Москва. Было — стало - 51

Продолжаем путешествие...
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Здание МОГЭС №1 имени председателя Моссовета Петра Смидовича на Раушской набережной в 1946 году. Она была заложена и построена ещё в конце XIX века. Запуск состоялся в ноябре 1897-го. Первая очередь мощностью 3 МВт — самая мощная станция на тот год во всей Российской Империи.
В первые советские годы назначение станции расширилось, ГЭС-1 стала теплофикационной: вода из Москва-реки — в пар — в турбину, затем в бойлер — давать тепло в батареи.
В 1920-х годах возведён выходящий на набережную административный корпус. Архитектор Валентин Евгеньевич Дубовской. Позже корпус был надстроен ещё на два этажа. Станция в 1946 году первой в СССР перешла на газ в качестве топлива выработки. Чёрно-белый кадр, судя по чёрному дыму, сделан до перевода на газ.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 77 лет.Храм Первомученика архидиакона Стефана стоял на стрелке двух улиц: Николоямской и Швивой горки (в народе — Вшивая; ныне Яузская улица).
Кирпичный храм на горке был возведён вместо древней деревянной церкви в 1701 году. Красивая шатровая колокольня поставлена в 1713-м. Это была типичная московская приходская церквушка. В первые советские годы закрыта, а в 1932-м — снесена. Храм пытался спасти реставратор Пётр Дмитриевич Барановский, но единственное, что ему удалось сохранить, — это несколько изразцов.
На месте храма был разбит сквер. С 2013 года здесь стоит конная статуя Дмитрия Донского. Она едва видна за деревьями на современной фотографии.
Современный кадр сделан с небольшим отступлением от изначальной точки съёмки, чтобы вы могли оценить изменения.Малая Дмитровка в 1904 году. Практически ничего из попавшего в чёрно-белый кадр не сохранилось. Только вдали справа заметен двухэтажный бывший Благородный пансион, относившийся к Московскому университету. Единственное здание, что напоминает о прежней жизни. В 1910 году оно было надстроено архитектором Клавдием Леонидовичем Розенкампфом и в таком виде пребывает по сей день.
На самом дальнем плане — белая каменная стена, арочные ворота в Страстной монастырь и высокий храм Страстной иконы Божией Матери. Монастырь был полностью сломан к осени 1937 года.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 120 лет.Курбатовский переулок (с 1965 года — улица Климашкина). На чёрно-белой фотографии дом Торгово-строительного общества, что располагался на углу переулка и Большой Грузинской улицы. В 1911 году здание было арендовано Обществом воспитательниц и учительниц (ОВиУ) для Московских женских педагогических курсов.
Идея организации женских педагогических курсов исходила от педагога Дмитрия Ивановича Тихомирова. Человек он был состоятельный, пожертвовал на строительство собственного здания 200 тысяч рублей. В 1913 году курсы переехали в новый дом на углу Вселенского переулка и Малой Царицынской.
В 1919 году курсы были преобразованы в педагогический институт. Здание в Курбатовском переулке было капитально перестроено в конструктивистском стиле в конце 1920-х, а в начале 1970-х снесено. Теперь на его месте сад при посольстве Польши.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Мозаичное панно «Мир во всём мире» на станции «Новослободская». Чёрно-белая фотография сделана перед открытием станции 30 января 1952 года. Автор панно Павел Дмитриевич Корин. Изначально верхнюю часть мозаики украшал медальон с профилем Сталина. Мать с младенцем смотрят на вождя, малыш даже тянет руки к нему.
В 1951 году Павел Дмитриевич занят сразу на двух станциях метро: «Комсомольской» и «Новослободской», для которых делает мозаики и витражи. К торцевой мозаике на «Новослободской», где изображена мать с тремя детьми, приступили в последний момент. Из-за нехватки времени эскиз решили упростить и не набирать фигуры двух детей, оставив лишь младенца. После набора худсовет принял решение изменить композицию: ребёнок «переместился» на руки. Но теперь мозаика стала напоминать религиозный сюжет, что послужило причиной её скорого закрытия до 1967 года.
