"Чёрные трансплантологи" лишили русского снайпера сна. Реальность оказалась ещё страшнее

Василий Ефименко ушёл на фронт добровольцем. Служил на фронте СВО снайпером. А когда вернулся домой, первое время даже не мог спать по ночам. Вскоре жена узнала почему. Такое, действительно, непросто пережить.

Много самых разных историй рассказывают добровольцы, вернувшись домой после боёв в зоне проведения спецоперации. Есть и такие, от которых кровь стынет в жилах. Василий Ефименко был одним из тех, кто ушёл на фронт, пополнив ряды добровольцев. Воевал со снайперской винтовкой в руке, а когда через два месяца вернулся домой, виски его изрядно посеребрила седина.

Василий воевал под Изюмом, когда город ещё находился под контролем Минобороны России. Но после сильной контузии снайпер проходил дома лечение и реабилитацию. По ночам его мучили кошмары и первое время он не мог спать, кричал во сне. Подробности своей службы жене Светлане не рассказывал, но та по его обрывочным телефонным разговорам с сослуживцами поняла, что супруг стал свидетелем чудовищных зверств неонацистов.

Как-то раз Василий проговорился, что они с сослуживцами захватили склад, полный поношенной детской одежды и игрушек.

А потом выяснилось, что "чёрные трансплантологи" разделывали там на органы украинских детей,

- рассказала Светлана.

Напомним, Царьград ранее уже рассказывал в своём расследовании о том, что на Украине орудуют "чёрные трансплантологи". После освобождения Мариуполя на базе местного отделения Красного Креста были обнаружены медкарты сотен детей, которых обследовали лишь с целью определить, какие внутренние органы у них здоровые.

Циничный бизнес

Один из сотрудников СБУ признавался в своё время, что органы изымаются в специально созданных стационарных центрах. Детей буквально разбирают на части. Почки, печень, сердца, глаза отправляются за границу. Пересадка происходит в клиниках Израиля, Германии, Канады и США.

В июне этого года на украинско-словацкой границе задержали мужчину, который, будучи сотрудником некой благотворительной организации, продавал украинских детей за границу. В том числе и для пересадки органов.

В своём Telegram-канале сопредседатель Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова заявила, что Украина стала страной номер один в мире по части "чёрной трансплантологии". По её словам, подобные преступления буквально процветают в Незалежной и объём этой "индустрии" достигает 2 млрд долларов. И такие преступления поддерживаются законами, которые принимают в Верховной раде. Например, в 2021 году депутаты разрешили проводить изъятие органов без согласия донора или его родных.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что с Украины насильно вывозят детей (иногда даже не сирот) в Европу. Что именно дальше с ними происходит, неизвестно, но есть несколько предположений: либо несовершеннолетних, простыми словами, сдают на органы, либо отдают в неадекватные семьи, либо просто продают.

Под прикрытием

Генпрокуратура Украины выявила преступную схему торговли людьми. Установлено, что участники этой схемы искали в Харьковской области малоимущих женщин и убеждали их вынашивать детей за деньги. После родов женщины должны были подписать бумагу, в которой отказывались от ребёнка, разрешали его вывоз за границу и предоставление ему иностранного гражданства. Если женщина отказывалась это делать, её запугивали.

После чего детей вывозили в страны, где суррогатное материнство запрещено. За каждого ребёнка заказчик платил по 50-70 тысяч евро, из которых суррогатной матери доставалось только 12 тысяч.

Следователи установили, что участниками торговли детьми выступили руководители клиник репродуктивной медицины, расположенных в Киеве и Харькове. В преступной схеме также оказались замешаны работники клиник, менеджеры и юристы. На данный момент обвинение предъявлено 12 подозреваемым.

Торговля детьми - выявлена масштабная схема переправки новорождённых детей за границу под прикрытием суррогатного материнства,

https://tsargrad.tv/articles/nazyvaem-poimjonno-partija-pozo...