Территория Героев...(109)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Самые откровенные разговоры случаются в пути. За рулем автомобиля — Андрей Малышенко, замкомвзвода, который прибыл в зону СВО по мобилизации. Он рассказал, как воспринял повестку, почему пошел на фронт... И что сделает первым делом, когда всё это закончится, и наши ребята поедут домой, к семьям. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/601

Ефрейтор Ефремов Владислав Механик-водитель самоходной артиллерийской установки ефрейтор Владислав Ефремов составе расчета самоходной артиллерийской установки выполнял боевую задачу по уничтожению техники украинских боевиков в ходе их наступления.

При выполнении огневой задачи расчет Ефремова подвергся ответному артиллерийскому удару со стороны противника, который пытался подавить позицию российской артиллерии. Несмотря на угрозу жизни, находясь под огнем боевиков, расчет САУ продолжил выполнять огневую задачу. При этом Ефремов обеспечивал оперативную смену огневых позиций. В результате точной стрельбы расчета был уничтожен пикап с установленным на нем минометом вместе с расчетом.

Продолжая вести бой, Ефремов обнаружил вражеский беспилотник, который кружил над орудием, корректируя стрельбу противника, немедленно доложил о нем командиру. Получив приказ, ефрейтор Ефремов проявив мужество, маневрируя на вверенной ему технике и грамотно используя складки местности, вывел САУ из-под огня противника. Действуя грамотно и смело, механик-водитель вывел установку с расчетом на запасную огневую позицию, обеспечив дальнейшее успешное выполнение боевой задачи по уничтожению украинских националистов.

Личное мужество и профессионализм ефрейтора Владислава Ефремова позволили сохранить боеспособность САУ и не допустить потерь среди личного состава расчета.

https://t.me/rabotaembrat/6654

Сержант Александров Владимир Перед подразделением, в составе которого действовал сержант Владимир Александров, была поставлена задача – организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских боевиков.

Противник, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимал попытки прорывать оборонительные рубежи и взять город под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, Александров, отражая атаки вооруженных формирований противника, огнем гранатомета с закрытых позиций наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В течение дня группа, в составе которой действовал Владимир, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и технике противника.

Не добившись успеха, противник решил под прикрытием темноты организовать прорыв участка обороны, занимаемого подразделением, в котором действовал Александров. Перейдя в наступление при поддержке артиллерии и минометов, подразделения украинских боевиков прорвались к рубежу обороны. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, сержант Владимир Александров прицельным огнем из гранатомета подавил пулеметные расчеты противника, уничтожил часть боевиков и подбил автомобиль, на котором они продвигались.

По итогам боя обороняющиеся российские военнослужащие выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали занятые позиции.

https://t.me/rabotaembrat/6655

Старший лейтенант Погорелов Михаил Командир взвода связи старший лейтенант Михаил Погорелов вместе с вверенным ему взводом обеспечивал устойчивую связь внутри батальонной тактической группы российских войск.

Атакуя в районе одного из населенных пунктов, удерживаемого украинскими боевиками, БТГр подверглась огневому воздействию со стороны противника, в результате чего командир одного из минометных расчетов получил тяжелое ранение и не смог продолжать бой. Погорелов, не теряя самообладания, незамедлительно принял командование минометным расчетом на себя. Личным примером для подчиненных, проявив мужество и стойкость, он не допустил паники среди личного состава.

Расчет под командованием Погорелова подавил огневые точки и живую силу противника, тем самым обеспечил закрепление на заданных рубежах главных сил группы.

В ходе боестолкновения расчет под командованием старшего лейтенанта Михаила Погорелова уничтожил большое количество живой силы врага и захватил автомобиль, в котором находились документы, имеющие сведения о численности группировки войск и местонахождение пункта управления противника в данном районе.

https://t.me/rabotaembrat/6659

Рядовой Воротилкин Алексей Подразделение, в составе которого действовал рядовой Алексей Воротилкин, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного в ходе боев с украинскими вооруженными формированиями.

Противник предпринял попытку вернуть ранее утраченные позиции и перешел в наступление. Получив приказ от командира своего подразделения, Воротилкин быстро и своевременно занял огневую позицию вблизи вероятного направления продвижения противника.

Действуя в составе подразделения, в ходе отражения атаки превосходящих сил противника, рядовой Воротилкин нанес огневое поражения из ПТУР бронетехнике и живой силе врага. В результате профессиональных действий рядового Воротилкина противник потерял две бронированные машины и до 15 человек.

Нанесенный рядовым Алексеем Воротилкиным урон не позволил украинским боевикам развить наступление и вынудил их бежать с поля боя.

https://t.me/rabotaembrat/6663

Гвардии ефрейтор Епанешников Олег Гвардии ефрейтор Олег Епанешников, управляя беспилотным летательным аппаратом, выполнял боевую задачу по поиску вражеских целей, корректировке огня расчетов российской артиллерии, а также осуществлял контроль огневого поражения живой силы и техники украинских националистов.

В ходе боевой работы, находясь на линии боевого соприкосновения, Олег Епанешников обнаружил охраняемый замаскированный полевой склад боеприпасов украинских боевиков. Оценив обстановку, Епанешников оперативно передал на командный пункт полученную информацию и координаты целей, продолжая вести наблюдение. На основе предоставленных данных, российской реактивной артиллерийской батареей был нанесен удар по указанным точкам. В ходе огневого поражения Олег осуществлял корректировку огня. В результате удара реактивных систем залпового огня был уничтожен склад боеприпасов, боевая бронированная машина, пикап и более десяти националистов.

Благодаря своевременным и точным данным, полученным от гвардии ефрейтора Олега Епанешникова и прицельному огню артиллеристов, удалось сорвать планы противника по развертыванию сил на данном направлении.

https://t.me/rabotaembrat/6664

Сержант Астанин Александр Перед экипажем тяжелой огнеметной системы сержанта Александра Астанина была поставлена задача – не допустить прорыва обороны противником.

Враг, стремясь восстановить контроль над поселком, предпринял попытку прорыва обороны и атаковал позиции подразделения, в составе которого действовал сержант Астанин, используя при этом боевые бронированные машины. Расчет Астанина одним из первых вступил в бой с украинскими боевиками. Умело маневрируя на поле боя, сержант Александр Астанин нанес точное огневое поражение по выдвинувшимся колоннам бронетехники и живой силе противника.