В 1960-х Сталин был убран отовсюду. В том числе из метрополитена. Медальон с профилем был снят и заменён на белых голубок. В 2007 году станции был присвоен охранный статус объекта культурного наследия.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 71 год. Чёрно-белый снимок сделал Абрам Аркадьевич Соркин.Красная площадь. Лето 1945 года. К Параду Победы 24 июня на Лобном месте был воздвигнут грандиозный фонтан, стилизованный под кремлевскую башню. Верхний ярус фонтана был увенчан фигурами рабочего и колхозницы с пятиконечной звездой.
Оформлением площади к параду занимался известный художник Владимир Августович Стенберг. Ему помогал сын — Стен. Братья Стенберги с конца 1920-х готовили площадь к каждому параду. Они украшали Лобное место скульптурами из фанеры и ткани. Младший из братьев Георгий Августович погиб в 1933 году.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 77 лет.В 1865 году у Царицыно появилась железнодорожная станция. До Москвы — 18 вёрст. Идеальное место для отдыха. Москвичи полюбили Царицыно. По обе стороны от железной дороги возникли дачные посёлки: Старое Царицыно, Новое Царицыно, Воздушный Сад, Поповка, Покровская Сторона, Воробьёвка. Незаконченные при Екатерине II дворцовые постройки сдавались в аренду Удельным ведомством и использовались как дачи. Перед вами Первый (справа) и Второй (слева) Кавалерские корпуса, возведённые по проекту Василия Ивановича Баженова в 1780-х.
Первый корпус снимала семья археолога Алексея Васильевича Орешникова. После них корпус достался некоему Крутовскому. Он его надстроил до трёх этажей, а по бокам вовсе пристроил деревянными террасами. Получились меблированные комнаты для сдачи отдыхающим. После революции в корпусе был детдом, потом исполком Ленинского райсовета, а с 1960-х по конец 1980-х — музыкальная школа.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Советская Москва. Улица Горького (ныне Тверская). Сентябрь 1938 года. В центре чёрно-белого кадра кинотеатр «Центральный».
Он был в начале 1920-х, когда в Советскую Россию ненадолго вернулся капитализм в виде НЭПа. Получил имя «Ша Нуар» (Chat noir, чёрная кошка по-французски). Для социалистической Москвы это название было чересчур буржуазным, потому не указывалось в справочниках тех лет. Писали просто адрес: кинотеатр, Тверская, 46.
1 октября 1930 года имя поменялось на «Центральный». На афише отчётливо видна афиша фильма «Враги». Премьера состоялась 19 сентября 1938 года. Здание кинотеатра было снесено весной 1967 года. В 1979 году на этом месте был возведён новый корпус газеты «Известия». Соседний дом Ивана Дмитриевича Сытина был передвинут на 33 метра, на угол с Настасьинским переулком. При сравнении снимков разница в расположении дома бросается в глаза.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 85 лет.Раушская набережная. Угол со 2-м Раушским переулком. Храм Николая Чудотворца, именуемый Заяицким. 1912 год. В советские годы храм пострадал. Колокольня была сломана, а купол разобран. На современном кадре точно воссозданная в прежнем облике копия.
Храм был возведён в 1740−1750-х годах. Предполагаемый архитектор — князь Дмитрий Васильевич Ухтомский. В 1932-м церковь была закрыта и приговорена к сносу. Но снести полностью не получилось: успели разобрать только главный храмовый купол и колокольню до первого яруса. В 1970-е в бывшем храме располагались трансформаторный цех и электроремонтная служба Мосэнерго.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей ровно 90 лет.Тверская площадь в 1897 году. Судя по украшениям, чёрно-белый кадр сделан в дни празднования 750-летия основания Москвы. В центре площади колонна с державным двуглавым орлом и литерой "М". На втором плане звонница храма Святых Косьмы и Дамиана, что на Шубине, и (ещё двухэтажная) гостиница «Дрезден».
В 1912 году на площади была установлена конная статуя прославленного русского военачальника Михаила Дмитриевича Скобелева. Она была снесена в майские праздники 1918 года. В сентябре 1947-го, в дни празднования 800-летия Москвы, на этом же месте был заложен памятник Юрию Долгорукому.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 126 лет.Подземный переход станции метро «Сокол» был открыт в декабре 1949 года. Чёрно-белая фотография сделана незадолго до открытия для журнала «Городское хозяйство Москвы» (№12). Центр кассового зала украшает необычная колонна, украшенная бронзовым узором. За узором полупрозрачное стекло, которое подсвечивают лампы.
