Загадка «великой чистки» 1937 года (продолжение)

Начало ЗДЕСЬ

Самсонов Александр

Коренной поворот в России середины 1930-х годов очень показателен в отношении и к русской истории. В 1920-е годы шло отрицание «проклятого прошлого», все русские великие князья, цари, полководцы, государственные деятели освещались с негативной стороны. Схожую ситуацию мы наблюдали в 1990-х годах, когда клеймили «проклятый совок» — советское прошлое, выпячивая и преувеличивая отрицательные стороны и не замечая или даже опровергая по-настоящему великие достижения Советского Союза, включая сталинскую эпоху.

К примеру, ещё в 1930-1932 гг. издавалась 10-томная Малая Советская энциклопедия, в статьях которой, несмотря на краткость, нашлось место поношению дореволюционной эпохи и величайших исторических деятелей русской истории. Так, «Александр Невский… оказал ценные услуги новгородскому торговому капиталу… подавлял волнения русского населения, протестовавшего против тяжелой дани татарами. «Мирная» политика Александра была оценена ладившей с ханом русской церковью: после смерти Александра она объявила его святым». И далее: «…Минин-Сухорук… нижегородский купец, один из вождей городской торговой буржуазии… Буржуазная историография идеализировала М. -С. Как бесклассового борца за единую «матушку Россию» и пыталась сделать из него национального героя… Пожарский… князь… ставший во главе ополчения, организованного мясником Мининым-Сухоруким на деньги богатого купечества. Это ополчение покончило с крестьянской революцией». «Пётр… был ярким представителем первоначального накопления… соединял огромную волю с крайней психической неуравновешенностью, жестокостью, запойным пьянством и безудержным развратом» и т. д.

Такую же позицию занимали виднейшие советские деятели. Так, Н. И. Бухарин испытывал подлинную ненависть к русскому прошлому, называл русских нацией Обломовых, по его мнению, слово «русский» было синонимом жандарма. Поэтому Бухарин не принял поворота в отношении прошлого. Он упорно продолжал клеймить «рабское», «азиатское» прошлое России. Непримиримый протест Бухарина вызывало возвращение в учебники истории и публикации имен героев русской истории, свидетельств побед русского народа и т. д. Бухарин не был одинок, русская история вызывала ненависть значительной части «профессиональных революционеров».

Нельзя не отметить, что, начиная с 1991 года, схожим же образом поливали русскую историю и либералы, которые по своей сути, стали идейными наследниками троцкистов. Для них в русской истории не было ничего положительного, только грязь, кровь, насилие и пьянство. Поэтому за весьма большой период истории РФ (1991-2017 гг.) есть всего несколько положительных картин, освещающих наше прошлое. При этом есть значительное число картин, где крупнейшие фигуры русской истории, к примеру, Иван Грозный, Иосиф Сталин, поливаются грязью и выглядят настоящими «упырями». Особенно досталось советской эпохе. Для сравнения, то время, когда Сталин и русские коммунисты произвели перехват управления и начали восстановление империи, стало периодом, когда сняли много великих картин, укрепляющих русское имперское самосознание. С 1934 года о русском прошлом говорили уже совершенно по-иному. Вся страна с восхищением воспринимала такие шедевры как «Пётр Великий» (1937), «Александр Невский» (1938), Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940), «Кутузов» (1943), «Адмирал Нахимов» (1946), «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы» (1953). Также можно отметить, что в 1929-1930 гг. по обвинению в «монархическом заговоре» и т. п. было арестовано большинство виднейших русских историков разных периодов: С. В. Бахрушин, С. К. Богоявленский, С. Б. Веселовский, Ю. В. Готье, Б. Д. Греков, В. Г. Дружинин, А. И. Заозерский, Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский, Б. А. Романов, Е. В. Тарле, Л. В. Черепнин и многие другие. Но всего через несколько лет все они, за исключением Любавского, Платонова и Рождественского (они не дожили до освобождения), не только были освобождены и возвращены к своей работе, но и были вскоре удостоены самых высоких почестей и наград. При этом почти все их обвинители, начиная от воинствующих марксистских историков Г. С. Фридлянда и М. М. Цвибака и завершая руководителями ОГПУ и ЦКК ВКП(б) Я. С. Аграновым и Я. Х. Петерсом, были в 1937-1938 гг. репрессированы. Символическим актом стало переиздание в 1937 году основного труда скончавшегося в 1933 году главного обвиняемого, С. Ф. Платонова, и избрание в 1939 году недавних «врагов народа», Ю. Готье, действительным членом, и С. В. Бахрушина — членом-корреспондентом Академии наук. Историки старой школы были выдвинуты на первый план, а историки-марксисты подвергались критике.



