Ставки вверх. Почему наш лес становится стратегическим

1 июля в России начали действовать пошлины на вывоз пиломатериалов и ряд других мер, призванных остановить рост цен на них. В этом выпуске разберём, что стало его причиной, как обстоят дела в других странах, вернутся ли цены на внутреннем рынке на прошлые уровни и главное – как стране извлечь пользу из совершенно новой ситуации, в которой наш лес становится всё более ценным ресурсом.

Цены вверх

Цены на древесину, изделия из неё, равно как и многие другие стройматериалы с начала года устремились в космос и сорвали планы многих сограждан по индивидуальному жилому строительству или ремонту. Впрочем, в равной степени пострадали планы не только наших соотечественников, но людей во всём мире – от США до Китая граждане проклинают жадных торговцев и бездарные правительства, которые, не хотят их обуздать. Впрочем, проблема как всегда имеет комплексный характер, и рост цен вызван следующими факторами.

Во-первых, из-за пандемии 2020 года многие деревообрабатывающие производства во всём мире остановили свою работу. Во-вторых, перешедшие на удалёнку люди, озаботились давно откладываемым ремонтом или решили переехать из опасного города в менее опасный пригород и построить там собственный дом. Первое время пока на складах хватало выпущенной до пандемии продукции, всё было в порядке, но как только она стала заканчиваться, цены начали расти.

Как только начали расти цены, заработал третий фактор – желание биржевых спекулянтов заработать на перспективном ресурсе. В итоге инвесторы загнали стоимость товарной древесины в небеса, побив все исторические рекорды. России это тоже коснулось – продажи за рубеж фанеры, ДВП, профилированных пиломатериалов побили или повторили рекорды прежних лет. Естественно, что вслед за ростом цен на мировых рынках, выросли цены и на внутреннем. Поэтому весь банкет производителей и продавцов оплачен в конечном итоге покупателями.

Впрочем, похоже, что дело пошло на разворот. Продолжим после сводки позитивных новостей.

Время новостей

На «Заводе «Красное Сормово» спущены на воду два новых сухогруза проекта RSD59, а на Окской судоверфи заложен большой гидрографический катер для ВМФ.

В Челябинске запущено первое в стране производство электромеханических бульдозеров.

В Липецке из-за роста заказов открыт второй сборочный цех станкостроительного завода.

В Подмосковье – линия переработки биоотходов в электроэнергию.

В Псковской области – лесоперерабатывающий завод.

В Тверской – производство комплектующих для фильтров воды.

В Смоленской – реагентов для очистки газов.

В Свердловской – производство стройматериалов и комплектующих для снарядов.

В Курской – крупный молочный комплекс.

Сборная России завоевала шесть медалей на Балтийской географической олимпиаде.

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Цены вниз

В мае на мировом рынке биржевая цена древесины упала в два раза, но всё ещё держится выше рекордных значений прошлых периодов. Аналитики прогнозируют, что к концу года она подешевеет ещё на треть. Однако розничные цены хоть и замедлили рост, но падать не спешат. Чтобы оздоровить ситуацию, российские власти с 1 июля ввели 10%-ую экспортную пошлину на некоторые виды пиломатериалов. Но гораздо важнее то, что с 1 июля начал работать и запрет на перевозку и хранение древесины, без внесения данных о ней в Государственный лесной реестр. Теперь древесину будут учитывать на всех этапах: заготовки, транспортировки, складировании и отгрузки, переработки и продажи, в том числе на экспорт. Эти правила не касаются только граждан, перевозящих до 10 кубометров древесины, купленной для собственных нужд. В свою очередь это подготовительный этап к ещё более важному – полному запрету на вывоз из страны необработанной или грубо обработанной древесины начиная с 1 января 2022 года.

Вернёт ли это стоимость стройматериалов в России на прежние уровни? Большинство экспертов, считает, что не вернёт, хотя рост цен остановится. Мы же считаем, что всё будет зависеть от внутреннего спроса – если он продолжит сокращаться, что уже заметно, то и продавцы будут вынуждены снижать цены.