В 2007 году, во время строительства Волоколамского тоннеля, переход был частично снесён, а затем воссоздан. Колонна сохранилась, но как лампа давно не используется. Стекло закрашено.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 74 года.На верхней фотографии Рязанский вокзал в 1890-е. Современный кадр повторён с той же точки. Теперь это Казанский вокзал, перестроенный по проекту Алексея Викторовича Щусева.
Старое вокзальное здание было возведено в 1864 году по заказу правления Общества Московско-Рязанской железной дороги. Архитектор Матвей Юрьевич Левестам. Здание получилось скромным и даже тесноватым, но прослужило несколько десятилетий.
В октябре 1911 года Щусев стал главным архитектором строительства нового вокзала. Работы стартовали в 1913 году. Но... Первая мировая, затем революция, Гражданская, разруха. Строительство затянулось. В общем здание было сдано в эксплуатацию в тяжелейшем 1919 году. На отделку и оформление интерьеров, достройку ушло ещё 20 лет. Работы завершились в 1940 году. Вокзал назывался «Дорогой на Восток». Казань в те годы была столицей Красного Востока. У Щусева получилась жгучая эклектика из модерна, неорусского стиля и псевдовосточных мотивов. Один из красивейших вокзалов страны.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 125 лет.Лето 1939 года. На Крестовской заставе идёт снос известных водонапорных башен. Они стояли недалеко от Виндавского вокзала, который ныне зовётся Рижским. Красивые, высотой около 40 и диаметром 20 метров, связанные ажурным литым чугунным мостом. Возведены в последние годы Александра III, в 1890-е, по проекту архитектора Максима Карловича Геппенера. По завершении строительства в одной из башен даже разместился музей московского городского хозяйства. В других помещениях (в каждой башне пять этажей) под массивными резервуарами были квартиры обслуживающего персонала и технические службы.
Воду в резервуары объемом 1895 кубометров каждый закачивали с Алексеевской водонапорной станции, что в районе Новоалексеевской улицы. После введения в эксплуатацию Восточной водопроводной станции башни потеряли своё значение и были разобраны из-за расширения Ярославского шоссе (сейчас это часть проспекта Мира).
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 84 года.Советская Москва. Улица Немировича-Данченко (ныне снова Глинищевский переулок). Примерно 1957 год. Перед вами дом, вошедший в историю Москвы в связи с Пушкиным. Дом был построен по проекту Матвея Фёдоровича Казакова для президента Вотчинной коллегии Дмитриева-Мамонова. В XIX веке была гостиница «Север», а с лета 1829 года — «Англия». Здесь Пушкин останавливался не единожды. Здесь же он написал «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «К бюсту завоевателя», «Дорожные жалобы». На чёрно-белой фотографии хорошо заметно отсутствующее левое крыло. Оно сгорело и было разобрано ещё в 1920-е. Позже советские реставраторы воссоздали его. В доме заседал Комитет советских женщин, ныне — Союз женщин России.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 65 лет.Довольно редкая фотография Триумфальной площади. Примерно 1925 год. На втором плане слева — зелёный сквер, что украшал площадь. Справа в кадр лезет фасад бывшего театра «Буфф»; в 1920-е годы это был уже театр Всеволода Мейерхольда. Незадолго до войны здание было перестроено; ныне — концертный зал имени Чайковского.
Присмотритесь, по Садовой идут две «Букашки» — трамваи маршрута «Б». На дальнем плане бывший доходный дом Ивана Васильевича и Степана Васильевича Хомяковых. Под ним в конце 1950-х был проложен Маяковский тоннель.
Обе фотографии — с одной точки.Слева храм Великомученика Димитрия Солунскаго на Страстной площади. Справа знаменитый «Дом под юбкой» на Пушкинской площади. Одно и то же место, а какие перемены. Угловой семиэтажный дом с ротондой был в основном завершён к 1941 году, но из-за войны работы затянулись. Проектировал Аркадий Григорьевич Мордвинов. На изящную ротонду архитектор поставил скульптуру Георгия Ивановича Мотовилова — девушку в развевающейся юбке, с серпом и молотом в правой руке. Иногда её называют балериной. Мотовилову, как говорят люди знающие, позировала балерина Ольга Лепешинская. Скульптура долго не простояла. Её сняли в годы Хрущёва. Периодически проводятся кампании с требованием вернуть балерину на место.
