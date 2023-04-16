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Музыканты на переднем крае

Музыканты на переднем краеПервое видео, записанное бойцами ЧВК «Вагнер» из Зализнянского, взятого ими под контроль сегодня днем.
https://t.me/rsotmdivision/5819

"Мы, сука, должны доказать всему миру, что русские могут".Музыканты на переднем крае
Евгений Пригожин рассказал, что причина "снарядного голода" кроется в обычной зависти и нежелании дать "Оркестру" занять Бахмут.
Впрочем, "музыканты" все равно возьмут Бахмут и возьмут принципиально, чтобы показать всем, что русские могут.
"Поэтому нас и режут по снарядам и по всему остальному лишь бы мы ничего не делали, чтобы мы были все так же, как и остальные".
https://t.me/orchestra_w/5569

Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеСитуация с государственными наградами для погибших бойцов ЧВК "Вагнер" продолжается. Из-за бюрократических проволочек в госорганах родственники не могут получить медали вовремя.  Медали "За Отвагу", которые каждый из этих бойцов заслужил своей жизнью, задерживают минимум на месяц.
https://t.me/flashpoint_news/6740

Музыканты на переднем крае"Кучка чиновников-тварей категорически отказывается работать в выходные дни и делать больше, чем положено. 
Чиновница-тварь выставляет все новые и новые требования. Нам приходится хоронить без наград, потому что они выебываются".
Евгений Пригожин прокомментировал видео с семьями погибших "музыкантов", которые остались без государственных медалей.
https://t.me/orchestra_w/5623

Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеСувенирная продукция бойцов "Оркестра". Большая часть из них была взята непосредственно в Бахмуте. ㅤ https://t.me/orchestra_w/5574

Музыканты на переднем краеДмитрий Уткин, тот самый Вагнер - лучший стратег, тактик и самый опытный военный, который в мире сегодня есть. Потому что больше него никто не воевал. Все остальные уже давно в земле...
https://t.me/orchestra_w/5584
Вчера утром (14.03.23) над восточными районам Бахмута, из ПЗРК 93-й бригады ВСУ был сбит Су-24 принадлежащий «Группе Вагнера».Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеНа видео же можно увидеть, как лётчик успешно приземляется на парашюте и запускает сигнальные ракетницы. Я не комментирую авиацию Вагнеров,  но с летчиком все норм. Дома.
https://t.me/grey_zone/17762

Родину люблю - стрелять умею.Музыканты на переднем крае
Снайпер ЧВК "Вагнер", участвующий в боях за Бахмут, рассказал об особенностях своей специальности и используемом оружии.Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеБоец работает с винтовки МЦ-566, произведенной в России, дальность стрельбы до 1000 метров. 
https://t.me/orchestra_w/5591

Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеБоец ЧВК «Вагнер» в населённом пункте Берховка, Бахмутское направление
https://t.me/ok_spn/23576

Бахмут, обстановка.
Штурмовые отряды "Вагнера" продвигаются к центру города, одновременно выбивая силы националистов с окраин и западного пригорода. Музыканты на переднем краеПогибшие украинские военнослужащие, брошенные противником при отступлении, ждут эвакуации и отправки на подконтрольные Киеву территории.
https://t.me/orchestra_w/5605

Немного истории. Варяг, Бертолет, Алтай - вечная память!Музыканты на переднем крае7 лет назад, 16 марта 2016 года в районе сирийской Пальмиры в ходе боя с боевиками ИГ погибли три бойца «Оркестра».Музыканты на переднем краеИз-за плотности огня тела погибших забрать с места боя не удалось. Уже поздно вечером ИГ опубликовали фото убитого Ивана (Варяг).
https://t.me/ok_spn/23510

Бойцы ЧВК «Вагнер» на фоне подбитого ими танка ВСУ.Музыканты на переднем краеКонкретно этот «носатый» принес ребятам много проблем во время штурма гипсового завода в Бахмуте, но они смогли его подбить из РПГ.
https://t.me/yaremshooter/1155

