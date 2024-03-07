8 Марта — Международный женский день

Текст поздравления товарища Сталина с Международным коммунистическим женским днём «Трудящиеся женщины, самые угнетённые из всех угнетённых, никогда не оставались и не могли остаться в стороне от большой дороги освободительного движения. Освободительное движение рабов выдвинуло, как известно, сотни и тысячи великих мучениц и героинь. В рядах борцов за освобождение крепостных стояли десятки тысяч женщин-тружениц. Неудивительно, что революционное движение рабочего класса, самое мощное из всех освободительных движений угнетённых масс, привлекло под своё знамя миллионы трудящихся женщин.

Международный женский день есть показатель непобедимости и предвестник великой будущности освободительного движения рабочего класса.

Трудящиеся женщины, работницы и крестьянки, являются величайшим резервом рабочего класса. Резерв этот представляет добрую половину населения. Будет ли женский резерв за рабочий класс или против него, — от этого зависит судьба пролетарского движения, победа или поражение пролетарской революции, победа или поражение пролетарской власти. Поэтому первая задача пролетариата и его передового отряда, коммунистической партии, состоит в том, чтобы повести решительную борьбу за высвобождение женщин, работниц и крестьянок, из-под влияния буржуазии, за политическое просвещение и организацию работниц и крестьянок под знаменем пролетариата.

Международный женский день является средством завоевания женского трудового резерва на сторону пролетариата.

Но трудящиеся женщины являются не только резервом. Они могут и должны стать — при правильной политике рабочего класса — настоящей армией рабочего класса, действующей против буржуазии. Выковать из женского трудового резерва армию работниц и крестьянок, действующую бок о бок с великой армией пролетариата, — в этом вторая и решающая задача рабочего класса.

Международный женский день должен стать средством превращения работниц и крестьянок из резерва рабочего класса в действующую армию освободительного движения пролетариата.

Да здравствует Международный женский день!»

И. Сталин

„Правда“ № 56, 8 марта 1925 г.

https://telegra.ph/8-Marta--Mezhdunarodnyj-zhenskij-den-03-07-4

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С праздником Вас, женщины! - 1965 г.

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