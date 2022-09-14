Установка на поражение выдана? два пути для России на ближайшее будущее. Что выберем?

План похоронить Русский мир, как известно, давно вынашивается на Западе. Один из вариантов – силовой, сценарий которого нам удалось сломать, начав 24 февраля военную спецоперацию на Украине и сыграв тем самым на опережение. Второй – финансово-экономический, и он не менее опасный. Именно его расписывало в своей публикации агентство Bloomberg, получив слитые кем-то рабочие материалы, в которых наши отечественные чиновники предполагают катастрофический спад экономики. О том, что в реальности может и способна сделать Россия, дабы не скатиться в яму, рассуждают академик РАН Сергей Глазьев и учредитель Первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев.

Когда узнаёшь о негативных прогнозах, разработанных в стенах финансово-экономических ведомств страны, о предстоящей многолетней рецессии, вызванной западными санкциями, остаётся только развести руками, заметил в эфире программы "Царьград. Главное" академик РАН экономист Сергей Глазьев.

Особенно когда это происходит на фоне рассуждений о "нашей слабости" в виде зависимости от углеводородов (в смысле – экспортных поставок газа и нефти).

То, что мы услышали, пахнет таким дилетантством на грани измены Родине, что диву даёшься. Более сильных слов, характеризующих эту дискуссию, произносить не хочется, – считает Глазьев. – Что касается Bloomberg, то они нас опять пытаются программировать. Напомню, когда началась СВО, тот же Bloomberg, а также МФВ и Мировой банк программировали нам минус 12% ВВП.

Другой момент, что документ, который кто-то, по одной из версий, специально слил одному из ведущих рупоров информационной кампании против России, призван напугать, заставить нервничать даже не столько общество, сколько тех, кто принимает решения в стране. Мол, куда там, видите, как нам тут гайки закрутили?

И как бы намекают, что единственный выход – продолжать всё делать ровно так, как есть сейчас.

Но это не так.

Запад бил всерьёз. А элитные паразиты плясали на сверхдоходах

К резкому обострению американской агрессивности мы оказались не готовы, признаёт Сергей Глазьев в своей статье "Операция по денацификации Украины в контексте мировой войны". Хотя последовательная эскалация антироссийских санкций не нанесла большого ущерба нашей экономике и не вызывала особой тревоги у властвующей элиты, которая продолжала паразитировать на сверхдоходах от экспорта сырья. А уход иностранных кредиторов и спекулянтов затронул небольшую часть внутреннего рынка.

Однако денежные власти продолжали попустительствовать вывозу капитала и наращиванию государственных валютных резервов в облигациях США и их союзников по НАТО, – указывает академик РАН. – ...Адепты Вашингтонского консенсуса в Центробанке проводили последовательную политику удушения российской экономики, блокируя кредитование инвестиций, необходимых для её модернизации и наращивания военно-промышленного потенциала.

Доказательства налицо: начиная с 2014-го (когда, как известно, произошёл госпереворот на Украине, срежиссированный в Штатах), Банк России, неукоснительно следуя рекомендациям вашингтонских финансовых организаций, последовательно изымал деньги из экономики, сдерживая её развитие, аргументирует свою точку зрения Глазьев. И 12 трлн рублей кредитных ресурсов, которые могли бы пойти на финансирование инвестиций, были изъяты ЦБ из банковской системы за этот период – в дополнение к нескольким триллионам рублей нефтегазовых доходов, изъятых Минфином.

Хуже то, что подобная политика изъятия денег из экономики продолжается Банком России и по сей день: в денежной программе на ближайшие три года планируется сохранение задолженности ЦБ перед банковской системой и правительством в размере 14 трлн рублей.

Центробанк сыграл по правилам Вашингтона – минус 30 триллионов в ВВП

Подыгрывая Вашингтону, продолжает академик, денежные власти России списали на санкции восьмилетнюю стагнацию российской экономики и доходов населения. А причиной стагнации в реальности была проводимая по рецептам заокеанских кукловодов политика ЦБ, ущерб от которой составил 30 триллионов недобора ВВП. В то время как на санкции приходится не более 10 процентов от этого ущерба, к которому к тому же нужно "добавить" полтриллиона долларов вывезенного за этот период капитала.

Банк России своей политикой плавающего курса рубля и завышения процентных ставок подыгрывал санкционерам, позволяя организовывать спекулятивные атаки против рубля, за которыми следовали его девальвация, всплески инфляции и волны сжатия кредита реальному сектору экономики. Руководство Банка России объявило о переходе к этой политике непосредственно перед введением Вашингтоном финансовых санкций после воссоединения с Крымом,

– напоминает Сергей Глазьев.

Истинная цель США – уничтожить Русский мир

США не нужно сдерживать Россию, так как этим эффективно, по мнению эксперта, занимаются наши же денежные власти, сделав из страны "донора капитала, умов и природных ресурсов".