Схожие тенденции были и в русской литературе. Дети, молодежь, да и всё общество были поставлены под воздействие благородных традиций русской литературы. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Горький стали воспитателями народа. Никогда ещё влияние Пушкина в России не было столь широким. Русский народ нашел своего поэта, выразителя его глубинных качеств. Очевидно, что коренная перемена в отношении власти к дореволюционной истории России (и литературе), которую ранее всячески поносили, это очень важный показатель. Если в первый период существования советской России преобладали революционеры-интернационалисты, троцкисты, которые рассматривали Россию и русский народ как ресурс в деле реализации «мировой революции», то с середины 1930-х годов вверх взяли государственники, которые на первое место ставили интересы державы и народа. Они планировали построить социализм в отдельно взятой стране — России-СССР, которая должна была стать примером для всего человечества, а не жертвовать русской цивилизацией во имя интересов мировых «каменщиков-архитекторов». В работе «Преданная революция» Троцкий, ставя вопрос, «почему победил Сталин?», ответил так: «Каждая революция вызывала после себя реакцию или даже контрреволюцию». То есть суть дела заключалась в закономерном ходе истории после каждой революции, а не в «индивидуальной» идеологии и политике Сталина, который, правда, сумел так или иначе понять реальную «динамику исторических сил». Эту «динамику» понимал и Троцкий, но он оценивал закономерный отказ от продолжения «перманентной революции» безоговорочно отрицательно. Он явно жаждал всё более интенсивного «углубления» революционной переделки жизни и в конце концов полного уничтожения русской цивилизации и русского суперэтноса в топке «мировой революции». Неудивительно, что новый курс власти вызвал неприятие многих старых большевиков, троцкистов, революционеров-интернационалистов. Они боролись против «старой России», «проклятого царизма», русской истории, «великодержавного русского шовинизма». А власть стала быстрыми темпами восстанавливать основы русской цивилизации — традиционную семью, русскую историю и литературу, кинематограф прославлял русских героев, в армии вводились дореволюционные звания, восстанавливали казачество, отказывались от преследования религии и мн. другое. Так, один из руководящих деятелей ОГПУ-НКВД Александр Орлов (Лейба Фельдин), ставший в 1938 году «невозвращенцем», рассказывал позднее, что с 1934 горда «старые большевики», причём, как он отмечал, «подавляющее большинство» из их среды, приходили к выводу: «Сталин изменил делу революции. С горечью следили эти люди за торжествующей реакцией, уничтожающей одно завоевание революции за другим» (А. Орлов. «Тайная история сталинских преступлений»). Орлов отмечал: «…они втайне надеялись, что сталинскую реакцию смоет новая революционная волна… они помалкивали об этом». Ещё один «невозвращенец», сотрудник НКВД Игнатий Рейсс (Натан Порецкий), писал 17 июля 1937 года, что СССР является «жертвой открытой контрреволюции» и тот, кто «теперь ещё молчит, становятся… предателем рабочего класса и социализма… А дело именно в том, чтоб «начать все с начала»; в том, чтоб спасти социализм. Борьба началась…» В сентябре 1937 года Рейсс будет разыскан в Швейцарии группой НКВД и ликвидирован. Понятно, что в самом СССР противники «контрреволюции» редко решались огласить свои взгляды, разве что в кругу близких единомышленников. Но несдержанные на язык были и в СССР. Так, сотрудник НКВД, а затем заключенный ГУЛАГа, Лев Разгон (впоследствии автор знаменитых мемуаров) уже в наше время обнаружил в собственном деле следующую агентурную информацию о своих речах 1930-х годов: «Говоря о картине «Петр I» и других, Разгон заявляет: «Если дела так дальше пойдут, то скоро мы услышим «Боже, царя храни»…» (Л. Разгон. «Плен в своем отечестве»). Таким образом, в СССР имелась «пятая колонная», которая ненавидела «сталинские изменения» и надеялась на новую революционную волну. Троцкисты, революционеры-интернационалисты, «ленинская гвардия» выступали против новой советской цивилизации, да ещё в преддверии новой мировой войны. Необходимо было уничтожить «пятую колонну» или СССР повторил бы участь Российской империи. Профессиональные революционеры, которые провели большую часть жизни в борьбе и имели психологию разрушителей, не могли стать созидателями новой советской цивилизации, общества служения и созидания. С таким «человеческим материалом» нельзя было строить. Более того, он был опасен, когда Россия-СССР шла навстречу новым большим потрясениям, связанным с неминуемой большой войной. СССР в 1930-е годы нуждался в смене элиты. Необходимы были государственники, патриоты, а не революционеры-интернационалисты, троцкисты, готовые саботировать новый курс на построение социализма в отдельной стране и стать вражеской «пятой колонной» в условиях мировой войны. У меня всё... http://www.yaplakal.com/forum7/st/0/topic1566542.html

