"Россию предали все, кто только мог, нас больше не считают сильной страной, нас не боятся и не уважают". Горькие мысли Яны Поплавской

После того, как в конце июня джинн на пару дней покинул бутылку и тут же был обвинён чуть ли не во всех прегрешениях, а спустя всего несколько часов, видимо, на определённых условиях, о которых нам, смертным, знать не положено, вновь в ней укрылся, "белые нитки" политики нашего руководства стали заметны уже совсем очевидно... Слова президента, спикера Госдумы, Патриарха и пропагандистов и агитаторов о "консолидации" народа с руководством страны особого впечатления на народные массы, кажется, не произвели! Чтобы представить "картинку", президента отправили в Дагестан, организовали умилительное приглашение дагестанской девочки в Кремль, где с барского плеча взяли и отстегнули на нужды кавказской республики немаленькие деньги... После того, как в конце июня джинн на пару дней покинул бутылку и тут же был обвинён чуть ли не во всех прегрешениях, а спустя всего несколько часов, видимо, на определённых условиях, о которых нам, смертным, знать не положено, вновь в ней укрылся, "белые нитки" политики нашего руководства стали заметны уже совсем очевидно... Слова президента, спикера Госдумы, Патриарха и пропагандистов и агитаторов о "консолидации" народа с руководством страны особого впечатления на народные массы, кажется, не произвели! Чтобы представить "картинку", президента отправили в Дагестан, организовали умилительное приглашение дагестанской девочки в Кремль, где с барского плеча взяли и отстегнули на нужды кавказской республики немаленькие деньги...

На "марше справедливости" старались не акцентировать внимание, все силы бросив на "разоблачение" Пригожина... Поняли, что долгое время скрываемая, а потом озвученная правда о финансировании государством ЧВК Пригожина и репортажи о его несметной роскоши, в народ, который уже давно не доверяет власти, "не зашли"... Немного повозмущались, что вполне понятно, западными публикациями о слабости российского президента и руководства, потом решили, что и эту тему не стоит "разгонять"! Да и приближается срок, когда в очередной раз должна решиться судьба "зерновой сделки"... Нам анонсировали отказ от её продления, и...

Анкара, весьма в ней заинтересованная, нанесла России очередной удар "в спину", как ещё не так давно сказал президент в связи, правда, с совершенно другими, произошедшими в России, событиями...

Сказать, что сообщение о возвращении в незалежную боевиков запрещенного в России "Азова"*, вопреки договорённостям, вызвали среди россиян массу гневных комментариев, - не сказать ничего!

И возмутил россиян даже не столько сам факт передачи Киеву "азовцев", которые должны были, по условиям договорённостей, оставаться в Турции, даже не столько очередное коварство турецкого "друга" Эрдогана, к чему как бы уже давно пора быть готовым, а то, что с Россией, великой, о чём не устаёт говорить президент, позволяют себя так вести...

Как и миллионы россиян, своё резкое мнение высказала Яна Поплавская, которая давно уже занимается активной помощью нашей армии и чей сын находится на фронте...

Комментируя заявление Кремля и Дмитрия Пескова сказавшего о том, "что возвращение из Турции на Украину главарей «Азова»* - это нарушение условий имевшихся договоренностей", что при этом "Россию никто не поставил в известность", что "по условиям договорённостей главари "Азова"* должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", что "условия возвращения из Турции на Украину главарей "Азова"* нарушила как турецкая сторона, так и Киев", Яна Поплавская не смогла сдержаться от проявления праведного гнева. "Какая «неожиданность», да? Катали убийц на бизнес-джетах, дарили айфоны, в задницу только не целовали. А может и…

Судя по тому, что теперь они у себя дома, то видимо и целовали".

И уж тут точно надо вспомнить о бывшем "начальнике Чукотки" Романе Абрамовиче, который, играя на обеих полянах, принимал в конфликте активное участие в выстраивании "серых" схем Минских соглашений... И ч...рт бы с ними, с политиками, которые играют в свои "игры"! Они могут и обманывать друг друга, и возмущаться коварством своих "партнёров"! Но здесь дело в другом - в конечном итоге всё это напрямую касается народа, страны, жизней и судеб её граждан!