В результате умелых действий экипажа передовые отряды противника были уничтожены. Потеряв значительное количество бойцов, украинские боевики были вынуждены отступить.

https://t.me/rabotaembrat/6670

Старший сержант Бураченков Анатолий В зоне проведения специальной военной операции на одном из направлений, артиллерийскому расчету под командованием старшего сержанта Анатолия Бураченкова поступила задача на уничтожение вражеского миномёта, поддерживающего высадку украинского десанта с катеров на один из островов.

Оперативно рассчитав установки по цели, Анатолий передал целеуказание наводчику, после чего расчет самоходной артиллерийской установки приступил к поражению позиций минометов противника. Украинские боевики, стремясь подавить позиции российской артиллерии, открыли огонь по орудию расчета Бураченкова. Несмотря на угрозу жизни, находясь под огневым воздействием со стороны боевиков, старший сержант продолжил выполнять задачу и вести огонь по огневой позиции противника.

Благодаря грамотным действиям расчета Бураченкова противник потерял 2 минометных расчета и до 10 человек живой силы, в результате, оказавшись без артиллерийской поддержки, десант противника не смог высадиться на остров и так же был уничтожен. Командир самоходной артиллерийской установки старший сержант Анатолий Бураченков оперативно вывел орудие из зоны поражения вражеской артиллерии на новые огневые позиции и продолжил выполнять задачи вместе со своим расчетом, при этом не допустив потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/6671

Рядовой Михайличенко Алексей Рядовой Алексей Михайличенко, действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по обороне господствующей высоты.

Находясь на оборонительной позиции, Алексей получил команду выдвинутся к месту, где противник попытался прорвать оборону российских войск. Прибыв на место, Алексей, в ходе наблюдения, обнаружил бронегруппу противника двигающуюся в направлении позиций наших войск. Михайличенко, не теряя ни секунды, быстро занял огневую позицию, развернул противотанковый ракетный комплекс на угрожаемом направлении и прицельным огнем нанес огневое поражение танку противника. Точный выстрел из ПТРК уничтожил танк, а следовавшая под его прикрытием пехота была рассеяна огнем артиллерии.

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям рядового Михайличенко прорыв обороны российских войск был не допущен, что позволило удержать оборонительные позиции на важном тактическом рубеже.

https://t.me/rabotaembrat/6678

Рядовой Варгасов Амир Подразделение рядового Амира Варгасова выполняло задачу по обороне населенного пункта на одном из направлений.

Согласно полученной разведывательной информации противник предпринял попытку прорыва обороны российских войск. По приказу командира взвода рядовой Варгасов выдвинулся на наблюдательную позицию. Прибыв на место, Амир поднял в воздух БПЛА. В ходе ведения разведки Варгасов обнаружил приближающуюся технику и живую силу противника, о чем незамедлительно доложил вышестоящему командованию. Координаты целей были оперативно переданы на огневую позицию артиллерии. В ходе нанесение огневого поражения Амир вел корректировку, что обеспечило эффективное поражение техники противника.

Благодаря грамотным действиям и личному профессионализму рядового Амира Варгасова противнику было нанесен существенный урон, что воспрепятствовало прорыву обороны российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6679

Гвардии лейтенант Сухенко Михаил Заместитель командира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе гвардии лейтенант Михаил Сухенко, выполняя задачи в одном из районов обороны войск ВС России в составе подразделения морской пехоты, организовал отражение атаки боевиков ВСУ на значимом тактическом направлении.

Обнаружив выдвижение националистов к одному из рубежей обороны, Михаил принял командование подразделением и лично руководил отражением атаки украинских боевиков. Несмотря на постоянный артобстрел оборонительной позиции, гвардии лейтенант Сухенко оценил складывающуюся обстановку, сформировал штурмовую группу и решил контратаковать.

Группа под командованием Михаила Сухенко за счет отличного знания местности скрытно выдвинулась во фланг атакующего подразделения боевиков ВСУ. Сухенко грамотно и быстро распределил задачи личного состава штурмовой группы и рубежи открытия огня. Во время контратаки группа Михаила уничтожила огневые средства наступающих националистов и штурмовую группу противника.

Продолжив штурмовые действия, группа гвардии лейтенанта Сухенко отразила атаку боевиков ВСУ и отбросила его на исходные рубежи. За счет смелых и решительных действий Михаила Сухенко не было допущено прорыва обороны. Также националисты понесли серьезные потери, а их планы по продвижению на тактически значимом направлении были сорваны.

https://t.me/rabotaembrat/6685

Гвардии младший сержант Агламазов Алим Отделение морпехов под руководством гвардии младшего сержанта Алима Агламазова в составе батальонной тактической группы обороняло один из населенных пунктов. Боевики ВСУ начали вести артобстрел позиций батальона. Алим находился на наблюдательном посту и, несмотря на начавшийся обстрел, продолжал наблюдать за подступами к оборонительным позициям морпехов.

Своевременно обнаружив выдвижение штурмовой группы под прикрытием иностранной БМП, Алим занял выгодную замаскированную огневую точку и точным выстрелом из гранатомета поразил БМП боевиков и уничтожил огнем из стрелкового оружия экипаж противника. Затем Алим руководил огнем подчиненного отделения по уничтожению штурмовиков ВСУ, лишившихся огневой поддержки и прикрытия бронетехники.

За счет грамотных и решительных действий гвардии младшего сержанта Агламазова и его подчиненных, националисты не смогли приблизиться незамеченными к позициям ВС России. В результате завязавшегося боя боевики ВСУ понесли существенные потери в живой силе и отступили.

https://t.me/rabotaembrat/6686

Гвардии рядовой Батыров Руслан Минометный расчет, в составе которого действовал гвардии рядовой Руслан Батыров, обеспечивал артиллерийскую поддержку российских войск в одном из районов обороны.