Храм у Тверских ворот Белого города был возведён ещё при Иване Грозном. В 1625 году перестроен в камне. При императоре Николае Павловиче ветхая церковь была отстроена заново, однако старую звонницу, возведённую ещё при царе Алексее Михайловиче, трогать не стали, уж больно красивой была.
В 1934 году храм был сломан. Тверская улица расширялась, церковь мешала проезду транспорта; её снесли. На месте храма теперь проезжая часть.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет.Большая Дмитровка в 1913 году. Угловое здание Университетской типографии скоро отметит двухвековой юбилей. Проектировал архитектор Императорского Московского университета Дормидонт Григорьевич Григорьев. Бывший крепостной, благодаря своему таланту выбившийся в люди.
Первый этаж типографского корпуса занимали корректоры, контора и книжная лавка Александра Сергеевича Ширяева. Пушкин в 1831 году писал Плетнёву: «Пришли мне, мой милый, экземпляров 20 „Бориса“, для московских прощалыг, не то разорюсь, покупая его у Ширяева». Университет брал с Ширяева 10 процентов комиссии с продаж, помимо аренды.
Гиляровский писал: «Огромная типография освещалась керосиновыми коптилками, отчего потолки и стены были черны, а приходившие на ночную смену наборщики, даже если блондины, ходили брюнетами от летевшей из коптилок сажи».
После революции здание занимал «Гипротеатр», в 1960-х передано на баланс Всероссийскому театральному обществу. С 1974 года здесь Центральная научная библиотека Союза театральных деятелей.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет. Чёрно-белый снимок — Николая Николаевича Ушакова.Вид на Андреевскую богадельню Московского Купеческого общества и Лужники (на дальнем плане). 1890-е годы. Богадельня была открыта в 1806 году в бывшем Андреевском мужском монастыре. Обитель «на реке на Москве, у Воробьёвых круч» появилась как минимум в 1600-х годах. Название своё монастырь получил по храму Андрея Стратилата. Здесь в 1640-х Фёдор Михайлович Ртищев организовал знаменитое Училищное братство (Ртищевскую школу), из которого потом родилась Славяно-греко-латинская академия. Обитель была упразднена ещё в царствование Петра Великого. В бывшем монастыре содержали московских беспризорников и подкидышей; недолго была тюрьма. Одно время сюда свозили умалишëнных.
Незадолго до войны с Наполеоном был организован приют, где бесплатно, за счёт московского купечества, содержались престарелые, инвалиды; всего более 500 человек. В годы Советской власти богадельня была закрыта. Тут появился дом-коммуна для сотрудников 1-й московской фабрики «Гознак». В 1960-х квартиры были выселены. В бывшем монастыре поселился НИИ метрологии Госстандарта СССР (разрабатывались измерительные приборы). С 1990-х здесь вновь небольшой мужской монастырь, а также Синодальная библиотека и некоторые учреждения Московской Патриархии.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет.На стрелке двух улиц, Семёновской и Пустой (ныне Таганская и Марксистская). 1920-е годы. Храм Воскресения Словущего стоял здесь до 1930 года. На втором плане чёрно-белого кадра, за храмом частично виден фасад знаменитого «плоского дома». На современном кадре дом виден почти полностью.
Каменный храм в Новой слободе, за Таганными воротами был заложен в 1790 году. Проект Матвея Фёдоровича Казакова. Старая каменная церковь была разобрана за ветхостью. Храм освящён осенью 1800 года. Спустя 130 лет был разрушен, под предлогом, что не имеет культурной и исторической ценности. На этом месте теперь скромно оформленная площадка у выхода из метро. Местные дети после войны называли сие место церковка.
Современный кадр дан чуть в меньшем масштабе, чтобы вы могли оценить изменения. Разница между снимками около 100 лет.Наземный павильон станции «Комсомольская». 1956 год. До 1950 года на Комсомольской площади стоял павильон, открытый 15 мая 1935 года в составе первой очереди метро. Архитекторы Владимир Фёдорович Кринский и Алексей Михайлович Рухлядев возвели скромную постройку — близость двух вокзалов не позволила им строить масштабно. Спустя 15 лет павильон был разобран. Новый для кольцевой станции «Комсомольская» был построен в 1952 году с отступлением от общей красной линии. Это последняя работа Алексея Викторовича Щусева. Он скончался за три года до окончания строительства.
