А дед-то — бандеровец, или Почему президент Польши Дуда кричал «Слава Украине!»

Друзья, давайте разберемся откуда у Польши такая любовь к Украинцам. Действующим президентом Польши является Анджей Дуда.

Михаил Дуда, двоюродный дед президента Польши. Иллюстрация: karpatskasich.com

Выходка президента Польши Анджея Дуды в Киеве, когда он поприветствовал почетный караул бандеровским приветствием, — тема для активного обсуждения не только в Польше, но и на Украине. Поляк, который кричит «Слава Украине!», это все равно, что еврей в форме СС, рассуждают украинцы. Покопавшись в биографии Дуды на украинском и польском языках, в Незалежной быстро поняли, почему президент Польши забыл святой для каждого поляка завет: помнить геноцид поляков на Волыни в 1943 году.

Предки Дуды — украинцы из Львовской области. Двоюродный дед президента Польши Михаил Дуда — легендарная личность для современных украинских неонацистов. Михаил Дуда родился в 1921 году в семье сельских интеллигентов, ярых украинских националистов. Старшим товарищем Дуды в учебе и в жизни был Степан Бандера, часто гостивший в родном селе Дуды. В возрасте 16 лет Дуда вступил в запрещенную в России ОУН. В 1939 году учился диверсионно-террористическому делу в гитлеровской Германии — вместе с будущим главарем запрещенной в России УПА Романом Шухевичем. С 1941 года судьба родственника польского президента была связана с карательным батальоном абвера «Роланд».

Отличившись в резне выходивших в тыл семей офицеров Красной армии, Михаил Дуда осенью 1941 года снова оказался вместе с Романом Шухевичем — в Белоруссии, в подчиненном СС 201-м батальоне шуцманшафта (вспомогательной полиции).

Сидора Ковпака

В боях с Красной армией и партизанами батальон показал низкие боевые качества. Зато отличился в расправах над мирным населением Белоруссии, в частности в сжигании заживо людей в запертых избах и сараях. В конце 1942 года расформированный немцами батальон Дуды перебрался на Волынь и в Галицию, войдя в состав УПА. Официозные украинские историки утверждают, что УПА вела партизанскую войну против немцев и Красной армии. На самом же деле головорезы Романа Шухевича, изображая сопротивление немцам, выполняли приказы гитлеровцев по уничтожению мирного населения Украины, которое могло оказывать помощь наступавшим по Украине и Белоруссии партизанам. В этих военных преступлениях и участвовал двоюродный дед Анджея Дуды. В рядах УПА Дуда пробыл до разгрома гитлеровской Германии. В 1947 году Дуда бежал через Чехословакию в Западную Германию, в американскую оккупационную зону. Был вместе с другими беглыми бандеровцами завербован Управлением стратегических служб США (будущей ЦРУ) — для диверсионно-террористической деятельности против Советского Союза.

Жизнь Михаила Дуды закончилась 7 июля 1950 года. Внедренный МГБ СССР в заграничную среду УПА агент пустил дезинформацию, что с осевшими в ФРГ главарями УПА хочет встретиться якобы воюющий в советском подполье Роман Шухевич (на самом деле Шухевич был ликвидирован под Львовом еще 5 марта 1950 года). 31 мая 1950-го Дуду и еще трех бандитов из УПА выбросили на парашютах в лесах под Станиславом (Ивано-Франковск). При выброске Дуда сломал ногу, едва мог ходить. Диверсантов заприметили местные крестьяне. 7 июля, когда группа Дуды пряталась в сельских амбарах и лесных чащах, на бандитов из УПА вышла разыскная группа МГБ. Не желая попасть в руки советского правосудия, родственник будущего польского президента застрелился.

Кличка Михаила Дуды в УПА была Громенко. Как «сотника Громенко» его чтят официозные украинские историки и украинские неонацисты. Прославление карателя Дуды-Громенко началось на Украине задолго до 2014 года. В 2004 году украинский режиссер Олесь Янчук снял про Дуду-Громенко и ему подчиненных карателей фильм «Железная сотня». Сюжет фильма — пропагандистский примитив о «героях Украины», которые едва ли не голыми руками убивают немцев и чекистов целыми полками, потом неделями пьют, гуляют и нежатся в объятьях чернобровых галичанок. Вся эта идиллия заканчивается в апреле 1947 года, когда СССР и Польская Народная Республика приступили к уничтожению опорной базы ОУН-УПА в украинской лесной зоне между Советским Союзом и Польшей. Бравые вояки Дуды-Громенко, спасаясь от НКВД и польских пограничников, бегут со всех ног в Баварию, по пути теряя личные вещи и бросая своих убитых и раненых побратимов.

Такую дрянь снимали на Украине еще в президентство Леонида Кучмы. Помощь Янчуку в съемках оказало Минобороны Украины и Евгений Марчук — премьер Украины в 1995—1996 годах, первый в истории Украины глава СБУ, а в советском прошлом генерал КГБ СССР. Интерес бывшего советского чекиста и коммуниста к фильму Янчука мог быть вызван политическими альянсами Марчука с запрещенной в России УНА-УНСО, которая в 1990-х годах помогла Марчуку создать свою партию, избраться в Верховную раду а потом выдвинуть свою кандидатуру в президенты Украины. Почему неонацисты Юрия Шухевича — Дмитрия Корчинского помогали бывшему генералу КГБ — другая история… А биография двоюродного дедушки президента Польши хорошо объясняет телодвижения официальной Варшавы в отношении Прибалтики, Украины, Белоруссии и России.

https://eadaily-com.turbopages.org/eadaily.com/s/ru/news/2020/10/13/a-ded-to-banderovec-pochemu-prezident-polshi-duda-krichal-slava-ukraine

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