Противник при поддержке крупнокалиберной артиллерии перешел в наступление с целью выбить российские войска с тактически важной позиции. Попав под массированный обстрел, минометный расчет скрытно покинул занимаемый рубеж и оперативно развернулся на временной огневой позиции. Батыров обеспечивал подготовку снарядов к ведению огня и заряжание миномета. Ведя интенсивный огонь по наступающему противнику, боекомплект быстро расходовался. Несмотря на массированный артиллерийский обстрел, гвардии рядовой Батыров несколько раз выдвигался к замаскированным полевым складам, обеспечивая непрерывный темп ведения стрельбы по живой силе наступающего противника. В результате точной и беспрерывной стрельбы противник понес ощутимые потери и отошел на исходные рубежи.

Самоотверженные, грамотные и смелые действия гвардии рядового Руслана Батырова позволили российским подразделениям удержать важные оборонительные рубежи и нанести противнику значительные потери в живой силе.

https://t.me/rabotaembrat/6693 Лилия Гаврашенко до 2014 года работала в стоматологической больнице Луганска и совершенно не думала связывать свою жизнь с вооружёнными силами. Но когда киевский режим начал обстреливать города Донбасса, женщина не смогла остаться в стороне.

К добровольцам попала не сразу — ещё какое-то время сопротивлялась судьбе, но медиков катастрофически не хватало, и Лилия всё-таки прошла курсы и стала военным фельдшером.

Она участвовала во многих крупных боях. Вместе с ребятами заходила в разрушенный аэропорт Луганска, где обнаружила доказательства целенаправленных обстрелов мирных жителей со стороны ВСУ.

«Комбат сказал, мол, собирайте все документы, записи, — вспоминает Лилия. — И там была тетрадь на украинском языке, вся исписана. Указаны время, место, где скопления людей, и написано, когда обстрел и чем. Стреляли из миномётов. Указаны киоски с водой. Где стояли люди — обстреливали специально. Они воевали с мирными людьми!»

Когда боевые действия в Донбассе перешли в позиционные бои, Лилия осталась в своей части — не смогла бросить ребят, с которыми так много прошла. Мужа тоже нашла среди защитников Донбасса, и сейчас её главная цель — родить и вырастить ребёнка. Лилия смеётся, что совершенно не понимает, как растить девочек: «Боюсь, она будет с трёх лет маршировать». См. видео по ссылке

https://heroes.rt.com/ Динар Шайхетдинов проходит службу в зоне СВО в качестве солиста военного оркестра. Он рассказал о себе и своих товарищах – «братьях по инструментам». См. видео по ссылке

«После окончания колледжа культуры я проходил военную службу по призыву. В 2016 ушел в пехоту. Когда в нашем полку создали оркестр, я подумал: а почему бы и нет. Заключил контракт на первые три, а затем еще. Сейчас уже второй контракт. Основным видом моей деятельности стала игра на инструментах для личного состава, а также участие в конкурсах военных оркестров. Со своим коллективом не раз занимали призовые места. Стал солистом. Продлил контракт. Сейчас планирую взять военную ипотеку, чтобы иметь свое жилье. До СВО я в составе артиллерийского дивизиона успел повоевать в Сирии в качестве водителя автомобиля КамАЗ. А здесь выступаю перед товарищами по оружию, и им это нравится», – рассказывает Динар.

https://t.me/mod_russia/29918

Военнослужащий Волков Алексей

«МЫ НЕ УМРЁМ». История Алексея Волкова, «Волка», который раненым читал стихи.

Стала известна судьба тяжелораненого воина, написавшего стихотворение «Мы не умрём». Его спас боец из другого подразделения, пронеся пять километров на себе до пункта эвакуации.

Алексей Волков (позывной «Волк») из отряда «Шторм Z» был эвакуирован в госпиталь на территории Белгородской области. У него все хорошо, он идет на поправку.

После боя в районе Купянска Алексей помогал эвакуировать раненых. С дрона нацисты сбросили на него гранату, и «Волк» был ранен в ноги. А вскоре с другого дрона на раненых была сброшена еще одна граната. Алексей был в бронежилете, поэтому накрыл собой боеприпас, чтобы спасти остальных бойцов.

Думая, что Алексей погиб, эвакуировались без него. Но «Волк» выжил, очнулся. С собой у него был один жгут, им боец перевязал более пострадавшую ногу, но из-за ранения руки толком не смог перетянуть. В результате за одиннадцать часов Алексей потерял много крови.

Алексея нашел Владимир – боец из другого подразделения. Он привел «Волка» в чувство и со словами "Брат, я тебя вытащу" тащил до пункта эвакуации около 5 км. Чтоб Алексей не потерял сознание Владимир просил его разговаривать, но совсем не ожидал что Лёша начнёт читать стихи.

"Мы не умрем"

Мы не умрем! Ведь мы никогда не умираем!

В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя!

И бросим его в тех врагов, что сердце попросит.

Наших солдат не сломить и не ударить!

Осень, лето, весна покажет,

Кто тут успешней – режьте.

Где ваш орел - там наша решка!

Где ваши деньги - там наши Подвиги и Победы!

Миллиарды не помогут обрести статус легенды.

Вам не купить Историю и мировое признание.

Не заменит желто-голубая тряпка

Русское Красное Знамя!

Мы верим в себя,

В нашу страну и все идет прекрасно!

И желто-голубому цвету

Всегда предпочитаем – Красный.

Мы поднимаем свое Знамя

Все выше и выше.

Чтобы видеть нашу Победу,

Не нужно подниматься на крышу.

Мы воины Бога,

Мы посланы Богом и раем,

И чтоб не случилось -

Всегда побеждаем!

Мы не умрем!

Ведь мы никогда не умираем!

Если что пойдет не так, если нас ранит,

Ведь в наших венах бежит кровь

Красного цвета!

Наше кредо – безоговорочная Победа!

Еще никто не смог перехитрить пулю, брат.

Но это не значит, что мы не сможем,

Ведь мы с тобою вместе – воины удачи!

Крушим и рушим всех врагов вперед на сотню лет.

Ведь ни у кого нет таких как у нас Побед!

Таких легенд, учителей, таких традиций –

Ленин, Сталин и Путин – наши любимые лица!

Не вырастить вам таких,

Как бы вы не старались.

Нашему солдату

не клади в рот палец!

Лучшая страна Мира!

Лучшая страна Планеты!

Никакие ваши аргументы

Не оспорят это!