2. Сергеи Аксененко: ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАЛИН Введение

Как-то мне пришлось в суде выступать на стороне государственного предприятия против частной фирмы, пытающейся незаконно отобрать у этого предприятия 11 миллионов долларов. Знающие люди сразу же сказали, что защита не имеет перспектив, так как половина отобранных у государства денег уже обещаны судье. Судья, милая женщина, лет тридцати с небольшим, улыбаясь, выслушала обе стороны и отдала государственные деньги частникам, то есть себе и своим подельникам. Другой пример. Недавно показывали по телевизору, как судья, пользуясь своей неприкосновенностью и тем, что его нельзя снять с должности, отнял у малолетней сироты квартиру и передал ее тем, кому посчитал нужным, и никто ничего с этим судьей сделать не может. Точно так же этот судья может поступить с любым другим человеком из тех, кого называют «простыми людьми», то есть, не с олигархом, укравшим миллионы, и не с чинушей высокого ранга. И когда тот же чиновник отдает олигарху парк общего пользования, а тот вырубает его, застраивая коттеджами для богатеев; когда людей лишают жизненного пространства; когда все, мало-мальски значащее, даже пляжи, переходит в частную собственность, а людям уже и к воде невозможно пройти — мы на своем горьком опыте убеждаемся, насколько она антинародна, эта смычка капитала и представителей власти. Когда постоянно растут цены, причем именно на предметы первой необходимости; когда захватывают предприятия, которые строились силами всего народа, и передают их за бесценок частнику. Когда людей, работающих на этих предприятиях, увольняют с работы и выселяют из общежитий, сами предприятия продают на металлолом, а на месте общежитий строят дорогие гостиницы, мы убеждаемся, что нынешний строй направлен исключительно на удовлетворение непомерных аппетитов богатых и безжалостен ко всем остальным. А чего стоит пример миллионера из Украины В. Лозинского, устраивающего в захваченных им угодьях охоту на людей! Случай с Лозинским стал широко известен лишь потому, что политическая конъюнктура сложилась так, что он стал неугоден олигархам из противоположного лагеря, и они «сдали» его. А сколько их еще, этих лозинских, хотят стать новыми «душевладельцами»! Сколько тех, чьи «сафари» не получили столь громкой известности! В моем родном селе новые хищники разрушают уникальные ландшафты, устроив незаконные каменоломни, не дают людям ловить рыбу и купаться в озерах, которые при Союзе были общим достоянием. Скоро будет как на Западе — не сможем даже гулять по просторам родной страны, все станет собственностью Лозинских. Нынешние власть имущие совсем потеряли совесть и даже бравируют своей наглостью. Конечно! Ведь сейчас купить можно все — от должности судьи и начальника райотдела милиции до услуг проститутки! Вот еще один характерный случай — мой товарищ, офицер, который давно должен был получить очередное звание, напомнил об этом начальству. В ответ услышал, что такое повышение сейчас стоит две с половиной тысячи долларов, а заслуги человека здесь не имеют значение. Начальство даже посетовало, мол, оно и радо бы подписать представление на звание, но наверху не поймут, подумают, что деньги начальник моего знакомого забрал себе, ибо на каждое присвоение звания уже есть такса, и наверху следят за тем, чтобы деньги шли непрерывно. Плюс ко всему новые «хозяева жизни» хотят навечно закрепить нынешнее жизнеустройство. Вот свежий пример. В роскошном глянцевом журнале, рассчитанном исключительно на богатых людей, одна дизайнерская фирма поместила статью о своих услугах. О том, как надо обустраивать дворцы «новых русских» и огромные угодья вокруг этих дворцов. Есть там и фотография дворца в миниатюре, красующегося на фоне роскошного особняка. Возле маленького дворца играют ухоженные детки, а сам он окружен маленькими движущимися моделями автомобилей. Мини-дворец имеет три этажа, много башенок и балкончиков. Внутри роскошная обстановка из мини-мебели. Авторы статьи поясняют, что мини-дворец нужен для того, чтобы во время приема во дворце для взрослых было чем занять детей олигархов и, главное, чтобы детки овладевали искусством «светской жизни», чтобы сами учились проводить светские приемы. О том, сколько людей не имеет жилья вообще, сколько ютятся в трущобах, в данном журнале не упоминалось. Оно и понятно, богатые во все времена старались создать свой изолированный от остальных людей мир. Остальные могли попасть в их поле зрения лишь в качестве прислуги или объектов для охоты, как в случае с Лозинским. А вот еще более возмутительный пример. Телепередача об одной артистке. Она с гордостью демонстрирует свой особняк, прилегающие угодья и целый музей чучел из убитых ею животных. Она очень любит охотиться, эта артистка. И главное, демонстрирует… священника ближайшей церкви. Судя по словам богачки, он днюет и ночует у нее. Отпуская все грехи, священник совсем, наверное, забыл о других прихожанах. О небогатых. Еще бы! Разве могут они столь щедро ему платить, как представители новой «элиты». Вот так-то. За свои деньги «новые русские» рассчитывают и на том свете устроиться так же роскошно, как на этом.

