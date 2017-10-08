История заблуждений. «Европейский выбор Власова»: о навязчивой пропаганде идеологии предательства

Тема Власова и власовщины всплывает у нас с завидной регулярностью. Вот и еще один информационный повод, широко разрекламированный в СМИ и интернетах: 1 марта 2016 года питерский историк Кирилл Александров успешно защитился в Санкт-Петербургском институте истории РАН по теме «Генералитет и офицерские кадры вооружённых формирований Комитета Освобождения Народов России 1943-1946 гг.».

Сам по себе научный труд определённо заслуживает подробного анализа и, формально говоря, никакой крамолы в себе не содержит: наличие генерала Власова и КОНР – исторический факт и предмет исторических изысканий не хуже других.

Но сегодня по просьбе портала «История.рф» белорусский историк к.и.н. Александр Шишков анализирует именно миф, который исправно несёт службу на ниве вполне конкретной идеологии – идеологии национального предательства.

Краткое описание мифа

Уже с начала 1990-х годов имеет достаточно широкое хождение версия о том, что не все пособники Гитлера в годы Великой Отечественной войны виноваты в том, что они стали его пособниками. Коллаборационистов стали внимательно изучать с «научной» точки зрения, предлагая их сначала понять, а потом, может быть, и простить. Через понятие массового коллаборационизма предлагается в итоге рассматривать не только события 1941-1945 годов, но и всю отечественную историю двадцатого столетия.

Эта идейная программа, в частности, представлена в двухтомнике «История России. XXвек» (2009) под редакцией профессора Андрея Зубова. Сам Зубов во втором томе этой книги пишет вот что: «Страдания народов России под большевиками были столь невыносимыми, что мы сейчас не имеем права судить никого, признавая нравственные изъяны в любом выборе судьбы в те годы. Трагично было, защищая Россию, ковать кандалы твоим детям под сталинским режимом; трагично было, воюя против Сталина, ковать такие же кандалы – под гитлеровским». На самом деле

И мы опять, как и в случае с сочинениями Резуна-Суворова, вынуждены говорить не о «заблуждениях» и даже не о «трактовках», а об идеологии.

Двухтомник Зубова, задуманный как «новая версия русской истории для самой массовой аудитории», сразу же после выхода из печати был подвергнут справедливой и уничтожающей критике. Но, провалившись в роли «базового учебника», он по-прежнему сохраняет свою значимость как некий идейный ориентир: основные «реперные точки» этого проекта продолжают упорно продвигаться.

Например, идея о том, что никакой Великой Отечественной войны не существует, это война «советско-нацистская». И вот почему: «Подражая императору Александру Благословенному, за 25 лет царствования которого не был казнён ни единый человек в России, кровавый тиран объявил начавшуюся войну «Отечественной», желая соединить свой преступный режим с обесчещенной им родиной».

«Кровавый тиран» – это, разумеется, Сталин, который по степени своей преступности и кровавости ни в чём не уступает, а в чём-то и превосходит Гитлера. И поэтому власовцы и все прочие коллаборационисты не столь уж и преступны.

Но чего добиваются Зубов и прочие сторонники этой крайне экзотичной для страны, победившей Гитлера, версии? Это их идейная позиция, апофеоз антисоветчины, трансляция озвученных ещё в конце 1940-х годов за границей«второй волной русской эмиграции» взглядов, оправдывающих злодеяния Русского охранного корпуса и РОА? Или банальное и циничное получение денег за озвучивание данного идейного конструкта? В любом случае вроде бы и серьёзного повода для беспокойства нет: агитки чудовищного содержания в массы не пошли, версия осталась экзотичной.

Но недавние вести с полей исторической науки заставляют задуматься о более серьёзной почве под ногами у Зубова и его соратников.

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В начале 2016 года минский историк Олег Гордиенко выпустил очередную книгу о пособниках Гитлера – речь там идёт о т.н. Белорусской Центральной Раде (БЦР), созданной нацистами в 1943-м, когда дела у фюрера на Восточном фронте стали совсем плохи. Примечательна не сама работа и её тематика, а идейный подход автора к своим «героям». Гордиенко озвучивает то, что Зубов и компания хотели бы сказать, да пока что остерегаются. Он идёт дальше уже привычного тезиса о том, что коллаборационист и предатель – это никакие не синонимы. 38-летний исследователь в интервью белорусской редакции радио «Свобода» заявил о том, что ещё до Второй мировой войны практически все белорусы, оказывается, были коллаборационистами.

По словам Гордиенко, после того, как в 1918 году провалилась попытка создать Белорусскую народную республику (БНР),«было 20 летколлаборационизма – по обе стороны границы. Увидев, что ни Москва, ни Варшава не решили белорусский вопрос, некоторые белорусские деятели в конце 1930-х обратили внимание на нацистскую Германию, которая выходила на международную арену и изредка смутно намекала, что в новой Европе будут новые возможности для других народов. Мы должны чётко понимать, что при нацистах у белорусов шансов не было. Но это мы видим из дня сегодняшнего. А тогда многие белорусы пытались с немцами сотрудничать».