Не нужно нас учить как жить,

Что делать надо!

Для русского солдата –

Победа - одна награда!

https://t.me/geroirossii/5089

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции, героически погиб

Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции, героически погиб Шамсутдинов Роман Радикович Прощание состоялось в г. Магнитогорск. https://t.me/strana_geroev/4731 Александров Игорь Юрьевич 29.03.1987-07.08.2023 Старший сержант, командир отделения артиллерийской разведки взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона. Погиб 7 августа 2023 года во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России. Уроженец Магнитогорска. Срочную службу проходил во Внутренних Войсках в Челябинске. По приходу из армии пошёл работать ЧОО "Русич" и работал там до последнего. Охраняли объекты ПАО «ММК». В зоне СВО с 23 июля 2023 года. Осталось двое детей. https://vk.com/wall-186282409_29927 7 мая 2023 года при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб Радченко Максим Михайлович (03.12.1999 г.р.), ефрейтор. Выпускник школы №9 г. Куйбышева. После школы окончил Барабинский филиал Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н. А. Лунина. Осенью этого прошлого года, в рамках частичной мобилизации, был призван в ряды Вооружённых Сил РФ. У бойца остались мама, отчим и сестра. https://zpobeda.ru/maksim-radchenko/ Гвардии младший сержант Штекляйн Роберт Штекляйн Роберт Олегович

героически погиб 3 июля 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины Родился 2 сентября 1999 году.

Проходил службу по контракту в 83 ОДШБр в городе Уссурийск. Командир отделения. Участвовал в военной спецоперации в Сирии. Ранним утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Роберт находился с первых дней на передовой. Для своих лет был невероятно мужественный. В ноябре 2022 года у Роберта заканчивался контракт. Супруга просила его не продлевать, на что он ей ответил "Там мои пацаны! И как я потом буду своему сыну в глаза смотреть, если сейчас откажусь". 3 июля 2023 года Роберт героически погиб в районе Клещеевки под Бахмутом. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, гвардии младший сержант Штекляйн Роберт Олегович награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в городе Асино Томской области со всеми воинскими почестями. У Роберта осталась жена и годовалый сын. https://t.me/geroirossii/5079 Капитан Щетихин Александр В городе Камышин проводили в последний путь героически погибшего в ходе СВО капитана Александра Щетихина. Александр родился в селе Угловое Мазановского района Амурской области. Военных в роду не было. Он стал первым. Александр окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске Амурской области. Служил в Воздушно-десантных войсках. По распределению попал в Южный военный округ в 56-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая на тот момент располагалась в Волгоградской области. Здесь же познакомился с девушкой Алиной, которая со временем стала его супругой. Позже, когда бригаду расформировали и перебросили в другой регион, Александр остался служить в 33-м мотострелковом полку в Камышине. В январе 2022 его откомандировали в Крым, и уже оттуда он ушел на фронт. 24 июля 2023 года Александр Щетихин, командуя ротой в зоне специальной военной операции, вместе со своим подразделением захватил позиции нацистов и закрепился на них. Но противник нанес артиллерийский удар по нашим воинам и, к сожалению, были потери. Погиб и Александр Сергеевич. За мужество и самоотверженность, проявленные в ходе боевых действий, капитан А.С. Щетихин награждён вторым Орденом Мужества. (Первый Герой получил ещё при жизни, также за подвиги в ходе СВО). Александру было 33 года. https://vk.com/wall-83282521_529893 Старший сержант Фазлытдинов Айрат Фазлытдинов Айрат Камилевич 27 ноября, 1983 - 14 августа, 2023 Житель н.п.Имянево (Башкортостан) В 1991 году поступил в местную начальную школу. Учился в Нуркинской средней школе с 5 по 9 класс. В 2003-2005 годах служил в армии. 22 сентября 2022 года призван на специальную операцию по мобилизации. За боевые заслуги перед Отечеством награжден посмертно орденом Мужества. https://bash.memorial/fazlytdinov-ayrat-kamilevich Военнослужащий Макарихин Дмитрий Простились с Макарихиным Дмитрем Николаевичем. Чувашская Республика, Козловский М. О., г. Козловка https://zpobeda.ru/dmitrij-makarihin/ Прапорщик Лесник Андрей Лесник Андрей Александрович позывной "Чудовище" житель города Ермолино Калужской области. Товарищи из воинской части, в которой служил Андрей Лесник, рассказали, что ермолинец был незаменимым бойцом. «Мы познакомились 11 октября 2022 года. Он много рассказывал мне о своих родителях, семье. Этот человек всегда шёл за правдой. В ходе службы он получил звание прапорщика. 6 августа Андрей написал рапорт на поступление в военное училище, хотел стать офицером российской армии. Это очень большая потеря для всех нас». Погиб 07.08.23 в Харьковской области. Награждён орденом Мужества посмертно. Ему было 38 лет. https://zpobeda.ru/andrej-lesnik/ Военнослужащий Ветлов Евгений Простились с участником специальной военной операции Ветловым Евгением Анатольевичем, погибшим 31.07.23. https://zpobeda.ru/evgenij-vetlov/ Военнослужащий Брынкин Денис В селе Землянск простились с молодым воином, Брынкиным Денисом Викторовичем, погибшим на Украине. Денис прожил короткую, но яркую жизнь - всего 31 год. С октября 2022 года по 28 января 2023 года он воевал в горячей точке на Украине. Весь Землянск скорбит,

Слов даже не передать.

Брынкин Денис погиб

И безутешна мать... Тридцать один всего,

Жить бы ему и жить.

Видимо, суждено,

Воином вечным быть! Добрая память ему,

Слава и вечный почёт.

