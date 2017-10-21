БЕСЕДА ДРУЗЕЙ О ЛИДЕРАХ И ПАТРИОТАХ

Очень познавательно про прошлое Прилепина. Лично я как-то не залипал на нем, а вишь, как выясняется - руководил "НГ" .

Ты же помнишь, что в смутные времена удачно всплывает только пена и то со дна. А еще вспомни, как казахи трещали: у русских самый большой националист - не русский. Между прочим, так говорили и в Армении.

Можно это высказывание переделать и вот так вот: ....за русских и за Святость России сейчас Опу больше всего рвет тот, кто когда-то в нее дерьмом кидал. В эту же схему укладывается и та же Поклонская. Только копнешь в их историю жизни, а там дерьма выше колена...

Да, у каждого есть грешки, но их "скелеты в шкафу" просто удивляют!

Пройдет лет так 10-20-ть, и мы узнаем из откровений политологов, что и выход Поклонской с иконой, и фильм Матильда с шоу, устроенной этой когда-то ярой поклонницы оранжевого майдана, не просто звенья одной цепи, а развод народа с определенной целью, к примеру бизнес-проект... Это для тебя потратить 10 миллионов на некий непонятный в финале "проект", это что-то, что не укладывается в уме. А я знал людей, которые клали сотни миллионов, только для того, чтобы выиграть выборы (а реально, только поучаствовать), ну скажем, мэра города....

А тут проект повыше, полицемернее. На кону и вера, и Святость, и государство Российское.

Ты же прекрасно знаешь, что для веры духовной шум и суета в колоннах не нужны! А Поклонская устроила не просто шум и суету, а настоящею истерику! Разве от этого бывает польза? Просто представь, что Дочь генерала СС и ее сынок, а ныне претендентка на русский престол ("законной наследницей российского трона" называет себя Мария Владимировна - дочь оберштурмбанфюрера СС), рвется к власти. Курируют ее Ротшильды, дабы прикрыть свой огромный долг перед Россией еще от Николая II... И вот тут свою роль и должна сыграть циничная прокурорша, которую раскручивают аж с 2014 г. А как же, ведь она с иконой выходила, с Матильдой билась... Ну чем не идейный эксперт!!! Бах, и нет у России и ее народа наследных денег, завещанных от Николая II! А нефиг было пасть разевать и верить в идолов. А речь идет о сумме просто огроменной, которую все ФРС США (рулят Ротшильды) просто не в состоянии выплатить.

Так что хороша НЯША, но увы, или не умна, или точно не Наша.

И еще раз подчеркну, что есть множество одаренных людей и настоящих патриотов, но нам их не показывают, а вот проекты типа Няш суют во все дыры. Аж до Японии проплатили раскрутку... Вспомни, как раскрутили СМИ РФ во времена Русской весны (что сейчас пытаются переименовать в Крымскую весну) настоящих героев. И где они сейчас. Почти все убиенны! И тут не только дело в их поступках, просто они быстро обучались, а наличие совести и социальных обязательств не позволяло им делать то, что от них вдруг стали требовать. Смотри на Няшу, о Господи, какая же она посредственность... А теперь и депутат ГД... Она даже в рамках своей темы, своего вопроса делает такие ляпы, комкает так фразы и суть темы, что просто стыдно... Прости, брат, с ее мордашкой лучше играть в НЕМОМ КИНО! И еще, ее визуальный образ, а именно, узенькие губы говорят: что она эгоистка и очень циничный человек!

Так что извини, брат, я не верю в шоу-проекты как от РФ, так и от Запада... Такие отобранные кем-то прохиндеи, нарядившись в образы, оттягивают людей от злободневных вопросов, от самой сути и уводят в никуда. Те, кто отбирает "лидеров" (а я тебе писал, что несколько раз сам не прошел их кастинг, еще когда был подающим надежду молодым политиком), убивают, и часто в явную, самородков от народа.

И чтобы ты меня понял до конца, еще раз тебе скажу: что есть такие проекты и от (типа) патриотов, а на самом деле люди, обслуживающие чьи-то бизнес интересы, это: Кургинян, Стариков, Соловьев, Федоров.... Все они - "болтающие проекты", работающие на патриотической платформе. А по сути, они раздолбали, раздробили людей по группам и интересам, и повели в никуда. И до них были "самородки", но которые в итоге стали "проектами", люди типа Жириновского, Зюганова, Рогозина. А вот Миронов изначально был проектом господина Суркова. К примеру, Журавлев от "Родины", тут совсем интересно, там смесь от Суркова, Гордеева (губернатор Воронежской обл.) и Рогозина, в итоге мертворожденные...

Самое главное, у всех этих "лидеров" нет воли, своей Воли. Но есть куча слов и переменных рассуждений... Так и топчется Российское общество на месте, и вот уже не Русская весна, а Крымская.... А у самородков и лидеров Новороссии она была, эта самая Воля, но раз и их нет. А в это время:

Как видишь, Няшу туда не включил. Эта дамочка как-то особнячком стоит от всех. Но вась-вась с дочкой генерала СС.

Так, до кучи про Навального. Думаю, тут понятно, это проект не просто всей элитной либерастической пиндосии, а целого кагала, жаждущего растления и развала России. Еще понятнее скажу так: Навальщина, была порождена Димоновщиной и подготовлена "западом", чтобы на основе мифической борьбы с Димоновщиной ускорить развал, уничтожение России. Опирается Навальщина на жертв рекламы и ЕГЭ, а ЕГЭ, сам понимаешь, один из проектов Димонов.

Спрашиваешь, кому тогда верить? Ответ сам знаешь: Господу нашему.

Ну, а среди людей в России советую обратить внимание на: Касатонова, А. Фурсова, Ю. Пронько, Е. Холмогорова. Все они часто ведут передачи или выступают на "Первом русском: "Царьград ТВ" Поясню. Вот тот же Холмогоров был отринут центральным ТВ, но не отказался от своих, в том числе исторических, идеалов. Вел когда-то цикл передач: "КТО МЫ" Лично с ним общался. Его аналог Стариков, который как из пулемета строчит книжки и создал (а вернее ему создали) пустышку в виде партии ПВО.

Есть еще один, он славен словом и пропагандой, совсем все доступно объясняет, порой на уровне примитива, за ним красно-словцо и вера в Отечество, зовут Душенов, на "ДЕНЬ ТВ" - просто, доступно и часто с пафосом! Такой вот велеречивый краснобай!)

Так что вот так вот, все сложно для простого человека, и так все просто на самом деле для тех, кто в силу своей жизни и опыта отслеживал политические процессы еще 90-х годов. И прошу тебя, не верь ты в медийные личности, они лгуны и ведут в никуда, особенно держись подальше от шоу-скандалистов (ок), тем более, когда они вдруг начинают пиариться на святом и на Святых!

Автор: Олег Калугин