Смыслом американской провокации по втягиванию нас в военную операцию против Украины является не сдерживание России и даже не нанесение ей ущерба, а уничтожение её самой вместе со всем Русским миром, – обращает внимание академик. – Если предположить, что арестованные российские активы будут конфискованы, то чистая прибыль США и их союзников, за вычетом кредитов Украине на покупку военной техники из запасов с её замещением за счёт собственного производства, в ходе этой операции составляет свыше полтриллиона долларов.

И даже в нынешнем году из-за денежной политики ЦБ Россия лишается около триллиона долларов, половину из которых составляют государственные резервы. Их просто дарят, по выражению Сергея Глазьева, противнику – вместо того чтобы направлять на модернизацию экономики и нужды обороны. Иначе говоря, Штаты воюют против нас руками превращённых ими в пушечное мясо украинских граждан за наши деньги при попустительстве наших денежных властей. Исходя из того, что русские и украинцы по генетическим, языковым и историческим признакам являются одним народом, получается, как заметил экономист, что

американцы ведут войну против русских за русские деньги, русскими руками, русским оружием на территории Русского мира.

Он недоумевает, почему ЦБ продолжил наращивать вложения в доллары и евро уже после начала СВО! И ведь до сих пор продолжается экспорт за валюты недружественных стран, хотя уже более десятилетия идёт разговор о необходимости перехода на расчёты в национальных валютах.

Ограничений для роста экономики нет, кроме одного

Примечательно, однако, что отечественная экономика, по оценке Глазьева, работает сейчас... лишь на половину своих потенциальных возможностей – опять-таки, из-за чрезмерно жёсткой денежной политики. В качестве наглядного примера: нет нормального кредитования оборотных средств – и, скажем, в машиностроении простаивает 60–70% производственных мощностей.

Одновременно огромный потенциал роста российской экономики уходит вместе с экспортом сырьевых товаров, доля которого достигает 80% производства. К тому же есть неиспользованные резервы (до 20%) повышения производительности труда; не задействован в должной мере и научно-технический потенциал, невостребованные учёные и инженеры уезжают.

Проще говоря, у экономики России сегодня нет ограничений роста по факторам производства. Помимо одного – искусственно созданного Банком России барьера в доступе к кредиту.

Как победить в экономической войне? План готов

Стратегическим уровнем управления экономикой должно стать создание органов государственного экономического планирования, считает учредитель Первого русского телеканала Царьград Константин Малофеев. Это позволит обеспечивать устойчивое развитие экономики на десятилетия вперёд.

Такой опыт, напоминает он, уже имеется: ещё в 1915-м стараниями выдающегося учёного В. Вернадского в Российской Империи была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) – первая в мире организация, которая на системной основе организовала комплексное экономическое планирование в масштабах всей страны.

Стратегия развития российской экономики будущего должна включать форсированный рост отраслей, технологий и производств нового технологического уклада, догоняющее развитие в сферах технологического отставания, а также углубление переработки сырья и стимулирование практической реализации научно-технического потенциала. Её неотъемлемой составной частью должна стать политика импортозамещения,

– отмечает Малофеев (подробнее – в его книге "Империя. Образ будущего").

Той же точки зрения придерживается и академик Глазьев, назвавший восемь ключевых пунктов победы в экономической войне. И первый среди них – стратегический план мобилизации имеющихся ресурсов.

По его мнению, такой единой централизованной структуре управления должны подчиняться все органы власти, включая правительство и Центральный банк, системообразующие банки и корпорации, администрации регионов.

Экспорт и импорт стратегически важных товаров должен контролироваться правительством с целью обеспечения Вооружённых сил и системообразующих предприятий всеми необходимыми ресурсами,

– уверен один из ведущих экономистов страны.

Экономику страны давно пора вывести из офшоров

При этом макроэкономическая политика, включая её денежно-кредитную составляющую, обязана подчиняться целям модернизации и роста производства высокотехнологической продукции военного и двойного назначения. Поэтому предприятия, производящие продукцию по госзаказам и госпрограммам, вправе иметь возможность кредитоваться под ставку не более 2% годовых.

Предстоит создать, считает Глазьев, резервы стратегических видов сырья и материалов, необходимых для выпуска военной продукции и обеспечения социально-экономической безопасности страны – с их приобретением за счёт кредитов Банка России наряду с золотом и валютными ценностями.

Кроме того, не избежать таких шагов, как ренационализация Московской биржи, восстановление управляемости курсом рубля, защита валютно-финансовой системы от спекулятивных атак, введение налога на продажу валюты и ценных бумаг, приобретённых менее года назад, кардинальное повышение эффективности валютного контроля. А ещё придётся провести деофшоризацию экономики и прекратить несанкционированный вывоз капитала.