Кажется, что нет на них никакой управы, на этих «хозяев жизни». Ни у судьи, ни у прокурора, ни у священника, нигде не найти простому человеку защиты от них. Кажется, что борьба бесполезна… Но в истории все же есть впечатляющий пример победы над ними. Сто лет назад появился человек, сплотивший вокруг себя группу единомышленников, сумевший организовать войска, найти оружие и «дать под зад» тогдашним хозяевам жизни. Сделать так, что бывшие владельцы дворцов и латифундий доживали свой век не в особняках, а в тех же условиях, что и все другие люди — то ли в своей стране, то ли за границей. А богатство государства шло на то, чтобы все его жители могли получать бесплатное жилье, образование и медицинское обслуживание. Чтобы имели гарантированное право на труд, зная, что не останутся без куска хлеба, имели право на отдых и, самое главное, знали, что нет в стране тех, кто жирует на их бедах. Ведь даже обвиняя СССР в том, что его благосостояние держалось на так называемых нефтедолларах (хотя это не так), обвинители косвенно признают, что власть была направлена навстречу простым людям. Ведь эти нефтедоллары шли не в карман Ходорковским, а на улучшение жизни всего населения страны. И неправда, что те богатеи, кого в 1917 году В.И. Ленин заставил поделиться своим богатством, отличались от нынешних — были лучше, благороднее и образованнее. Нет. Они были точно такими же. Тот, кто верит сказкам о невиданном образовательном уровне дворянства, пусть читает первоисточники, хотя бы «Недоросль» Д. Фонвизина. Большинство дворян ни умом, ни образованием не блистали и предпочитали не читать или писать трактаты, а развлекаться или лежать на диванах. Такие, как Пушкин и Некрасов, — исключение на фоне общей серой массы. Талантливых писателей и ученых среди дворян было не больше, чем среди других групп, имеющих возможность получить образование, — тех же разночинцев. Причем после либеральных реформ царя Александра II, начиная с 1860-х, на смену дворянам активно приходили жадные и алчные капиталисты. Так же, как нынешние «новые русские», они завладевали именьями, вырубали вековые леса, захватывали недра и продавали богатства страны на Запад. А Россия постепенно все больше увязала в долговой кабале иностранных банков, которые умели высасывать со своих должников соки, ничуть ни хуже сегодняшнего МВФ. Заметьте — именно во время попыток насадить в России западные либеральные ценности происходили и самые большие «дерибаны» собственности. Первый такой «дерибан» произошел во второй половине XIX века, когда царь Александр II начал проводить либеральные реформы. Второй — гораздо больший — после перестройки, в начале 1990-х. Меня всегда удивляло, что именно самого либерального царя убили рядовые подданные. Ведь до Александра II царей убивала верхушка путем государственного переворота, позже — в 1917 году — была ломка всего государственного устройства. Таким образом, Александр — единственный царь, которого смогли убрать без помощи верхов и без слома государства. Теперь я понял, что смерть Александра была закономерной. Да, он много сделал для страны, одна отмена крепостного права чего стоит. Но, как любой реформатор, он не сумел найти золотой середины. Реформы разбудили в людях, особенно в среде прогрессивной молодежи того времени, стремление к светлым идеалам, но вместе с реформами в страну вполз дикий, циничный, грязный капитализм. Идеалисты-народники не смогли с этим смириться. Другого пути, кроме террора, они не нашли. Царь был убит. Итак, мотивы, побудившие людей совершить революцию в ноябре 1917 года, ясны. К тому времени большая часть общества уже смогла осознать, насколько несправедливым был государственный строй России. Несправедливым именно по отношению к трудящемуся народу, к большинству населения страны. Установление справедливости — вот главная идея русской революции. Какое право имеет горстка людей устроить себе роскошную жизнь за счет страданий всех остальных? Какое право имеют эти люди управлять жизнью государства, если это самое государство они ограбили, унизили, ослабили, раскололи? Таким образом, с точки зрения высших, общечеловеческих, если хотите, Божественных установлений, народ имел право на революцию. А вот имел ли он на нее право с точки зрения легитимности? http://bookre.org/reader?file=76671&pg=1 3. Книги: Загадка 1937 года /46 томов

