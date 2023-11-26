27 ноября – День морской пехоты России

27 ноября в России ежегодно отмечается день морской пехоты. Профессиональный праздник всех военнослужащих, проходящих службу в морской пехоте, а также людей, которые служили в ней раньше, установлен приказом Главнокомандующего ВМФ России № 433 от 19 декабря 1995 года. Дата выбрана не случайно, именно 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года Пётр I распорядился создать первый в России "полк морских солдат". Первопроходцами в деле морского десантирования считаются англичане: именно они начали первыми практиковать высадку десантов с кораблей на берег, хотя история морского десанта уходит вглубь веков. В России первые "морские солдаты" появились еще до указа Петра I, в 1698 году из экипажа корабля "Орёл" была сформирована первая команда морских пехотинцев. В последствии российский император создал целый полк "морских солдат". За время своего существования морская пехота неоднократно реорганизовывалась и даже расформировывалась. После расформирования в 1918, в СССР морская пехота была возрождена в 1939 году и с честью прошла всю Великую отечественную войну. Морпехи играли важнейшую роль в обороне Ленинграда и Москвы, Сталинграда и Одессы, Севастополя и военно-морских баз Заполярья. Но наиболее активно морпехи сражались на Черноморском побережье. Отмечалась более высокая эффективность морской пехоты по сравнению со стрелковыми частями и соединениями сухопутных войск. В годы войны морская пехота не только применялась на суше как обычные пехотные части, но и участвовала в десантных, разведывательных, диверсионных операциях на всех фронтах. Однако после войны части и соединения морской пехоты в Советском Союзе вновь были ликвидированы. В середине 1950-х годов Хрущев открыто высказался о ненужности морской пехоты в современных условиях. Части и соединения морской пехоты были расформированы, а офицеры отправлены в запас, в 1958 г. в Советском Союзе было прекращено производство десантных кораблей.

В начале 60-х годов морскую пехоту все-таки возродили и к началу 1970-х годов в состав ВМФ СССР входили одна дивизия, три отдельных полка и один отдельный батальон морской пехоты. К концу 70-х годов советское руководство окончательно осознало важность и необходимость существования соединений и частей морской пехоты в составе ВМФ страны, окончательно возродив морскую пехоту. Во время Советского Союза "черные береты" принимали участие во вьетнамской войне, в войнах в Сирии и Египте, Гвинее и Анголе, в Афганистане и Чечне. Распад Советского Союза морскую пехоту не затронул. Все части морской пехоты остались в составе российских вооруженных сил. В настоящее время в морской пехоте служат в основном воины-контрактники, а подготовку офицеров "черных беретов" ведут в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске и в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. На вооружение морской пехоты поступает самая современная техника, сейчас решается вопрос о поставках морским пехотинцам боевых машин пехоты БМП-3Ф. В настоящее время морская пехота остается высокобоеспособным родом войск, служба в котором очень престижна. Морская пехота не раз подтверждала свою необходимость и высокую значимость для российского государства и защиты его интересов. Поздравляем всех морских пехотинцев России с праздником!

https://topwar.ru/177504-27-nojabrja-den-morskoj-pehoty-rossii.html

Чёрные береты - Мы браток живём не тужим

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