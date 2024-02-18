Как снимали фильм "Золотой ключик или Приключения Буратино"

Фильм-сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино», без сомнения, принадлежит к «золотому фонду» советского кинематографа.

Режиссер картины Леонид Нечаев нашел мальчишку на роль Буратино в минском… подземном переходе.

— Смотрю, бежит бабушка с внуком. Под мышкой труба, в руках коньки, — вспоминает Нечаев. — Представляюсь, приглашаю в кино сниматься, а она мне в ответ: «Милый! Какое кино? Видишь, бежим с музыки на фигурное катание!»

Сам Дима Иосифов, сыгравший деревянного мальчишку, говорит, что сниматься не очень-то и хотел. На съемках собрался блестящий актерский состав — Владимир Этуш, Ролан Быков, Рина Зеленая, Николай Гринько, Юрий Катин-Ярцев, Владимир Басов. К каждому из них юные актеры относились по-разному.

Мало кто знает, что на студии Диму пробовали сначала на роль Арлекино. Но стоило ему раздеться, все увидели, что тело у мальчика напоминает кукольное: только шарнирчиков не хватало. Так он и стал деревянным мальчишкой. Для большей убедительности ему сбрили волосы и брови, а вместо них наклеивали бутафорские.

Отдельная история была с длинным носом. Делали его из пенопласта. При этом он должен быть очень подвижным. В течение всей съемки нос Буратино меняли 45 раз. 45 носов — и все их делал один-единственный мастер. Первый нос не совсем подходил, и постепенно его укорачивали под мимику актера. На то, чтобы приклеить нос, гример тратил 1,5 часа. Представляете, какой усидчивости должен быть артист?!

«Если кто-нибудь из вас был внимательным, то мог заметить, что в начале фильма у меня нос на 15 мм длиннее, чем в конце», — делится секретами Дмитрий. — Быков иногда меня пугал, работая на результат, он никого не жалел, — вспоминает Дмитрий Иосифов.

— Он доводил жену Елену Санаеву, которая играла лису Алису, до истерик. Она уже без сил падала, а он кричал: «Ты бездарная актрисулька!»

Впрочем, себе Быков тоже пощады не давал.

— Помните, когда кот Базилио съезжает на попе по ступенькам и говорит:

«Пода-а-айте слепому коту на пропитание»? — продолжает Дима.

— Эту сцену он сам придумал. Взял из автобуса съемочной группы сиденье, на нем и поехал. Разодрал его в пух и прах! Водитель, увидев это, полез в драку. Еле их разняли.

В папе Карло — Николае Гринько и Джузеппе — Катине-Ярцеве Буратино души не чаял, а Этуша — Барабаса не любил. Побаивался.

— Я отыгрался на Владимире Абрамовиче во время сцены, когда Буратино сидит на сосне и бросает в Карабаса шишки.

После этого Этуш жаловался режиссеру:

«Какой злой мальчишка этот Димка. Он ведь не просто эту шишку бросает, он метит мне в голову. Обязательно попадает. Безобразник!»

Встречу Буратино с черепахой Тортилой снимали под Минском на специально выкопанном пруде. Дело было в ноябре, съемочная группа отчаянно мерзла.

— Температура воздуха плюс восемь, вода — плюс четыре, а я в тонкой курточке сижу на листе «кувшинки», который лежит на обычной надутой камере. В общем, пару раз перевернулся, — говорит бывший Буратино. — Всякий раз съемки останавливались, меня растирали спиртом.

Девчонкам, изображавшим лягушек, приходилось еще хуже. Им регулярно приходилось бултыхаться в воду и в конце концов Тортила — Рина Зеленая заявила режиссеру:

«Если еще раз будешь снимать дубль и заставишь детей лезть в холодную воду, сажусь в машину и уезжаю!»

— Зеленая прилетела в Белоруссию только на один день, у нее накануне умерла единственная сестра, — вспоминает Дмитрий.

— Она была такая печальная, рассказывала грустные истории. По рекомендациям врачей ей надо было постоянно двигаться. Она опиралась на меня, и мы с ней медленно гуляли вокруг пруда.