Тут главное даже не то, что с нацистами связались на самом деле совсем немногие белорусы, а гитлеровская политика массового уничтожения никакого «шанса» им не могла предоставить даже в теории. Внимания заслуживает обвинение в 20-летнем коллаборационизме, сотрудничестве с оккупантами по обе стороны советско-польской границы. В итоге на одну доску ставятся сначала те немногочисленные белорусы, кто работал на межвоенную Польшу, и огромная масса тех, кто успешно создавал советскую государственность в форме БССР. А потом уже к этим двум различным группам добавляются и нацистские прислужники из БЦР. Все они, по классификации Гордиенко, коллаборационисты.

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А когда мы перенесём эту версию на российскую почву, то многие экзотические с виду обмолвки в двухтомнике Зубова сложатся в чёткую и логичную схему: весь советский период, начиная с 1917 года – это время правления преступного режима, а все, кто с ним сотрудничал, до единого пионера – коллаборационисты. В том повинны и победители фашистской Германии, а их потомки – те, кто 9 мая выходит на улицы с портретами близких и составляют «Бессмертный полк» – всего лишь потомки сталинских коллаборационистов.

Если вчитаться в упомянутый выше двухтомник, то всё сходится. Вот яркая оценка Зубовым событий 1939 года, когда Красная армия присоединила к СССР западноукраинские и западнобелорусские земли, прекратив тем самым действие Рижского мира: «Но если взглянуть глубже и не считать коммунистический режим законным, то тогда ясно, что мир 1921 года в принципе незаконен, ибо заключён поляками с преступным коммунистическим режимом. Но тогда тем более не преступному коммунистическому режиму восстанавливать справедливость».

Для восстановления справедливости пригодны и пособники нацистов – например, из Народно-трудового союза (НТС). Вот в чём, по мнению авторов двухтомника, была ценность присоединения к СССР новых территорий в июне 1940 года:«В Бессарабии 10 подпольщиков из НТС, пользуясь временной открытостью границы, перешли в СССР, чтобы нести в страну идеи антисталинской революции». Вот это правильные герои, а им в помощь герои другие: «Немецкий солдат был хозяйственным крестьянином, фермером или горожанином – активным, хорошо образованным и инициативным. Безликая масса красноармейцев состояла из забитых и замученных беспросветной жизнью пассивных колхозников». Стало быть, и лозунг «Гитлер – освободитель» вполне себе правильный, стоит добрым словом помянуть и тех пособников нацистов,«кто пошёл в органы самоуправления, чтобы облегчить участь брошенного большевиками населения», и власовцев.

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С генералом и его армией сегодня всё предельно ясно. 15 марта Росархив выложил в открытый доступ на своём сайте изданный в 2015-м трёхтомный сборник документов «Генерал Власов: история предательства», в котором исчерпывающе изложены все подробности по данной теме. Но Зубов и его соратники не унимаются, а то, о чём писал историк Сергей Кудряшов в 2010 году, остаётся в силе: «Всё с тем же «гибельным упрямством» почитатели повешенного предателя рисуют фантастический образ «патриота», «способного возглавить российское антисталинское сопротивление... и привлечь русских людей положительной политической программой».

А если допустить, что упрямство этих людей не совсем гибельное? Эти крайние взгляды на Великую Отечественную вполне совместимы и с более мягкими версиями, одна из которых представлена в раскритикованном Никитой Михалковым анимационном фильме из музея Ельцина в Екатеринбурге. «Мультяшная» история уравнивает подвиг народа в войне и репрессии неспроста – со временем восприятие Великой Победы в массовом сознании может пойти по схеме Крымской войны: подвиги адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина занесёт песком времени, а «гнилость и бессилие крепостной России» останется. Если же Великую Отечественную по-быстрому позабыть не пожелают – уже готов радикальный, «зубовский» вариант «десталинизации», предполагающий изъятие всего советского из нашей истории, вплоть до люстрации упорствующих носителей «большевицких» ценностей.

Это две крайние точки «либеральной» оценки событий Второй мировой войны, и обе они совсем не безобидны даже в ближайшей перспективе: исторические кандалы для будущих поколений уже выкованы.

Александр Шишков

Источники и литература

Генерал Власов: история предательства. В 2 тт. (3 кн.) / Отв. ред. А.Н. Артизов. Сост. Т.В. Царевская-Дякина (отв. сост.), Е.А. Гончарова, Н.М. Емельянова и др. М., 2015.

Кудряшов С. В поисках истории войны. Интерпретации Великой Отечественной и новые документы из Архива Президента РФ // Родина. 2010. № 5. С. 4–10.

Шишков А. Головокружение без успехов. История России нетрадиционной ориентации от профессора Зубова // Родина. 2010. № 6, 7.

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