"Русский народ наклонили в позу и отымели. Погибшие за Мариуполь российские бойцы на том свете смотрят на всё это с изумлением и спрашивают - а за что мы погибли, оставили свои семьи, сделали своих детей сиротами?! За что бились на Азовстали? За чьи договорняки? Кто получил выгоду от всех эти махинаций?" - негодует Яна Поплавская. А с ней и миллионы её соотечественников, с которыми власть не желает честно и откровенно разговаривать и которым власть всё чаще и чаще стала жаловаться: "нас опять обманули". "А теперь вспомним, сколько раз нас обманули западные «партнеры»: Нерасширение НАТО на восток. Минские соглашения. Северные потоки. Зерновая сделка. Освобождение азовцев. Можно перечислять до посинения", - заявляет Поплавская.

И если бы нас обманывали только наши западные "партнёры"! Сколько таких "ножей в спину" получала и продолжает получать Россия от своих "друзей" по давно распущенному Варшавскому договору, от бывших "братских союзных республик", которые вдруг однажды неожиданно для себя обнаружили, что свободны и независимы...

"Россию предали все, кто только мог, - пишет Яна Поплавская. - И это пример всем остальным странам, кто как-то с нами связан. «Кидай лоха, в этом нет греха». «Партнеры», «Друзья», «Соратники», «Единомышленники». Ну да. А сколько санкций введено против России, мы рекордсмены".

И разве мы не знаем, что даже наши "друзья" и "партнёры" по находящегося в коме СНГ, по ШОС и БРИКС... поддерживали некоторые "пакеты санкций", дипломатично восседали на двух стульях, стараясь не сильно расстраивать и Запад, и Россию... Есть хоть одна страна, которая полностью и во всём поддерживала Россию и не приняла ни одного решения, противоречащего интересам нашей страны?! НЕТ! Даже братская Белоруссия, помня и о своих интересах, вынуждена была иногда лавировать между Россией и Западом! И надо признать, что большая часть вины в этом лежит на российском руководстве, которое много лет назад предало интересы единой некогда страны! А теперь мы такие как есть! Да, нам пока позволяют думать, что мы в авангарде борьбы за многополярный мир! Но уже относятся так, как мы сами этого заслужили своей политикой последнего времени. И поэтому, пишет Яна Поплавская, "нас больше не считают сильной страной, нас не боятся и не уважают. Все знают, что мы можем ответить только словами о красных линиях". Ох, уж эти злосчастные "красные линии"! Кто уже не иронизировал над ними на Западе! А одни разговоры о них, об "адекватных ответных мерах" давно уже раздражают россиян! Наше государство всё ещё продолжает жить в давно уже отменённой "коллективным Западом" матрице "международного права"! Давая повод сомневаться в способности защитить себя и своих граждан...

"Даже маленькое государство Израиль, - пишет Яна Поплавская, - создало структуру, которая находила нацистов, ушедших от заслуженного наказания".

"Кого наказали мы?" - спрашивает она.

Ответ - в последнем решении Эрдогана, который тут же заверил Россию в "дружбе", что никто не сможет разрушить наши "хорошие отношения"! И что там с "зерновой сделкой" - непонятно! Может, сейчас руководство страны продумывает новые для нас объяснения необходимости очередного продления "зерновой сделки"... Как всегда из "гуманитарных соображений" или исходя из интересов отечественного бизнеса... А ещё вспомним о периодически всплывающих сообщениях о подготовке к намечаемым на осень переговорам... "При этом постоянно ходят разговоры о неких переговорах, которые осенью приведут к перемирию. Ну давайте, договаривайтесь. Но это будет самое большое «кидалово» в истории России", - утверждает Яна Поплавская.

Или обозначенные 24 февраля прошлого года президентом цели уже потихоньку сворачиваются?

"Пока эти цели не будут выполнены, какие переговоры? Какие договоренности?"- возмущена актриса и общественный деятель. И если власть теперь окончательно даст ход назад и произойдёт отказ от заявленных больше года назад целей, последствия для независимости и целостности России могут быть катастрофическими. И платить за всё, как это всегда и было, придётся народу, который с болью и тревогой следит за происходящим в своей стране... А действия власти по-прежнему не во всём понятны народу. Поэтому руководству страны надо помнить:

"Терпение людей не безгранично!"

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