Штурмовики ЧВК «Вагнер», рискуя жизнью, спасают домашних животных.Ночью услышали вой собак и боец пробрался к месту.Музыканты на переднем краеТам был вольер и привязанные собаки. Ни корма, ни питья там не было.Музыканты на переднем краеПрежде, чем выбраться пришлось пережидать обстрел. Вычислять паузу между выстрелами и выбираться. Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеТеперь два лабрадора в безопасности.
Эвакуация животных сопряжена с неменьшим риском, чем при выводе местных, но бойцов это не останавливает.
https://t.me/rosich_ru/38426
Бойцы ЧВК «Вагнера» на бахмутском направлении и в самом городе.Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеБойцы ЧВК «Вагнера» на бахмутском направлении и в самом городе. 
https://t.me/rosich_ru/38442

Кому-то маленький ребёнок подарил - теперь без нее не ездят.Музыканты на переднем краеТалисманы и война тесно связаны, и часто бойцы на войну берут то, что связывает их с домом. Как, например, этот боец, чей ребенок перед отправкой отдал свою любимую игрушку.Музыканты на переднем крае
Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеЕздите без неё? Нет, не ездим. Всегда с нами.Музыканты на переднем краеЗима, окрестности освобождённой "музыкантами" в январе Клещеевки.
https://t.me/orchestra_w/5610

Музыканты на переднем краеЕвгений Пригожин рассказал о растущей популярности ЧВК "Вагнер" среди иностранных специалистов, которые продолжают вступать в ряды компании.
Многие становятся частью "Оркестра" именно потому, что он отличается от традиционного понятия о ЧВК. Здесь – армия нового образца.
Работают они своими узкими коллективами. Для того, чтобы не утекала информация по их работе.
Иностранцы приходят в "Вагнер", в том числе, из-за несогласия с принципами НАТО. Желание проявить себя в бою и показать на что способен также присутствует.
https://t.me/orchestra_w/5612

Публикуем обращение финнов, участвующих в СВО в составе ЧВК Вагнер:Музыканты на переднем крае"Уважаемый господин Евгений Пригожин!
Мы, финны из ЧВК Вагнер очень переживаем за то, что средства массовой информации постоянно пишут в новостях "российские силы". Мы не являемся российскими силами, мы - это международные антинатовские силы, работающие в составе армии "Вагнера".
Можно ли добиться от тех, кто контролирует СМИ, чтобы они писали не "российские силы штурмуют центр города", а "ЧВК Вагнер штурмует центр города"?
17 марта 2023 года"
https://t.me/razgruzka_vagnera/42

Боец "Вагнера" с позывным "Мантис" за время контракта вырос из штурмовика в командира штурмовым взводом. Мантис проявил себя в ходе соледарской операции и при штурме здания городской администрации. Его отряд понес минимальные потери.Музыканты на переднем краеПлатиновая звезда Героя – высшая награда «Группы Вагнера». Выдается исключительно бойцам, которые с оружием в руках, рискуя жизнью, совершили геройский подвиг. Никогда не выдается командирам, только рядовым бойцам.
Выдается как при жизни, так и посмертно. За все время существования «Группы Вагнера» вручено 26 Платиновых Звезд. Из них четыре – посмертно. 
Принятие решения занимает максимум сутки. Решение совета командиров не оспаривается. Командир может быть награжден только посмертно, и только в том случае, если он погиб с оружием в руках.Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем крае"Музыкант" был представлен к высшей награде - Платиновой Звезде. Музыканты на переднем крае
Награжденный попал в "Оркестр" из мест лишения свободы. В компании никогда не делают различий между сотрудниками, кто бы откуда ни пришел. Поэтому проекта "К" награжден самым высоким званием.
Награжденный рассказал, что после кратковременного отдыха вновь вернется в строй. Он намерен присоединиться к боевым товарищам уже в течение 45 дней.
«Не хочу подводить тех, кто на меня надеется и ждет. Вернусь к своим товарищам», — сообщил Мантис в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
https://riafan.ru/23944257-bivshego_zaklyuchennogo_predstavi...

