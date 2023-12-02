Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 81

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В г. Новочеркасск (Ростовская область) открыли памятный мемориал братьям-близнецам Алексею и Антону Воробьевым, погибших в зоне СВО Службу проходили в 150-ой мотострелковой дивизии. Алексей во время выполнения боевой задачи ценой собственной жизни спас колонну военной техники, а танк Антона был уничтожен артиллерийским выстрелом. Посмертно награждены Орденами Мужества

Быть Воином - Жить Вечно

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Они вместе служили, вместе погибли в один день в ходе выполнения боевого задания в зоне СВО Антон и Алексей Воробьёвы росли в Новочеркасске, ходили в одну школу, вместе закончили Южно-Российский политехнический университет и вместе ушли служить на срочную службу. Во время прохождения срочной службы решили остаться в армии и подписали первый контракт. Дослужились до звания старший сержант.

После объявления военной спецоперации на Украине и Донбассе отправились в зону военного конфликта.

12 марта 2022 года братья-близнецы погибли в неравном бою, мужественно выполняя свой служебный долг. Тела братьев привезли на родину спустя две недели после гибели.

Старших сержантов проводили в последний путь 29 марта. Прощание с героями состоялось у Дома офицеров. Похоронили погибших военнослужащих на новом городском кладбище со всеми воинскими почестями.

У Алексея Воробьёва осталась супруга.

Антон Воробьёв собирался сделать своей любимой девушке, которая ждет от него ребенка, предложение.

Братья Воробьёвы были награждены орденами Мужества (посмертно).

На стене дома, где они жили установили мемориальную доску, а в школе № 3 — «Парту героя». Имя братьев Воробьёвых присвоили скверу, расположенному за бывшим кинотеатром «Космос».

Торжественную церемонию открытия памятника Алексею и Антону Воробьевым провели на «Аллее Доблести и Славы» нового городского кладбища. Присутствующие почтили память героев минутой молчания и возложили цветы.

https://t.me/geroirossii/5578

В честь Кирилла Стремоусова сегодня (9 ноября) должны открыть памятник в Симферополе. Скульптор — народный художник России Андрей Николаевич Ковальчук.

https://t.me/zloy_zhurnalist/9368

В Симферополе открыли памятник Кириллу Стремоусову

“Таких ярких людей, как Кирилл Сергеевич, не много. Он был верным, надежным товарищем и соратником. В сложные времена нам не хватает именно таких людей, в которых буквально горит жизнь, которые готовы трудиться с большой самоотдачей, готовы к самопожертвованию”, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Кирилл Стремоусов, вице-губернатор Херсонской области, погиб в ДТП 9 ноября 2022 года.

https://crimea-news.com/society/2023/11/09/1229616.html

В Петербурге открылась выставка картин, написанных в зоне СВО Художник Юрий Сивачев был мобилизован в октябре 2022 года и попал в первую фронтовую творческую бригаду Западного военного округа (есть и такая). Написав ряд картин, Сивачев стал "гастролировать" с небольшими выставками по поселковым клубам новых регионов и полевым госпиталям. Теперь же выставка его работ под названием "Фронтовые этюды" открылась в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга.

Символ единства фронта и тыла, поддержки участников спецоперации со стороны Нижегородской области появился в Нижнем Новгороде

Мурал на улице Бориса Панина, 4 - собирательный образ нижегородского военнослужащего. Знак того, что в будни и праздники мы вместе – бойцы СВО и жители Нижегородской области. Военнослужащие выполняют боевые задачи, а мирные жители помогают на оборонных предприятиях, пунктах сбора и отправки гумпомощи, в организациях. Взрослые и дети. Делом и словом. И всё больше нижегородцев добровольно встают в строй, чтобы помочь своим и защитить Родину. Новая нижегородская достопримечательность – мурал на стене многоэтажки - создан проектом «Рыбарь» при поддержке правительства Нижегородской области и Дома народного единства.

«Рыбарь» широко известен как телеграм-канал, аналитический центр, специализирующийся на геополитических процессах и военных конфликтах. А еще - как создатель творческих проектов. Ярких и сильных.

https://t.me/dom_edinstva52/1703

Канал "Рыбарь" поздравил всех причастных с Днем разведки вот таким артом.

С днём военной разведки! Разведка всегда была и остаётся одним из основных инструментов ведения современных войн и боевых действий. В мирное время разведчики выполняют задачи по сбору и систематизации сведений, которые позволяют точно и своевременно среагировать на вызовы на политическом поприще.

Во время военное — это те люди, от работы которых зависят не просто жизни, а исход конфликтов.

На поздравительном арте у нас изображено всего лишь одно закрытое подразделение, которое находится на передовой с первых дней специальной военной операции. О работе воинов «Ладоги» зачастую неслышно, а поражённые ими цели зачастую фигурируют как результат работы мотострелков, танкистов, десантников — да кого угодно, только не профильного подразделения ГУ ГШ, предназначенного для точечной ликвидации важнейших целей противника.

В миру это обычные улыбчивые ребята: кто-то из них ведёт свой Telegram-канал, кто-то играется в War Thunder, а кто-то возделывает грядки на участке в ЛНР. Но в военном плане на счету очень небольшой группы свыше 70 целей оперативно-стратегического характера.

И это лишь одна из подобных групп, которые на фронте есть, а их вклад зачастую просто невидим. С праздником вас, бойцы невидимого фронта!

https://t.me/rybar/53930

Другие художники: Автор Сергей Марченко Автор Сергей Марченко Автор @desastresguerra Автор @vstepnoy Автор @nikdme Автор anakonda.o_o Автор Максим Кулешов (Вк ) С ресурса ZаПобеду С ресурса ZаПобеду

Шевроны

И немного юмора

-Чем ты будешь заниматься когда закончится война? Ты ведь кроме этого ничего не умеешь. -Ну как сказать... Кому балетки для маршрутки Не, я лучшей как нибудь с нездоровым...обойдусь А это окончательный вердикт! И на сегодня все.

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