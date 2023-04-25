История нетюремной татуировки в России

В романе Пушкина «Капитанская дочка» молодой казак рассказывает о Емельяне Пугачёве: «…А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орёл, величиною с пятак, а на другой персона его». Существует предположение, что речь идёт о татуировке — так ли это было на самом деле, сказать сложно. Исследование татуировки с исторической точки зрения затруднительно, поскольку тату, за редким исключением, не сохраняется до наших дней, как картины или музыка. Носители нательных рисунков забирают их с собой в могилу, но всё же из имеющихся письменных источников и с появлением технологии фотографий можно сложить примерную картину появления и развития тату в России.

Владимир Винников рассказывает, кто, помимо преступников и заключённых, колол татуировки и что обычно набивали представители разных сословий.

Татуировки древних славян

Среди немногочисленных источников о татуировках древних славян самым ранним считаются заметки 921–922 годов путешественника из Багдада Ахмеда Ибн-Фадлана. Он посетил несколько поселений русов, живших у берегов Волги, и описал рисунки на телах местных жителей:

«Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. <…> От края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображений [картинок] и тому подобного».

После крещения Руси татуировки в основном делали не по религиозным мотивам, а связывали изображения с родом деятельности человека.

Татуировки военных

Сенат при Петре I ввёл обязательное татуирование солдат. Солдатам набивали небольшой крест на кисти руки, по нему распознавали своих погибших и раненых солдат на поле боя, а также выявляли сбежавших рекрутов. Технология нанесения была крайне примитивна: в надрез на коже втирали сажу или порох, затем рану плотно забинтовывали.

Позже солдаты татуировали личный порядковый номер. Рисунок набивали специальным приспособлением вроде штемпелей: положение игл можно было менять, сразу получая необходимый номер. Примерное изображение метки на руке рекрута

Примечательно, что некоторые чиновники были против нанесения конкретно этого символа. Статский советник Григорий Александров в статье «Печать Антихриста» («Русский архив», 1873, № 10) писал:

«Из раскольнических и вообще криминальных дел времени Петра Великого известно, что в царствование его „печать Антихристову“, которую, будто бы по повелению царя, накладывали на всех обращённых в веру Антихриста. Недоброжелатели Петра, не любившие новых порядков, не поддерживали в невежественном народе такой нелепости».

В дальнейшем военные кололи рисунки, которые служили напоминанием о месте службы или крупных сражениях. Часто солдаты набивали Адамову голову — изображение черепа с крестом из костей. Такая наколка служила оберегом на поле боя. Атаман Борис Анненков. Татуировка «Адамова голова» на животе

Адамова голова до сих пор присутствует как на шевронах отдельных солдат регулярной армии, так и на экипировке других военных формирований России.

Татуировки моряков

Мода на морскую татуировку пошла из Англии: матросы наносили изображения якорей, маяков, русалок, ласточек. Тату символизировали достижения в морском деле: пересечение экватора, прохождение определённого количества миль или кругосветного путешествия, а также приносили удачу и гарантировали возвращение домой. Матросы часто кололи изображения в память о местах, где они побывали. Фото татуированных русских моряков найти не удалось, но есть примеры того, как могли выглядеть их тату. Группа моряков, Рында Крузер, ВМФ России. Эскизы современного российского мастера в стиле traditional

Якорь набивал тот, кто совершил плавание по Атлантическому океану. Отличительным знаком моряка, прошедшего первую тысячу морских миль, был воробей, а моряк, прошедший больше пять тысяч миль, имел право наколоть себе ласточку. При этом ласточка была довольно сложным символом, олицетворяющим надежду на возвращение домой и на воскресение. После прохождения ещё пяти морских миль, моряк накалывал вторую ласточку, после пересечения экватора — Нептуна или морскую черепаху. Парусный корабль колол на теле тот, кто проходил через мыс Горн. Побывавший в Китае набивал дракона или морского змея, а ходивший в Японию получал рисунок гейши. Русалка — татуировка-талисман, её набивали, чтобы защититься от неприятностей в море. Кроме того, красивая полудевушка полурыба — это ещё и символ тяги к морским приключениям, которую настоящему моряку невозможно побороть даже рядом с любимой женщиной. Также моряки кололи кресты и распятие Христа: в случае гибели моряка тело не сгинёт в морской пучине, а будет погребено по христианскому обычаю — «под крестом».

Адмирал Николай Коломейцев вспоминал, что татуировки были распространены и среди офицеров: дракона или змея, ловящего бабочку, кололи те, кто побывал в Азии. Писатель-маринист Владимир Виленович Шигин в книге «Призрак на палубе» упоминает, что матросы Порт-Артура набивали надпись «Боже, спаси моряка Тихого океана». Как оберег накалывали на тело распятие на спину, чтобы на неё никогда не обрушился бич палача, и на конечности, чтобы их не откусила акула.

Татуировки в высших сословиях

Среди дворян татуировки были популярны благодаря путешествиям в Азию, Африку и Южную Америку. Граф Фёдор Иванович Толстой, двоюродный дядя Льва Толстого, во время кругосветного путешествия 1803–1806 годов на стоянке у острова Нукагива обратился к местному мастеру, который покрыл его с ног до головы полинезийскими татуировками. Толстой был очень доволен работой и впоследствии с удовольствием демонстрировал наколки друзьям и знакомым. В книге Александра Александрова «Пушкин. Частная жизнь 1811–1820» описывается один из таких показов:

«<…> сначала Фёдор Иванович раздевался до пояса и его самым тщательным образом осматривали охающие и ахающие дамы.