Брынкин прославил страну,

Память о нём не умрёт! https://vk.com/wall-201843390_146 Гвардии капитан Лаптев Юрий Погиб на СВО выходец из Альметьевского района. Юрий Лаптев родился в селе Калейкино. Он был штатным военным, имел боевой опыт двух чеченских кампаний. При выполнении боевой задачи гвардии капитан Юрий Филиппович погиб. Так он уехал в зону СВО из Москвы, в последний путь его проводят также в столице на Аллее славы. https://t.me/almetyevsk_1/10033 Военнослужащий Баюсов Евгений Во время исполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации погиб Евгений Баюсов из 11 роты. Житель Димитровграда Ульяновской области. Евгений должен был уехать в отпуск 26 августа, но судьба распорядилась иначе. Боевые товарищи помнят его по Рощинску как весёлого и хорошего парня. https://zpobeda.ru/evgenij-bajusov/ Военнослужащий Желтов Даниил 28 февраля 2022 года, героически погиб 19-летний Желтов Даниил Денисович (25.11.2002-28.02.2022) из города Твери. https://zpobeda.ru/daniil-zheltov/ Военнослужащий Курбатов Илья Героически погиб 1 марта 2022 года в ходе специальной военной операции в Гостомеле Курбатов Илья родился 8 апреля 1999 года. Обучался в МБОУ «СОШ № 12 имени А.И. Виноградова» г. Брянска. За период обучения в школе зарекомендовал себя как трудолюбивый, доброжелательный и способный ученик. Учился на четыре и пять. Преуспевал в физике и математике. Одноклассники в нём не чаяли души. Спортсмен и активист, который всегда придет на помощь. Заводила класса, бойкий и жизнерадостный – таким запомнился Илья Курбатов учителям и одноклассникам. По их словам, он всегда мечтал служить Родине. Илья шел к своей цели, преодолевая все препятствия. Два года Илья проучился в кадетском корпусе, а после вернулся в родную школу № 12. Однако кадетская жизнь оказала своё влияние. После окончания школы Илья поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. С огнем в глазах он рассказывал о своей учебе. Илья очень любил свой родной город и при любой возможности приезжал в Брянск и навещал родную школу. По окончании училища в 2021 году был распределен в одну из частей ВДВ. Участвовал в десантировании в районе аэродрома Гостомель во время спецоперации на Украине, где при исполнении служебных обязанностей 1 марта 2022 года получил смертельное ранение. В МБОУ «СОШ № 12 имени А.И. Виноградова» г. Брянска 30 августа 2022 года прошла церемония открытия мемориальной доски. В учебном заведении увековечили память о выпускнике Илье Курбатове. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, гвардии лейтенант Курбатов Илья Михайлович награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5082 Военнослужащий Сологуб Евгений Сологуб Евгений Юрьевич погиб на территории ДНР 08.07.2023 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Житель Кавалеровского округа (Приморье) https://zpobeda.ru/evgenij-sologub/ Военнослужащий Ступаков Павел Павел Ступаков с честью защищал свою семью, близких, свою Родину. С 2010- 2011 г служил в армии, в ВДВ. Совершил 20 прыжков с парашютом и всегда говорил: «Никто кроме нас, а кто, если не мы». 05.06.2023г было контрнаступление и в лесополосе между населенными пунктами Макаровкой и Урожайное Павел погиб… У них, пятерых солдат, была задача: «Беру огонь на себя» и, судя по останкам тела, они его взяли. Он погиб от взрыва, в тот день все смешалось, бой был жестокий, на них вылетали танки, стреляли в упор, ездили по ним, очень был тяжёлый бой. Паша никогда не искал лёгких путей, он отказался от брони и сам пошел на войну добровольцем. У Павла осталась семья, двое сыновей. https://zpobeda.ru/pavel-stupakov/ Военнослужащий Козьяков Александр При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Козьяков Александр Сергеевич, 1992 года рождения, военнослужащий хозвзвода обеспечения танкового батальона 80-го гвардейского танкового полка. Александр был мобилизован в октябре 2022 года, с честью и мужеством исполнял свой воинский долг. https://zpobeda.ru/aleksandr-kozyakov/ Военнослужащий Сунарсин Раиль В ходе спецоперации в Украине погиб уроженец деревни Баязитова Кунашакского района Челябинской области Сунарсин Раиль Закиржанович. У погибшего остались четверо детей, трое из них несовершеннолетние. Раиль был мобилизован в октябре прошлого года. https://zpobeda.ru/rail-sunarsin/ Доброволец Кучкин Эдуард 23 июля 2023 года погиб житель Мичуринского — Кучкин Эдуард Александрович. В ходе специальной военной операции он самоотверженно защищал мирное население, выполняя воинский долг. Эдуард выпускник мичуринской средней школы. Он был очень добрым, любящим, отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь. Пошел добровольно защищать нашу родину. Пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и отвагу. https://zpobeda.ru/eduard-kuchkin/ Военнослужащий Цыденов Эдуард Погиб

