоном, необходимо было скорее кончить затянувшуюся войну с Турцией, туда главнокомандующим на смену Каменского был послан Кутузов. Он блестяще окончил кампанию в ноябре 1811 года и вступил в мирные переговоры. За эту войну Кутузов был пожалован в графы. Между тем переговоры с турками затянулись; Государь был этим недоволен и на смену Кутузова послал адмирала Чичагова; однако к приезду его Кутузов успел уже заключить выгодный для нас мир.

Затем он уехал в Петербург, сдав командование армией Чичагову, и в начале Отечественной войны оставался в тени. Но Петербургское дворянство в июле месяце единогласно избрало его начальником Петербургского ополчения, и Кутузов ревностно занялся его организацией и обучением.

Государь, по возвращении из армии в Петербург (в конце июля), в удовлетворение общественному мнению, решил назначить Кутузова главнокомандующим над всеми нашими армиями и ополчениями, предварительно возведя его в княжеское Российской Империи достоинство с титулом светлейшего. Назначение его на эту должность состоялось 8 августа, а 17-го он уже прибыл к армиям в Царево-Займище и вступил в командование.

Все ожидали, что с прибытием Кутузова настал конец нашему томительному отступлению. Он так и дал понять в день своего прибытия к войскам, но вечером того же дня приказал продолжать отступление. Принять генеральный бой с Наполеоном он решился у Бородина, в 100 с небольшим верстах впереди Москвы. Но затем продолжал отступать и имел решимость пожертвовать Москвой, отдать неприятелю нашу первопрестольную столицу, но сохранить армию. Все это, как ни тяжело оно было для русского сердца, вполне соответствовало обстановке и, как показали дальнейшие события, было вполне целесообразно. Дальнейший образ действий Кутузова — отступление на Рязанскую дорогу, переход с неё на Калужскую, расположение в Тарутинском лагере и временное бездействие в нем нашей армии — опять-таки вполне целесообразен; он подготовил гибель армии Наполеона.

И в дальнейших действиях Кутузова виден тот же мудрый и твердый полководец своеобразной стратегии, вытекавшей из свойств его характера. И этою именно стратегией (этим образом ведения войны) он и достиг двух целей: доконал армию Наполеона и, в пределах возможного, сохранил нашу.

За Бородино Кутузов был произведен в генерал-фельдмаршалы и получил 100.000 рублей, за Тарутино — золотую шпагу с алмазами и лавровым венком; за победы под Красным и вообще в Смоленской губернии — титул «Смоленского»; за окончательный результат Отечественной войны — орден св. Георгия 1-й степени. Государь все же был не совсем доволен действиями Кутузова и хотя по прибытии своем в Вильну 11 декабря 1812 года в присутствии встречавших обнял фельдмаршала, но затем в кабинете наедине упрекал его в недостаточной деятельности армии при отступлении Наполеона.

Нужно сказать, что Кутузов в действиях своих против армии Наполеона держался особого взгляда, который не разделялся ни Государем, ни многими из старших генералов Кутузовской армии. Взгляд этот порождался отчасти осторожностью, отчасти желанием сберечь нашу армию от напрасных потерь. Он переоценивал армию Наполеона в положительную сторону, считал ее более способною к энергичным отпорам (особенно в присутствии самого Наполеона), чем она в действительности была. Отсюда его осторожность. Некоторые бои были прямо вырваны у Кутузова подчиненными ему генералами; к числу этих боев надо отнести Тарутинский и Вяземский. Затем он полагал, что нет надобности расходовать нашу армию на бои, т. к. и без них армия Наполеона развалится сама собою от голода, холода, усталости, полного истощения и упадка дисциплины.

Неудачным моментом в действиях наших армий при преследовании Наполеона является пропуск его с остатками, хотя и жалкими, за р. Березину. Вина в этом падает в некоторой степени и на Кутузова — в решительный момент переправы он находился в 100 верстах от неё.

Не для критики это говорится, а в объяснение высказанного Государем неудовольствия Кутузову. Заслуги Кутузова в Отечественную войну велики. Сам Государь их признал, как во время войны — пожалованием ему вышеперечисленных наград, так и погребением его в Казанском соборе и постановкой ему памятника перед этим собором.

По окончании Отечественной войны, Кутузов по повелению Государя повел армию за границу и участвовал с нею в весенней кампании 1813. г. на германском театре войны. Государь находился сам при армии и проявлял большую предупредительность к Кутузову, который стал болеть и слабеть. С 6 апреля, по прибытии в Бунцлау (в прусской Силезии), он не мог следовать с армией дальше и остался здесь, а 16 апреля скончался. По поводу этой кончины Государь, в рескрипте к вдове фельдмаршала, писал: «Болезненная и великая не для одних вас, но и для всего отечества потеря. Не вы одна проливаете о нем слезы: с вами плачу я, и плачет вся Россия».

По повелению Государя тело Кутузова было перевезено в Петербург и погребено в Казанском соборе, «украшенном его трофеями», как сказано в Высочайшей резолюции Государя. Оно покоится у западной стены северного придела храма; гробница обнесена бронзовой решёткой с гербом Кутузова; на стене над решёткой картина, изображающая подвиг нижегородца Минина в 1611 году.

В 1837 году по повелению императора Николая I (по мысли Александра I) на Казанской площади, впереди Казанского собора, поставлен памятник Кутузову со следующей надписью: «Фельдмаршалу князю Кутузову Смоленскому. 1812» *).

*) Напомним, что в 1812 году Кутузов исполнил две миссии на пользу отечества: в Турецкую войну и затем в Отечественную.

В собственноручном рескрипте к вдове фельдмаршала Император Александр I писал, что «в честь покойного воздвигнется памятник, при котором россиянин, смотря на изваянный образ его, будет гордиться, а чужестранец уважать землю, порождающую столь великих мужей».

Король Прусский в 1815 году поставил Кутузову памятник в Бунцлау со следующею надписью по-немецки и по-русски: «До сих пор князь Кутузов-Смоленский довел победоносные войска, но здесь смерть положила предел славным дням его. Он спас Отечество свое и отверз путь к освобождению Европы. Да будет благословенна память героя».

А. С. Пушкин в 1831 году воспел Кутузова в следующем стихотворении под заглавием «К тени полководца»:

Перед гробницею святой

Стою с поникшею главой...

Все спит кругом; одни лампады

Во мраке храма золотят

Столбов гранитные громады

И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,

Сей идол северных дружин,

Маститый страж страны державной,

Смиритель всех её врагов.

Сей остальной из стаи славной

Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!

Он русский глас нам издаёт;

Он нам твердит о той године,

Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:

«Иди, спасай!» Ты встал и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас:

Восстань, спасай царя и нас,

О, старец грозный! На мгновенье

Явись у двери гробовой —

Явись: вдохни восторг и рвенье

Полкам, оставленным тобой!

Явись — и дланию своей

Нам укажи в толпе вождей,

Кто твой наследник, твой избранный!

Но храм в моленье погружен...

И тих твоей могилы бранной

Невозмутимый, вечный сон. *)

*) Это стихотворение было написано во время усмирения Польского восстания 1830—1831 годов, когда политический горизонт омрачался тучами, собиравшимися против нас на западе Европы, по поводу чего А. С. Пушкин написал также в 1831 году свое знаменитое стихотворение «Клеветникам России», начинающееся словами: «О чем шумите вы, народные витии?»

Память о Кутузове в армии увековечена присвоением его имени двум полкам, кои и называются так: 11-й пехотный Псковский генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк и 13-й Донской казачий генерал-фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского полк.

Окончание следует.

