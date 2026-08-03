Потерянная биография в агробиологии – Трофим Денисович Лысенко

Данная статья посвящается разностороннему рассмотрению научной деятельности советского агробиолога Трофима Денисовича Лысенко, одного из генеальных руководителей сельскохозяйственной науки СССР в 1930–50 годы. В последующие десятилетия его имя сделалось нарицательным, его роль в науке стали полностью отрицать, порождая спекуляции в биологии. В многочисленных публикациях по истории советской науки он представляется человеком невежественным, «гонителем формальной генетики», с низменными интересами, нечестным путём, оказавшимся в высоком научно- административном кресле. В противоположность такому его негативному образу, его оппоненты – якобы биологи, в т.ч. советские генетики, рисуются в «белых одеждах» и с высокими помыслами. Но исторический анализ исследований Т. Д. Лысенко позволяет утверждать, что он был одним из гениальных основоположников биологии развития организмов в нашей стране, легшие в основу классической селекции и различных агротехнологий в мире.

Здесь я опишу все достижения Т. Д. Лысенко, которые имеют сегодня большое практическое значение в мировой практике, где многие достижения предлагаемые им были незаслуженно умалены и несли в своё время политическую составляющую замены естественной агробиологии на химизацию агроотрасли.

Я решил дать трезвую оценку деятельности Т. Д. Лысенко, без кривляний и спекуляций.

Трофим Денисович Лысенко родился 29 (по старому стилю — 17) сентября 1898 года в селе Карловка Константиноградского уезда Полтавской области (Украина).

Родители: Денис Никанорович Лысенко и Оксана Фоминична Лысенко.

1913–1916: закончил училище садоводства (г. Полтава).

1917–1921: закончил училище садоводства (г. Умань).

1922–1925: заканчивает Киевский сельскохозяйственный институт (специальность «агрономия»). В эти же годы работал старшим специалистом Белоцерковской селекционной станции под Киевом.

1925–1929: заведующий отделом селекции бобовых культур Селекционной станции «Ганджа» (Азербайджанская ССР). Там Трофим Денисович занимался разработкой травопольных севооборотов, позволяющие за сезон получать не только урожай зерновых и технических культур, а так же зеленые корма для скота, решать проблему плодородия и деградации почв кормовыми травами, обладающие сидеративными свойствами (Сегодня эти технологии называются бинарными посевами и травопольным севооборотом, широко используются в мировой практике, как в России, так и за рубежом, позволяют вести сельское хозяйство в зонах рискованного земледелия особенно в засушливых зонах с максимальным выходом валового продукта!), здесь же стала зарождаться его теория о стадийном развитии организмов. 1929–1934: старший специалист отдела физиологии Всесоюзного селекционно-генетического института (г. Одесса). В эти годы у Лысенка родилась научная теория о стадийном развитии организмов, где полевыми опытами показал влияние факторов окружающей среды на формирование качеств хозяйственно-ценных признаков и свойств культур в разных фазах развития, легшая в основу гениальной и по сей день технологии яровизации озимых культур, которая используется по сей день во всем мире как в селекционной, так и в производственной практике. Согласно этой теории Т. Д. Лысенко, в своём развитии растение проходит несколько стадий, первыми и основными из которых являются стадия яровизации и световая стадия. В этот же период Лысенко решает ряд задач по влагообеспечению богарных земель методом снегонакопления благодаря кулисным посевам и лесозащитным насаждениям из дуба в степных засушливых зонах. Но как практически было осуществить это на огромных площадях страны? Посадка саженцами была в данном случае неосуществимой: необходимо было бы в течение нескольких лет выращивать саженцы, затем пересаживать их, а потом ухаживать, поливая и подкармливая их и выпалывая сорняки. В масштабах всей страны в ту пору это было невозможно.

Т. Д. Лысенко предложил гнездовую посадку желудями, когда в одну лунку закладывались несколько семян, с широкими междурядьями для механизированной прополки, и затем оставлялись «один на один» с природой. Т.Д. Лысенко обосновал гнездовой способ посадки семян модификацией этой теории, в основе которой лежало предположение о «кооперации» растений, а не только их конкуренции. А именно, что на ранних этапах развития и роста несколько сеянцев дуба вместе гораздо успешнее противостоят агрессивным степным ветрам и засухе и лучше удерживают влагу, чем одинокое растеньице; борьба между молодыми деревцами за общие ресурсы, в том числе — свет, начинается в поздние стадии. Предложение оказалась весьма удачным, огромные площади Европейской территории страны стали демонстрацией успешного решения масштабной практической задачи на основе новой биологической теории взаимодействия организма и среды. Качество древесины в таких насаждениях, естественно, должно было быть ниже, чем при индивидуальной посадке саженцами, но и в поставленную задачу получение высококачественной древесины не входило — целью было создание лесозащитных полос, и она была успешно достигнута. В 1930-х гг., когда Т. Д. Лысенко и его коллеги развивали мичуринскую биологию, среди генетиков, особенно далёких от практической селекционной работы, доминировали взгляды Вейсмана и Моргана. Согласно доктрине Вейсмана, за наследственность отвечала некоторая "зародышевая плазма", которая не менялась в течение жизни (т. е. отрицалась изменчивость организмов), не зависела от изменений внешней среды и тела, и в неизменном виде передавалась от поколения к поколению. Согласно хромосомной теории Моргана, за наследственность отвечали хромосомы, расположенные в ядре клетки, и только они хранили гены неизменными, в чем и ошибались.

