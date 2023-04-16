Музыканты на переднем крае

Первое видео, записанное бойцами ЧВК «Вагнер» из Зализнянского, взятого ими под контроль сегодня днем.

https://t.me/rsotmdivision/5819

"Мы, сука, должны доказать всему миру, что русские могут".

Евгений Пригожин рассказал, что причина "снарядного голода" кроется в обычной зависти и нежелании дать "Оркестру" занять Бахмут.

Впрочем, "музыканты" все равно возьмут Бахмут и возьмут принципиально, чтобы показать всем, что русские могут.

"Поэтому нас и режут по снарядам и по всему остальному лишь бы мы ничего не делали, чтобы мы были все так же, как и остальные".

https://t.me/orchestra_w/5569



Ситуация с государственными наградами для погибших бойцов ЧВК "Вагнер" продолжается. Из-за бюрократических проволочек в госорганах родственники не могут получить медали вовремя. Медали "За Отвагу", которые каждый из этих бойцов заслужил своей жизнью, задерживают минимум на месяц.

https://t.me/flashpoint_news/6740

"Кучка чиновников-тварей категорически отказывается работать в выходные дни и делать больше, чем положено.

Чиновница-тварь выставляет все новые и новые требования. Нам приходится хоронить без наград, потому что они выебываются".

Евгений Пригожин прокомментировал видео с семьями погибших "музыкантов", которые остались без государственных медалей.

https://t.me/orchestra_w/5623

Сувенирная продукция бойцов "Оркестра". Большая часть из них была взята непосредственно в Бахмуте. ㅤ https://t.me/orchestra_w/5574

Дмитрий Уткин, тот самый Вагнер - лучший стратег, тактик и самый опытный военный, который в мире сегодня есть. Потому что больше него никто не воевал. Все остальные уже давно в земле...

https://t.me/orchestra_w/5584

Вчера утром (14.03.23) над восточными районам Бахмута, из ПЗРК 93-й бригады ВСУ был сбит Су-24 принадлежащий «Группе Вагнера». На видео же можно увидеть, как лётчик успешно приземляется на парашюте и запускает сигнальные ракетницы. Я не комментирую авиацию Вагнеров, но с летчиком все норм. Дома.

https://t.me/grey_zone/17762



Родину люблю - стрелять умею.

Снайпер ЧВК "Вагнер", участвующий в боях за Бахмут, рассказал об особенностях своей специальности и используемом оружии. Боец работает с винтовки МЦ-566, произведенной в России, дальность стрельбы до 1000 метров.

https://t.me/orchestra_w/5591

Боец ЧВК «Вагнер» в населённом пункте Берховка, Бахмутское направление

https://t.me/ok_spn/23576

Бахмут, обстановка.

Штурмовые отряды "Вагнера" продвигаются к центру города, одновременно выбивая силы националистов с окраин и западного пригорода. Погибшие украинские военнослужащие, брошенные противником при отступлении, ждут эвакуации и отправки на подконтрольные Киеву территории.

https://t.me/orchestra_w/5605

Немного истории. Варяг, Бертолет, Алтай - вечная память! 7 лет назад, 16 марта 2016 года в районе сирийской Пальмиры в ходе боя с боевиками ИГ погибли три бойца «Оркестра». Из-за плотности огня тела погибших забрать с места боя не удалось. Уже поздно вечером ИГ опубликовали фото убитого Ивана (Варяг).

https://t.me/ok_spn/23510

Бойцы ЧВК «Вагнер» на фоне подбитого ими танка ВСУ. Конкретно этот «носатый» принес ребятам много проблем во время штурма гипсового завода в Бахмуте, но они смогли его подбить из РПГ.

https://t.me/yaremshooter/1155

Штурмовики ЧВК «Вагнер», рискуя жизнью, спасают домашних животных.Ночью услышали вой собак и боец пробрался к месту. Там был вольер и привязанные собаки. Ни корма, ни питья там не было. Прежде, чем выбраться пришлось пережидать обстрел. Вычислять паузу между выстрелами и выбираться. Теперь два лабрадора в безопасности.

Эвакуация животных сопряжена с неменьшим риском, чем при выводе местных, но бойцов это не останавливает.

https://t.me/rosich_ru/38426

Бойцы ЧВК «Вагнера» на бахмутском направлении и в самом городе. Бойцы ЧВК «Вагнера» на бахмутском направлении и в самом городе.

https://t.me/rosich_ru/38442

Кому-то маленький ребёнок подарил - теперь без нее не ездят. Талисманы и война тесно связаны, и часто бойцы на войну берут то, что связывает их с домом. Как, например, этот боец, чей ребенок перед отправкой отдал свою любимую игрушку.

Ездите без неё? Нет, не ездим. Всегда с нами. Зима, окрестности освобождённой "музыкантами" в январе Клещеевки.

https://t.me/orchestra_w/5610

Евгений Пригожин рассказал о растущей популярности ЧВК "Вагнер" среди иностранных специалистов, которые продолжают вступать в ряды компании.

Многие становятся частью "Оркестра" именно потому, что он отличается от традиционного понятия о ЧВК. Здесь – армия нового образца.

Работают они своими узкими коллективами. Для того, чтобы не утекала информация по их работе.

