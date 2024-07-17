Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.126

УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ ОСКВЕРНИЛИ ПАМЯТНИК СОВЕТСКОМУ ЛЕТЧИКУ АНАТОЛИЮ БРАНДЫСУ В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ Монумент разрисовали голубой краской и написали на нем слова «предатель» и «оккупант».

Брандыс является уроженцем Днепропетровска. Командовал авиаэскадрильей 75-го гвардейского штурмового авиационного полка.

За время войны совершил более 200 вылетов на штурмовике Ил-2. Новости СМИ2

Бандеровские мрази...

https://t.me/specnazAlpha/27197

Правда в Луганске тоже снесли "памьятник"... В Луганске снесли установленные при Украине памятники "жертвам голодомора" и "жертвам сталинских репрессий".

https://t.me/boris_rozhin/130336

Подбитая немецкая БМП Marder 1A3, эвакуирована нашими бойцами в тыл в пункт сбора подбитой и уничтоженной техники. Возможно займёт вскоре место в одном из военных музеев нашей бескрайней Родины.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21046 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции. Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21047 Наши бойцы на уничтоженном американском танке M1A1SA Abrams. Фото для истории.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21057 Фронтовые зарисовки.

https://t.me/ChDambiev/30675

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Герой России полковник Александр Белоглазов назначен начальником Саратовского военного ордена Жукова Краснознамённого института войск национальной гвардии Российской Федерации.

Почти 25 лет полковник Белоглазов отдал службе в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии. Именно под его командованием легендарное спецподразделение войск правопорядка выполняло боевые задачи специальной военной операции, с первого дня действуя на самых ответственных её направлениях.

Символично, что именно Саратовский военный институт однажды дал путёвку в жизнь самому Александру Белоглазову.

https://saratov-news.net/incident/2024/07/13/550798.html

Как неожиданно... Неужели начало доходить?

https://t.me/wagner_group_pmc/59575

Меняем прогнозы погоды. У хохлов периодические осадки в виде Града.

https://t.me/malyanovVoenkor/711 БпЛАшники бригады Волки на линии боевого соприкосновения. До позиций врага меньше километра, в небе регулярно кружат вражеские "птички". Прилеты укропской артиллерии и миномётов - обыденность рабочих будней.

Фото делали ночью на открытке, на свой страх и риск. Но больно уж красиво луна освещала местные пейзажи, так что рискнули (соблюдая все меры предосторожности, это важно!). Сброшенная хохлами мина в поле недалеко от одной из наших полок. На передке нужно всегда быть внимательным, смотреть и за небом, где кружат вражеские "птички", и под ноги.

https://t.me/malyanovVoenkor/694 БЕРЛИНЕЦ РУСЛАН РЮМШЮССЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ГЕРМАНИИ (к СВО имеет опосредованное отношение, но новость хорошая)

Руслан Рюмшюссель – советский офицер, имеет два гражданства. В Германии он работал в охране. До начала СВО руководство компании было вежливо и ценило его, однако после февраля 2022 года всё изменилось.

Когда Руслан не пустил в мужской туалет на концерте женщину с наклеенными усами, считавшую себя мужчиной, на работе его отчитали.

Позднее американским владельцам фирмы доложили, что Руслан придерживается пророссийских взглядов. Тогда его попытались заставить осудить СВО письменно и отказаться от своих убеждений:

— Я ответил, что я военный, а бывших военных не бывает, я не буду этого делать, это предательство. И это донесли до американцев, и меня выгнали. Один пророссийский полицейский начальник в Берлине мне сказал: «Смотри, ты военный и пророссиянин, ты не осуждаешь СВО — за тобой могут прийти».

Руслан продал дом и вещи, после чего выехал в Россию через Стамбул.

В России он поселился в Великом Новгороде на участке с видом на Рюриково городище. Перевёз свою 86-летнюю маму Эрику, которая уже получила российское гражданство.

https://t.me/specnazAlpha/27105 РЕДКИЕ "МОРСКИЕ" МТ-ЛБ ПОПАЛИ В ОБЪЕКТИВ ФОТОГРАФА НА СВО МТ-ЛБ с установленной 25-мм зенитной установкой 2м-3м используют морпехи-тихоокеанцы. Выписав себе эти установки с хранения, они усиливают зенитками огневую мощь подразделений. 25-мм осколочно-фугасными снарядами работают по укрепам противника с расстояния трех километров.

