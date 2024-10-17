Москва. Было — стало - 51

Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый закачивали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. После введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции башни потеряли своё значение и были разобраны из-за расширения Ярославского шоссе (сейчас это часть проспекта Мира).

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 84 года. Советская Москва. Улица Немировича-Данченко (ныне снова Глинищевский переулок). Примерно 1957 год. Перед вами дом, вошедший в историю Москвы в связи с Пушкиным. Дом был построен по проекту Матвея Фёдоровича Казакова для президента Вотчинной коллегии Дмитриева-Мамонова. В XIX веке была гостиница «Север», а с лета 1829 года — «Англия». Здесь Пушкин останавливался не единожды. Здесь же он написал «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «К бюсту завоевателя», «Дорожные жалобы». На чёрно-белой фотографии хорошо заметно отсутствующее левое крыло. Оно сгорело и было разобрано ещё в 1920-е. Позже советские реставраторы воссоздали его. В доме заседал Комитет советских женщин, ныне — Союз женщин России.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет. Довольно редкая фотография Триумфальной площади. Примерно 1925 год. На втором плане слева — зелёный сквер, что украшал площадь. Справа в кадр лезет фасад бывшего театра «Буфф»; в 1920-е годы это был уже театр Всеволода Мейерхольда. Незадолго до войны здание было перестроено; ныне — концертный зал имени Чайковского.

Присмотритесь, по Садовой идут две «Букашки» — трамваи маршрута «Б». На дальнем плане бывший доходный дом Ивана Васильевича и Степана Васильевича Хомяковых. Под ним в конце 1950-х был проложен Маяковский тоннель.

Обе фотографии — с одной точки. Слева храм Великомученика Димитрия Солунскаго на Страстной площади. Справа знаменитый «Дом под юбкой» на Пушкинской площади. Одно и то же место, а какие перемены. Угловой семиэтажный дом с ротондой был в основном завершён к 1941 году, но из-за войны работы затянулись. Проектировал Аркадий Григорьевич Мордвинов. На изящную ротонду архитектор поставил скульптуру Георгия Ивановича Мотовилова — девушку в развевающейся юбке, с серпом и молотом в правой руке. Иногда её называют балериной. Мотовилову, как говорят люди знающие, позировала балерина Ольга Лепешинская. Скульптура долго не простояла. Её сняли в годы Хрущёва. Периодически проводятся кампании с требованием вернуть балерину на место.

Храм у Тверских ворот Белого города был возведён ещё при Иване Грозном. В 1625 году перестроен в камне. При императоре Николае Павловиче ветхая церковь была отстроена заново, однако старую звонницу, возведённую ещё при царе Алексее Михайловиче, трогать не стали, уж больно красивой была.

В 1934 году храм был сломан. Тверская улица расширялась, церковь мешала проезду транспорта; её снесли. На месте храма теперь проезжая часть.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Большая Дмитровка в 1913 году. Угловое здание Университетской типографии скоро отметит двухвековой юбилей. Проектировал архитектор Императорского Московского университета Дормидонт Григорьевич Григорьев. Бывший крепостной, благодаря своему таланту выбившийся в люди.

Первый этаж типографского корпуса занимали корректоры, контора и книжная лавка Александра Сергеевича Ширяева. Пушкин в 1831 году писал Плетнёву: «Пришли мне, мой милый, экземпляров 20 „Бориса“, для московских прощалыг, не то разорюсь, покупая его у Ширяева». Университет брал с Ширяева 10 процентов комиссии с продаж, помимо аренды.

Гиляровский писал: «Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если блондины, ходили брюнетами от летевшей из коптилок сажи».

После революции здание занимал «Гипротеатр», в 1960-х передано на баланс Всероссийскому театральному обществу. С 1974 года здесь Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Чёрно-белый снимок — Николая Николаевича Ушакова. Вид на Андреевскую богадельню Московского Купеческого общества и Лужники (на дальнем плане). 1890-е годы. Богадельня была открыта в 1806 году в бывшем Андреевском мужском монастыре. Обитель «на реке на Москве, у Воробьёвых круч» появилась как минимум в 1600-х годах. Название своё монастырь получил по храму Андрея Стратилата. Здесь в 1640-х Фёдор Михайлович Ртищев организовал знаменитое Училищное братство (Ртищевскую школу), из которого потом родилась Славяно-греко-латинская академия. Обитель была упразднена ещё в царствование Петра Великого. В бывшем монастыре содержали московских беспризорников и подкидышей; недолго была тюрьма. Одно время сюда свозили умалишëнных.

Незадолго до войны с Наполеоном был организован приют, где бесплатно, за счёт московского купечества, содержались престарелые, инвалиды; всего более 500 человек. В годы Советской власти богадельня была закрыта. Тут появился дом-коммуна для сотрудников 1-й московской фабрики «Гознак». В 1960-х квартиры были выселены. В бывшем монастыре поселился НИИ метрологии Госстандарта СССР (разрабатывались измерительные приборы). С 1990-х здесь вновь небольшой мужской монастырь, а также Синодальная библиотека и некоторые учреждения Московской Патриархии.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. На стрелке двух улиц, Семёновской и Пустой (ныне Таганская и Марксистская). 1920-е годы. Храм Воскресения Словущего стоял здесь до 1930 года. На втором плане чёрно-белого кадра, за храмом частично виден фасад знаменитого «плоского дома». На современном кадре дом виден почти полностью.

Каменный храм в Новой слободе, за Таганными воротами был заложен в 1790 году. Проект Матвея Фёдоровича Казакова. Старая каменная церковь была разобрана за ветхостью. Храм освящён осенью 1800 года. Спустя 130 лет был разрушен, под предлогом, что не имеет культурной и исторической ценности. На этом месте теперь скромно оформленная площадка у выхода из метро. Местные дети после войны называли сие место церковка.