Цыденов Эдуард Токтохоевич Эдуард Токтохоевич родился 6 октября 1973 года в с. Харгана. В 1991 году был призван в ряды Российской армии. Проходил службу на Дальнем Востоке в морской авиации Тихоокеанского флота на должности матроса. За время срочной службы зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий и грамотный специалист. В 1993 году закончил срочную службу в рядах Российской Армии. В сентябре 2022 года, в рамках частичной мобилизации, был мобилизован в 37 отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду г. Кяхта на должность стрелка. Погиб 5 августа 2023 года, при выполнении поставленных задач, до конца выполнив свой воинский долг, оставаясь верным воинской Присяге. Вместе с супругой воспитали 2 сыновей и 2 дочерей, растет внучка. https://zpobeda.ru/eduard-cydenov/ Военнослужащий Бутюгин Дмитрий Простились с дорогим, любимым сыном, мужем, отцом Бутюгиным Дмитрием Эдуардовичем. Дмитрий служил водителем, подвозил боеприпасы на передовую. Службу в зоне проведения СВО он проходил с 25 июня 2022 года. Награжден медалью «За боевые отличия». 1 августа 2023 года погиб при исполнении воинского долга. https://zpobeda.ru/dmitrij-butjugin/ Военнослужащий Бабайлов Эдуард При исполнении служебного долга в ходе Специальной военной операции погиб Бабайлов Эдуард Васильевич. Он воевал в гвардейском танковом полку, был командиром танка. Эдуард был мобилизован из Снежинска. Там остались у него жена и дочь. Эдуарду было 32 года. https://ok.ru/mayakgazet/topic/155075054700673 Доброволец Филиппов Вячеслав В ходе проведения специальной военной операции погиб Филиппов Вячеслав Анатольевич Вячеслав Анатольевич родился 28.11.1980 г. в с. Нарын. Окончил 9 классов. Был призван в ряды РА, служил в погранвойсках. После окончания службы вернулся в родное село. В период частичной мобилизации ушёл добровольцем. https://zpobeda.ru/vyacheslav-filippov/ Доброволец, позывной "Бибер" Один из двух бойцов ЧВК «Вагнер», которые стали известны благодаря видео с Пригожиным, погиб в бою под Бахмутом. Военнослужащий отражал атаку противника и получил серьёзное ранение. Настоящее имя "Бибера" не сообщается, но известно, что он прошёл войну в Чечне и принимал участие в штурме Грозного. Являлся командиром штурмового отделения "Группы Вагнера", имел большой боевой опыт, а также обладал внутренней наградой "Окопный крест" и медалью "За участие в Бахмутской мясорубке". Военнослужащего вспоминают как "простого русского мужика", который доказал, что можно быть героем и без внешности как в голливудских боевиках. О гибели "Бибера" стало известно спустя несколько дней после новости о крушении самолёта, на борту которого был Пригожин. https://t.me/geroirossii/5083 Доброволец Потёмкин Ефим 30-летний воин ЧВК «Вагнер» из Братска Ефим Потёмкин погиб 29 января 2023 года. https://zpobeda.ru/efim-potjomkin/ Доброволец Секлецов Дмитрий В зоне СВО погиб военнослужащий из Ординского округа, Секлецов Дмитрий Михайлович. Дмитрий Секлецов родился в Чернушинском округе, затем семья жила в деревне Казарма Кунгурского района, потом переехала в деревню Михино Ординского района. В прошлом году Дмитрий был осуждён. Из мест лишения свободы завербовался в ЧВК «Вагнер». У мужчины остались жена и двухгодовалая дочь. https://vk.com/wall-75793087_10946 Доброволец Бушмакин Максим 1 июня в Усть-Куте Иркутской области похоронили 50-летнего Максима Бушмакина. Он погиб в Бахмуте. 15 лет Бушмакин служил в МВД, работал участковым. В 2011 году на него при задержании напал пенсионер с ножом и ударил в шею. Лезвие ножа прошло в сантиметре от крупной артерии. Об этом писали СМИ. Это нападение на участкового Бушмакина было уже третьим. За несколько лет до этого на него набрасывался с топором судимый житель Усть-Кута. Ещё раньше во время задержания подозреваемого участковый чудом увернулся от ножа. Пять раз Бушмакин был в боевых командировках в Чечне и Дагестане. В 2012 году провёл полгода на Северном Кавказе. На СВО он участвовал в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 15 апреля. У него остались родители, жена и трое детей. https://zpobeda.ru/maksim-bushmakin/ Водитель фуры Мошаков Олег Олег Мошаков погиб, пока доставлял гуманитарный груз Олег всю жизнь работал дальнобойщиком, а в последнее время трудился в компании «ПрофДоставка» — водил грузовой транспорт. У него были жена, сын, дочь и внуки. Мужчина был единственным кормильцем в семье и часто приходил на помощь своим друзьям и близким. Компания, где он работал, заключила договор с Мелеузовским мясокомбинатом, чтобы привозить солдатам гуманитарный груз, а у комбината, в свою очередь, был договор с Росгвардией. Олег решил, что должен помочь. Некоторые водители отказываются ехать, но он поехал, сказав, что никто больше не накормит ребят. 15 июля Олег Мошаков сел за руль фуры, в которую погрузили мясо и полуфабрикаты, и поехал в сторону Мариуполя. За рулем мужчина поддерживал связь с семьей. 17 июля он снова отзвонился родным и предупредил, что въезжает на территорию ЛНР. Однако до Мариуполя Олег так и не добрался. Его коллеги ранее выполняли точно такие же поездки, но, как оказалось, по другому маршруту, а Олег остановился и спросил дорогу у местных жителей. Ему подсказали, как можно срезать. Мужчина оказался, по сути, в зоне обстрела. — Там был дрон-камикадзе, — рассказывает Петров. — Он, начиненный тротилом, врезался в лобовое стекло. Взрыв. И всё сгорело. Никого, кроме него, не было, он один погиб. И машина в зоне обстрела — просто так не заберешь. Водитель говорил, что там обстрелы, воронки на земле. В Ясиноватой взрывы, он под снарядами Олега вез. У Олега остались жена, дети и внуки К участникам спецоперации Олега не приравняли. https://ufa1.ru/text/politics/2023/08/02/72555023/ Ефрейтор Фисенко Алексей Саяногорск простился с Фисенко Алексеем Юрьевичем Старший техник 6 мотострелковой роты 2 мотострелкового полка. Боец погиб 2 августа в результате вражеского артудара в зоне СВО. У Алексея остались мама, брат, сестра, супруга и 3-х летний