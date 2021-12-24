Василий Степанович Петров. Достойнейший пример мужества и героизма

Все знают о подвиге легендарного летчика Алексея Маресьева. Лишившийся обеих ног, сумел, несмотря на тяжелое ранение и инвалидность, не просто вернуться в действующую армию, но и продолжить летать, сбив уже после ранения 7 немецких самолетов. Таких примеров личного мужества в нашей стране достаточно, правда, помнят об этом сегодня далеко не все.

Одним из таких офицеров с большой буквы был Василий Степанович Петров, который в годы Великой Отечественной войны лишился обеих рук, но не оставил службы, продолжая принимать участие в боях. Возможно, он был единственным в истории офицером, который воевал без обеих рук.

Василий Степанович родился в 1922 году в небольшом селе, расположенном сегодня в Приазовском районе Запорожской области, русский.

Детство будущего героя можно смело назвать безрадостным и даже трагичным. В три года ребенок остался без матери, а к его 10-летию за поддержку в гражданской войне белых репрессировали отца. В голодные времена Василий с родным братом предприняли попытку найти в соседнем селе вторую жену отца, которая переехала, будучи не в состоянии прокормить приемных детей. Заблудившись, изможденные ребята спустя несколько дней вышли к прибрежным поселениям. Вася выжил чудом, а брата спасти не удалось.

Мальчика определили в детдом, откуда он снова сбежал к мачехе. Выпустившись в 1939-м из средней школы, Петров принимает решение связать свой жизненный путь с военным делом и поступает в артиллерийское училище.

Молодой офицер прибыл в часть в середине июня 1941 года.

А 22 июня 1941 года, лейтенант Петров, замкомандира 3-й батареи 152-мм гаубиц 92-го отдельного артиллерийского дивизиона, встретил в городе Владимир-Волынский.

Дивизион входил в состав Владимир-Волынского укрепрайона и должен был обеспечивать артиллерийскую поддержку узлов обороны УРа, а также прикрытие его полевого заполнения стрелковой дивизией.



Весь первый день войны 3-я батарея своим огнем поддерживала обороняющиеся советские части, а к концу дня, по воспоминаниям Василия Степановича, была атакована немецкими танками. Артиллеристы смогли атаку немцев отбить.

В боях 22 июня дивизион понес потери в людях и материальной части, противником были захвачены склады, артиллеристы остались без снарядов. Части дивизиона оказались в окружении, в этих условиях было принято решение уничтожить оставшиеся тягачи и орудия и выходить к своим в пешем порядке.



Так началась Великая Отечественная война для будущего дважды Героя Советского Союза Василия Степановича Петрова.

Он принимал непосредственное участие в боях возле Владимира-Волынского, Ковеля, Луцка, Малина и Чернобыля.

С боями вырвался из окружения под Киевом и позже был назначен в ИПТАП - Истребительный Противотанковый Артиллерийский Полк. Противотанкисты встречали танки противника, находясь на передовой, вели огневые дуэли с немецкими танками. И очень редко стрельба по танкам противника прямой наводкой заканчивалась без потерь. Артиллерийский расчет в бою.

Василий Петров воевал на Южном, Воронежском и 1-м Украинском фронтах.

В 1942 году он был участником тяжелых боев под Харьковом, Старым Осколом, Лозовой. Проявив мужество, находчивость и выдержку он сумел вывести свою батарею из Харьковского котла с минимальными потерями.

Тогда же и получил тяжелое ранение, последствия которого скажутся через 26 лет.

О комбате Петрове заговорили после вошедшей во фронтовые легенды переправе через подожженный и разбитый немецкими бомбардировщиками мост через реку Дон. После этой переправы батарея сумела быстро развернуться и отразить атаку на переправу немецких танков.



14 сентября 1943 года капитан Василий Петров повторил этот бой, но река была уже другая. На тот момент он был уже заместителем командира 1850-го ИПТАП, который входил в состав 32-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 40-й армии Воронежского фронта.

Отличился в боях на Левобережной Украине, при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу.

14 сентября 1943 года в районе села Чеберяки (сегодня это в Сумской области) капитан Петров под сильной бомбежкой с воздуха и артогнем противника сумел организовать переправу трех батарей через реку Сула.

Через два часа после переправы батареи подверглись контратаке - на них наступали 13 танков и до батальона пехоты. Василий Петров приказал подпустить противника на 500-600 метров, после чего был открыт огонь из всех орудий.