Название: Загадка 1937 года /46 томов

Автор: Сборник

Формат: Смешанный

Размер: 490,52 Мб

Качество: Отличное

Язык: Русский

Год издания: 2007-2011

Книги, которые Вы держите в руках – источник достоверный. Тщательно проанализированные новейшие рассекреченные документы, опубликованные в открытой печати, и это помогло разоблачить ряд фальшивок и ложных стереотипов, которых за 50 лет, набралось в реакционной антисоветской историографии превеликое множество.

Массовое общественное сознание в настоящее время во многом засорено и опошлено. Чтобы очистить эти Авгиевы конюшни от скопившихся там за полвека мифов-нечистот, целой бригаде Гераклов, даже если бы она работала в три смены, понадобился бы не один год...

Список книг:

Аксёненко. Зачем нужен Сталин

Баландин. Завещание Ленина

Баландин. Завещание Сталина

Балаян. Вернуть Сталина!

Балаян. Сталин и Хрущев

Бенедиктов. Рядом со Сталиным

Бюкар. Подлость союзников

Великанов. Измена маршалов

Вишлёв. Сталин и Гитлер

Галин. Ответный сталинский удар

Добров. Тайный преемник Сталина

Жуков. Народная империя Сталина

Жура. Сионисты против Сталина

Жухрай. Личная спецслужба Сталина

Кожинов. Правда сталинских репрессий

Косолапов. Слово товарищу Сталину

Костин. Июнь 1941-го

Краснов. Как Сталин предотвратил «перестройку»

Литвиненко. Правда сталинской эпохи

Логинов. Живой Сталин

Мещеряков. Сталин и заговор военных

Миронин. 1933. Мор без голода

Миронин. «Голодомор» на Руси

Миронин. Дело генетиков

Миронин. Сталинский порядок

Миронин. Убийство Сталина

Мухин. Великий главнокомандующий И.В. Сталин

Мухин. Оболганный Сталин

Мухин. Почему врут учебники истории

Мухин. СССР имени Берия

Мухин. Сталин против кризиса

Паркер. Подлость союзников

Пыхалов. За что сажали при Сталине

Ржешевский. Сталин и Черчилль

Рыбин. Сталин и органы ОГПУ

Рыбин. Сталин на фронте

Север. Антикоррупционный комитет Сталина

Север. Великая миссия НКВД

Сейерс. Тайная война против Советской России

Симоненков. «Шарашки». Инновационный проект Сталина

Смирнов. Очищение армии

Суходеев. Легенды и мифы о Сталине

Ферр. Антисталинская подлость

Ходжа. Хрущев убил Сталина дважды

Холловей. Атомоход Лаврентий Берия

Шабалов. Одиннадцатый удар товарища Сталина

Главный вопрос, который чаще всего задают историкам по поводу сталинского СССР – были ли виновны обвиняемые громких судебных процессов, проходивших в Советском Союзе в конце 30-х годов? Лучше всего составить собственное мнение, опираясь на документы.

Сталин и заговор военных 1941 г.

Авторы: Мещеряков Владимир Порфирьевич

Жанр: История

Опубликована под названием "Сталин и заговор военных 1941 г."

Дата публикации: 2010

ISBN: 978-5-699-44952-1

Книга серии: Загадка 1937 года