



Заявление ТКП

О нападении религиозной секты

Дорогие товарищи!

Мы выступаем с заявлением относительно последних событий, связанных с нападением реакционных сил на нашу партию. В воскресенье 4-го Октября в Стамбуле произошли столкновения между членами Коммунистической партии Турции (ТКП) и отдельными элементами религиозных сект.

Враждебная атака реакционеров была отражена благодаря силе и организации активистов ТКП, но все же, в результате столкновений с обеих сторон были раненые. Данный инцидент широко освещался в национальных средствах массовой информации, вызвав множество откликов со стороны политиков и общественности. Мы бы хотели проинформировать международное коммунистическое движение и широкую общественность относительно произошедшего в контексте последних событий, поскольку некоторые детали раскрывают ключевые моменты ситуации в Турции в целом, так и борьбы ТКП.

Почему они нападают на райкомы ТКП?

На своей конференции в 2018 году ТКП приняла стратегическое решение относительно структуры управления: ввести «районные комитеты» на территории всей страны. Традиционно все политические партии Турции, включая ТКП, были организованы в соответствии с давно принятым внутренним административным делением страны: партийные отделения организовывались на уровне провинций и муниципалитетов.

Таким образом, ТКП приняла решение об открытии районных комитетов (райкомов), которых сейчас насчитывается более 60 по всей стране. Райкомы – это небольшие, доступные и гостеприимные офисы для работы с населением в рабочих кварталах, где проживает всего несколько тысяч человек. Изменение масштаба управления происходит параллельно с изменениями многих аспектов организации партийной работы: в партийных ячейках местное население знакомится как друг с другом, так и лично с членами ТКП. В этих районах нет отделений других политических партий или социальных/культурных учреждений, поэтому райком также является центром собраний местного сообщества для проведения различных образовательных мероприятий, таких как языковые или музыкальные курсы, совместный просмотр кинофильмов, детские развлекательные программы и т. д.

Райкомы также стали местом общения и организации совместной борьбы для многих рабочих кварталов. Люди обсуждают бедность и условия труда, а также новые формы эксплуатации, с которым сталкиваются женщины. Рабочие собираются на территории райкомов, чтобы организовать борьбу в своих районах и на рабочих местах. За эти два года райкомы превратились в центры просвещения и солидарности рабочего класса. Вот почему они вызывают недовольство в среде реакционных сил.

На уровне местного самоуправления правящая политическая сила, Партия справедливости и развития (ПСР), представлена различными взаимосвязанными религиозными сектами, и это - ключевой вопрос для понимания силы ПСР, который многие политологи либо упускают из виду, либо намеренно игнорируют. Эти секты разрастались с момента государственного переворота, произошедшего в 1980 году, но особенно с тех пор, как ПСР пришла к власти, стремясь преобразовать структуру общества и навязать свои собственные правила. По сути, это уличные боевики правительства. Несмотря на то, что между ними наблюдается некоторое соперничество, что, кстати, продемонстрировала попытка гос.переворота 2016 года, но в то же время, их прочно объединяет общая связь с классом капиталистов и антикоммунизм.

То, что произошло в эти выходные в Бахчелиэвлере, в пригороде европейской части Стамбула, было непосредственным результатом сложившейся ситуации. Год назад в районе Йяйла заработал райком. С тех пор ТКП стала неотъемлемой частью района не только благодаря своей регулярной работе, но также и благодаря проведению специальных мероприятий, в том числе таких, как проведение массового митинга, приуроченного к Международному дню женщин-трудящихся - 8 марта.

Такое политическое влияние в районе резко противоречит интересам ПСР и ее радикальных местечковых элементов. Первым признаком напряженности стало то, что некоторые люди из религиозной секты попытались противостоять активистам КПТ, распространявшим выпуск еженедельника партии Boyun Eğme, который носил заголовок «Все религиозные секты опасны!». В самом начале агрессия сопровождалась угрозами, особенно в отношении женщин-активистов партии. В воскресенье, 4 октября, многочисленные активисты ТКП и их сторонники вышли на улицу района, чтобы защититься и противостоять нападениям. Нападение было отражено благодаря решимости активистов ТКП. Полиция вмешалась только в рамках полученных инструкций. Попытки нападавших распространить среди местных жителей слухи о том, что «ТКП проводит демонстрацию в поддержку Армении в войне» или «они сжигают национальный флаг», быстро сошли на «нет», так как люди понимали, что это ложь.

Товарищи!

То, что произошло в эти выходные, еще раз подтвердило заголовок Boyun Eğme. Все религиозные секты опасны!

Более того, это подтверждает тот факт, что ТКП полна решимости очистить рабочие кварталы от реакционных элементов. К 100-летию годовщины основания ТКП, старейшей и наиболее динамичной политической партии в Турции, даже самые невежественные реакционеры должны понять, что никакие угрозы и нападения не смогут остановить коммунистов.

Ни пандемия, ни какие-либо другие причины не смогут помешать коммунистам отстаивать свои права вести политическую деятельность.

Реакционеры не достигнут своих целей!

ТКП продолжит свою борьбу!

С дружеским приветом,

Отдел международных связей

Коммунистической партии Турции (ТКП)

07.10.2020 г., г.Стамбул.