Иностранцы приходят в "Вагнер", в том числе, из-за несогласия с принципами НАТО. Желание проявить себя в бою и показать на что способен также присутствует.

https://t.me/orchestra_w/5612

Публикуем обращение финнов, участвующих в СВО в составе ЧВК Вагнер: "Уважаемый господин Евгений Пригожин!

Мы, финны из ЧВК Вагнер очень переживаем за то, что средства массовой информации постоянно пишут в новостях "российские силы". Мы не являемся российскими силами, мы - это международные антинатовские силы, работающие в составе армии "Вагнера".

Можно ли добиться от тех, кто контролирует СМИ, чтобы они писали не "российские силы штурмуют центр города", а "ЧВК Вагнер штурмует центр города"?

17 марта 2023 года"

https://t.me/razgruzka_vagnera/42

Боец "Вагнера" с позывным "Мантис" за время контракта вырос из штурмовика в командира штурмовым взводом. Мантис проявил себя в ходе соледарской операции и при штурме здания городской администрации. Его отряд понес минимальные потери. Платиновая звезда Героя – высшая награда «Группы Вагнера». Выдается исключительно бойцам, которые с оружием в руках, рискуя жизнью, совершили геройский подвиг. Никогда не выдается командирам, только рядовым бойцам.

Выдается как при жизни, так и посмертно. За все время существования «Группы Вагнера» вручено 26 Платиновых Звезд. Из них четыре – посмертно.

Принятие решения занимает максимум сутки. Решение совета командиров не оспаривается. Командир может быть награжден только посмертно, и только в том случае, если он погиб с оружием в руках. "Музыкант" был представлен к высшей награде - Платиновой Звезде.

Награжденный попал в "Оркестр" из мест лишения свободы. В компании никогда не делают различий между сотрудниками, кто бы откуда ни пришел. Поэтому проекта "К" награжден самым высоким званием.

Награжденный рассказал, что после кратковременного отдыха вновь вернется в строй. Он намерен присоединиться к боевым товарищам уже в течение 45 дней.

«Не хочу подводить тех, кто на меня надеется и ждет. Вернусь к своим товарищам», — сообщил Мантис в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

https://riafan.ru/23944257-bivshego_zaklyuchennogo_predstavi...

Мама бойца "Вагнера" со своим коллективом бабушек дали концерт в поддержку ребят.

Республика Карелия, г. Сортавала.

Джамбо!

https://t.me/orchestra_w/5627

Концерт музыкантов на РСЗО "Град" По заявкам! Джамбо!

https://t.me/razgruzka_vagnera/41

Через пару дней появился постер Автор: https://t.me/dazbastadraw/2892

16 марта штурмовики "Вагнера" попали под артиллерийский удар ВСУ, добивать уцелевших прилетел коптер противника. Один из раненных бойцов попытался укрылся в "лисьей норе", однако на него все равно сбросили гранату. На видео видно как с квадрокоптера пускают снаряд и он взрывается в том месте, где находится боец. Рядом лежит убитый товарищ



Спрятавшись в норе и получив ранение от дрона с подвесной системой сбросов, он не дал себя взять в плен и не стал умирать, истекая кровью несколько часов, решив уйти из жизни самовольно. Решив не дожидаться пленения или медленной смерти от ран, штурмовик приставил свой автомат к голове и нажал на спуск.

Стоит отметить, что это уже третий случай попавший на видео, где «музыканты» оставшись одни, уходят данным образом. … бойцы ЧВК "Вагнер" никогда не сдаются в плен (Е. Пригожин)

https://t.me/orchestra_w/5629

Танковый экипаж компании, работающий под Бахмутом на модернизированном Т-80БВМ, рассказал о преимуществах своей машины.

По словам бойцов, танк надежный и маневренный, а за время службы было немало интересных выездов. Средний расход бк - это 60-80 снарядов. Противник прошел такую же советскую школу, но бойцов "Оркестра" боится.

https://t.me/orchestra_w/5634

"Вы дождетесь, что нам придется прийти и разобраться с вами".



Бойцы "Оркестра" записали эмоциональное обращение к главе администрации Горячего Ключа Сергею Белопольскому.

По словам "музыкантов", российские чиновники, которые отказывается отдать дань памяти погибшим героям, несут больше вреда пацанам, чем украинская армия.

"Вы и есть нацисты, ебаная администрация Горячего Ключа".

Ранее Белопольский сообщил о запрете захоронения "вагнеровцев" на кладбище станицы Бакинская, сославшись на мнение общественности.

Однако есть мнение, что просто кто-то не готов делить места на кладбище с простыми парнями, в том числе из мест лишения свободы. А после смерти не все равно, кто ты был при жизни? Главное быть не говном.

https://t.me/orchestra_w/5642

Мне как депутату Государственной Думы сообщили информацию, что глава Горячего Ключа господин Белопольский допустил высказывание о том, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов, погибших в зоне СВО. И что он предложил хоронить их в других муниципальных образованиях.

Хочу напомнить господину Белопольскому, что эти люди сражались за Родину и отдали за неё свои жизни.

Убеждён, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своём курорте.

Евгений Первышов

https://t.me/PervyshovEA/1474

Как всегда ответы Пригожина Е.В. не будут в рассылке, ео найти можно по ссылке: Запросы и ответы Пригожина Е.В.

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