Чёрно-белую фотографию сделал Фридлянд.Кинотеатр «Кишинёв» на улице Юных Ленинцев с высоты птичьего полёта. Чёрно-белая фотография сделана в 1984 году из окна квартиры соседнего дома №10/15, корпус 2. Современный кадр — с крыши того же дома 40 лет спустя.
«Кишинёв» был возведён в 1966 году. У жителей Текстильщиков пользовался популярностью; народное название — «Кишка». В наше время кинотеатр стал убыточным, был закрыт. Судя по фото, был пристроен и перестроен. Теперь здесь торговый центр с гипермаркетом «Перекрёсток», рестораном, клубом, аптекой и так далее.При сравнении двух фотографий хорошо заметно, что исторический корпус Московского планетария был поднят на несколько метров. Впрочем, обо всем по порядку.
В этом году, в ноябре исполняется 95 лет со дня открытия. Это произошло на ноябрьские праздники 1929 года. Ажиотаж вокруг первого в СССР планетария поднялся ещё до того, как он был построен. На первую экскурсию записались 50 тысяч москвичей. Очереди стояли невероятные!
Проектировали здание молодые архитекторы: 23-летний Михаил Барщ, 32-летний Михаил Синявский и 29-летний Георгий Зунблат. Все трое запечатлены на чёрно-белом снимке.
Высокий купол было хорошо видно со стороны Садовой-Кудринской. Но позднее он был закрыт жилым домом. Эту проблему решили в наше время. В 2000-х планетарий был капитально реконструирован. Старый фундамент разобран, здание ювелирно поднято на домкратах на 6,3 метра. В результате, в несколько раз была увеличена площадь. Так что обе фотографии сделаны с одной точки, но с разных высот.
Современный кадр - спустя 94 года.Станция метро «Парк Культуры» Кольцевой линии. Через два или три года после открытия в 1950 году. Её архитектор Игорь Евгеньевич Рожин пытался облегчить массивную конструкцию пилонов станции глубокого залегания. Рожин прорезал внутри каждого пилона профилированную арку, визуально разделяющую массивные опоры на четыре угловые колонны, на которых, как кажется пассажиру, и лежит сам свод.
Пилоны были украшен барельефами работы художника Исаака Моисеевича Рабиновича. Например, ближний барельеф называется «Уроки музыки». Остальные: «Цветоводство», «Игра в шахматы», «Камерный концерт», «Авиамоделирование», «Влюбленные» и так далее.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет.Фотография из далёкого сентября 1947 года. Снимок подписан так: гости из союзных республик, приехавшие на празднование 800-летия столицы. В те дни ярусы высокой Сююмбикиной башни Казанского вокзала были украшены большим транспарантом: 800 лет Москвы.4-й Сельскохозяйственный проезд (ныне улица Сергея Эйзенштейна). 1947 год. Перед зданием Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК) стоит «Москвич 400» — первый массовый советский автомобиль для индивидуального пользования. Корпус ВГИК был возведён в 1939-м. Часть помещений сразу заняла студия «Союздетфильм». Через год после того, как была сделана чёрно-белая фотография, то есть, в 1948-м она стала киностудией детских и юношеских фильмов имени Максима Горького.
Здесь было снято немало великих картин: «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Семнадцать мгновений весны» Лиозновой, «Офицеры» Рогового, «А зори здесь тихие...». Всего не перечислить. Центральная киностудия имени Максима Горького располагается здесь по сей день. В 2021 году был завершён большой ремонт здания.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 76 лет.51 год назад на советские киноэкраны вышла комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Сегодня мы на Новокузнецкой улице, у многоэтажного жилого корпуса №13 (строение 1) — известный теперь дом Шурика (инженера Тимофева), которого великолепно исполнил Александр Сергеевич Демьяненко (на фото он в белом халате). Спиной к камере — Юрий Васильевич Яковлев, сыгравший Грозного царя. Рассказывают, что эта роль предназначалась для Евгения Евстигнеева, но он отказался.
Съёмки начались в августе 1972 года. Часть сцен была отснята в квартире на Новокузнецкой. В то время в доме находился магазин «Светоч». Его вывеска частично попала в кадр. На втором плане двух снимков — храм Святителя Николая.
В 1973 году фильм займёт первое место в прокате — 60,7 миллиона зрителей.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полувека.Бывшая Панская улица (ныне Большая Новодмитровская). На чёрно-белом снимке едва читается вывеска над воротами: А.Ф. ДЮТФУА. Арман Дютфуа — сын и наследник Фредерика Дютфуа, владевшего в Москве большим стекольно-хрустальным заводом. В 1860-х Дютфуа-старший выкупил на Панской улице небольшой стекольный завод у Клавдия Варфоломеевича Мартена и стал производить тару и посуду для фармацевтов, химиков, кондитеров, парфюмеров, а ещё лампады, чернильницы, световые блоки из стекла и так далее.
Дютфуа был партнёром и другом Альфонса Ралле, основавшего в России парфюмерную фабрику, и также производил флаконы для духов. Фабрика Ралле со временем тоже переехала на Панскую.
Кстати, на Маросейке до сих пор сохранилась вывеска на магазине Дютфуа, где продавалась посуда и прочий фарфор, хрусталь, фаянс и стекло.
В советские годы предприятие Дютфуа было национализировано. Долгие годы это был Московский хрустальный завод имени Калинина. В наше время он обанкротился; был закрыт. С 2009 года на территории бывшего завода — торгово-офисный «Дизайн-завод Флакон».
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.Колоризированная открытка 1912 года. На ней Петербургское шоссе и новый московский ресторан «Яр» (на английский манер Yard). Очень популярное место старой Москвы. Сюда захаживали герои русской истории: например, Распутин, Горький, Шаляпин и многие другие.
История такая. Летом 1896 года «Яр» выкупил бывший официант и мойщик посуды Алексей Акимович Судаков. Тогда это было деревянное и не самое большое заведение на выезде из города. Такой «Яр» Судакова не устраивал. В 1910 году он заказал Адольфу Эрнестовичу Эрихсону полную перестройку. Архитектор постарался! Два высоких купола, панорамные окна, световая галерея, большая трасса. Рядом Судаков построил доходный дом. Он попал в оба кадра справа. Но продолжалось всё недолго.
В первые годы соввласти «Яр» был закрыт. С 1923 года здесь советская кинокомпания «Межрабпом-Русь». С 1925-го — кинотехникум, а с 1930 года — ВГИК. В 1939-м здание было немного перестроено архитектором Павлом Николаевичем Рагулиным под Центральный дом гражданского воздушного флота.
В 1952 году здание было ещё раз перестроено архитекторами Павлом Штеллером, Иосифом Ловейко и Виктором Лебедевым. Купола разобраны. Появился ещё один этаж. Но красивые эрихсоновские арочные окна сохранились, и по ним прежнее здание легко угадывается. С 1950-х здесь гостиница «Советская» с одноимённым рестораном. В наше время ресторан при отеле снова называется «Яр». Там восстановлены прежние интерьеры. Стало ли лучше, решать только вам.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 111 лет.Маросейка в начале 1900-х годов. Фотография подписана: Елизаветинская женская гимназия. Она была открыта ровно 140 лет назад, в 1884-м, в доме для воспитания сирот воинов, погибших в Русско-турецкую войну. К 1913 году гимназия переехала в новое здание.
В кадр справа лезет дом №15. В те годы он принадлежал Ольге Назаровне Тушниной. Если увеличить фотографию, то с правого края можно прочесть вывеску: М.Л. РОЖИВЮ. Главный склад. Оптов. и рознич. продажи Цейлонского чая. Морис Людвигович Роживю держал много чайных магазинов-складов в Москве.
Ещё одна вывеска: Лечебница общества последователей гомеопатии. При лечебнице была гомеопатическая аптека, принадлежавшая Фридриху Львовичу Вагнеру. Трамвай по Маросейке был запущен в 1908 году. На чёрно-белом снимке ещё не видно рельсов.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет.Этот проезд возник в мае 1936 года в связи со строительством нового Крымского моста. Тогда старая переправа была снята с опор и перенесена на деревянные опоры, для организации временного движения. Пока строился новый мост, по проезду даже ходил трамвай. Своё название Новокрымский он получил только в 1956 году.
Цветная фотография сделана в 1972-м. Кажется, что за минувшую половину века здесь почти ничего не поменялось. Большое здание слева — бывший Императорский лицей имени Цесаревича Николая. В 1970-е там размещался один из корпусов МГИМО.
