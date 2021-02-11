Соловьёв впервые озвучил, кто стоит за Навальным внутри России

О том, что протесты в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального призваны заставить президента РФ Владимира Путина назначить преемника, выгодного неким находящимся в тени силам, неоднократно заявляли либеральные спикеры.

Ведущие государственных СМИ долгое время предпочитали говорить о западном заказе на цветную революцию в России, хотя и не отрицали наличие у Навального влиятельных покровителей в Москве.

Наконец, телеведущий Владимир Соловьев решился рассказать, кто стоит за проектом «Навальный» в России, хотя конкретных имен вновь не назвал.

«То, что мы видим сейчас, это всплывающий остов неудавшегося переворота 2011-12 годов. Когда отодвинутые прозападные элиты, частью проельцинские, сомкнулись и поставили главную задачу – не допустить возвращения Путина. Не потому, что был межличностный конфликт Путин-Медведев. Конфликт состоял в том, что Путин образца 2011-12 годов – это был уже не тот Путин, который думал о возможности вхождения России в НАТО, стать частью Европы и находиться в русле американской политики. Путин уже осознал опасность, исходящую от НАТО, уже была произнесена мюнхенская речь. Тогда они испугались», – сказал Соловьев в эфире своего youtube-канала.

По его словам, накануне президентских выборов в России в 2012 году в Москву приезжал нынешний президент США Джо Байден и убеждал Путина не выдвигать свою кандидатуру, чтобы Дмитрий Медведев мог переизбраться на второй срок.

Тогда же был создан либеральный телеканал «Дождь», который начал активно вести антипутинскую пропаганду. Кроме того «люди из окружения Медведева» вербовали и перетягивали на свою сторону олигархов. На этот же период не случайно пришелся демарш фракции «Справедливой России», явившейся на заседние Госдумы РФ с белыми лентами, символизировавшими протест.

На тот момент Навальный уже фигурировал в деле о хищении средств «Кировлеса». Как рассказал бывший вице-губернатора Кировской области Сергей Карнаухов, после того, как область возглавил представитель СПС Никита Белых, поводов открывать там уголовные дела было более, чем достаточно.

«Накопились материалы, касавшиеся деятельности Марии Гайдар (советника губернатора – ред.). Много чего они делали в медицинской сфере. У Гайдар были подельники из СПС, эти люди были немедленно поставлены на должности замминистров в регионе. Потом они занялись недвижимостью», – рассказал Карнаухов.

Однако работа следственных органов осложнялась тем, что в области активно работали представители Республиканской партии США. Готовился даже визит Хиллари Клинтон.

Карнаухов, ссылаясь на источники в ФСБ, утверждает, что представители кировских региональных властей тогда активно встречались с американскими резидентами и получали от них задания.

«Это была первая попытка Запада вместе с внутренними элитами попробовать построить «идеальную модель будущей России», – сказал Карнаухов.

Видимо чтобы не вызывать «международного резонанса», было решено возбудить дело, в котором фигурировал наименее раскрученный член команды губернатора Белых – его советник Алексей Навальный. Однако аресту фигуранта помешала Гайдар, состоявшая с женатым мужчиной в романтических отношениях.

«Когда пришло время задержания Навального, Мария Гайдар сделала все, чтобы его эвакуировать. Она где-то спрятала Навального, и он выехал с территории региона. Она собиралась вывести его за рубеж», – рассказал Карнаухов.

Гайдар обратилась за помощью в посольство США, после этого ведшие дело оперативники стали испытывать большие сложности. Девушка подключила знакомых из либеральных СМИ, собрала деньги и организовала обучение любимого в Йельском университете.

Навальный еще находился в США, когда в России вышло его первое расследование, причем, сделанное очень качественно. Карнаухов считает, что именно в этот момент произошла смычка внешних и внутренних кураторов новоявленного блогера.

Владимир Соловьев считает, что уже первые расследования Навального оплачивались российскими бизнесменами.

«Все расследования Навального – это был заказ, который, как считается, приносил Стас Белковский (политолог, сотрудничавший с олигархом Борисом Березовским). С момента появления Ашуркова, хозяева сменились», – сказал Соловьев.

Владимир Ашурков на тот момент работал топ-меджером «Альфа-групп». Он покинул свой пост в 2012 году. Именно этим годом датирована недавно «слитая» в СМИ оперативная запись беседы Ашуркова с представителем британской разведки. Россиянин просит денег и обещает предавать гласности нужный британцам компромат на отечественных бизнесменов.

«Если посмотреть, какие сделки ломал Навальный, например, у ВТБ, который занимался внешнеэкономическими и оборонными проектами, что он делал по развалу внешнеэкономических связей «Транснефти», «Роснефти», мы обнаружим настоящую подрывную работу. Перед каждой атакой определенная группа на бирже делала короткие сделки на понижение. Как только пост выходил, «голубые фишки» чуть-чуть понижались, но этого хватало, чтобы делать сотни тысяч долларов», – говорит Соловьев.

Уже в то время Навальный готовился к захвату власти в России.

«Я лично присутствовал на одном из совещаний в одном из самых крупных потребительских банков России. Там собирали крупный бизнес России на закрытое заседание. Туда приходили Навальный и Илья Пономарев, и рассказывали бизнесу, что будет, когда они придут к власти: «Мы можем рассмотреть уже сейчас ваше назначение на те должности, которые будут освобождены, когда мы возьмем Кремль. Все что требуется от вас – дать сейчас немного денег». Этот банк был одним из операторов протеста. Были там силовики, и были те, кто уже не работает недалеко от метро «Китай-город» (видимо, имеется в виду администрация президента – ред.)», – рассказал Сергей Карнаухов.

Как считает Соловьев, уже к 2012 году по единому плану работали все финансируемые с Запада неправительственные организации, а также параллельно действовавшие «сетки» Навального и Михаила Ходорковского – при поддержке бизнесменов и «выпавших из гнезда» бывших представителей власти.

Триумфальное воссоединение Крыма с Россией, вызвавшее в стране взрыв патриотизма, заставило их на какое-то время отложить планы, но сейчас они о них вспомнили.

«Они убедили западников, что Путин не обладает достаточно поддержкой внутри России. Достаточно дунуть – и Путина не будет. Для них большое удивление, что взрыва не получилось», – сказал Соловьев.

Он также утверждает, что никто не собирается делать из Навального президента.