Впрочем, не нужно сводить эту историю к войне якобы плохих продавцов и хороших покупателей. Вот почему.

Что дальше

Деревообработка по-прежнему остаётся не особо привлекательным бизнесом в России – инвестиции нужны огромные, законы часто меняются, а такой спрос как в этом году случается редко и потому производители, естественно, спешат заработать как можно больше. В целом, развивать эту сферу в России остро необходимо – бесконтрольная продажа круглого леса наносила стране большой урон и кормила криминал. И чем больше у нас будет появляться соответствующих предприятий, тем больше будет конкуренции и, следовательно, ниже цены для народа. В этом направлении мы, в целом, и движемся. И, похоже, что захватывающая мир антиуглеродная повестка начинает играть нам на руку и в этом. Обратимся к опыту Франции.

С начала года древесина во Франции подорожала на 50%. В целом по тем же причинам, что и во всём мире. Но есть на то и ещё одна локальная особенность – год назад правительство Франции объявило о новом законе, согласно которому все новые общественные здания должны быть построены наполовину из древесины или других природных материалов, ради снижения их углеродного следа. А так как Франция готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года и по этому поводу ведёт большое строительство, дефицит пиломатериалов становится для неё катастрофой.

Похожие настроения захватывают и другие западные страны, где всё больше отказываются от бетона в пользу так называемого экостроительства. Хотя, учитывая то, что живое дерево – это прекрасный поглотитель СО2, нужно ещё посчитать насколько целесообразно его рубить.

Уже очевидно, что спрос на древесину в мире будет только расти. И если бы мы заранее не озаботились запретом на вывоз кругляка из страны, легко представить во что бы это в итоге вылилось. Теперь же для сдерживания цен и не только требуется развернуть в стране новые деревообрабатывающие предприятия и следующим шагом переходить от экспорта их продукции к экспорту готовых изделий.

Но как застраховаться от аналогичных скачков на другие товары?

Госплан неизбежен

Поскольку мировую систему продолжает лихорадить, нет никаких гарантий стабильности цен не только на лес, но и на металлы, нефть, продукты питания и другие товары и ресурсы. Ещё до пошлины на лесоматериалы, российское правительство ввело пошлины на экспорт металлов для сдерживания цен на внутреннем рынке. Но каждый раз реагировать на подобные скачки административными мерами – это плохая идея. Поэтому в данный момент началась разработка системы комплексной защиты внутреннего рынка от роста мировых цен. Одна будет состоять из двух частей.

Первая – аналитическая, необходимая для прогнозирования вероятных ценовых скачков и их влияния на внутренний рынок. Вторая, собственно, защитная – как только прогнозная цена будет преодолевать «красную линию» по определённому виду товара, Правительство будет запускать механизм предупредительных мер – пошлин или субсидий. Это позволит реагировать на ситуацию не постфактум, а заранее, что комфортнее как для населения, так и для бизнеса. По большому счёту, это ещё один кирпичик в строительство электронного Госплана, которому мы посвящали несколько выпусков в прошлом году и приход которого в нашей стране неизбежен.

Будем внимательно следить за темой и дальше. Теперь о людях.

Время Человека

В Башкирии 15-летний Данир Махамадиев отдыхал у реки и случайно заметил, как тонет ребёнок. Парень незамедлительно бросился в воду и вытащил мальчика, у которого уже не билось сердце. Данир, вспомнив уроки ОБЖ, начал делать искусственное дыхание. Не сразу, но тихонечко стало биться сердце мальчика, появился слабый пульс. Вскоре подоспели взрослые, которые продолжили реанимационные действия.

Известно, что Данир живёт в многодетной семье. За спасённую жизнь ребёнка он получил от главы Башкирии Радия Хабирова почётную грамоту и возможность сфотографироваться с большим чиновником. Мы же, благодаря поддержке наших зрителей, отправляем Даниру уже традиционный подарок – новенький планшет и именные часы от нашего партнёра - завода «Ракета».

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