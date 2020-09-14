Михалков вскрывает главное - как и почему власть не преодолела глобалистскую оккупацию 1990-х

Никита Сергеевич, выдержавший паузу и заметно отдохнувший, с новыми силами ринулся в бой за сердца и души русских людей, в медийное рубилово с лжецами. Учитывая, что ему скоро стукнет 75, такой задор заслуживает огромного уважения — лично меня не хватает и на гораздо меньшее.

Он высказался о многом, и о Белоруссии, и о Навальном — но хочу обратить внимание на самое важное, на сердцевину этой программы, где Михалков буквально вопит о проигранной битве за умы россиян (с 27 минуты), о том, что «глобалистская оккупация 90-х», по выражению Носикова, не преодолена, и государство ничего не делает для её преодоления.

Четыре года сам Михалков пишет о деструктивной деятельности Ельцин-центра в Екатеринбурге, но власть ничего не предпринимает против, а он продолжает работать, и выходящие из него дети, как зомби, повторяют мантры, что «Ельцина — это свобода», что Россия до него была несвободна, но и сейчас надо валить из страны. Такие же мантры, но уже на многомиллионную аудиторию, тиражируют Навальный, Дудь и Ко. Это катастрофа, однако она абсолютно не замечаема администрацией президента.

Если вдуматься, происходящее и на Украине, и в Белоруссии — это не их внутренние гражданские войны, это гражданская война внутри разделённого на отдельные княжества русского мира, когда часть русских, ставшая предателями и манкуртами, требует такого же предательства от всех остальных. Да, благодаря Путину западники не могут открыто вернуть ельцинский режим, но через соцсети и при попустительстве государства они готовят такие же процессы в России.

После заморозки Русской весны в Донбассе они заморозили просыпавшееся русское самосознание в государственном аппарате и продолжили либерализацию массового сознания и элиты. Они взращивают десятки тысяч тех, кто будет с упоением рушить государственность и отдаваться на милость Западу. Благодаря их усилиям за последние 5 лет в обществе значительно усилилось недоверие и даже ненависть к власти, всё, чтобы не делало государство, априори и вопреки здравомыслью воспринимается как зло и вредительство для граждан. Ещё 5-7 лет назад нельзя было такое представить, наоборот, во время возвращения Крыма произошёл небывалый подъём и консолидация России вокруг лидера.

Теперь же уныние и разлад царят в умах и сердцах россиян. И что самое опасное — этот настрой теперь связывается напрямую с Путиным. Владимир Владимирович, несмотря на успехи в геополитике, в восстановлении армии, решении многих хозяйственных задач (то же качество дорог на федеральных трассах), предстаёт уже как главный виновник всего негативного в стране. Уже не бояре плохие, а Путин молодец, но Путин виноват в том-то и том-то, чего взять от бояр. Так убеждены уже многие из тех, кто даже поддерживал ВВП, и это чрезвчайно опасно, но никто во власти об этом не говорит.

Во многом, если не во всём причина тому — отсутствие заметной национализации элиты России и отказ от идеологии (помимо широко понимаемого патриотизма). Ставка на военную мощь и патриотизм при улучшении материального благополучия через нацпроекты, видимо, показалась Путину достаточной, но на самом деле при нынешнем культурно-информационном засилии идеологии потребительства она приводит к ментальной уязвимости, когда даже гиперзвуковое оружие может оказаться бессильным перед миллионами манкуртов, мозги которых перепрошиты прозападными установками. Ведь именно это стало для Лукашенко полной неожиданностью, хотя он сам этому способствовал.

Михалков на круглом столе Минобороны цитирует Проханова про «агрессивное нытьё» и «бессильные амбиции» патриотов, и это очень точно, в яблочко, хотя и звучит обидно. Мне самому всегда претило это нытьё патриотов, я с ним боролся и высмеивал его, так как видел поступательное движение власти к национализации элит до 2014 года. Оно таким и было, это движение. Вспомните, как менялась российская государственность с начала 2000-х до Мюнхенской речи, затем в 2008-м во время войны в Осетии, в 2012-м во время Поклонной горы, после чего Валдайская речь, Крым, Сирия... А потом как отрубило. И все надежды, вся волна русской весны, патриотического энтузиазма вдруг стали не нужны, не важны, их стали стесняться, ретушировать. Показательно, что день присоединения Крыма свели к гастрономическому фестивалю в Москве, а по России толком он и не празднуется. Объявленный сакральным в те дни, Крым, его возвращение не стал национальным праздником России!

Вот откуда эти бессильные амбиции патриотов, вот откуда потеря единства народа с властью, уныние и разочарованность. И это при том что, как правильно заметил Караганов, мы как страна нынче гораздо сильнее, чем были в 20012-м, 2008-м и уж тем более в начале 2000-х. Тогда Путин в гораздо худших условиях, когда государство агонизировало, экономика разворовывалось, а вокруг были сплошь предатели, тем не менее проявлял волю, энергию и даже жёсткость, мочил бандитов и не боялся формулировать сакральные ценности, в итоге вспомнил о Новороссии и русском мире.

Сейчас же, когда Россия набралась сил, добилась развала однополярного мира и превращения его в многополярный, когда Запад переживает экзистенциальный тупик и крах, и наступил исторический шанс, когда надо предлагать себе и миру выход из неолиберального проекта, несущегося в пропасть, совершать тот самый рывок в русское будущее — мы видим странную нерешительность, поразительную мягкотелость, озабоченность вместо инициативности, равнодушие к ценностям и пространству русского мира, даже потворство прозападным силам.

Парадокс, вызвавший сначала растерянность, уныние, а вскоре и раздражённость патриотов, людей, видевших в Путине надежду, жизнь готовых отдать за него, за сильную великую Россию. Она не умерла и по сей день. Уверен, новая полноводная Русская весна чудесным образом наберёт силу в один миг, вопреки всем социологическим опросам, только дай такой клич наш Верховный. Забудут все недопонимания и обиды, и встанут как один в строй. Но нужен такой клич и нужны реальные дела, поступки, задания национальным силам — иначе потеряем то, что сделано за 20 лет.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/996087.html