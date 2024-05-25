Фашисты казнили советского командира, стреляя ему в голову. Как он выжил и прятался на болотах 66 дней?

Говорят, кому суждено сгореть, тот не утонет. От этих слов веет явным фатализмом. Тем не менее реальные случаи из жизни порой заставляют задуматься о справедливости таких высказываний. Случайная пуля выпущенная наугад может оборвать чью-то жизнь. Но бывает и так, что несколько пуль выпущенных в упор не причиняют человеку существенного вреда.

Что это? Стечение обстоятельств, божественное вмешательство, судьба?Яблочкин Дмитрий Михайлович

Сын лесника из Воронежской области Дмитрий Михайлович Яблочкин прямо перед началом войны был вызван на сборы военнообязанных запаса. Впоследствии он был мобилизован в действующую армию. Сражался на Калининском и 1-ом Прибалтийском фронтах. Дослужился до звания гвардии старшего сержанта, командовал отделением в 10-м отдельном батальоне минеров из 5-ой отдельной инженерной бригады специального назначения. По своей сути это было диверсионная группа обладающая навыками минно-взрывного дела.

Однажды группе приказали перейти линию фронта и уничтожить мост в Батуринских лесах Смоленской области. Но подобраться к объекту долгое время не удавалось. Наконец диверсанты выбрали удачный момент для проведения операции:

… в 14:00 немцы обедали, а потом отдыхали. На мосту оставалось двое часовых. Бесшумно убрать их взялись сержант Яблочкин и старший сержант Минаков. Остальные минировали мост. Уже подожгли бикфордов шнур, когда диверсантов заметил дежурный у казармы и поднял тревогу. Началась погоня. (Источник: Дмитрий Яблочкин. Телеканал Звезда) Советские разведчики в бою

Дмитрий вывел группу без потерь. Будучи сыном лесника он отлично находил дорогу в любом лесу. В 1943 году Дмитрия Михайловича в составе диверсионной группы из четырех человек забросили в немецкий тыл.

Диверсанты собирали разведывательные данные на участке железной дороги Витебск — Смоленск. Ими был обнаружен вражеский аэродром, артиллерийский склад, укрепленные рубежи противника. По этим объектам впоследствии отработала советская авиация. Сам Яблочкин неоднократно рискуя жизнью проводил дерзкие операции. Однажды он пробрался на территорию вражеского гарнизона, похитил сумку с документами и заминировал несколько машин.

Весной 1943 года он подорвал вражеский эшелон из двадцати восьми вагонов загруженных продовольствием и боеприпасами. Через несколько дней еще один. Взрывы гремели чуть ли не каждый день. Затем было уничтожено несколько линий связи противника. Разозленные немцы положили все силы, чтобы выследить и уничтожить советского диверсанта и его группу. И вскоре им удалось выйти на след. Уничтоженный немецкий поезд

Летом 1943 года Дмитрий Михайлович находился со своей группой на разведывательном задании. Немцы окружили их. Яблочкин не собирался сдаваться врагу. Он вел бой до последнего патрона, уничтожил десять фашистов. Но немцы смогли тяжело ранить советского героя. В результате он был схвачен противником. Враги решили с ним не церемониться и казнить на месте.

Немецкий офицер выстрелил Яблочкину в голову. Чтобы наверняка довершить начатое солдаты проткнули его штыками, а потом добивали прикладами. Советский диверсант не мог выжить даже случайно. С его гимнастерки срезали знак «Гвардия СССР», разули и бросили под деревом.

Самое удивительное, что Дмитрий Михайлович вопреки всему выжил. Он пришел в себя через десять часов. Девять ран на теле ужасно болели. Первые двое суток он просто лежал рядом с павшими товарищами. Затем разорвал нательную рубаху и сделал перевязку. Больше двух месяцев герой прятался на болотах находясь в тылу у противника. Вражеские патрули проходили совсем рядом. Голод он утолял листьями болотных растений но Дмитрий то и дело терял сознание. Всего раненый Яблочкин провел в лесу шестьдесят шесть дней.

Болотная вода не подходила для питья и Дмитрия часто мучила жажда. Однажды ему повезло, он услышал журчание ручья. В полуобморочном состоянии он пополз на звук воды, но путь преграждало поваленное дерево. Перелезая через него Яблочкин потерял сознание. В последний момент он услышал голоса. К счастью, это были не немцы, а советские партизаны. Дмитрия обнаружил проводник партизанского отряда Владимир Рыбаков и два минера из группы Дубовицкого. Советская диверсионная группа

Но забрать его в тот день не получилось. Партизаны уходя от погони спрятали Яблочкина и еще одного раненого бойца в плащ-палатки и накрыли слоем мха. Несколько дней раненые пролежали в этом неудобном укрытии прежде чем за ними вернулись. Через какое-то время Яблочкина эвакуировали на большую землю. Медики с удивлением смотрели на выжившего героя, а он в ответ шутил, что «на том свете были не приёмные дни».

Дмитрий Михайлович выздоровел. Герой продолжил воевать в составе 10-го отдельного гвардейского батальона минеров на должности командира взвода. В декабре 1943 года ему присвоили звание младшего лейтенанта. В 1944 году за проявленные героизм и мужество Звание Героя Советского Союза.

В августе 1944 году он особо отличился при проведении операции возле местечка Гордо Шяуляйского уезда. Прорвавшие оборону немцы вышли на мост, который был подорван диверсантами Яблочкина. Затем отступающие враги натолкнулись на минное поле заранее подготовленное минерами. За этот подвиг Дмитрий Михайлович был награжден орденом Отечественной войны 1-ой степени. Дмитрий Михайлович крайний справа

Герой участвовал в штурме Кенигсберга в составе одной из саперных штурмовых групп. Во время боя вражеский снайпер взял на мушку Дмитрия Михайловича и выстрелил. Враг попал, но Яблочкин в последний момент успел указать бойцам на позицию стрелка. Впрочем, Дмитрий Михайлович и в этот раз обманул смерть. Пуля угодила в Орден Красной Звезды и отклонилась не попав в сердце.

День Победы Герой встретил в Феодосии в госпитале. В 1945 году младшего лейтенанта Яблочкина уволили в запас. Он работал в лесхозе и вышел на пенсию в 1970 году. Несмотря на полученные раны, по воспоминаниям знакомых он оставался крепким и сильным мужчиной. Герой ушел из жизни в 1982 году, когда ему было 72 года.

В городе Боброве в его память установлен бюст. Короткая надпись под ним не раскрывает секрета, как советскому офицеру вопреки всем обстоятельствам удавалось выживать в самых сложных ситуациях. Что это, непреодолимая тяга к жизни? А может он во что бы то ни стало хотел сам воочию увидеть, как ненавистный фашизм будет разгромлен. Как оживут разбитые войной улицы советских городов. Как на площадках возле целых домов вновь будут смеяться дети. Ради всего этого определенно стоило жить.