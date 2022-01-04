Государство начало пересматривать итоги приватизации

Делом всей жизни Анатолия Чубайса являлась приватизация государственной собственности. Раздать всё и вся кому угодно, лишь бы удержаться у власти и не сесть в тюрьму – такова была идефикс "младореформаторов", как бы они сейчас ни утверждали обратного. По итогу к началу 2000-х годов наша страна подошла в чудовищном состоянии. Государственный сектор был выжат как лимон. Что-то удалось вернуть (к примеру, ЮКОС и в целом нефтегазодобычу), что-то осталось в руках, с позволения сказать, бизнесменов. Но, судя по последним новостям, реванш государства не за горами.

В конце 1970-х годов маршал Александр Михайлович Василевский готовил к изданию собственные мемуары. К тому моменту в свет уже вышли воспоминания многих известных советских военачальников: "Записки командующего фронтом" Ивана Конева, "Солдатский долг" Константина Рокоссовского, известные каждому советскому читателю "Воспоминания и размышления" Георгия Жукова. Встал вопрос о том, как назвать мемуары Александра Михайловича. Не знаем точно, сам ли он придумал наименование или подсказал редактор, но получилось весьма ёмко и точно – "Дело всей жизни". И действительно, для Василевского военная служба, защита Родины от внешней угрозы являлись тем, без чего представить себе жизнь было невозможно.

Если Анатолий Борисович Чубайс решит написать полноценные мемуары, дабы отмазать свои проделки в "лихие 1990-е", он сможет их назвать, как и Василевский. Только делом всей жизни господина Чубайса была не защита Родины, а её нещадная распродажа с молотка.

Мы отдали собственность тем, кто был к ней ближе. Бандиты, секретари обкомов, директора заводов. Они её и получили,

– откровенно заявил бывший глава Госкомимущества России в одном из интервью.

Приватизация нанесла колоссальный ущерб русской экономике, который ещё только предстоит оценить. Телеканал Царьград ранее писал о том, как системообразующие предприятия, построенные нашим народом, отдавались за гроши ушлым дельцам, а затем по реальной стоимости зачастую продавались назад государству. Что-то удалось вернуть в государственную собственность, что-то нет. Однако в последнее время всё больше звоночков, говорящих о том, что дело всей жизни Анатолия Борисовича, прихватизация, под угрозой.

Всё, что прихватизировано непосильным трудом…

Издание "Коммерсант" сообщило о требовании Генеральной прокуратуры вернуть в руки государства акции крупного производителя сульфата натрия – предприятия ОАО "Кучуксульфат". Это градообразующий завод рабочего посёлка Степное Озеро Благовещенского района Алтайского края, на нём трудится больше 1200 человек. Создали объект ещё в 1960 году, приватизировали – в 1992-м. По мнению органов надзора, разгосударствление "Кучуксульфата" происходило с огромными нарушениями. В частности, санкцию на продажу комбината должно было дать правительство России, согласно законодательству. Но никакого согласия кабинета министров нет. Кто в 1990-е "запаривался" по поводу юридических тонкостей? Сейчас акции, которые Генпрокуратура хочет вернуть "на базу", арестованы, идёт судебное разбирательство. Интересна позиция защиты: срок давности, дескать, прошёл, чего ворошить прошлое? Однако, как отмечает обвинение, этот срок наступает с момента обнаружения предполагаемого нарушения.

Можно было бы назвать эпизод с алтайским заводом частностью, если бы не одно "но": это уже является тенденцией, и отрицать тренд бессмысленно. Год назад по требованию надзорных органов Арбитражный суд Башкирии вернул Росимуществу 95,7% акций Башкирской содовой компании, ссылаясь на аналогичные нарушения закона при приватизации госсобственности в начале 1990-х. Формулировка судебного решения замечательна: переход права владения был "произведён помимо воли Российской Федерации".

Параллельно идёт дело Соликамского магниевого завода в Пермском крае. Прокуратура ссылается на незаконность разгосударствления предприятия в 1992–1996 гг., также заявляет о нарушении "воли" русского государства. Стоит отметить, что СМЗ – рекордсмен в истории мировой магниевой промышленности по продолжительности производства первичного магния на одном предприятии. Отчасти схожая ситуация сложилась в деле возврата "в родную гавань" Дальневосточного морского пароходства – крупнейшего грузоперевозчика в ДФО (находился в собственности ныне пребывающего под арестом бизнесмена Зиявудина Магомедова и его компаньонов).

Что с того?

Государство даёт чёткий сигнал акулам бизнеса: у правительства есть все инструменты для того, чтобы вспомнить, кто и как получал в собственность те или иные активы. И никакие сроки давности тут не спасут. Применение подобных мер можно только одобрить, выразив неудовлетворённость лишь одним: они применяются не в той мере, в какой необходимо. Следует рельефно обозначить для крупных предпринимателей границы приемлемого и неприемлемого. Зарабатывать деньги – приемлемо. Выводить их в зарубежные офшоры, не вкладываться в развитие производства, не исполнять социальные функции, доводить предприятия до ручки, закредитовывать их по самое не балуйся – неприемлемо. И если с первого и второго раза не доходит, в игру может вступить Генеральная прокуратура, стряхнув пыль с дел тридцатилетней давности.

КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