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Открытое письмо Президенту Российской Федерации. Афган, без вести пропавшие

Уважаемый Владимир Владимирович!

Международный медиапроект «Афган, без вести пропавшие», посвященный пропавшим без вести советским военнослужащим в Афганистане, в четвёртый раз не получает "Президентский грант", т.е. ни разу поддержка оказана не была. Финансирование проекта ведётся из карманов энтузиастов, т.

к. Межведомственная комиссия по военнопленным и интернированным, подотчётная Президенту Российской Федерации, государством не финансируется, т.е. ни копейки. Председатель Межведомственной комиссии по военнопленным и интернированным - генерал-полковник Востротин В.А. Герой Советского Союза занимая эту должность, фактически является альтруистом, а участники экспедиций по поиску пропавших без вести - волонтёрами.

2020-2021 годах 35-летие со дня Восстания советских военнопленных в лагере Бадабер (Пакистан) 26 апреля 1985г. и восстания в лагере Пара-Чинар (Пакистан) летом 1986г. Благодаря усилиям поисковой группы добыта масса информации, которая может стать основой результативных поисков, итогом которых станет установление имён погибших героев во время трёх восстаний в лагерях душманов. Лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр передал нам данные по двум восстаниям (побегам) пленённых советских военнослужащих из лагерей ИПА.

К сожалению, поиском пропавших без вести советских военнослужащих, кроме Межведомственной комиссии по военнопленным и интернированным, и АНО Творческим кинообъединением "МинАкультуры" - в России фактически никто не занимается.

Министерство обороны приветствует наши начинания, но не финансирует ввиду того, что эта деятельность по закону переложена на общественные ветеранские организации, которые также не финансируются и в связи с этим - ничего не предпринимают.

Мы, АНО ТКО "МинАкультуры" готовы предоставить фактические результаты поисков, которые требуют продолжения в связи с открывшимися обстоятельствами.

Прошу рассмотреть вопрос оказания финансовой поддержки.

Хотелось бы напомнить, что получение права на проезд за счёт государства один раз в год для того, чтобы навестить могилу сына, мужа, отца, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане - гарантия государства, предусмотренная социальной защитой военнослужащих армии и флота. Но пока для многих родственников советских военнослужащих, пропавших без вести в Афганистане - это социальная поддержка невозможна.

Этапы:

1. Проведение поисковой работы по сбору информации о пропавших без вести советских военнослужащих в Афганистане позволит увековечить память о воинах интернационалистах. Общественная дипломатия: Швейцария: Встреча с бывшим начальником охраны советских военнопленных в лагере Цуг.

Франция: Встреча с кинорежиссёром Виктором Лупаном (в 1985 году в Пакистане он снимал фильм о советских военнопленных). Встреча с участниками движения "Врачи без границ", которые лечили раненных советских военнопленных в Пакистане и Афганистане.

Афганистан: Встреча с полевым командиром Гульбеддином Хекматияром. (отряды, подконтрольные ему пленили по нашим данным более половины из всего числа пропавших без вести советских военнослужащих в Афганистане).

Ходатайство о представлении к государственным наградам пропавших без вести советских военнослужащих в Афганистане и погибших в плену (казнённых) в лагерях Бадабер, Пара-Чинар, Шамшату.

Партнеры: Государственные и личные архивы, Межведомственная комиссия по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, НП «Союз Ветеранов Военной Разведки», Посольство Российской Федерации в Афганистане Министерство информации и культуры Исламской Республики Афганистан, Российский центр науки и культуры в Кабуле, МИД России.

2. Производство документального фильма (52 мин.) Местами съемок станут Афганистан, Пакистан, Ростов-на Дону, Усть-Лабинск, Екатеринбург, Казань Партнеры: Кинокомпания «ЗИГЗАГ», ООО «МИНАКУЛЬТУРЫ»

3. Написание и издание монографии (250 стр.) Позволит читателям познакомиться с документами, которые ранее не публиковались, а также даст уникальную возможность проследить историю поиска пропавших без вести советских военнослужащих в Афганистане.

4. Премьера документального фильма. Партнеры: Центр Ветеранов вооруженных сил, Российский центр науки и культуры в Кабуле, кинотеатры г. Москвы, музеи (более 10 партнеров)

5. Широкое медиапродвижение Проекта в российских и зарубежных СМИ. Партнеры: РИА Новости, радиостанция «Маяк» и др.

15 апреля 2020 года в 16 часов по московскому времени в онлайн-трансляции всем желающим будет доступен документальный фильм режиссёра Евгения Барханова «Ташакор».

Сбитый в 1987 году в небе Афганистана советский лётчик, чудом оставшийся в живых, передаёт записку из плена с просьбой о помощи в возвращении на Родину. По следам этой записки была организована экспедиция в Афганистан и Пакистан. Поисковиков, ветеранов боевых действий в Афганистане, ждали встречи с командирами моджахедов, 30 лет назад воевавшими против Советской армии. А ещё риск и непомерный труд, чтобы восстановить имена героев, пропавших без вести на Афганской войне.

После трансляции фильма запланирована онлайн-конференция с создателями фильма, обсуждение и дискуссия в онлайн-режиме.

https://zen.yandex.ru/media/evgenii_barkhanov/otkrytoe-pismo-prezidentu-rossiiskoi-federacii-afgan-bez-vesti-propavshie-5e526b0395ed5c05adb36f98
https://oper.ru/news/read.php?t=1051622888

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