Девочку на роль Мальвины тоже нашли совершенно случайно. Как-то ассистент режиссера ехала на поезде в Минск. Соседкой по купе оказались мама с очень симпатичной маленькой девочкой. Танюше было всего 6 лет. В дороге, как и все девочки ее возраста, рассказывала стихи, пела песни, показывала сценки. При этом объявляла: «Выступает народная артистка народного танца Таня Проценко».

Ассистентка ахнула. Вот так и получило юное создание приглашение на пробы.

«Самое сложное было плакать при съемках. Например, когда я жалею Буратино, посаженного в темный чулан. Мне и глицерин в глаза закапывали, и лук к глазам подносили — а толку не было. Все очень сердились. Особенно режиссер. Стал со мной очень строго разговаривать. От обиды я разрыдалась. Леонид Алексеевич сам взял камеру и закричал:

«Снимаем!» После чего угощал конфетами и успокаивал».

Кстати, именно тогда, когда Татьяну утвердили на роль Мальвины, у нее начали выпадать молочные зубы. Ждать, когда же вырастут новые, времени не было. Поэтому пришлось ездить в поликлинику, вставлять фарфоровые протезы.

По признанию Татьяны, она стала знаменитой только через несколько лет. Когда фильм стал популярным. И пальцем на улице показывали, и влюбленные кавалеры под окнами ходили. Приходили тысячи писем со всего Советского Союза, в которых и в любви признавались, и дружбу предлагали.



Роман Пьеро

Дублеров у юных актеров не было — все трюки, включая опасные, они выполняли сами.

— Помните сцену в харчевне, когда разбивают кувшин, в котором сидит Буратино? — улыбается Дмитрий.

— Он был огромный и тяжелый — я в него целиком влезал. Все боялись бросать в него кружку — мало ли что, ребенок внутри! А снять надо было с первого дубля, кувшин был единственным. Когда он раскололся, горловина повисла на моей шее. На площадке все ахнули!

— Отдельная история приключилась при съемках сцены, когда лиса и кот за ноги подвешивают Буратино к дереву. Мама Димы категорически не желала, чтобы сын болтался вниз головой:

«Нужен дублер!» В конце концов ее обвели вокруг пальца. Нечаев позже вспоминал:

«Я подозвал Димку и говорю:

«Нужно что-то делать!»

Он:

«Понял!» — и начинает ныть:

«Есть хочу, не могу! Живот болит!»

Пока мама ездила в магазин, мы подвесили Буратино».

Отвечая на вопрос, не случались ли на съемочной площадке романы между «молодежью», Иосифов смеется.

— Какое там, мы в перерывах между съемками в индейцев играли! Таня Проценко, которая Мальвину играла, была настоящей красавицей. Ромка Столкарц — Пьеро ухаживал за ней не только по сценарию.



Ребятишки получали сто рублей в месяц, которые Буратино отдавал родителям.

— За девушками ухаживать не надо было, а мороженое мне и так покупали!

Кстати

По словам режиссера Леонида Нечаева, золотой ключик был самой ценной вещью — все очень хотели его украсть. Стащил его сам Нечаев:

— В последний съемочный день после команды «Стоп! Снято!» я сунул его за пазуху и позже просто выкупил. У меня до сих пор хранится квитанция, в которой написано:

«Получено от Нечаева за реквизит — ключ: 30 рублей».

У Булата Окуджавы долго не получались песни к фильму. Сроки поджимали, отчаявшись, режиссер Леонид Нечаев поехал в Дом отдыха писателей, где отдыхал бард. Снял соседний номер и принялся постоянно стучать Окуджаве в стенку.

«Он тогда, наверное, возненавидел меня до смерти!» — вспоминает Нечаев. Зато через пару дней родилось знаменитое: «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!»

Одну из песен для «Приключений Буратино» Леонид Нечаев попросил спеть Аллу Пугачеву, но та отказалась, заявив:

«Боюсь, у меня ничего не получится».

В результате песню исполнила Ирина Понаровская.



Кто кем стал

* Судьба девочки с голубыми волосами тоже сложилась неоднозначно. После роли Мальвины она получила тяжелую физическую травму, катаясь на велосипеде, и врачи запретили ей сниматься в кино. Таня Проценко окончила факультет киноведения ВГИКа, стала поэтессой, работает в Центре Ролана Быкова.