Также эксперт призвал отказаться от использования рейтинговых агентств, аудиторских, консалтинговых и юридических компаний недружественных стран в методиках денежных властей, работе госведомств, банков и корпораций и заменить их на отечественные.

Одновременно нужно продолжать евразийскую экономическую интеграцию и перейти на расчёты в национальных валютах во взаимной торговле и инвестициях не только в ЕАЭС и СНГ, но и в рамках БРИКС, ШОС.

Возврату не подлежит: Что делать со сбежавшим бизнесом

Учредитель Царьграда между тем отмечает, что ситуация, когда большинство внутрироссийских рынков было отдано на откуп иностранным компаниям, которые зачастую искусственно переносят точки прибыли за периметр юрисдикции России и не платят местные налоги, закончилась.

Ушедшие с рынка иностранные компании должны быть признаны недружественными, а их возвращение следует запретить. Минпромторг России должен стать ответственным за появление новых, поддержку существующих и продвижение на внешних рынках отечественных компаний, являющихся "национальными чемпионами" (сегодня это Газпром, Росатом, Ростех – прим. ред.) и налогоплательщиками в России,

– подчёркивает Константин Малофеев.

А компании, способные к конкурентной борьбе на мировом рынке, следует обеспечить государственной поддержкой в форме льготного кредитования, специнвестконтрактов и создания наиболее благоприятных условий для ведения экономической деятельности.

Госбанки должны развернуться лицом к своей стране

Госбанкам, продолжает Малофеев, надо оставить погоню за капитализацией и сконцентрироваться на своей прямой задаче: обеспечить экономику и население дешёвым финансированием. Поскольку продолжать в текущей ситуации ставить своей целью прибыль и капитализацию – это саботаж задач макроэкономического роста.

Как показывают материалы рабочей группы президиума Государственного совета Российской Федерации, при обеспечении доступного финансирования только в промышленности возможна массовая реализация почти четырёх тысяч инвестпроектов – на сумму свыше 20,5 триллиона рублей в течение пяти лет, – акцентирует внимание учредитель Царьграда. – Это покроет существенную долю потребностей в дополнительных инвестициях для ускоренного роста нашей экономики выше среднемировых темпов.

Причём Центробанку не избежать ответственности (и это придётся закрепить на законодательном уровне) за рост отечественной экономики и обеспечение её дешёвыми и длинными деньгами, а также приоритетное развитие системы долгосрочного проектного финансирования реального сектора экономики.

Одновременно с этим должна вестись системная работа по созданию и продвижению на международном рынке цифрового рубля, – не сомневается Малофеев. – Такой инструмент сможет использоваться для противодействия санкциям недружественных стран в части обеспечения международных расчётов, а также для борьбы с воровством и коррупцией в сфере целевого использования бюджетных средств.

Нелегальных гастарбайтеров отменить. Совсем

Вместе с тем есть и ещё одно важнейшее направление, которое несомненно влияет на экономику: население – граждане России – должно быть уверено, что лучшие рабочие места достанутся именно им, а не гастарбайтерам.

Сейчас в стране работает до 9 миллионов трудовых мигрантов. Большинство из них – приезжие из Средней Азии, – аргументирует эту позицию учредитель Царьграда. – В основном они заняты на рынках, в строительстве и сельском хозяйстве. Ранее считалось, что их зарплата настолько мала, что русские никогда не будут выполнять их работу за те же деньги.

Но это не так, что доказывают аналитические опросы: наш народ готов сам работать и зарабатывать.

К слову, по данным того же ЦБ, только за 2019 год объём трансграничных денежных переводов из России, совершённых мигрантами, составил почти 13 млрд долларов. А ведь эти деньги могли бы остаться в экономике страны и быть направлены на повышение благосостояния российских семей, отмечает Константин Малофеев.

Иными словами, очевидно, что назрела необходимость на государственном уровне пересмотреть миграционную и трудовую политику и начать стимулировать повышение уровня занятости мужчин – граждан России. В том числе за счёт оттока гастарбайтеров из ближнего зарубежья. А нелегальная трудовая миграция должна быть запрещена полностью.

Что с того?

Очевидно, что при выстроенной с точки зрения интересов самой России финансово-экономической политике есть все основания полагать: сегодняшняя ситуация с санкционным давлением, перекрытием западных рынков – это реальный шанс сделать рывок вперёд.

И механизмы есть, и возможности, и резервы. Есть – всё.

Другой вопрос, будет ли политическая воля сломать привычный, столь комфортный для известных персонажей уклад, который способен, с большой долей вероятности, привести к тому плохому сценарию, который с превеликим удовольствием расписывал "Блумберг".

Время решать наступило.

https://tsargrad.tv/articles/ustanovka-na-porazhenie-vydana-...