Мама бойца "Вагнера" со своим коллективом бабушек дали концерт в поддержку ребят.
Музыканты на переднем краеРеспублика Карелия, г. Сортавала.
Джамбо! 
https://t.me/orchestra_w/5627

Концерт музыкантов на РСЗО "Град"Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеПо заявкам!Музыканты на переднем краеДжамбо!
https://t.me/razgruzka_vagnera/41
Через пару дней появился постерМузыканты на переднем краеАвтор: https://t.me/dazbastadraw/2892
16 марта штурмовики "Вагнера" попали под артиллерийский удар ВСУ, добивать уцелевших прилетел коптер противника. Один из раненных бойцов попытался укрылся в "лисьей норе", однако на него все равно сбросили гранату. На видео видно как с квадрокоптера пускают снаряд и он взрывается в том месте, где находится боец. Рядом лежит убитый товарищМузыканты на переднем крае
Музыканты на переднем крае
Музыканты на переднем краеСпрятавшись в норе и получив ранение от дрона с подвесной системой сбросов, он не дал себя взять в плен и не стал умирать, истекая кровью несколько часов, решив уйти из жизни самовольно. Решив не дожидаться пленения или медленной смерти от ран, штурмовик приставил свой автомат к голове и нажал на спуск. 
Стоит отметить, что это уже третий случай попавший на видео, где «музыканты» оставшись одни, уходят данным образом.Музыканты на переднем крае… бойцы ЧВК "Вагнер" никогда не сдаются в плен (Е. Пригожин)
https://t.me/orchestra_w/5629

Танковый экипаж компании, работающий под Бахмутом на модернизированном Т-80БВМ, рассказал о преимуществах своей машины.Музыканты на переднем крае
Музыканты на переднем краеПо словам бойцов, танк надежный и маневренный, а за время службы было немало интересных выездов. Средний расход бк - это 60-80 снарядов.Музыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеМузыканты на переднем краеПротивник прошел такую же советскую школу, но бойцов "Оркестра" боится.
https://t.me/orchestra_w/5634

"Вы дождетесь, что нам придется прийти и разобраться с вами".
Музыканты на переднем крае
Бойцы "Оркестра" записали эмоциональное обращение к главе администрации Горячего Ключа Сергею Белопольскому.
По словам "музыкантов", российские чиновники, которые отказывается отдать дань памяти погибшим героям, несут больше вреда пацанам, чем украинская армия.
"Вы и есть нацисты, ебаная администрация Горячего Ключа".
Ранее Белопольский сообщил о запрете захоронения "вагнеровцев" на кладбище станицы Бакинская, сославшись на мнение общественности.
Однако есть мнение, что просто кто-то не готов делить места на кладбище с простыми парнями, в том числе из мест лишения свободы. А после смерти не все равно, кто ты был при жизни? Главное быть не говном.
https://t.me/orchestra_w/5642

Мне как депутату Государственной Думы сообщили информацию, что глава Горячего Ключа господин Белопольский допустил высказывание о том, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом для массового захоронения бойцов, погибших в зоне СВО. И что он предложил хоронить их в других муниципальных образованиях.
Хочу напомнить господину Белопольскому, что эти люди сражались за Родину и отдали за неё свои жизни.
Убеждён, что господин Белопольский должен после этого оставить свою должность и отправиться добровольцем в зону СВО, чтобы занять место тех, кого он отказывается хоронить на своём курорте.
Евгений Первышов
https://t.me/PervyshovEA/1474
Как всегда ответы Пригожина Е.В. не будут в рассылке, ео найти можно по ссылке: Запросы и ответы Пригожина Е.В.

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок

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