* Пьеро (Рома Столкарц) — врач-педиатр, живет в Израиле.

* Артемон (Томас Аугустинас) — процветающий бизнесмен, живет в Канаде.

* Арлекин (Гриша Светлорусов) — окончил высшую школу КГБ, разведчик.

* Буратино (Дмитрий Иосифов) — окончил актерский факультет ВГИКа и режиссерское отделение кинофакультета Белорусской академии искусств, снялся в 15 фильмах, работал над проектами «Последний герой» и «Десять негритят», режиссер двух серий «Убойной силы».

А еще у Дмитрия растут два замечательных сына, которые также с большим удовольствием смотрят фильм с участием папы.







Ну и хочу рассказать о судьбе... первого мальчика Буратино. Да-да. Вот такой факт. Дело в том что в роли Буратино снимался совсем другой мальчик. Вот о нем-то и хочу поведать. В середине 70-х режиссер Леонид Нечаев снял детский фильм «Приключения Буратино». Картина получилась успешной и считалась едва ли не самой популярной в своем жанре. За десятилетия историю о задорном мальчишке с необычным длинным носом посмотрело много поколений. Но мало кто из зрителей знал, что изначально исполнителем главной роли был другой юный актер.

Как правило, когда на ведущие роли требуются дети, проводятся масштабные пробы. И данный фильм не был исключением. На главную роль в «Приключения Буратино» пробовалось огромное количество мальчишек. Но когда в павильоне оказался девятилетний Коля Кобликов, постановщик сразу понял, кому отдаст роль. Коля покорил режиссера с первых секунд: он не боялся камеры и с необычайной легкостью подхватывал реплики. Совсем скоро под него сшили костюм и приступили к съемкам.

Когда была отснята внушительная часть материала случилось неожиданное. В один из дней юного актера кто-то толкнул. Коля упал и повредил передний зуб. Травма не смертельная, однако в кадре требовалась идеальная улыбка, а тут сколотый зуб, который мгновенно бросается в глаза. В итоге Леонид Нечаев прервал работу и попросил Веру Федоровну сводить сына к стоматологу, чтобы тот устранил дефект.

Вместе с мамой

На приеме у доктора Коля испугался и закатил истерику - вполне обычная ситуация. И тут перед Верой Федоровной встал выбор: отказываться от съемок, послушав совета врача, который порекомендовал оставить все как есть, дабы не нанести мальчику психологическую травму, либо, невзирая на обстоятельства, восстановить зуб. Мама не стала рисковать психикой сына и выбрала первое. Режиссеру ничего не оставалось, кроме как в срочном порядке искать замену. Ей стал Дмитрий Иосифов, который после премьеры обрел невероятную популярность.

У каждого выбора есть последствия и теперь остается только гадать, как могла сложиться жизнь Николая, доиграв он в фильме. Вполне возможно он мог связать жизнь с кинематографом и стать большой звездой. Но в его случае история обрела иной поворот.

После призыва, а именно осенью 1984-го года, Кобликов отправился в Фергану. Близкие и сам Николай прекрасно понимали, что оттуда прямая дорога в Афганистан. Предчувствуя неладное, Вера Федоровна полетела к сыну. Разумеется, на территорию части дорога была закрыта, поэтому приходилось общаться через дыру в заборе. Николай старался успокоить мать, обещая вернуться домой.

За несколько месяцев службы Кобликов показал себя как отличник боевой подготовки. В январе 1985-го его забросили в Афганистан, в 9-ю парашютно-десантную роту 350-го парашютно-десантного полка. С января по апрель Николай принял участие в шести боевых операциях, последняя из которых оказалась фатальной.

Во время вынужденного отхода по минному полю, Николай вызвался идти первым. Ему удалось дойти практически до самого конца. И вот, когда до края поля оставались считанные метры, раздался предательский щелчок, а затем и взрыв. Командир, шедший следом, попытался помочь своему бойцу, но в спешке наступил на мину. Подоспевший вертолет доставил раненых в госпиталь. Врачи боролись за их жизни, но все оказалось тщетно. Николай Кобликов скончался в тот же день, а следом не стало и командира.

Николая посмертно наградили Орденом Красной звезды. Он погиб как герой, только от осознания этого его родным было ничуть не легче.

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