В итоге были подбиты 7 немецких танков и уничтожено до двух рот пехоты. Но в это время часть немцев вышла в тыл артиллеристам, стремясь окружить батареи.

Петров развернул в сторону противника 6 орудий, открыв по пехоте огонь картечью. Одновременно с этим он собрал солдат взводов управления и лично повел их в атаку на противника.

После двухчасового боя артиллеристы сумели отразить и эту атаку немцев, уничтожив до 90 солдат и офицеров противника, еще 7 немцев удалось взять в плен, остальные отошли.

При этом капитан Василий Петров получил ранение в плечо, но остался в строю.

23 сентября 1943 года, замещая выбывшего из строя командира полка, Петров первым в бригаде за одну ночь форсировал Днепр, переправив через реку материальную часть, личный состав и боеприпасы. Именно орудия Петрова стали первой артиллерией Букринского плацдарма.

1 октября 1943 года при очередной танковой атаке немцев Василий Петров находился в боевых порядках 1-й и 2-й батарей, лично руководил их огнем.

Под его непосредственным руководством артиллеристы подбили 4 танка и уничтожили 2 шестиствольных миномета гитлеровцев.

Когда у одного из орудий погиб расчет, Петров вместе со своим ординарцем сам стал к орудию. Вдвоем они продолжали вести огонь по противнику, смогли подбить самоходную установку, пока прямым попаданием снаряда орудие не было выведено из строя, а сам Петров получил тяжелое ранение в обе руки. Будучи тяжело раненым в обе руки, он какое-то время активничал, вдохновляя братьев по оружию и протянув 4 немецких контратаки.

Это ранение едва не стоило ему жизни и сделало инвалидом. Тяжелораненого капитана доставили в медсанбат. На тот момент он был переполнен ранеными и Петрова, который показался врачам безнадежным, не стали оперировать.

А погибших просто сносили к стенам разрушенных домов и в сараи. В один из таких сараев отнесли и Петрова, где он пролежал почти сутки. Нашли его, благодаря поискам, которые были организованы командиром бригады.

Офицеры бригады отправились на поиски тела Петрова, так как хотели сами похоронить своего офицера и товарища.

В итоге поисков они обнаружили Петрова живым среди мертвых и заставили хирурга делать операцию.

Тот сразу предупредил, что шанс выжить будет минимальным, однако операция оказалась успешной.

В начале декабря 1943 года самолетом Василия Петрова доставили в Московский институт ортопедии и протезирования.

24 декабря 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Петрову Василию Степановичу за успешное форсирование Днепра, удержание плацдарма и проявленные при этом личное мужество и стойкость было присвоено звание Героя Советского Союза.

Время в госпитале было очень тяжелым. Для того, чтобы заглушить боль и душевные страдания, Василий Степанович много курил, выкуривая иногда до 100 папирос в день.

Пришло осознание трагизма положения, он думал, что жизнь навсегда потеряла свой смысл - на что мог сгодиться офицер, лишившийся обеих рук?

Но Василий Степанович сумел преодолеть все те испытания, что выпали на его долю. В конце концов, он пришел к мысли о том, что, да, руки он потерял, но способность управлять боем сумел сохранить.

Петрову предлагали работу в тылу - должность второго секретаря одного из райкомов в Москве, но он не согласился и весной 1944 года вернулся на фронт.

Его не смогли задержать ни врачебная комиссия, ни кадровики. В полку своего командира встретили торжественно и тепло, как самого дорогого человека.



Уже в 1945 году о безруком майоре-артиллеристе, Герое Советского Союза, на фронте ходили легенды. При этом не все верили, что легендарный майор Петров существует в действительности.



А в 1945 году майор Василий Степанович Петров стал дважды Героем Советского Союза. К тому моменту его часть уже стала гвардейской. Командир 248-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (11-я гвардейская истребительно-противотанковая бригада, 52-й армии, 1-го Украинского фронта) гвардии майор Василий Петров отличился в боях на Одерском плацдарме.

9 марта 1945 года крупные силы немцев контратаковали в районе Поль-Грос-Нойкирх, их задачей было сбросить советские части с плацдарма на западном берегу реки Одер. В бою гвардии майор Петров руководил действиями полка, лично присутствуя в боевых порядках батарей под очень сильным огнем противника.

В течение боя, который продолжался около двух часов, артиллеристы смогли отбить 5 немецких атак, не допустив его к переправам.

15 марта 1945 года в бою по прорыву немецкой обороны на западном берегу реки Одер Василий Петров снова проявил высокий уровень руководства вверенным ему полком.