сынишка. https://zpobeda.ru/aleksej-fisenko/ Военнослужащий Бунин Дмитрий Маслянинский район Новосибирской области простился с погибшим на спецоперации Дмитрием Буниным Дмитрий Александрович родился 24 июля 1982 года в городе Находка. Учился в Маслянинской школе номер 3. По окончании школы поступил в Маслянинское ПУ-77, которое окончил в 2001 году. 18 апреля 2023 года Дмитрий поступил на военную службу по контракту в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. https://zpobeda.ru/dmitrij-bunin/ Военнослужащий Камерлохер Антон В ходе исполнения военного долга на территории ДНР 14.08.2023 погиб житель г. Копейск Камерлохер Антон Викторович. https://vk.com/wall187283462_21077 Военнослужащий Зотов Иван 01.07.2023 героически погиб при исполнении служебного долга, спасая своих раненных товарищей Зотов Иван Дмитриевич. Ему было 20 лет. https://zpobeda.ru/ivan-zotov/ Военнослужащий Кольчевский Дмитрий Погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО 29 июня 2023 года Дмитрий Анатольевич Кольчевский. Дмитрий Анатольевич уроженец посёлка Нижний Уфалей Челябинской области был в 2000 году призван на срочную службу, полгода принимал участие во второй Чеченской кампании. Осенью 2022 года был мобилизован для участия в СВО. На первой линии фронта пробыл 8 месяцев. Состоялось вручение ордена Мужества вдове Дмитрия Кольчевского. https://ok.ru/publicufnews/topic/156364612451178 Военнослужащий Коган Юрий 09.08.2023 состоялось прощание с Коган Юрием г.Советск, Калининградская область https://zpobeda.ru/jurij-kogan/ Военнослужащий Ахмедов Николай При выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине героически погиб Ахмедов Николай Васильевич 26.10.1981г.р. https://zpobeda.ru/nikolaj-ahmedov/ Военнослужащий Дудченко Павел В Светлинском районе Оренбуржья в последний путь проводили погибшего на СВО Павла Дудченко Похоронили бойца со всеми воинскими почестями. https://vk.com/wall-164188885_10567 Военнослужащий Козов Тагир Во время выполнения боевого задания в зоне СВО, погиб Тагир Козов. 23-летний военнослужащий был уроженцем села Сизый Бугор Володарского района области. Тагир закончил 9 классов в местной школе, а после поступил в Володарский филиал политехнического колледжа. В 2018 году он прошёл срочную службу, а в феврале 2023 года отправился защищать родину в зону спецоперации. https://zpobeda.ru/tagir-kozov/ 13 августа 2023 года при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на территории Луганской области, геройски погиб Александр Владимирович Мартышкин, командир 3 стрелкового отделения. Александр Владимирович - уроженец поселка Мельниково, выпускник Мельниковской школы, ушёл добровольцем защищать честь и независимость нашей Родины, пал смертью храбрых на поле боя, проявив отвагу и мужество. https://zpobeda.ru/aleksandr-martyshkin/ Военнослужащий Кухаренко Александр В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины 01.08.2023 года погиб житель Красноармейского района Приморского края Кухаренко Александр Павлович. https://zpobeda.ru/aleksandr-kuharenko/ Военнослужащий Синицын Алексей Погиб участник СВО — Синицын Алексей Алексеевич, житель поселка Мари-Турек, Республика Марий Эл. https://zpobeda.ru/aleksej-sinicyn/ Рядовой Степанов Виталий В Чуюнчи –Николаевке простились с рядовым Виталием Степановым. Солдат после окончания колледжа ушел служить в армию, затем проходил военную службу по контракту. Во время службы солдат был в командировках в зонах боевых действий на Кавказе. В мае 2022 года участвовал в специальной военной операции в рядах ЧВК, был ранен. После выздоровления подписал контракт с Министерством обороны РФ и уехал добровольцем в зону СВО. Выполняя боевое задание 3 августа на территории Украины Виталий Степанов погиб. https://asilikul.ru/news/obshchestvo/2023-08-17/rayon-prostilsya-s-ryadovym-vitaliem-stepanovym-3392308 Майор Ким Александр 37 лет г.Москва https://zpobeda.ru/aleksandr-kim-2/ Военнослужащий Будаев Баясхалан Будаев Баясхалан Баирович родился 9 декабря 1982 году в с. Хара-Шибирь старшим сыном. В 2015 году заключил контракт с ВС РФ, служба проходила в 5 танковой дивизии г. Улан-Удэ. Награжден медалью «За участие Восток 2018» С февраля 2022 года участник СВО. 25 августа 2022 года за боевые успехи был награжден знаком отличия Ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом 4 степени. В октябре 2022 года Баясхалан получил тяжелое осколочное ранение, перенес множество сложных операции в г. Москве. В последнее время находился на лечении по месту проживания в г. Улан-Удэ. 14 августа 2023 года умер от осколочных ранений. Баясхалан Баирович отец четверых детей, являлся отзывчивым сыном, мужем, братом, племянником. https://zpobeda.ru/bayashalan-budaev/ Военнослужащий Митраков Иван В ходе специальной военной операции погиб уроженец села Жерелево, танкист Митраков Иван Сергеевич. Иван родился 15 октября 1986 года, закончил Жерелевскую среднюю школу. У погибшего осталась жена. https://zpobeda.ru/ivan-mitrakov/ Майор Пятников Александр 17 августа 2023 года в зоне проведения специальной военной операции как настоящий герой погиб майор ПВО Александр Пятников из Печерска. Ему было 37 лет. Александр Владимирович ещё в феврале 2022 года написал рапорт, чтобы его перевели на службу в зону СВО – тогда он работал в составе миротворческих сил в Карабахе. «Сказал, что не сможет смотреть своим ребятам в глаза и спокойно дальше жить, когда они там без него», - рассказали знакомые военного. Источник Военнослужащий Парифьев Александр Александр Парифьев героически погиб на СВО. https://zpobeda.ru/15848-2/ Военнослужащий Макаров Александр В зоне СВО погиб 28-летний баскетболист Александр Макаров из Альметьевска. https://zpobeda.ru/aleksandr-makarov/ Старший лейтенант Мазин Николай 14 августа 2023 года при выполнении воинского долга на территории Луганской Народной Республики погиб Мазин Николай Павлович, офицер боевых действий. Николай был призван 27 сентября 2022г., как только была объявлена Президентом мобилизация.