Основные положения Мичуринской биологии (Эпигенетика), очевидно, находились в существенно противоречии с теориями Вейсмана и Моргана. Расхождения между этими двумя направлениями в биологии имелись также в методологических, практических и мировоззренческих вопросах; в общественно-политической ориентации их лидеров.

Лысенко и его коллеги получили название мичуринцев, или агробиологов, Вавиловцы сторонники взглядов Вейсмана и Моргана — формальных генетиков, или вейсманистов.

Дискуссии по проблемам биологии в СССР 1930-х гг. проходили в сложной социально-политической обстановке. Во-первых, правительством был взят курс на форсированное развитие промышленности и сельского хозяйства. Во-вторых, в стране велась ожесточённая борьба с экономическим вредительством, прямым и косвенным (троцкизмом), как разрушительным политическим и экономическим течением; с различными лжеучениями, имевшими потенциально опасные практические и социальные последствия — в биологии это была, прежде всего, Евгеника, которую всячески отвергал Лысенко. Именно Евгеника потом легла в основу идеологии фашистской Германии. 1934: избран академиком Академии наук Украинской ССР. Лысенко начал изучать Мичуринские практические труды в выведении новых сортов и гибридов культур и формировать новое направление, как Мичуринская агробиология, предметом которой являлось всестороннее изучение комплекса «растение -среда», а целью — исследование того, как организм отзывается на температуру, свет, влажность, вносимые удобрения, соседство других растений (аллелопатия) и иные факторы среды. Какую роль они играют на приобретение новых генов в наследственности и изменчивости при селекции. Предлагал рассматривать селекцию ни как классическую комбинацию генов из поколения в поколение, но и учитывать факторы, влияющие на формирование новых генов, приводящие к изменчивости организма.

1935: избран академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. Ленина (ВАСХНИЛ) СССР. В это время Т. Д. Лысенко вносил в практику сельского хозяйства неожиданные эффективные предложения — такие как повышение урожайности культур путем доопыления растений пчелами и внедрение широкорядных посевов для пропашных культур (просо, кукуруза, подсолнечник, картофель) для механизированной борьбы с сорняками в междурядьях сокращение небрежной ручной прополки для сохранения урожайности. Его мысль генерировала новые и новые практические приёмы в условиях агротехники тех лет.

1938: директор Всесоюзного селекционно-генетического института (г. Одесса). Важной была его рекомендация проводить селекционный процесс на высоком агрофоне (почва, сорняки, болезни, вредители, климат), если основной целью являлось создание новых районированных сортов для интенсивных технологий. Это позволила получать урожайные сорта устойчивые к неблагоприятным факторам окружающей среды, быть адаптивными для конкретных зон возделывания. Многие сорта, выведенные в то время до сих пор пользуются популярностью в мировом агропроизводстве как в России, так и за рубежом. 1938–1956, 1961–1962: Президент ВАСХНИЛ СССР. В это время он дает практические методы использования кур в посевах сахарной свеклы, картофеля для борьбы с жесткокрылыми вредителями (биологический метод борьбы) в эпоху отсутствия инсектицидов это был успешный опыт борьбы с вредителями, приносивший трудящимся дополнительно высококачественное мясо птицы и яйцо с минимальным вложением ручной силы.

1939: избран академиком Академии наук СССР.

1940–1965: директор Института генетики АН СССР. Во время Великой Отечественной войны, когда большая часть страны была в оккупации, а посевные площади разбивались в Сибири, Лысенко делал предложения в технологии, как поднятие всхожести семян путем прогревания, для продвижения пшеницы на Север. В Сибири, где летом была сильная засуха из-за малоснежных холодных зим, Трофим Денисович предлагал прямой посев зерновых по стерне предшественника для уменьшения вымерзания растений озимых и снижения последствий засухи. Сегодня данная технология с успехом применяется во всем мире под названием No-till технология. Лысенко предлагает летние посадки картофеля для избавления посадочного материала от грибных и бактериальных болезней, чеканку хлопчатника для бокового формирования завязи и другие новации также были его непосредственным вкладом в мировую практику сельского хозяйства.