Заодно МТ-ЛБ с установленной 2м-3м теперь стали компактнее. Техники научились утапливать установку в корпус вездехода, а раньше она торчала в виде башни.

https://t.me/specnazAlpha/27115

Мотоцикл "Урал" наших военнослужащих с установленным ПТУР в зоне СВО

https://t.me/wagner_group_pmc/59664

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ. Сегодня (12.07.2024) в Севастополе проводили в последний путь стрелка штурмового отряда “Шторм-Z” Игоря Михайловича Казакова Игорь Михайлович Казаков родился и вырос в Севастополе. Окончил школу Nº 23, затем в ПТУ получил специальность слесаря. Срочную военную службу служил в одной из воинских частей также в Севастополе. Судьба Игоря Михайловича сложилась нелегко, он отбывал наказание за нетяжкое преступление. Однако, находясь в местах отбывания наказания, Игорь Михайлович Казаков принял решение искупить свою вину, пойти защищать интересы Родины.

Летом 2023 года он заключил контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СВО.

Игорь Михайлович Казаков погиб в бою в районе Кременной Луганской народной республики.

Вечная память, Воину!

https://t.me/specnazAlpha/27167 НАШИ УДАРИЛИ ПО ПУНКТУ ДИСЛОКАЦИИ И ПОЗИЦИЯМ ВСУ В СЕЛАХ ЛИПЦЫ И СЛОБОЖАНСКОЕ. Харьковское направление. Подтвержденные потери ВСУ убитыми и ранеными – более двухсот боевиков, в том числе порядка десяти офицеров.

https://t.me/specnazAlpha/27172 ЧИТАТЕЛЬ НАШЕГО ИЗДАНИЯ. Участник боевых действий в Сирии и СВО.

https://t.me/specnazAlpha/27176

Вы посмотрите на это юное лицо. Это не просто мальчишечка, это Мужчина! Воин! За последнее время на счету экипажа под командованием танкиста с позывным «Волк-64» несколько пулеметных точек, автоматический гранатомет, танки и боевые машины пехоты. Командир танка рассказал о секрете успеха: он заключается в тщательной подготовке машины к боевой работе и слаженности экипажа. Вот такие у нас Герои!

https://t.me/mod_russia/41034 Перун взялся за декоммунизацию 404: во Львове этой ночью молния жмыхнула прямо в электроподстанцию, что вызвало пожары на энергообъектах и обесточивание части города. В сети шутят: У России четыре союзника: армия, флот, Белоруссия и силы природы.

https://t.me/c/1085671411/68663 ТОС-1А получил защитный "купол" благодаря улучшенной системе РЭБ.

Систему РЭБ для подавления дронов усовершенствовали у тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". Сообщается, что из-за модернизации закрывается весь диапазон частот. Это касается и FPV-дронов, которые летят на одной частоте, и других беспилотников. Напомним, что главной задачей ТОС-1А является поддержка пехоты и бронетанковых соединений. Один полный залп "Солнцепека" накрывает газовым облаком 40 тыс. кв. м.

https://t.me/boris_rozhin/129994 Боевая работа экипажа БМП-3 1-й танковой армии с закрытых огневых позиций на Купянском направлении. Боевая работа экипажа БМП-3 1-й танковой армии с закрытых огневых позиций на Купянском направлении.

https://t.me/boris_rozhin/130094

Боевая работа расчёта РСЗО 9К51 «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении. Боевая работа расчёта РСЗО 9К51 «Град» группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении.