Имея в семье троих детей, мог бы воспользоваться отсрочкой, но не задумываясь принял решение офицера РФ быть нужным своей Родине. За период службы старший лейтенант честно исполнял свой воинский долг, был на передовой, участвовал в боевых действиях. За смелость и грамотные военные решения награждён медалью «За воинскую доблесть». https://zpobeda.ru/nikolaj-mazin/ Военнослужащий Чуракин Артём 10.07.2023 года в ходе спецоперации на Украине геройски погиб в борьбе с нацизмом за Русский Мир Чуракин Артём Александрович 11.10.1994 гр https://zpobeda.ru/artjom-churakin/ Рядовой Шакиров Адель "Шакир" Погиб 7 августа 2023 года в ходе специальной военной операции на территории Украины Адель родился 2 мая 1998 году в городе Казань. Проходил службу по контракту в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты. Принимал участие в специальной военной операции по ликвидация фашистского режима на территории Украины. Адель говорил своей жене: "ты, главное, молись, а я скоро вернусь и буду всегда с вами". Рядовой Шакиров героически сражался с националистами, проявляя мужество и отвагу в бою, был верным воинской присяге и своей Отчизне.

7 августа 2023 года погиб при выполнении боевого задания в н.п. Работино Запорожской области. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, рядовой Шакиров Адель Айратович награжден орденом Мужества (посмертно). Похоронен в Казани на Аллее Героев погребального комплекса «Курган» со всеми воинскими почестями и оркестром. https://t.me/geroirossii/5091 Гвардии рядовой Прожерин Александр Александр «Сова» Прожерин родился 14 октября 2001 года в Белоярке, учился в Заречном в школе №4. В июне 2017 года окончил 9 класс и сразу после выпуска поступил в колледж МЧС в городе Асбест. 30 ноября 2021 года был призван на службу. Как Александр и мечтал, он попал в воздушно-десантные войска. Служил в Пскове в легендарной шестой роте 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ. Рапорт на перевод на контрактную службу юноша подал сразу по прибытии в полк, ещё до присяги. 12 марта 2022 года, сразу после присяги, просьбу удовлетворили. После этого Александр начал проситься на специальную военную операцию. Ему отказывали, но он не сдавался. Командир его роты не хотел отправлять парня, но он попросил командира соседней роты - и 28 апреля отправился в Луганск. 25 мая при выполнении задачи по спасению раненых с поля боя получил ранение в руку. Осколок попал и в ногу, но от ранения Александра спас лежавший в кармане телефон - осколок попал прямо в него. От госпиталя Александр отказался. Спустя 5 дней получил контузию при минометном обстреле. Товарищи решили, что он погиб, а из-за массированных атак не могли забрать его с поля боя. Но он выжил. Смог добраться до украинского опорного пункта - живых в нём не было, только тела, нашёл там лекарства и воду. Немного отлежался и сумел сам добраться до своих. Российский медицинский пункт к этому моменту был тоже разбит, и находка Александра оказалась очень важной. Его эвакуировали в госпиталь Ростова-на-Дону. После лечения Александр проходил реабилитацию: 10 дней в Майкопе, а затем у себя в Пскове. Получил отпуск. В середине сентября на две недели Александр Прожерин последний раз приезжал в Заречный. А в конце сентября снова вернулся на фронт. В ноябре Александр перешёл в снайперы. 9 ноября получил медаль «За отвагу». 20 февраля Александр Прожерин погиб в бою во время танкового прорыва. Он был ранен в спину осколком танкового снаряда, друзья вынесли его с поля боя, везли в госпиталь, но не успели. Александр Прожерин похоронен в парадной десантной форме 11 марта в городе Заречном. Посмертно Александр награждён орденом Мужества. https://t.me/puzzle_zar/2583 В Самарской области 24 августа простились с двумя героями СВО Константином Киселевым и Александром Пятаевым из Тольятти. По указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, Константин Киселев и Александр Пятаев были посмертно представлены к государственным наградам - орденам Мужества. https://tvsamara.ru/news/v-samarskoi-oblasti-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-24-avgusta/ Старший лейтенант Зыков Алексей Командир 1-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 1-го дивизиона 305-й артиллерийской Гумбинненской ордена Красной Звезды бригады Зыков Алексей Юрьевич. 3.07.2023 года Алексей погиб при выполнении боевой задачи по отражению контрнаступления противника в Донецкой Народной Республике, Великоновосёловском районе, н.п. Орлинское. Выпускник кафедры Наземной артиллерии Сухопутных войск ВУЦ СФУ. На протяжении учёбы в Военном учебном центре при СФУ занимал должность командира курсантского взвода и в последствии старшины курса. Выпуск 2019 года. https://zpobeda.ru/aleksej-zykov/ Военнослужащий Герасимук Роман В Севастополе проводили в последний путь разведчика-пулеметчика разведывательного отделения 126-ой отдельной гвардейской бригады береговой обороны, казака хуторского казачьего общества «Севастопольская пластунская сотня» Романа Васильевича Герасимук. Роман Васильевич родился в селе Ладыжинка Черкасской области. Окончил Хмельницкое профессиональное училище. После переезда в Севастополь в 90-х годах стал работать милиционером. Роман Васильевич не мог оставаться в стороне от происходящих событий на его родине, поэтому весной прошлого года он подписал контракт и отправился добровольцем защищать Донбасс. Роман Герасимук погиб, выполняя задачи специальной военной операции в Херсонской области, рядом с поселком Белогрудный. https://t.me/razvozhaev/3262 Военнослужащий Пепеляев Константин В Севастополе проводили в последний путь главного корабельного старшину, фельдшера морского тральщика Константина Васильевича Пепеляева. Константин Васильевич Пепеляев родился в Краснокамске Пермского края. В 2001 году закончил медицинское училище, до 2008 года работал в медицинских учреждениях, а в 2009 году пошел на воинскую службу по контракту. В Севастополе служил с 2010 года, был фельдшером на нескольких кораблях Черноморского флота. Константин Васильевич был прикомандирован к подразделению морской пехоты, оборонявшему позиции в Запорожской области. Был ранен во время специальной военной операции на Ореховском направлении, от полученных тяжелых ран скончался в госпитале. https://t.me/razvozhaev/3262 Старший лейтенант Сосновский Никита 29.05.2023 при исполнении Воинского долга в зоне СВО погиб любимый сын, муж, папа, брат. Старший лейтенант Сосновский Никита Александрович 20.11.1996г.р. Служил в 80 танковом полку 90 гвардейской танковой дивизии. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/nikita-sosnovskij/ Подполковник Папий Григорий Папий Григорий Васильевич (Грек) 03.01.1980-20.08.2022 https://zpobeda.ru/grigorij-papij/https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/156384802586068

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

ВЫ ВИДЕЛИ ВЗГЛЯД ВЧЕРАШНИХ МАЛЬЧИШЕК... Вы видели взгляд вчерашних мальчишек...

Парней, что вчера двери школ покидали?

Вы видели взгляд вмиг повзрослевших...

Ребят, что вчера в машинки играли? Вы видели взгляд молодых, поседевших?

Когда в бою товарищи их погибали...

Вокруг пули летали, мины взрывались...

И их слезы, что они тогда живы остались... Преклоните колено...

Помните!

Чтите!

Гордитесь!

Героями, кто выполнил приказ!

Жизнь отдал, прикрыв друзей, спасая нас... https://vk.com/wall320014587_3492 Предыдущие выпуски:

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