— Вам было очень больно, граф, когда эти дикие вас татуировали? Чем это они проковыряли узоры? Ах, какая страсть! А это правда, что вы с дикаркою… случались? Потом мужчины все вместе отправлялись в курительную комнату и уж там-то стягивали с дядюшки последние подштанники, за трубками изучая графа что спереди, что сзади…»

Так могли выглядеть татуировки графа. Слева иллюстрация Григория Лангсдорфа, русского исследователя, из книги «Атлас Крузенштерна». На рисунке изображён татуированный житель острова Нукагива. Справа портрет неизвестного художника, на котором изображён граф Толстой в молодости

Решение Толстого покрыть тело иноземными рисунками не удивляло светских граждан Петербурга. Фёдор Иванович отличался пристрастием и к другим экстравагантным поступкам: частым дуэлям по любому поводу и скандалам, связанным с азартными играми.

Татуировка у Николая ll

Николай II, будучи ещё цесаревичем, во время визита в Японию «приобрёл на теле» изображение в виде дракона. По некоторым сведениям, Великий князь Михаил Александрович инкогнито сделал себе такую же татуировку.

В 1891 году Николай посетил Японию. На одном из официальных мероприятий Николай попросил у японцев предоставить ему местных мастеров татуировки. На следующий день мастер из Нагасаки нанёс изображение на правую руку будущего императора. Это был чёрный дракон с жёлтыми рогами, зелёными лапами и красным брюхом. Процесс длился около семи часов. Николай II позирует с татуировкой во время игры в теннис

Причин, почему Николай II выбрал в качестве татуировки именно дракона, могло быть несколько. В японской культуре дракон — символ силы и благополучия, в таком случае неудивительно, что Николай выбрал именно его. Другая причина более тривиальна: по слухам, такую же татуировку носил двоюродный брат Николая, король Англии Георг V.

Первый легальный тату-мастер в России

8 декабря 1906 года петербургский дворянин Евгений Вахрушев подал прошение начальнику главного врачебного управления с просьбой официально разрешить ему заниматься нанесением татуировок. Прошение Вахрушева

«В 1899 году я изучал искусство вводить под кожу человека красящее вещество, которое, просвечивая через кожу, давало бы какое либо изображение никогда не стираемое и не исчезающее. Многие из моих знакомых пожелали иметь татуировку, которою оставались очень довольны. Путём долголетней практики и опытов, которые я производил на себе, я добился некоторых благоприятных результатов, следствием чего явилось значительное уменьшение боли и почти полное отсутствие воспалительного процесса, который так неизбежен после введения под кожу постороннего вещества (краски). Лица совершенно незнакомые, слыша о моём искусстве от моих клиентов, являются ко мне с просьбами о татуировании, но, не имея на это разрешения, я принуждён им отказывать. Мне известны два случая, когда отказанные мною моряки, не желая ждать дальнего плавания, где могли иметь татуировку (замечательно татуируют в Индии, Китае, а также в Англии и С. Америке), обратились к матросу, который сделал им татуировку варварским способом: он простым ножом нацарапал якорь и когда показалась кровь, то затёр порохом. Нужно ли говорить, что татуировка была очень грубая и болезненная, а воспаление продолжалось более двух недель. Лучший способ татуирования — английский, которого я и придерживаюсь: кисточкой рисуется на коже желаемое изображение и затем прокалывается иголкой обмокнутой в раствор туши. Главное условие, конечно, чистота кожи и инструментов, ввиду чего я для каждого сеанса беру новую иголку и тщательно обмываю кожу. Для татуировки употребляю только настоящую китайскую тушь, так как все искусственные краски влекут за собой воспаление кожи, а иногда и заражение крови».

Примечательно, что с тех пор процедура нанесения татуировки и требования к санитарным условиям остались почти такими же. По сути, изменились только перечень используемых материалов вследствии технического прогресса, а тату-иглы имеют несколько конфигураций, в зависимости от стиля татуировки. Сейчас в основном мастера наносят рисунки специальным устройством — тату-машинкой, но классическая техника нанесения татуировок без использования машинки существует и снова становится популярной. Ответ Вахрушеву от Управления врачебного инспектора при МВД

«Рассмотрев представление С. Петербургского Столичного Врачебного Управления от 18 минувшего декабря за № 7612 по ходатайству дворянина Евгения Павловича Ввхрушева о разрешении ему заниматься татуированием, Медицинский Совет не встретил препятствий к удовлетворению ходатайства просителя с тем, чтобы местным Врачебным Управлением были даны просителю указания о содержании инструментов и о необходимости соблюдения должной чистоты при производстве татуирования и чтобы со стороны названного Управления были бы установлен надзор за выполнением этих указаний».

Прошение Евгения Вахрушева было одобрено 15 января 1907 году, так он стал первым легальным татуировщиком в России. О дальнейшей судьбе Вахрушева узнать не удалось. Студия татуировки располагалась в Казачьем переулке, 9/3, квартира 30. Занимательно, что этом здании и сейчас находится тату-студия, но не имеющая никакого отношения к салону Вахрушева.

Во времена Советского Союза татуировка была признана пережитком царской эпохи, что привело к откату в развитии этого древнейшего ремесла в России.