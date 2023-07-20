Знакомьтесь - Кузьмэн

Да, наш отряд, штурмовой взвод, укомплектован целиком подписчиками паблика с мемами.Мотивация в основном такая, общепатриотическая, хотя один тут в ухо мне сейчас орет, что от зимней сессии закосил. Еще один МЧСовец, надоело спасать людей, решил их(боевиков ВСУ, прим. ред.)поджигать. У нас тут есть еще, например, замечательный человек Шмыга — метр с кепкой, анимешник, ходит с дакимакурой(дакимакура — специальная японская подушка с изображением анимешного персонажа, прим. ред.)постоянно, и часто сам себя чуть не убивает, потому что техника безопасности для слабаков. Но все-таки у нас очень мало двухсотых, потому что командиры опытные и хорошие.У нас тут есть несколько нацболов, есть националист прям конкретный, причем сильно верующий православный, молится перед каждым боем и поет псалмы где только можно. Один монархист — Леший. Ну, и вообще патриотически настроенные люди без определенной направленности, просто «Россия — круто». Кто еще на позитиве, тот с утра кричит «Слава России». Хотя все малость задолбались уже — даже если нет активной войны, ты просто ***(устанешь)находиться не дома, на холоде.Мы при этом часть Российской армии, все рядовые гвардии, 42-я дивизия, взвод «Шторм». К нам очень хорошо и лояльно относится командир дивизии, он современный человек, и считает, что такие группы могут эффективнее выполнять задачи. Не всегда мы, конечно, оправдываем его ожидания, в силу того, что все-таки мы дебилы, которые приехали через группу с мемами.Кстати, вот скрины с видео с этими ребятамиИстория нашего отряда началась под конец лета, когда еще только стартовали бои за Марьинку(западный пригород Донецка, прим. ред.).Тогда командир понял, что надо набирать людей везде. Но первый состав взвода сходил на три месяца и поувольнялся. А я из второго состава, нас набрали уже позже. Кого-то переманили из народной милиции.Опыта потихонечку набираемся, потери небольшие, и неплохо у нас все складывается. Мы — штурмовая часть. Многие вещи у нас происходят на безумной удаче. Многие воображают, что у нас идут штурмы каждый день, но на самом деле боевые действия сейчас вяленькие, так что, да, атаки не ежедневно. Иногда бывает, что штурма не происходит потому, что врага-то не оказывается, потому что теробороновцы, мобилизанты просто убегают с позиций, мы занимаем пустую позицию. Но это редко. Классический случай — прийти ночью, ждать артиллерию, которая спит и просыпается в 11 от будильника, а не от рации, ждем два выстрела, они говорят, что отработали. Мы идем и полагаемся только на себя. Попадаем под замес, но обычно выходим из него благополучно. Чаще всего потому, что буквально один-два бойца сработали лучше остальных. Вот, например, МЧСовец наш — он пулеметчик, он в последнем нашем ночном штурме всех спас, так как настольно хорошо отработал 200 патронов, что хохлы просто нос высунуть боялись.В декабре, когда приехали украинские морпехи, известные какие-то, у них волк еще нарисован(1-й отдельный батальон морской пехоты ВМСУ носит шевроны с головой волка, прим. ред.), вот тогда как раз наши двух морпехов убили — открыли счет под Донецком. Они пошли на расслабоне, думали, тут лохи какие-то сидят, ну им и прилетело. Убило сразу командира, а ночью за командиром попытался прийти его сослуживец, и его мы тоже замочили. Вообще, под Марьинкой в целом ВСУшники лохи какие-то, в меня ни разу не попали, а я крупный. Сейчас вот, говорят, новые «азовцы»(признаны террористами, запрещены в РФ, прим. ред.)с нами воюют, наверное, страшные люди(смеется).Взаимодействие у нас с танками более-менее, с артиллерией — очень плохое. Но это конкретно у нас. Если договариваться с кем-то напрямую лично, он отрабатывает, а если работаешь по той армейской системе, которая есть, они очень долго отрабатывать могут, когда уже не надо. И иногда происходят казусы, потому что мы уже готовы штурмовать, ждем, когда дойдет по цепочке приказов арта, арта очень долго тянет, а ругают штурмующих, потому что вам надо идти час назад уже, а мы сидим, ждем арту. То же самое с дронами — если дрон у группы есть свой, можно за полчаса с ПВД приехать на машине, дойти до «нуля», запустить дрон, посмотреть, и это лучше, чем ждать крутых специальных ребят, которые именно этим занимаются. Лучше, конечно, в отряде держать свой дрон и своего обученного человека.Кстати, командование понимает, в чем были ошибки. Офицер, который занимается боевой подготовкой, у нас очень хороший. Сейчас, например, командование дивизии открыло для всех желающих курсы операторов дрона — ты можешь со своим командиром договориться, приехать в тыл дивизии, там тебе дадут дрон, и будут учить всему, что надо: как сбрасывать, как собирать, все покажут. Приедешь к своим — уже знаешь все, можешь выполнять задачи. Единственное, что дроны все же желательно собственные иметь, хотя и то не всегда. С дронами как: если личный, то это твой личный, а если дивизионный, то надо вызывать по рации. Но так — долго, лучше иметь свой в отряде.В общем, обучение наладили, хотя еще не до конца хорошо. Нам, кстати, выдали дронобойки. У нас тут есть человек с позывным Гугл — он уже два дрона из этого ружья сбил.Если сравнивать с ВСУ, то все у всех более-менее одинаково, но у них арта быстрее работает. И часто они мощно отрабатывают, даже если не могут нас достать, когда рядом прилетает, — это дизморалит. А как только закончился обстрел, ты уже понимаешь, что сейчас придет штурмовая группа. Они более свободно могут гулять по своим тылам, потому что даже если мы их заметили, не сразу можем начать стрелять.Экипировка у нас своя полностью, кроме автоматов. Но это у нас отряд такой, это понимать надо. Но в большинстве своем мы закупились хорошо — зарплата платится вовремя. По электронике, шлемам, мы на средне-высоком уровне, кроме новичков, которые не успели закупиться. Ну, и все, что находим на поле боя, берем себе, как в «Таркове»(компьютерная игра Escape from Tarkov, прим. ред.)Большая часть мелких вещей, типа трусов, носков, балаклав — это от волонтеров. Закупаться таким количеством этих единиц невозможно, очень быстро все выходит из строя. Друзья мне купили штаны, обвес на оружие, и так, просто на жизнь подкидывают. У нас есть политрук, она нам помогает всячески. Правда, многие волонтеры не знают, что надо покупать, берут по наитию медицину, еду, но гораздо лучше, если узнают напрямую заранее у подразделения, что надо. Если кто-то хочет помогать, то лучше помогать тому, кого знаешь. Спроси, что конкретное надо. Вообще, форму хотелось бы получать почаще — изнашивается очень быстро. Медицина — это хорошо, но один раз ты укомплектовал человека, и пока его не ранят, он ее не потратит.