https://t.me/milinfolive/126093

ВКС получили первую в этом году партию истребителей МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию, сообщили в ОАК

https://t.me/rosich_russia/63272 Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО

https://t.me/rosich_russia/63273 Эпичное фото наших товарищей

https://t.me/dva_majors/47336

15 июля суд перевел экс-командующего 58-й армией, генерала Ивана Попова из СИЗО под домашний арест... Генерал-майора Ивана Попова после освобождения из СИЗО встречали друзья. На футболках мужчин был указан его позывной – «Спартак». Борьба за честь ещё не окончена, сегодня была одержана лишь первая победа. Но как же много сил она придаёт.

https://t.me/MaksLifeOff/19592



Подписчики Канала Спецназа просили поздравить с днем рождения своего командира, который встречает его на войне уже 3 года подряд. За это время награжден двумя орденами Мужества и двумя медалями «За отвагу».

Желаем командиру парней дальнейшего роста, побед и здоровья.

https://t.me/okspn/31777 Боевое дежурство зенитчиков на Авдеевском направлении Зенитные подразделения рассредоточены по всей глубине российских позиций. Бойцы круглосуточно ведут наблюдение за воздушным пространством и уничтожают разведывательные и ударные дроны противника.

https://t.me/mod_russia/41092 Позывной «Шершень». 28-летний парень из Ростовской области. До СВО даже срочку не служил, а на поле боя открылся талант. Прошел всю операцию по освобождению мкрн «Канал». Штурмовал первую и последнюю многоэтажку.

https://t.me/boris_rozhin/130183 Волчанск сегодня

https://t.me/wagner_group_pmc/59750

Боец подразделения "Черные Гусары" у подбитой американской БМП Bradley M2A2 в зоне СВО.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21069 Рождение Царь-Мангала

https://t.me/Ugolok_Sitha/21071 Колесное самоходное 152-мм орудие 2С43 «Мальва» группировки «Север» со следами попадания поражающих элементов ракеты M30A1 GMLRS запущенной из HIMARS. Бронекабина успешно выполнила свою задачу.

https://t.me/Artillery_Artillery/21175 Результаты удара вражеского FVP-дрона по нашей буханке. Вся защита - сетки, решётки, резина - выполнила свою задачу. Все остались целы, но машина, к сожалению, выбыла из строя. Это к вопросу об оснащении всей техники в зоне СВО защитными средствами, включая экраны и рэб.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21082 Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции. Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21084 Уничтоженная украинская 152-мм пушка 2А36 «Гиацинт-Б» где то в зоне СВО.

https://t.me/Ugolok_Sitha/21094



Авторы каналов @multi_XAM и @project_nd на фронте.

https://t.me/boris_rozhin/130343

17 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://t.me/mod_russia/41127

Совместное фото русских солдат, которые сегодня вернулись домой в результате обмена военнопленными ) с украинской стороной

https://t.me/grey_zone/23598

Отец Николай Дубинин из Белгородской области - мой давний подписчик, и сегодня я сам хотел бы рассказать о нем. Если кратко - настоящий русский батюшка.

В нулевых он боролся с сектой иеговистов, написал две книги, участвовал в запрете секты. Один из первых стал вести православные страницы в соцсетях, часто бывает на «СПАСЕ» и радио «Вера». У них настоящая СЕМЬя (посчитайте сколько детей на фото!), а еще он постоянно ездит к нашим парням, возит помощь для наших госпиталей, недавно передал РЭБ и подарил санитарной роте, которые эвакуируют раненых с поля боя. Ну еще он успевает вести свой канал. И я хочу сказать что по качеству контента - один из лучших православных авторских каналов.

https://t.me/rlz_the_kraken/68726

Вечная память Воинам!

https://t.me/wagner_group_pmc/59821 S.W.AT.О.В.О 15.07.2024 Птицы прилетают пообщаться с нашими бойцами.

Вот что значит святость воинского подвига. Птицы небесные прилетают словно к Адаму.

Вот еще

https://t.me/wagner_group_pmc/59754

Мурчательная терапия. Фронтовые коты.

https://t.me/dva_majors/47323

Думаете только коты тьам обитают? Как бы не так! В рубрике «Будни солдата» "Два майора" добавили и лающий фронтовой контент.

https://t.me/dva_majors/47431

Все темы можно посмотреть вот тут, в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок