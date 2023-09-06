Эдуарду Асадову 100 лет

Стихи Асадова редко хвалили серьезные литераторы, но он был настоящим народным поэтом, а уж для подростков он был просто необходим. Кто не знал его "Трусиху"? Есть такие?

Эдуард Аркадьевич родился 7 сентября 1923 года в городе Мары Туркменской ССР.

Родители работали учителями. Отец во время Гражданской войны воевал с дашнаками на Кавказе. После смерти отца в 1929 году переехал с матерью в Свердловск, где жил его дед. Здесь прошло детство и юность. В восьмилетнем возрасте написал своё первое стихотворение. Вступил в пионеры, потом был принят в комсомол.

В 1938 году Асадовы переезжают в Москву. Эдуард Аркадьевич учился в 38-й московской школе, которую закончил в 1941 году. Через неделю после выпускного вечера началась Великая Отечественная война.

По комсомольскому призыву Эдуард Аркадьевич ушёл добровольцем на фронт. Сражался на Ленинградском, Волховском, Северо-Кавказском и 4-м Украинском фронтах. В перерывах между боями писал стихи: "Письмо с фронта", "В землянке" и другие.

В ночь с 3 на 4 мая 1944 года в боях за Севастополь под Бельбеком все батарея Асадова была разбита, однополчане погибли. Эдуард не колеблясь принимает решение загрузить все оставшиеся боеприпасы в грузовик, чтобы помочь советским воинам на соседнем боевом рубеже. Он сумел довести машину, но уже в конце пути получил опасное ранение в голову осколком разорвавшегося снаряда.

Далее жизнь поэта протекала в госпиталях. Врачи констатировали опасное для жизни ранение и не давали никаких оптимистических прогнозов. Вопреки всему, парень выжил, но навсегда ослеп. С того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить чёрную полумаску на лице.

Несмотря на травму, поэт сумел продолжать свой творческий путь, получил образование, женился.

В 1946 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького, который с отличием окончил в 1951 году. В том же году опубликовал первый сборник стихов «Светлая дорога» и был принят в Союз писателей. Эдуард Асадов всегда по жизни вел борьбу за прекрасные идеи против цинизма, неправды и бездушия. В своей поэзии автор всегда уважал справедливость, принимая как своих злейших врагов все пороки человечества. Его стихи, как те руки, что помогают подняться тем, кто в беде, горе и печали.

Асадов писал стихи и на гражданские темы, среди которых «Реликвии страны», «Трусиха», «Россия начиналась не с меча!», «Моя звезда», и лирические стихи о любви: «Я могу тебя очень ждать», «Я провожу тебя», «Ее любовь», «Судьбы и сердца», «Ты не сомневайся», «Моя любовь», «Сердце» и др.

Главной темой творчества писателя была тема Родины. В этих стихах поэт невероятно передает красоту родной земли: «В лесном краю», «Таежный родник», «Лесная река», «Ночная песня». В своих стихотворениях Асадов обращался к вечным ценностям и лучшим человеческим качествам, таким, как доброта, верность, благородство, патриотизм, справедливость.

У Асадова есть целая серия стихотворений о животных: «Стихи о рыжей дворняге», «Медвежонок», «Бенгальский тигр», «Пеликан», «Яшка», «Зарянка» и другие. В разные периоды жизни Асадов работал в журналах «Молодая гвардия», «Огонек», был литературным консультантом.

Помимо стихотворений, Эдуард Асадов писал и прозаические произведения, а также переводил стихи башкирских, грузинских, узбекских, казахских, калмыцких авторов. Всего писатель выпустил около 50 книг, в числе которых «Снежный вечер», «Солдаты вернулись с войны», «Во имя большой любви», «Лирические страницы», «Доброта», повесть «Фронтовая весна», рассказы «Разведчица Саша», «Зарницы войны» и другие.

Стихи поэта переведены на множество языков союзных республик и пользуются популярностью и по сей день.

Асадов был награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, орденом Дружбы народов, двумя орденами "Знак Почета", орденом Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004), медалями "За оборону Ленинграда", "За оборону Севастополя", "За победу над Германией". Указом постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР от 18 ноября 1998 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В последние годы жил и работал в писательском посёлке ДНТ Красновидово. После распада СССР публиковался в издательствах «Славянский диалог», «Эксмо» и «Русская книга».

Скончался на 81-м году жизни в Одинцове. Похоронен на Кунцевском кладбище. Своё сердце поэт завещал захоронить на Сапун-горе в Севастополе. Однако, по свидетельствам сотрудников музея на Сапун-горе, родственники были против, потому завещание Асадова выполнено не было.

Здесь можно почитать стихи Эдуарда Аркадьевича: http://asadove.ru/stihi/

Россия начиналась не с меча!

Россия начиналась не с меча,

Она с косы и плуга начиналась.

Не потому, что кровь не горяча,

А потому, что русского плеча

Ни разу в жизни злоба не касалась...

И стрелами звеневшие бои

Лишь прерывали труд ее всегдашний.

Недаром конь могучего Ильи

Оседлан был хозяином на пашне.

В руках, веселых только от труда,

По добродушью иногда не сразу

Возмездие вздымалось. Это да.

Но жажды крови не было ни разу.

А коли верх одерживали орды,

Прости, Россия, беды сыновей.

Когда бы не усобицы князей,

То как же ордам дали бы по мордам!

Но только подлость радовалась зря.

С богатырем недолговечны шутки:

Да, можно обмануть богатыря,

Но победить - вот это уже дудки!

Ведь это было так же бы смешно,

Как, скажем, биться с солнцем и луною.

Тому порукой - озеро Чудское,

Река Непрядва и Бородино.

И если тьмы тевтонцев иль Батыя

Нашли конец на родине моей,

То нынешняя гордая Россия

Стократ еще прекрасней и сильней!

И в схватке с самой лютою войною

Она и ад сумела превозмочь.

Тому порукой - города-герои

В огнях салюта в праздничную ночь!

И вечно тем сильна моя страна,

Что никого нигде не унижала.

Ведь доброта сильнее, чем война,

Как бескорыстье действеннее жала.

Встает заря, светла и горяча.

И будет так вовеки нерушимо.

Россия начиналась не с меча,

И потому она непобедима!

Э. Асадов. Сражаюсь, верую, люблю

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