19 апреля 1945 годав ожесточенных боях с немцами гвардии майор Василий Петров снова проявил себя геройски. Немцы несколько раз переходили в контратаки, но полк, которым руководил Василий Степанович, их успешно отразил.



20 апреля 1945 года на боевые порядки полка наступало 16 танков и до батальона пехоты немцев. Лично руководя боем батарей, Василий Петров сумел отразить атаку противника.

Свой последний бой Великой Отечественной гвардии майор Петров провел 27 апреля 1945 года. В напряженный момент боя он лично поднял в атаку 1-й батальон 78-го стрелкового полка. В этом бою он вновь был тяжело ранен, на этот раз в обе ноги. В итоге у него осталась хромота.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии майор Петров Василий Степанович за исключительные мужество и героизм, проявленные в боях, был удостоен второй медали «Золотая Звезда». После завершения Великой Отечественной войны в порядке исключения, отмечая высокие заслуги отважного офицера, Сталин подписал приказ о зачислении гвардии подполковника Василия Перова в ряды ВС СССР пожизненно.

Василий Степанович продолжал военную службу, а в 1954 году он еще заочно окончил исторический факультет Львовского государственного университета, защитил кандидатскую диссертацию с темой об Отто Бисмарке.

Следует отметить, что служба в мирное время и подъем по карьерной лестнице стоили ему больших трудов. И диссертацию, а позднее и мемуары он, безрукий инвалид, писал лично. Для этого ежедневно трудился по 14-16 часов, записи вел карандашом, зажатым в специальном устройстве, что было прикреплено к культе руки.

Кадры из документального фильма "Дважды герой СССР Василий Степанович Петров воевал без обеих рук!"

В 1963 году Василию Степановичу, служившему в должности заместителя командира бригады оперативно-тактических ракет, было присвоено воинское звание "генерал-майор". В.С.Петров с курсантами.

Следующей ступенью его карьеры стала должность заместителя командующего артиллерией и ракетными войсками Прикарпатского военного округа.



В 1968 году война все-таки достала Петрова - у него началась атрофия мышц. Это были последствие того самого тяжелейшего ранения, полученного в 1942 году - вражеский снаряд попал тогда в машину в которой ехал Петров.

Врачи предлагали операцию. Но их прогноз был неутешителен - дальнейшая жизнь будет только в лежачем положении.

Но Василий Степанович не смирился с таким решением и стал просто фанатично давать нагрузку на слабеющие мышцы - до 1500 движений (бег, приседания) за час. И хоть врачи предостерегали от чрезмерной нагрузки, он упорно продолжал тренироваться.

И победил и в этот раз - болезнь отступила!

В 1977 году Василий Степанович стал генерал-лейтенантом артиллерии. Был заместителем начальника ракетных войск и артиллерии Прикарпатского военного округа Василий Степанович Петров с родственникам.

После распада Советского Союза и образования независимой Украины Василий Степанович, согласно Указу Президента Украины от 11 марта 1994 года, был оставлен на военной службе в Вооруженных силах Украины пожизненно. В 1999 году ему было присвоено звание генерал-полковника артиллерии ВС Украины. Последние годы своей жизни он занимал пост заместителя командующего Ракетными войсками и артиллерией Главного командования Сухопутных войск ВС Украины. В эти годы он занимался активной научной, гражданской и военной деятельностью.

Прославленный ветеран, дважды Герой Советского Союза Василий Степанович Петров ушел из жизни 15 апреля 2003 года в возрасте 81 года. Он похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Здесь же установлен памятник герою. Памятник В.С.Петрову на Байковом кладбище в г.Киеве. Фото из открытого доступа

Вот такой замечательный человек, настоящий образец мужества и героизма, пример верности своему долгу для подрастающего поколения. Бюст дважды Героя Советского Союза Петрова в Тамбове. Скульптор Л.Е.Кербель, архитектор И.А.Француз, 1953г.

Увы, сегодня о таких говорят и пишут очень мало, больше на слуху какие-нибудь"герои из "Дома-2" и прочие такого же рода "кумиры".

А такие, как Василий Петров, Алексей Маресьев и другие Настоящие Герои - выражаясь современным языком - "не в тренде", не востребованы. К слову, книга о подвиге Маресьева "Повесть о настоящем человеке" исключена из школьной программы. Такие вот реалии...

https://zen.yandex.ru/media/id/5e4d49628c0a1879703edafc/vasi...

https://kulturologia.ru/blogs/070520/46325/

https://matsam.livejournal.com/3387892.html