Обе фотографии сделаны с одной точки.Большая Алексеевская улица (ныне Александра Солженицына, бывшая Большая Коммунистическая). Бывший дом известнейшего московского купца Абрама Абрамовича Морозова. Дом был построен в 1820-е купцами Челышевыми. Морозов приобрёл его в 1860-х. После кончины вдова Морозова передала его Московскому купеческому обществу, а сама переехала.
Два архитектора, Сергей Иустинович Соловьёв и Николай Николаевич Чернецов, перестроили дом изнутри, а флигели были надстроены до четырёх этажей. С 1907 года вплоть до революции это Дом бесплатных квартир имени братьев Мазуриных. Открыт в 1907 году. Деньги на строительство и содержание были завещаны купцом Николаем Алексеевичем Мазуриным и его братом Алексеем Алексеевичем. Душеприказчиками Мазуриных выступали Морозовы.
На дом было выделено 1,4 миллиона рублей. Невероятные деньги по тем временам. Они пошли на строительство и оборудование пятиэтажного корпуса на 500 человек, а также фонда на содержание обитателей и персонала. Квартиры здесь давали на срок от года до пяти лет. Нуждающиеся должны были обратиться в попечительство о бедных.
После революции дом был надстроен, но здесь как было, так и оставалось общежитие. После войны оно предназначалось вдовам офицеров, погибших в Великой Отечественной. В 1965 году здание было освобождено для Всесоюзного НИИ «Синтезбелок» — здесь разрабатывали кормовые добавки.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 110 лет.Добровольческая улица. 1980 год. Вид на храм Преподобного Сергия Радонежского, что в Рогожской. Улица до 1918 года носила необычное имя: Хива. Почему, никто не знает. Говорят, что местный кабак так назывался.
Сергиевский храм с 1970-х служил приёмным пунктом старых телевизоров. Сдал чёрно-белый КВН — получил талон на покупку нового. В 1985 году храм стал филиалом Центрального музея имени Андрея Рублёва. К 1990 году отреставрирован, а затем передан общине.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей больше 40 лет.Большая Панская улица (ныне Большая Новодмитровская). На чёрно-белом снимке Внуковская богадельня. Основана в 1896 году. Состояла на попечении Московской купеческой управы. Деньги на содержание и проживание здесь 32 женщин выделил купец Роман Николаевич Внуков. При богадельне был домовый Покровский храм. Его маковка с крестом хорошо видна на старинном снимке. В 1960-е годы здание бывшей богадельни с храмом было снесено. Теперь здесь территория Московского троллейбусно-ремонтного завода.
Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет.Станция «Курская» Кольцевой линии была открыта в первый день 1950 года. Чёрно-белая фотография сделана семь лет спустя, в 1957-м. Кольцевая линия строилась участками. Самый первый участок состоял из шести станций, от «Парка культуры» до «Курской».
Станцию «Курская» проектировали Григорий Алексеевич Захаров и Зинаида Сергеевна Чернышёва. Муж и жена. Они задумывали её как храм Победы. В станции можно разглядеть черты храмовой классицистской архитектуры, особенно в вестибюле.
Центральный зал «Курской» отделён от боковых узкими стройными пилонами, торцы которых сделаны в виде каннелированных, украшенных вертикальными желобками полуколонн. В сочетании с белым мрамором «коелга» это помогло архитекторам создать ощущение лёгкости, простора и наполненности светом, что нечасто встречается в подземных сооружениях.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 67 лет.Рогожская трамвайная электроподстанция на углу Большой Андроньевской и Школьной (ранее 1-я Рогожская). Чёрно-белый кадр сделан в 1910 году.
С 1907-го трамвайное движение в Москве питалось от Центральной электростанции, что на Болотной набережной. Энергия поступала в контактную сеть через девять тяговых подстанций. Семь из них располагались в отдельных зданиях. Одна была совмещена непосредственно с Центральной электростанцией, ещё одна — в Миусском депо.
Рогожская подстанция была введена в строй в 1908 году, носила №5 и находилась недалеко от конечной остановки 23-го маршрута, что у Сенной площади (сейчас площадь Ильича). От Рогожской заставы тогда можно было доехать до Хамовников без пересадки. На Сенной толкался рынок — народу всегда масса, трамвай был необходим.
Здание более чем за 120 лет не поменяло назначение и даже номер. Это до сих пор тяговая электроподстанция №5.
Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть больше 110 лет._______
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